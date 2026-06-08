Góc nhìn thứ nhất từ chiếc camera của trọng tài

Sản phẩm gây chú ý nhất trong nhóm công nghệ điều hành là camera gắn trên trọng tài, được FIFA đặt tên Referee View. Theo hãng tin Reuters, thiết bị từng chạy thử thành công ở FIFA Club World Cup 2025 và trước đó tại Intercontinental Cup 2024, dưới tinh thần giúp khán giả quan sát trận đấu từ chính góc nhìn của trọng tài.

Theo tường thuật của USA TODAY, camera không gắn ở ngực mà đặt bên tai phải của trọng tài, thông qua một tai nghe đúc riêng theo khuôn tai. Hai sợi dây cho camera và micro kẹp phía sau cổ áo, còn bộ phát tín hiệu nằm gọn trong túi quần. FIFA từng thử phương án gắn ở ngực nhưng nhận thấy vị trí tai cho góc nhìn tốt hơn mỗi khi trọng tài quay đầu theo pha bóng.

Theo FIFA, hình ảnh từ camera truyền thẳng vào sóng truyền hình trực tiếp và lên màn hình lớn trong sân vận động. Khán giả nhờ vậy thấy được vị trí đứng, đường nhìn và cả tốc độ ra quyết định mà trọng tài phải đối mặt trong từng tình huống căng thẳng.

Thiết bị ghi hình được gắn gần tai phải của trọng tài nhằm tái hiện chính xác những gì người cầm còi quan sát trong trận đấu.

FIFA và đối tác công nghệ Lenovo, phiên bản dành cho năm 2026 bổ sung phần mềm ổn định hình ảnh dựa trên trí tuệ nhân tạo, làm mượt khung hình ngay theo thời gian thực và giảm hiện tượng nhòe rung do chuyển động nhanh. Kết quả là mang lại góc nhìn thứ nhất rõ nét hơn cho hàng tỷ khán giả.

Theo CBS Sports, camera trọng tài từng xuất hiện ở bóng đá phong trào tại Anh từ năm 2023, sau đó lên tới Premier League trong một trận giữa Crystal Palace và Manchester United, rồi tiếp tục được thử ở Bundesliga. Trang Daily Sabah cho biết thiết bị cũng xuất hiện ở trận Siêu cúp Pixel 2025 giữa Bayern Munich và Wolfsburg.

Hệ thống mang tên thương mại Referee With You đưa hình ảnh từ trọng tài thẳng vào tín hiệu truyền hình và màn hình lớn, tái hiện đúng khoảnh khắc mà người cầm còi nhìn thấy. Đoạn băng đó về sau còn dùng cho khâu huấn luyện, giúp đánh giá quyết định dựa trên đúng góc quan sát thực tế.

Trao đổi với CBS Sports, Chủ tịch Ủy ban Trọng tài FIFA Pierluigi Collina cho rằng camera mang lại trải nghiệm chưa từng có cho người xem, đồng thời trở thành công cụ hữu ích trong huấn luyện và đánh giá trọng tài. Việc xem lại đúng những gì trọng tài quan sát giúp khâu mổ băng sau trận trở nên thuyết phục hơn. Hội đồng Bóng đá quốc tế IFAB đã đưa thiết bị vào Luật bóng đá.

Công cụ VAR mới cho tình huống bóng ra biên và che tầm nhìn

Video hỗ trợ trọng tài vẫn giữ vai trò trung tâm tại World Cup 2026, can thiệp ở các quyết định lớn liên quan tới bàn thắng, phạt đền, thẻ đỏ trực tiếp và nhầm lẫn nhân thân cầu thủ. Trên nền tảng quen thuộc đó, FIFA bổ sung vài công cụ giúp xử lý những tình huống vốn rất khó phân định bằng mắt thường.

Theo TNT Sports, một góc quan sát mới mang tên đường nhìn được trang bị cho tổ VAR, phục vụ việc xác định một cầu thủ ở thế việt vị có che tầm nhìn của thủ môn hay không. Đây vốn là loại tình huống can thiệp việt vị gây tranh cãi nhiều nhất, bởi ranh giới giữa có và không can thiệp rất mong manh.

FIFA cũng phê duyệt công nghệ xác định bóng đã vượt qua đường biên hay chưa trước khi một bàn thắng hình thành. Cơ chế vận hành tương tự công nghệ goal line, bằng cách dựng hoạt ảnh ba chiều của quả bóng cùng các đường giới hạn sân, từ đó kết luận có cần kéo pha bóng trở lại hay không.

Theo The Globe and Mail, dữ liệu quang học mở rộng còn cho phép tổ VAR xác định cầu thủ chạm bóng cuối cùng trước khi bóng rời sân. Theo FIFA, toàn bộ các công cụ trên đều dựa trên hệ thống 16 camera quang học trong mỗi sân kết hợp dữ liệu hiệu chỉnh kích thước sân, qua đó dựng lại tình huống dưới dạng mô hình số.

Khả năng truy vết bóng ra biên có ý nghĩa lớn với các bàn thắng gây tranh cãi. Trước đây, mắt thường khó kết luận bóng đã chạm vạch hay chưa ở những pha tốc độ cao, còn hoạt ảnh ba chiều cho phép tổ VAR đưa ra phán quyết dựa trên dữ liệu vị trí cụ thể.

Góc nhìn mới còn hỗ trợ phân định những pha thủ môn bị che khuất tầm quan sát. Đây vốn là loại quyết định khó nhất với trọng tài, bởi cùng một vị trí cầu thủ có thể được xem là can thiệp hoặc không, tùy mức độ ảnh hưởng tới khả năng cản phá của thủ môn.

Vẫn còn giới hạn cần lưu ý. Công nghệ chỉ hỗ trợ việt vị về vị trí, chưa phán xét được hành vi can thiệp, và các tình huống cầu thủ nằm sân hay đứng quá sát nhau có thể làm nhiễu dữ liệu. Vai trò con người vì thế chưa thể bị loại bỏ.

Hình ảnh mô phỏng công nghệ VAR sử dụng dữ liệu quang học và mô hình số 3D để hỗ trợ trọng tài đưa ra các quyết định chính xác hơn trong những tình huống gây tranh cãi.

Minh bạch hóa quyết định và áp lực với người cầm còi

Theo trang Techweez, đi cùng nhóm công nghệ là một số điều chỉnh về luật chơi, nổi bật là cách tính giờ bù chặt chẽ hơn. Trọng tài giờ được khuyến khích cộng giờ sát với thực tế các quãng gián đoạn do thay người, chấn thương, ăn mừng bàn thắng hay rà soát VAR, nhằm cắt giảm tình trạng câu giờ và giữ nhịp trận trôi chảy.

Camera gắn trên trọng tài làm tăng tính minh bạch của mỗi quyết định, song đồng thời đặt người cầm còi dưới sự soi xét chặt chẽ hơn bao giờ hết. Mỗi khoảnh khắc do dự hay sai sót đều có thể hiện ra ở góc nhìn thứ nhất, trước hàng tỷ người xem trên toàn cầu.

FIFA mô tả triết lý đứng sau loạt công nghệ là dùng kỹ thuật để cải thiện sự công bằng, tốc độ, minh bạch và mức độ gắn kết của người hâm mộ, mà không loại bỏ phán đoán của con người. Trao đổi với hãng tin Reuters, ông Holzmüller cho rằng công nghệ không tạo ra một môn thể thao khác, trái lại giúp khôi phục nhịp chảy vốn có của bóng đá.

Dù vậy, làn sóng công nghệ cũng vấp phải hoài nghi từ phía khán giả. Theo SBS News, một khảo sát năm 2026 của Hiệp hội Cổ động viên Bóng đá với gần 8.000 cổ động viên Ngoại hạng Anh cho thấy hơn ba phần tư phản đối VAR, và hơn chín trên mười người nói công nghệ đã lấy đi niềm vui ăn mừng bàn thắng tự phát.

Giới phê bình lập luận rằng công nghệ chưa xóa bỏ được các quyết định gây tranh cãi, mà chuyển chúng thành những lượt rà soát kéo dài cùng các pha ăn mừng bị trì hoãn. Camera trọng tài và cảnh báo việt vị tức thì được kỳ vọng làm dịu cảm giác đó, song hiệu quả thực tế còn chờ kiểm chứng qua 104 trận đấu của giải.

Với một tạp chí công nghệ, Referee View phản ánh xu hướng khán giả ngày càng đòi hỏi quyền tiếp cận sâu hơn vào hậu trường sự kiện thể thao. Góc nhìn từ chính người điều hành trận đấu là phần mở rộng tự nhiên của cách đưa tin hiện đại, tương tự việc gắn camera lên trọng tài bóng chày hay bóng bầu dục tại Mỹ.

Theo trang Bolavip, FIFA huy động lực lượng trọng tài lớn nhất lịch sử cho một kỳ World Cup, do giải mở rộng lên 48 đội và 104 trận. Quy mô lớn khiến việc chuẩn hóa cách điều hành và minh bạch hóa quyết định càng trở nên cấp thiết, và công nghệ là một phần lời giải cho yêu cầu đó.

Bài học rút ra cho ngành truyền thông và thể thao trong nước là sự kết hợp giữa thiết bị thu hình cá nhân, đường truyền độ trễ thấp và phần mềm ổn định hình ảnh có thể tạo ra một lớp nội dung hoàn toàn mới. Khi được vận hành minh bạch, lớp nội dung đó vừa phục vụ khán giả, vừa hỗ trợ chính những người làm nhiệm vụ điều hành.

Với độc giả trong nước, kỳ World Cup sắp tới là dịp quan sát trực tiếp cách một giải đấu toàn cầu cân bằng giữa tốc độ, độ chính xác và yếu tố con người. Những lựa chọn của FIFA về vị trí gắn camera, cách ổn định hình ảnh hay luồng truyền tín hiệu đều là kinh nghiệm hữu ích cho hoạt động sản xuất nội dung thể thao.