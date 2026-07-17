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Nhận định chứng khoán 17/7: VN-Index hướng tới kháng cự 1.820 điểm

Đình Tưởng

Đình Tưởng

09:15 | 17/07/2026
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Sau phiên đảo chiều lấy lại mốc 1.800, VN-Index bước vào ngày 17/7 với kỳ vọng kiểm định vùng 1.810–1.820 điểm, dù đà tăng còn phụ thuộc nhóm trụ và cần thanh khoản xác nhận.
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Cơ sở kỹ thuật sau phiên đảo chiều

Phiên 16/7 khép lại với tín hiệu tích cực khi VN-Index đảo chiều tăng 22,12 điểm lên 1.804,24 điểm, lấy lại mốc 1.800 sau khi có thời điểm lùi về vùng 1.765 điểm. Lực cầu bắt đáy cuối phiên và động thái mua ròng trở lại của khối ngoại giúp tâm lý thị trường ổn định hơn.

Về kỹ thuật, chỉ số giành lại vùng đáy cũ tháng 6/2026 quanh 1.775–1.780 điểm và vượt lên trên ngưỡng tâm lý 1.800. Vùng 1.810–1.820 điểm giữ vai trò kháng cự gần nhất, nơi áp lực chốt lời nhiều khả năng gia tăng.

Ở chiều ngược lại, vùng 1.775–1.780 điểm được xem là hỗ trợ, sâu hơn là khu vực 1.740–1.760 điểm quanh đường trung bình động 200 phiên. Việc giữ vững các mốc hỗ trợ sẽ củng cố khả năng cân bằng của chỉ số.

Dù vậy, đà hồi phục chưa lan tỏa toàn thị trường. Số mã giảm vẫn nhiều hơn mã tăng và động lực đi lên phụ thuộc lớn vào nhóm Vingroup. Thanh khoản khớp lệnh quanh 19.000 tỷ đồng cho thấy dòng tiền lớn chưa thực sự nhập cuộc mạnh mẽ.

Nhà đầu tư cần lưu ý dư nợ ký quỹ tại các công ty chứng khoán cuối quý II/2026 vẫn tăng so với quý I, yếu tố có thể khuếch đại biến động khi thị trường rung lắc. Kiểm soát tỷ trọng đòn bẩy giúp bảo toàn sức mua trong giai đoạn xu hướng chưa xác lập rõ ràng.

Nhận định chứng khoán 17/7: VN-Index hướng tới kháng cự 1.820 điểm

Kịch bản và nhóm ngành đáng theo dõi

Kịch bản cơ sở cho phiên 17/7 là VN-Index dao động tích lũy trong biên độ hẹp quanh vùng 1.800–1.820 điểm, chờ tín hiệu xác nhận từ thanh khoản và dòng vốn ngoại.

Nếu lực cầu duy trì và độ rộng cải thiện, chỉ số có thể tiến lên kiểm định vùng 1.820 điểm. Trong trường hợp áp lực bán quay lại, vùng 1.775–1.780 điểm sẽ được kiểm định vai trò hỗ trợ trước khi thị trường định hình xu hướng rõ ràng hơn.

Dòng tiền có xu hướng tìm đến nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ có nền tảng cơ bản vững, kết quả kinh doanh tăng trưởng và tích lũy tại vùng định giá hợp lý. Nhóm ngân hàng, chứng khoán, bán lẻ, đầu tư công và dầu khí được nhiều đơn vị phân tích đánh giá phù hợp nhờ nền tảng cơ bản và thanh khoản cao.

Ở nhóm ngân hàng, mùa công bố lợi nhuận bán niên là chất xúc tác được chờ đợi khi một số nhà băng hé lộ mức tăng trưởng lợi nhuận 79–80% so với cùng kỳ. Nhóm chứng khoán hưởng lợi từ thanh khoản cải thiện và kỳ vọng nâng hạng, trong khi bất động sản tiếp tục được nhóm Vingroup dẫn dắt.

Nhóm dầu khí và vận tải đáng chú ý khi giá xăng dầu trong nước vừa điều chỉnh tăng theo thế giới. Diễn biến giá năng lượng có thể hỗ trợ kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp thượng nguồn, đồng thời tạo áp lực chi phí cho nhóm vận tải và logistics.

Nhóm đầu tư công và vật liệu xây dựng vẫn nằm trong danh sách quan sát nhờ câu chuyện giải ngân hạ tầng. Các mã như GMD, VSC và CII giữ diễn biến tích cực trong phiên 16/7, cho thấy dòng tiền tiếp tục phân hóa theo từng doanh nghiệp có nền tảng riêng.

Nhóm công nghệ vừa cho tín hiệu hồi phục với FPT dẫn đầu dòng tiền, mở ra kỳ vọng cân bằng lại sau chuỗi giảm. Nhà đầu tư có thể quan sát diễn biến của nhóm trụ để đánh giá mức độ lan tỏa của dòng tiền trong phiên kế tiếp.

Bối cảnh vĩ mô nửa đầu năm 2026 duy trì nhiều yếu tố thuận lợi khi mặt bằng lãi suất ở mức thấp và tỷ giá ổn định. Thị trường chứng khoán tiếp tục là kênh huy động vốn hiệu quả cho doanh nghiệp, tạo nền tảng nâng đỡ cho xu hướng trung hạn.

Trên thị trường phái sinh, các hợp đồng tương lai VN30 diễn biến bám sát chỉ số cơ sở và thu hẹp chênh lệch basis trong những phiên gần đây. Việc kỳ đáo hạn tháng 7 đã qua giúp giảm bớt áp lực biến động kỹ thuật cho phiên kế tiếp.

Bảng điện VN-Index đảo chiều tăng điểm phiên 16/7
Bảng điện VN-Index đảo chiều tăng điểm phiên 16/7

Chuyển đổi số và mùa kết quả kinh doanh dẫn dắt dòng tiền

Ở góc độ dài hạn, tiến trình chuyển đổi số và nâng hạng thị trường tiếp tục là điểm tựa. Cơ quan quản lý đang hoàn thiện Luật Chứng khoán sửa đổi, thử nghiệm cơ chế sandbox và ứng dụng công nghệ tài chính, hướng tới nâng cao tính minh bạch và hiệu quả của thị trường.

Sự trở lại của dòng tiền ở nhóm công nghệ trong phiên 16/7, dẫn đầu là FPT, cho thấy kỳ vọng của nhà đầu tư vào nhóm doanh nghiệp gắn với chuyển đổi số. Các công cụ phân tích tích hợp trí tuệ nhân tạo cũng hỗ trợ nhà đầu tư theo dõi bảng giá và dữ liệu vĩ mô theo thời gian thực.

Mùa công bố kết quả kinh doanh quý II/2026 được xem là bộ lọc quan trọng để nhà đầu tư tái cơ cấu danh mục. Việc lựa chọn cổ phiếu theo chất lượng cơ bản, thay vì chạy theo diễn biến chỉ số chung, được nhiều chuyên gia nhấn mạnh trong giai đoạn thị trường phân hóa.

Giới phân tích khuyến nghị nhà đầu tư duy trì tỷ trọng cổ phiếu ở mức trung bình, hạn chế mua đuổi trong các nhịp hồi và ưu tiên quản trị rủi ro. Việc sử dụng đòn bẩy cần được kiểm soát chặt khi xu hướng ngắn hạn chưa xác lập rõ ràng, còn nhà đầu tư trung và dài hạn có thể giải ngân từng phần ở các nhịp điều chỉnh về vùng hỗ trợ.

Tín hiệu đảo chiều của phiên 16/7 mang lại sự lạc quan thận trọng, song thị trường vẫn cần thêm phiên xác nhận về thanh khoản và độ rộng. Nhà đầu tư nên bám sát diễn biến kết quả kinh doanh doanh nghiệp và động thái của khối ngoại để tái cơ cấu danh mục theo hướng ưu tiên chất lượng cơ bản.

Nhận định chứng khoán 17/7 nhận định chứng khoán VN-Index kháng cự 1.820 kết quả kinh doanh quý II Cổ phiếu công nghệ Cổ phiếu ngân hàng Nâng hạng thị trường

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Hải Phòng

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Khánh Hòa

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Nghệ An

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Phan Thiết

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Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 0 ▼14550K 0 ▼14850K
Kim TT/AVPL 0 ▼14350K 0 ▼14750K
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 14,350 14,750
Nguyên Liệu 99.99 0 ▼13200K 0 ▼13400K
Nguyên Liệu 99.9 0 ▼13150K 0 ▼13350K
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 13,700 14,200
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 13,650 14,150
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 13,580 14,130
Cập nhật: 17/07/2026 11:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 141,500 ▼2000K 145,500 ▼1500K
Hà Nội - PNJ 141,500 ▼2000K 145,500 ▼1500K
Đà Nẵng - PNJ 141,500 ▼2000K 145,500 ▼1500K
Miền Tây - PNJ 141,500 ▼2000K 145,500 ▼1500K
Tây Nguyên - PNJ 141,500 ▼2000K 145,500 ▼1500K
Đông Nam Bộ - PNJ 141,500 ▼2000K 145,500 ▼1500K
Cập nhật: 17/07/2026 11:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,360 ▼160K 14,660 ▼160K
Miếng SJC Nghệ An 14,360 ▼160K 14,660 ▼160K
Miếng SJC Thái Bình 14,360 ▼160K 14,660 ▼160K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,250 ▼120K 14,600 ▼120K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,250 ▼120K 14,600 ▼120K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,250 ▼120K 14,600 ▼120K
NL 99.99 13,000
Nhẫn Tròn Thái Bình 12,950
Trang sức 99.9 13,790 ▼120K 14,490 ▼120K
Trang sức 99.99 13,800 ▼120K 14,500 ▼120K
Cập nhật: 17/07/2026 11:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 ▼16K 1,466 ▼16K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,436 ▼16K 14,662 ▼160K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,436 ▼16K 14,663 ▼160K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,421 ▼16K 1,456 ▼16K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,421 ▼16K 1,457 ▼16K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,391 ▼21K 1,436 ▼16K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 135,178 ▼1584K 142,178 ▼1584K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 98,061 ▼1200K 107,861 ▼1200K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 88,008 ▼1088K 97,808 ▼1088K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 77,955 ▼976K 87,755 ▼976K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 74,077 ▲66576K 83,877 ▲75396K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 50,237 ▼667K 60,037 ▼667K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 ▼16K 1,466 ▼16K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 ▼16K 1,466 ▼16K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 ▼16K 1,466 ▼16K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 ▼16K 1,466 ▼16K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 ▼16K 1,466 ▼16K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 ▼16K 1,466 ▼16K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 ▼16K 1,466 ▼16K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 ▼16K 1,466 ▼16K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 ▼16K 1,466 ▼16K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 ▼16K 1,466 ▼16K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 ▼16K 1,466 ▼16K
Cập nhật: 17/07/2026 11:00
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Cập nhật: 17/07/2026 11:00
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Cập nhật: 17/07/2026 11:00
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