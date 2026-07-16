LG Electronics lập kỷ lục doanh số mới

Tính lũy kế sáu tháng đầu năm nay, tổng doanh thu hợp nhất của LG đã đạt 47,56 nghìn tỷ KRW và lợi nhuận hoạt động 3,25 nghìn tỷ KRW, thiết lập kết quả kinh doanh nửa đầu năm cao nhất trong lịch sử.

Chỉ tính riêng quý II năm nay, doanh thu của tập đoàn đã có mức tăng trưởng vượt bậc, đó là nhờ sự đóng góp tích cực từ các mảng kinh doanh chủ lực như thiết bị điện tử gia dụng và TV, khẳng định vị thế của LG trong phân khúc cao cấp. Bên cạnh đó thì các thiết bị theo mùa cũng đã góp phần thúc đẩy doanh số điều hòa không khí trên toàn cầu, giải pháp Xe hơi cũng tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ổn định, đóng góp tích cực vào kết quả kinh doanh chung trong bối cảnh kinh tế vĩ mô và địa chính trị còn nhiều biến động.

Quý II vừa qua LG Electronics ghi nhận đà tăng trưởng kỷ lục

LG cho biết có một khoản lợi nhuận một lần liên quan đến việc hoàn thuế quan nộp trước đây cho các mặt hàng xuất khẩu sang Hoa Kỳ cũng đã được ghi nhận trong quý II vừa qua. Tuy nhiên kể cả khi không tính đến khoản lợi nhuận bất thường này, thì lợi nhuận hoạt động quý II vẫn ghi nhận mức tăng trưởng đáng kể so với cùng kỳ năm ngoái.

Tăng trưởng doanh thu, cùng với việc mở rộng các mảng kinh doanh có biên lợi nhuận cao như nền tảng webOS, mô hình kinh doanh thuê bao và kênh thương mại điện tử cũng giúp cải thiện cơ cấu nguồn thu. Kết quả này cũng phản ánh nỗ lực của toàn công ty trong việc tối ưu chi phí, nâng cao hiệu quả vận hành và chủ động ứng phó với môi trường kinh doanh nhiều biến động.

Cụ thể, ở mảng Giải pháp Điện tử Gia dụng, LG tiếp tục củng cố vị thế dẫn đầu thông qua chiến lược kép, đó là duy trì thế mạnh ở phân khúc cao cấp, đồng thời mở rộng hiện diện ở phân khúc phổ thông. Công ty cũng đang đẩy mạnh hoạt động B2B, bao gồm giải pháp giặt sấy thương mại và thiết bị gia dụng âm tường. Bên cạnh đó, mảng linh kiện tiếp tục tăng tốc khi mở rộng danh mục sản phẩm từ các lĩnh vực chủ lực như máy nén và động cơ sang bộ truyền động dành cho robot.

Ở mảng Giải pháp Điện tử Giải trí và Truyền thông, LG tiếp tục cải thiện hiệu quả kinh doanh so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này được thúc đẩy bởi các dòng TV cao cấp mới như LG OLED evo AI và TV Micro RGB AI. LG cũng đang củng cố nền tảng kinh doanh thông qua việc nâng cao năng lực cạnh tranh về chi phí, duy trì quản trị tồn kho hiệu quả và tối ưu các khoản đầu tư nhằm gia tăng sức cạnh tranh trên thị trường.

Ở mảng Giải pháp Xe hơi, LG duy trì đà tăng trưởng ổn định nhờ nguồn đơn hàng tích lũy dồi dào và quan hệ hợp tác chiến lược với các nhà sản xuất ô tô toàn cầu. Nhu cầu ngày càng cao đối với các hệ thống thông tin giải trí cao cấp trên xe cũng giúp mảng kinh doanh này tăng trưởng cả về doanh thu và lợi nhuận, tiếp tục khẳng định vai trò là động lực tăng trưởng B2B quan trọng của LG. Trong nửa cuối năm, LG sẽ tiếp tục tối ưu cấu trúc chi phí và theo đuổi tăng trưởng có lợi nhuận.

Ở mảng Giải pháp Không khí, hoạt động kinh doanh HVAC (hệ thống sưởi ấm, thông gió và điều hòa không khí) ghi nhận tăng trưởng doanh số nhờ nhu cầu mạnh mẽ tại các thị trường quốc tế, bao gồm châu Âu, trong bối cảnh nhiều khu vực trải qua các đợt nắng nóng kỷ lục. LG đang tích cực đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng đối với giải pháp bơm nhiệt và hệ thống HVAC tích hợp, đồng thời tiếp tục đầu tư vào giải pháp làm mát trung tâm dữ liệu AI nhằm nắm bắt các cơ hội tăng trưởng trong tương lai.

Tất cả các số liệu trên là kết quả hợp nhất sơ bộ được lập theo chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế K-IFRS, nhằm cung cấp thông tin tham khảo cho nhà đầu tư trước khi LG công bố kết quả kinh doanh chính thức, bao gồm lợi nhuận ròng.

Thông tin chi tiết sẽ được công bố vào cuối tháng này, LG cho biết.