“Chiến Nam: Ve sầu thoát xác” - diện mạo mới cho điện ảnh võ thuật Việt Nam

Sự kiện đánh dấu sự ra mắt của một dự án phim hành động võ thuật được đầu tư công phu. Lần đầu tiên, môn phái Votado được đưa lên màn ảnh rộng, mở ra một cách tiếp cận mới cho dòng phim thực chiến tại Việt Nam.

Tham dự sự kiện có đại diện cơ quan quản lý, giới chuyên môn và văn hóa - nghệ thuật như: TS. Trần Thị Phương Lan - Vụ trưởng Vụ Văn hóa Văn nghệ (Ban Tuyên giáo Dân vận Trung ương); ông Trần Nam Chung - Giám đốc Điện ảnh Công an Nhân dân; ông Trần Trung Hiếu - Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, Văn phòng Chủ tịch nước; PGS.TS Nguyễn Toàn Thắng - nguyên Viện trưởng Viện Văn hóa và Phát triển…

Dàn diễn viên chính của phim gồm Longka, Trương Minh Cường, Thùy Vi (Top 5 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2025), Triệu An, Tuấn Voi, Hắc Diện… cũng có mặt giao lưu cùng báo chí và khán giả.

Các đại biểu tham dự buổi giới thiệu bộ phim điện ảnh “Chiến Nam: Ve sầu thoát xác”. Ảnh BTC

“Chiến Nam: Ve sầu thoát xác” thuộc thể loại võ thuật - hành động - phá án, xoay quanh hành trình phá án kéo dài một thập kỷ của chiến sĩ cảnh sát Chiến Nam (do Longka thủ vai) khi anh bị cuốn vào mạng lưới tội phạm nguy hiểm liên quan đến tập đoàn Thái Minh Legend. Từ nhiệm vụ bảo vệ đến thâm nhập, từ mất mát cá nhân đến những âm mưu chồng chéo, Chiến Nam buộc phải đi đến tận cùng bóng tối để truy tìm chân tướng kẻ đứng sau kế hoạch mang tên “Ve sầu thoát xác”. Bộ phim không chỉ là cuộc truy đuổi tội phạm, mà còn là hành trình nội tâm của một con người đứng giữa ranh giới công lý, bản ngã và sự lột xác.

Tại sự kiện, lần đầu tiên đoàn làm phim công bố khái niệm “Masiness” - một loại hình tội phạm lai tạo kết hợp giữa Mafia và Business để thao túng xã hội. Trong đó, Thái Minh Legend hiện diện là tập đoàn kinh tế hợp pháp tạo nên vỏ bọc, trong khi đó song song vận hành lõi bạo lực ngầm với chiến thuật tâm linh “Khu đất ma” nhằm thâu tóm bất động sản và thúc đẩy sự tha hóa của một bộ phận giới tri thức dưới sự chi phối của đồng tiền.

Bà Đặng Bảo Trân - Giám đốc sản xuất phim chia sẻ về hành trình thực hiện bộ phim. Ảnh BTC

Bên cạnh đó, sự kiện cũng dành một phần thời lượng công bố MV OST “Chỉ cần được bên em” qua giọng hát của nam ca sĩ Hoài Lâm và phim tài liệu về hành trình 10 năm của dự án phác họa lại sự nỗ lực không ngừng nghỉ của Giám đốc sản xuất Đặng Bảo Trân cùng các nhà sản xuất Nguyễn Đăng Ngọc, Phan Anh Thư trong việc đưa “Chiến Nam: Ve sầu thoát xác” ra rạp chiếu.

Theo ê kíp sản xuất, cái tên “Ve sầu thoát xác” không chỉ phù hợp với kịch bản phim, mà còn là lời khẳng định cho sự lột xác của cả một dự án được ấp ủ bền bỉ suốt một thập kỷ: từ những hoài nghi, trắc trở ban đầu đến quyết tâm vượt qua giới hạn để xuất hiện mạnh mẽ trên màn ảnh rộng. “Chiến Nam: Ve sầu thoát xác” gây chú ý khi lựa chọn môn võ Votado làm trục trung tâm cho ngôn ngữ hành động. Votado được khắc họa như một hành trình rèn luyện nội tâm, vận hành trên ba trụ cột Khí, Tuệ, Thần; không nhằm phô diễn kỹ xảo hay hình thức đẹp mắt, mà tập trung vào trạng thái tinh thần, khả năng làm chủ hơi thở, tư duy và bản lĩnh của người chiến đấu.

Trong thế giới của nhân vật Chiến Nam, mỗi trận đấu không đơn thuần là thắng, thua, mà là một lần nhân vật đối diện với chính mình, vượt qua giới hạn cũ để bước sang một trạng thái tồn tại khác. Triết lý Ve sầu thoát xác được triển khai xuyên suốt bộ phim như một ẩn dụ cho sự trưởng thành và lột xác của con người.

Đạo diễn và diễn viên bộ phim giao lưu cùng khán giả. Ảnh BTC

Ban Tổ chức tặng hoa chúc mừng ê-kíp làm phim. Ảnh BTC

Song song với chiều sâu triết lý, “Chiến Nam: Ve sầu thoát xác” còn theo đuổi phong cách hành động thực chiến đúng nghĩa. Đạo diễn và ê-kíp xác định rõ quan điểm hạn chế tối đa kỹ xảo điện ảnh, giảm sử dụng dây treo và cắt cảnh vụn. Thay vào đó, các pha hành động được dàn dựng liền mạch, ưu tiên cảm giác va chạm thật và sự chính xác trong từng đòn thế. Diễn viên trực tiếp thực hiện các cảnh đánh nguy hiểm sau quá trình tập luyện nghiêm ngặt, nhằm mang lại cho khán giả cảm nhận rõ rệt về sức nặng, nhịp thở và sự khốc liệt của mỗi trận đấu trên màn ảnh rộng.

Một trong những cảnh quay đáng chú ý là màn đối đầu giữa hai trường phái võ học đối lập của Votado đại diện là Chiến Nam và Muay Thái đại diện là nhân vật Sói Xám do võ sĩ Nguyễn Trần Duy Nhất thủ vai. Một sự đối đầu giữa đầy mong đợi của “sự tĩnh lặng, kiểm soát và khả năng tận dụng sức mạnh của đối phương để hóa giải” với “tính cương mãnh, thực dụng và hệ thống đòn bát chi khốc liệt, tạo nên những trường đoạn hành động căng thẳng, bùng nổ.

“Chiến Nam: Ve sầu thoát xác” đã được Cục Điện ảnh cấp phép phổ biến và dự kiến khởi chiếu trên toàn quốc vào ngày 30/01/2026.