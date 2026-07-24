Galaxy Z Fold8 bản tiêu chuẩn đổi tỷ lệ màn hình gập, giá rẻ hơn bản Ultra

Sau bảy thế hệ, Samsung thay đổi cách sắp xếp dòng điện thoại gập dạng sách của mình. Thay vì một sản phẩm duy nhất cho mỗi mùa ra mắt, hãng đưa ra hai phiên bản Galaxy Z Fold8 trong năm 2026. Bản Ultra giữ vị trí cao nhất với giá từ 52.99 triệu đồng, còn Galaxy Z Fold8 có giá từ 46.99 triệu đồng.

Trang công nghệ Engadget nhận xét bản tiêu chuẩn mang tới thay đổi lớn nhất của dòng Z Fold kể từ thế hệ đầu tiên ra mắt năm 2019. Khác biệt nằm ở tỷ lệ hiển thị, được thiết kế lại cho cả màn hình phụ bên ngoài lẫn màn hình gập bên trong. Chính chi tiết đó khiến máy rẻ hơn lại thu hút hơn đàn anh Ultra.

Galaxy Z Fold8 bản tiêu chuẩn mở màn hình gập rộng ngang tỷ lệ 4:3

Màn hình gập rộng ngang thay đổi trải nghiệm xem nội dung

Thay vì thân máy dài và hẹp mở ra một tấm nền gần vuông, Samsung tạo hình khối rộng ngang giống cuốn hộ chiếu. Màn hình ngoài của Galaxy Z Fold8 rộng 5,5 inch, tần số quét 120 Hz, tỷ lệ 10:16. Khi mở ra, người dùng nhận tấm nền AMOLED 7,6 inch với tỷ lệ 4:3.

Bản Galaxy Z Fold8 Ultra vẫn có tấm nền lớn hơn ở mức 8 inch với tỷ lệ khoảng 1,1:1. Trên giấy tờ, khoảng cách giữa 4:3 và 1,1:1 nghe không lớn. Nhưng khi đặt hai máy cạnh nhau, phóng viên Engadget cho rằng tác động thực tế rất rõ.

Với phim ảnh và video, màn hình gập của bản tiêu chuẩn để lại ít viền đen ở cạnh trên và cạnh dưới hơn. Người xem vì thế nhận được nhiều nội dung hơn trong cùng một khung hình. Samsung xác định đó là mục tiêu chính khi tạo ra phiên bản mới.

Samsung Galaxy Z Series thế hệ thứ 8 chính thức trình làng với 3 phiên bản

Những thế hệ Z Fold gần đây nghiêng nhiều về khả năng chạy đa nhiệm. Trên Galaxy Z Fold8 bản tiêu chuẩn, việc mở hai ứng dụng song song trên tấm nền 7,6 inch vẫn thoải mái. Màn hình ngoài rộng hơn giúp người dùng đọc tin nhắn hay tra bản đồ nhanh mà chưa cần mở máy ra.

Cách tiếp cận gợi nhớ chiếc Pixel Fold đời đầu của Google. Samsung cũng đi trước những tin đồn về mẫu iPhone gập mà Apple được cho là đang chuẩn bị. Hình khối rộng ngang vì thế dần trở thành hướng đi chung của nhóm thiết bị gập dạng sách.

Tỷ lệ hiển thị nghe có vẻ là chi tiết kỹ thuật nhỏ, song lại chi phối gần như toàn bộ cách người dùng dùng máy hằng ngày. Một tấm nền gần vuông buộc hệ điều hành cắt xén nội dung video, còn tấm nền rộng ngang lại hợp với thói quen xem nội dung dọc trên mạng xã hội. Samsung đang thử cân bằng giữa nhu cầu làm việc và nhu cầu giải trí.

Samsung Galaxy Z Series thế hệ thứ 8 chính thức trình làng với 3 phiên bản Theo Samsung, Galaxy Z series mới đánh dấu cột mốc 7 thế hệ tiên phong trong phân khúc điện thoại gập, với ba trải nghiệm ...

Vật liệu titan mới và trọng lượng nhẹ nhất từ trước tới nay

Cả hai phiên bản Z Fold8 dùng lớp hợp kim titan dẻo đặt bên dưới màn hình. Lớp vật liệu làm việc cùng tấm titan cứng có sẵn để tạo hệ đỡ chắc hơn cho tấm nền uốn cong. Samsung cho biết cách làm giúp giảm khe hở và bọt khí giữa các lớp màn hình.

Vết gấp ở giữa màn hình vẫn còn, dưới dạng một rãnh rất nông. Người dùng phải nhìn kỹ mới nhận ra, còn trong thao tác thường ngày nó gần như không gây chú ý. Đây là chi tiết mà các nhà sản xuất tấm nền dẻo theo đuổi suốt nhiều năm.

Thân máy bản tiêu chuẩn dày 9,7 mm, nhiều hơn mức 8,9 mm của bản Ultra. Bù lại, máy chỉ nặng 201 gram so với 215 gram, trở thành chiếc Z Fold nhẹ nhất Samsung từng bán ra. Khung nhôm, chuẩn kháng bụi nước IP48 và cảm biến vân tay đặt ở cạnh vẫn được giữ nguyên.

Độ sáng tối đa của cả hai máy cùng đạt 3.000 nit. Về khả năng hiển thị ngoài trời, người mua bản rẻ hơn không chịu thiệt so với người mua bản Ultra. Samsung dường như muốn Galaxy Z Fold8 bản tiêu chuẩn đủ sức đứng độc lập thay vì đóng vai trò sản phẩm phụ trợ.

Cấu hình ngang bản Ultra và những điểm cắt giảm

Samsung trang bị cho cả hai máy con chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 cho Galaxy, RAM tối đa 16 GB và bộ nhớ trong tối đa 1 TB. Trong bối cảnh giá chip nhớ toàn cầu tăng mạnh, việc giữ nguyên cấu hình bộ nhớ ở bản rẻ hơn là điều ít người dự đoán trước ngày ra mắt.

Galaxy Z Fold8

Tốc độ sạc của hai máy cùng tăng lên 45 W qua dây và 20 W không dây. Cả hai đều quay được video 8K. Khoảng cách về sức mạnh xử lý giữa hai phiên bản Galaxy Z Fold8 gần như bằng không.

Điểm cắt giảm rõ nhất nằm ở cụm camera. Bản tiêu chuẩn chỉ có hai ống kính sau gồm camera chính 50 MP và camera góc siêu rộng 50 MP. Máy thiếu ống kính tele, thứ mà nhiều người dùng sử dụng thường xuyên hơn cả góc siêu rộng.

Dung lượng pin cũng thấp hơn, ở mức 4.800 mAh so với 5.000 mAh của bản Ultra. Dù vậy con số vẫn cao hơn mức 4.400 mAh của Galaxy Z Fold 7 năm ngoái. Màn hình chính 7,6 inch nhỏ hơn tấm nền 8 inch trên phiên bản cao cấp.

Galaxy Z Flip8: thay đổi ít, trải nghiệm nhiều Câu trả lời cho sự kiên định này đó chính là vì Z Flip dù không mạnh mẽ như Z Fold8 Ultra, không độc đáo ...

Một hạn chế khác đến từ chuẩn sạc không dây. Samsung tiếp tục không đặt vòng nam châm bên trong máy để giữ độ mỏng, nên Galaxy Z Fold8 chỉ ở mức sẵn sàng cho Qi2 thay vì hỗ trợ đầy đủ. Hãng cho biết phần lớn ốp lưng chính hãng sẽ có nam châm tích hợp, đổi lại máy dày thêm một chút.

Bản lề của bản tiêu chuẩn dùng lò xo nên máy tự đóng lại khi gập nửa chừng. Người dùng vì thế không dựng được máy theo kiểu đặt bàn. Chế độ dựng hình lều vẫn hoạt động và cho hiệu quả tương tự khi cần xem video lúc nấu ăn hoặc làm việc nhà.

Máy bán ra với bốn màu gồm lavender, kem, than chì và pistachio, trong đó màu pistachio chỉ bán trên trang trực tuyến của Samsung. Đợt đặt trước đã mở, còn ngày bán chính thức rơi vào 7/8. Mức 46.99 triệu đồng, thấp hơn khoảng 2,64 triệu đồng so với giá ra mắt của Z Fold 7.

Phần mềm trên Galaxy Z Fold8 nhận thêm nhóm công cụ tự động hóa mà Samsung phát triển cùng Google. Người dùng ra lệnh bằng giọng nói để đặt món ăn hoặc mua vé sự kiện, thay vì bấm qua từng bước thủ công. Trợ lý gợi ý Now Nudge cũng có nút riêng và hiển thị được trong khu vực thông báo.

Với thị trường Việt Nam, nhóm điện thoại gập vẫn thuộc phân khúc cao cấp và phụ thuộc nhiều vào chương trình thu cũ đổi mới. Một phiên bản nhẹ hơn, rẻ hơn và có tỷ lệ màn hình dễ xem hơn có thể mở rộng tệp khách hàng vốn còn dè dặt với thiết bị gập. Mức giá bán trong nước sẽ quyết định phần lớn sức hút của máy.

Engadget cho rằng điều đáng tiếc là chưa có một máy kết hợp tỷ lệ màn hình rộng của bản tiêu chuẩn với tấm nền lớn cùng cụm ba camera của bản Ultra. Dù vậy, ở mức giá thấp hơn, Galaxy Z Fold8 bản tiêu chuẩn trở thành lựa chọn hợp lý cho người lần đầu chuyển sang điện thoại gập.