10 đơn vị giáo dục chậm đóng, trốn đóng BHXH nhiều nhất. Hình minh họa.

10 đơn vị giáo dục đứng đầu danh sách chậm đóng, trốn đóng BHXH mới nhất

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Hà Nội vừa công khai danh sách 22.281 đơn vị chậm đóng, trốn đóng BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp tính đến hết tháng 6/2026. Danh sách trải rộng trên nhiều lĩnh vực như xây dựng, thương mại, dịch vụ, y tế và giáo dục. Trong đó, nhóm doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực giáo dục cũng ghi nhận nhiều đơn vị có số tiền chậm đóng lên tới hàng tỷ đồng.

Qua rà soát dữ liệu công khai, 10 đơn vị hoạt động trong lĩnh vực giáo dục có số tiền chậm đóng, trốn đóng BHXH lớn nhất gồm:

STT Đơn vị Số tiền chậm đóng 1 Công ty TNHH MTV Thiết bị Giáo dục Nghề nghiệp 5,799 tỷ đồng 2 Công ty Cổ phần Đào tạo AMES - Chi nhánh Hà Nội 5,719 tỷ đồng 3 Công ty CP Tập đoàn Giáo dục EGROUP 4,469 tỷ đồng 4 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Minh Tâm 1,800 tỷ đồng 5 Công ty CP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Army Việt Nam 89,8 triệu đồng 6 Công ty CP Phát triển Giáo dục Ban Mai Innovation 48,9 triệu đồng 7 Công ty CP Giáo dục VNua Ecology Có tên trong danh sách công khai 8 Viện Phát triển Công nghệ và Giáo dục EDUSOFT 22,77 triệu đồng 9 Trường Trung cấp nghề Quốc tế Đông Dương 22,77 triệu đồng 10 Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Khoa học Giáo dục GBS Việt Nam 22,78 triệu đồng

Quyền lợi người lao động có thể bị ảnh hưởng

Theo Luật Bảo hiểm xã hội, người sử dụng lao động có trách nhiệm đóng đầy đủ, đúng thời hạn các khoản BHXH, BHYT và BHTN cho người lao động. Khi doanh nghiệp chậm đóng hoặc trốn đóng, người lao động có thể gặp khó khăn trong việc giải quyết các chế độ như ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, thất nghiệp hoặc chốt sổ BHXH khi chuyển việc.

Đối với các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, việc chậm đóng BHXH còn tác động trực tiếp đến đội ngũ giáo viên, giảng viên và nhân viên hành chính, những người phụ thuộc vào các chế độ an sinh để bảo đảm quyền lợi lâu dài.

Danh sách được BHXH Hà Nội công khai cũng cho thấy tình trạng chậm đóng BHXH không chỉ diễn ra ở các doanh nghiệp sản xuất, xây dựng hay bất động sản mà còn xuất hiện tại nhiều doanh nghiệp giáo dục, trung tâm ngoại ngữ, cơ sở đào tạo nghề và doanh nghiệp cung cấp dịch vụ giáo dục.

Công khai danh sách nhằm tăng tính tuân thủ pháp luật

Việc BHXH Hà Nội định kỳ công khai danh sách các đơn vị chậm đóng, trốn đóng BHXH là một trong những biện pháp tăng cường minh bạch, đồng thời tạo áp lực để người sử dụng lao động thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, việc tên doanh nghiệp xuất hiện trong danh sách công khai không đồng nghĩa với việc đã có kết luận về hành vi vi phạm ở mức xử lý hình sự. Đây là danh sách phản ánh tình trạng chậm đóng hoặc trốn đóng tại thời điểm cơ quan BHXH tổng hợp số liệu. Sau khi thực hiện nghĩa vụ tài chính hoặc có điều chỉnh số liệu, tình trạng của từng đơn vị có thể thay đổi theo các kỳ công bố tiếp theo.

Đối với người lao động đang làm việc tại các đơn vị có tên trong danh sách, các chuyên gia khuyến nghị nên thường xuyên kiểm tra quá trình đóng BHXH thông qua ứng dụng VssID hoặc Cổng Dịch vụ công của BHXH Việt Nam để kịp thời phát hiện các trường hợp doanh nghiệp chưa thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đóng bảo hiểm.