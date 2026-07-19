Trận tranh hạng 3 World Cup 2026 ngày 19/7: Pháp đối đầu Anh

Cuộc chiến cuối cùng để khẳng định vị thế

Trận tranh hạng ba World Cup 2026 giữa Pháp và Anh sẽ diễn ra lúc 4h00 ngày 19/7 trên sân Hard Rock (Mỹ). Dù không phải màn so tài mà cả hai đội mong đợi, cuộc đối đầu vẫn mang nhiều ý nghĩa khi cả Les Bleus lẫn Tam sư đều hướng đến một chiến thắng để khép lại giải đấu bằng tấm huy chương đồng.

Pháp bước vào trận đấu sau thất bại 0-2 trước Tây Ban Nha ở bán kết. Đoàn quân của HLV Didier Deschamps không thể hiện được sức mạnh tấn công vốn có khi gặp khó trước hàng phòng ngự được tổ chức chặt chẽ của đối thủ. Kết quả này khiến hành trình chinh phục chức vô địch của đội bóng áo lam khép lại trong tiếc nuối.

World Cup 2026: Anh và Pháp đối đầu nhau tại trận tranh hạng 3. Ảnh: Khelnow

Trong khi đó, Anh cũng đánh rơi cơ hội góp mặt ở trận chung kết sau thất bại 1-2 trước Argentina. Dù mở tỷ số từ sớm, Tam sư không duy trì được thế trận và để đối phương lật ngược tình thế. Thất bại thêm một lần đặt dấu hỏi về bản lĩnh của đội tuyển xứ sương mù trước những đối thủ hàng đầu thế giới.

Lực lượng cân bằng, Pháp sở hữu nhiều phương án tạo khác biệt

Cả hai đội đều sở hữu lực lượng chất lượng với nhiều ngôi sao đang đạt phong độ cao. Pháp tiếp tục đặt kỳ vọng vào Kylian Mbappe, bên cạnh những nhân tố giàu tốc độ và khả năng tạo đột biến như Ousmane Dembele, Michael Olise hay Bradley Barcola. Khả năng chuyển trạng thái nhanh vẫn là điểm mạnh nổi bật của đội bóng áo lam.

World Cup 2026: Tuyển Pháp sở hữu hàng công mạnh với nhiều ngôi sao chất lượng

Bên kia chiến tuyến, Anh có Harry Kane lĩnh xướng hàng công cùng dàn vệ tinh chất lượng gồm Jude Bellingham, Phil Foden và Bukayo Saka. Tam sư vẫn phát huy lợi thế về thể hình, bóng bổng và những tình huống cố định, nhưng cần cải thiện khả năng kiểm soát thế trận trước các đối thủ lớn.

World Cup 2026: Tuyển Anh sở hữu dàn sao đẳng cấp ở mọi tuyến

Pháp được đánh giá nhỉnh hơn trong cuộc đua giành huy chương đồng

Các chỉ số chuyên môn tiếp tục nghiêng về phía Pháp. Mô hình dự đoán của Opta đánh giá Les Bleus có gần 48% khả năng giành chiến thắng trong 90 phút, trong khi cơ hội của Anh thấp hơn đáng kể. Chênh lệch không lớn nhưng phản ánh phần nào sự ổn định mà đội bóng của Deschamps duy trì xuyên suốt giải đấu.

Về hiệu suất ghi bàn, hai đội đều sở hữu 10 pha lập công sau năm trận gần nhất. Tuy nhiên, Pháp cho thấy sự chắc chắn hơn ở hàng thủ khi chỉ nhận ba bàn thua, trong khi Anh đã để thủng lưới sáu lần.

World Cup 2026: Pháp đụng độ tuyển Anh trong trận tranh hạng 3. Ảnh: Khelnow.

Những cuộc đối đầu gần đây giữa hai đội cũng thường xuất hiện nhiều bàn thắng, nhưng tính chất của trận tranh hạng ba cùng tâm lý sau thất bại ở bán kết có thể khiến cả hai nhập cuộc thận trọng hơn.

Nếu tận dụng tốt tốc độ ở các pha phản công và phát huy chất lượng từ những cá nhân xuất sắc trên hàng công, Pháp có nhiều cơ hội giành chiến thắng để kết thúc World Cup 2026 bằng vị trí thứ ba. Anh vẫn đủ khả năng tạo bất ngờ, nhưng Tam sư cần cải thiện khả năng duy trì thế trận nếu muốn vượt qua đối thủ được đánh giá nhỉnh hơn.

Thời gian thi đấu: 4 giờ sáng ngày 19/7 (giờ Việt Nam)