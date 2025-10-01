LG Electronics Ấn Độ tung IPO tỷ đô, thách thức Tata Capital

LG Electronics Ấn Độ đặt mục tiêu mức định giá gần 8,71 tỷ USD trong đợt IPO sẽ diễn ra từ ngày 7/10. Công ty mẹ LG Electronics (Hàn Quốc) sẽ bán 15% cổ phần, thu về khoảng 1,3 tỷ USD.

IPO “khủng” sau nhiều lần trì hoãn

Theo hồ sơ công khai ngày 1/10, LG Electronics Ấn Độ đã ấn định mức giá chào bán trong khoảng 1.080 - 1.140 rupee/cổ phiếu. Đợt IPO kéo dài ba ngày sẽ bắt đầu từ 7/10, trong khi nhà đầu tư tổ chức lớn có thể đặt mua từ 6/10.

Ở mức giá cao nhất, công ty mẹ LG Electronics Inc (Hàn Quốc) sẽ thu về 116 tỷ rupee (1,3 tỷ USD) thông qua việc bán 15% cổ phần tại chi nhánh Ấn Độ. Đáng chú ý, LG Electronics India sẽ không phát hành cổ phiếu mới, toàn bộ lượng chào bán đến từ việc thoái vốn của công ty mẹ.

Trước đó, thương vụ IPO này từng được lên kế hoạch từ tháng 5/2025 nhưng đã phải tạm hoãn do biến động thị trường.

Thị trường IPO Ấn Độ sôi động

Đợt chào bán của LG diễn ra trong bối cảnh Ấn Độ trở thành điểm nóng IPO toàn cầu, khi các doanh nghiệp địa phương liên tiếp huy động vốn. Chỉ tính riêng 9 tháng đầu năm 2025, các công ty tại Ấn Độ đã thu về 909,8 tỷ rupee, tăng mạnh so với mức 770,6 tỷ rupee cùng kỳ 2024, theo số liệu từ LSEG.

Cùng thời điểm, thị trường chứng kiến các thương vụ đình đám như IPO 1,75 tỷ USD của Tata Capital - lớn nhất Ấn Độ năm nay - và kế hoạch phát hành của WeWork Ấn Độ. Chính điều này khiến IPO của LG Electronics trở thành “cuộc đua ngang ngửa” để giành sự quan tâm từ giới đầu tư.

LG hiện là nhà sản xuất thiết bị gia dụng lớn thứ hai tại Ấn Độ, với các dòng sản phẩm chủ lực như tủ lạnh, máy giặt và TV. Thị trường thiết bị gia dụng tại Ấn Độ dự kiến tăng trưởng 12% mỗi năm đến năm 2029, theo công ty tư vấn RedSeer.

Ngoài ra, chính phủ Ấn Độ gần đây đã giảm thuế tiêu thụ đặc biệt từ 28% xuống 18% đối với nhiều sản phẩm, bao gồm thiết bị điện tử. Quyết định này được kỳ vọng sẽ thúc đẩy nhu cầu trong mùa lễ hội cuối năm, tạo thêm động lực cho thương vụ IPO của LG.

Tại Ấn Độ, LG Electronics phải đối đầu trực tiếp với Samsung và Whirlpool, những tên tuổi lớn trong ngành hàng gia dụng. IPO lần này không chỉ giúp LG gia tăng sự hiện diện trên thị trường, mà còn khẳng định tham vọng trở thành đối thủ đáng gờm trong ngành điện tử - gia dụng đang phát triển bùng nổ tại Nam Á.