Đại diện Việt Nam lọt Top 10 toàn cầu 'New Power Award'

10:54 | 25/12/2025
Giải thưởng cũng đồng thời nhằm tôn vinh doanh nghiệp vừa và nhỏ, với đại diện xuất sắc đến từ Việt Nam nhờ bản lĩnh bền bỉ và mô hình vận hành số tinh gọn, hiệu quả.
Giải thưởng New Power Award 2025 vừa được Albibaba tổ chức tại Hàng Châu, Trung Quốc được xem là "Oscar của Thương mại số" đã vinh danh 10 nhà bán hàng B2B xuất sắc nhất toàn cầu. Lọt Top 10 toàn cầu năm nay ghi nhận sự góp mặt của Công ty TNHH V.KAUS - doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam – cũng được vinh danh nhờ khả năng thích ứng kiên cường và mô hình vận hành số gọn nhẹ.

Đáng chú ý, chỉ với đội ngũ nòng cốt 5 người, V.KAUS đã tận dụng công nghệ AI cùng nền tảng Alibaba.com để vươn tới hơn 12 thị trường quốc tế.

Đại diện Việt Nam lọt top 10 toàn cầu ‘New Power Award’
Top 10 toàn cầu tại New Power Award 2025

Là nơi vinh danh các doanh nghiệp xuất khẩu tiên phong trên toàn cầu, các doanh nghiệp đạt giải thưởng New Power Award không chỉ có hiệu suất xuất khẩu mạnh mẽ, vận hành số xuất sắc và tư duy đổi mới, mà còn sở hữu những câu chuyện truyền cảm hứng về thương mại quốc tế.

Mỗi năm, giải thưởng thu hút khoảng 500 ứng viên tiềm năng trải qua các vòng đánh giá khắt khe, nhằm chọn ra 20 đại diện ưu tú nhất bước vào chung kết để cạnh tranh cho vị trí Top 10 Toàn cầu.

Vòng chung kết Giải thưởng New Power Award lần thứ tư được tổ chức vào ngày 22/12 vừa qua tại Hàng Châu (Trung Quốc) tiếp tục mở ra các cuộc thảo luận xoay quanh 4 vấn đề cấp bách đang định hình tương lai ngành xuất khẩu, đó là tổ chức đội ngũ, chiến lược tăng trưởng, vai trò của AI và định hướng toàn cầu hóa tinh gọn hay đầu tư vận hành chiều sâu.

Đại diện Việt Nam lọt top 10 toàn cầu ‘New Power Award’
Bà Võ Thị Hoàng Vân ghi dấu ấn mạnh mẽ tại New Power Award 2025

Ghi dấu ấn đậm nét tại vòng chung kết, bà Võ Thị Hoàng Vân, Nhà sáng lập V.KAUS, đã chia sẻ về cột mốc doanh thu xấp xỉ 5 triệu USD đạt được qua nền tảng Alibaba.com trong 3 quý đầu năm 2025. Kết quả này đánh dấu bước tiến vượt bậc của V.KAUS, từ một cơ sở kinh doanh hộ gia đình thành lập năm 2013 với số vốn khiêm tốn 4 triệu đồng nay đã vươn tầm trở thành nhà xuất khẩu quốc tế tiêu biểu.

Bằng việc làm chủ các công cụ kỹ thuật số như RFQ (Yêu cầu báo giá) và giải pháp AI, V.KAUS đã thiết lập một mô hình vận hành tinh gọn, có khả năng phản ứng linh hoạt với những biến động của thị trường. Dù đội ngũ nòng cốt chỉ vỏn vẹn 5 nhân sự, doanh nghiệp vẫn xuất sắc chinh phục hơn 12 thị trường quốc tế khó tính như Mỹ, EU và Nhật Bản. Thành công này bắt nguồn từ sự tận tâm tuyệt đối và nỗ lực xây dựng lòng tin với khách hàng. Hình ảnh bà Vân miệt mài nghiên cứu yêu cầu của đối tác vào lúc nửa đêm và chốt thành công hợp đồng trị giá 500.000 USD là minh chứng rõ nét nhất cho tinh thần này. Chia sẻ về hiệu quả đột phá từ chuyển đổi số, bà Vân khẳng định: “Nhờ công cụ phù hợp, đội ngũ 5 người của chúng tôi có thể vận hành hiệu quả tương đương 50 người. Alibaba.com thực sự là chiếc cầu nối đưa những doanh nghiệp nhỏ vươn ra thế giới”.

Hiện tại, doanh nghiệp đang hướng tới cột mốc phát triển tiếp theo: xây dựng vùng nguyên liệu trái cây hữu cơ tại Costa Rica, qua đó gia tăng mức độ tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. Từ hành trình của mình, bà Vân nhấn mạnh thông điệp dành cho các doanh nhân: “Cơ hội không chờ đợi sự chuẩn bị hoàn hảo. Điều quan trọng là bạn có đang hiện diện và sẵn sàng tham gia vào cuộc chơi của thị trường hay không.”

Hành trình bứt phá ấn tượng của V.KAUS từ một doanh nghiệp hộ gia đình với quy mô khiêm tốn trở thành đơn vị tiên phong trên thị trường toàn cầu là minh chứng tiêu biểu cho tinh thần chuyển đổi số mà Giải thưởng New Power Award hướng tới tôn vinh trên trường quốc tế.

Ông Shawn Yang, Tổng Giám đốc Phát triển Toàn cầu tại Alibaba.com, chia sẻ: “Giải thưởng New Power Award đã phát triển thành một sân khấu toàn cầu cho sự ‘giao thoa ý tưởng’, nơi các nhà xuất khẩu đến từ nhiều nền tảng khác nhau cùng hội tụ để giải mã tương lai của thương mại số.”

Ông cũng nhấn mạnh thêm: “Alibaba.com hiện là một nền tảng kỹ thuật số toàn cầu, tập trung hỗ trợ các doanh nghiệp xuất khẩu trên toàn thế giới hoạt động hiệu quả hơn. Thông qua việc chia sẻ các phương pháp B2B đã được kiểm chứng, chúng tôi đang trao quyền cho một thế hệ nhà xuất khẩu toàn cầu mới, giúp họ chuyển hóa chuyên môn và thế mạnh địa phương thành di sản giá trị bền vững trên phạm vi toàn cầu.”

Kinh tế số
Đọc nhiều

VEDC 2025: Sản phẩm điện tử của sinh viên Việt tiệm cận thị trường

VEDC 2025: Sản phẩm điện tử của sinh viên Việt tiệm cận thị trường

IDS PTIT giành giải nhất với Hệ thống phát hiện xâm nhập cho thiết bị IoT

IDS PTIT giành giải nhất với Hệ thống phát hiện xâm nhập cho thiết bị IoT

Galaxy CineX khai trương rạp IMAX with Laser đầu tiên ở Hà Nội

Galaxy CineX khai trương rạp IMAX with Laser đầu tiên ở Hà Nội

Hội nghị REV-ECIT 2025 kiến tạo hệ sinh thái số Việt Nam

Hội nghị REV-ECIT 2025 kiến tạo hệ sinh thái số Việt Nam

Vận động viên Esport Thái Lan bị trục xuất khỏi SEA Games 33 vì sử dụng phần mềm gian lận trong thi đấu

Vận động viên Esport Thái Lan bị trục xuất khỏi SEA Games 33 vì sử dụng phần mềm gian lận trong thi đấu

Editor'sChoice

Bosch GSB 185 li: Máy khoan dùng pin mạnh mẽ hiệu suất cao

Bosch GSB 185 li: Máy khoan dùng pin mạnh mẽ hiệu suất cao

ASUS Zenbook S16: laptop AI 16 inch mỏng nhẹ nhất

ASUS Zenbook S16: laptop AI 16 inch mỏng nhẹ nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

