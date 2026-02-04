Dell Technologies khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, Nhật Bản và Trung Quốc có Chủ tịch mới

Trên cương vị mới, ông McLaughlin sẽ chịu trách nhiệm chỉ đạo chiến lược doanh nghiệp và thúc đẩy hoạt động kinh doanh tại toàn bộ khu vực APJC, bao gồm: Úc & New Zealand, Trung Quốc Đại Lục, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, cùng khu vực Nam Á và các Thị trường Mới nổi (SAEM). Ông sẽ làm việc trực tiếp tại khu vực và báo cáo cho ông Pete Trizzino, Chủ tịch phụ trách Kinh doanh Toàn cầu của tập đoàn.

Trước khi đảm nhận vị trí này, ông McLaughlin giữ chức Phó Chủ tịch Cấp Cao (SVP) bộ phận Kinh doanh, trực tiếp quản lý đội ngũ toàn cầu chuyên cung cấp các giải pháp công nghệ tối ưu cho các tập đoàn đa quốc gia.

Ông McLaughlin sẽ chịu trách nhiệm chỉ đạo chiến lược doanh nghiệp và thúc đẩy hoạt động kinh doanh tại toàn bộ khu vực APJC

Gia nhập Dell từ năm 1999, ông McLaughlin đã trải qua nhiều vị trí điều hành quan trọng như Phó Chủ tịch khu vực Châu Mỹ và Giám đốc phụ trách Khách hàng toàn cầu trong lĩnh vực Dịch vụ Tài chính. Trước khi gắn bó với Dell, ông cũng từng giữ nhiều vị trí lãnh đạo kinh doanh tại các tập đoàn danh tiếng như IBM/Tivoli, Compuware, Princeton Softech, và NCR.

Chia sẻ về nhân sự mới, ông Pete Trizzino, Chủ tịch phụ trách Kinh doanh Toàn cầu, nói: "Kinh nghiệm quốc tế dày dặn cùng tư duy lấy khách hàng làm trọng tâm của Rich đã mang lại những giá trị thực tiễn cho khách hàng trên toàn thế giới. Tôi hoàn toàn tin tưởng ông ấy sẽ tiếp nối đà phát triển này để thúc đẩy sự tăng trưởng bền vững tại khu vực APJC. Tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Peter vì những đóng góp to lớn của ông trong việc dẫn dắt khu vực APJC và mong chờ những thành tựu tiếp theo của ông tại Bắc Mỹ.”

Chia sẻ về nhiệm vụ mới, ông McLaughlin cho biết: "Khu vực APJC đang đứng trước những cơ hội bứt phá vô cùng lớn. Tôi rất vinh dự khi được đảm nhận trọng trách này, sát cánh cùng đội ngũ tài năng, các khách hàng giá trị, và đối tác tin cậy của Dell. Với danh mục giải pháp toàn diện cùng văn hóa đổi mới không ngừng, chúng tôi cam kết hỗ trợ khách hàng khai phá sức mạnh của AI, tối ưu hóa quy trình vận hành và tự tin dẫn đầu trong kỷ nguyên công nghệ mới. Chúng tôi sẽ cùng nhau tăng tốc và đạt được những thành công vang dội hơn nữa tại thị trường năng động và quan trọng này."

Bên cạnh năng lực quản trị, ông McLaughlin còn là người dành nhiều tâm huyết cho việc phát triển đội ngũ, xây dựng mối quan hệ khách hàng bền chặt và các hoạt động đóng góp cho cộng đồng.