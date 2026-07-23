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Thu cũ lên đời Galaxy Z Series Mới tại CellphoneS nhận ưu đãi đến 5 triệu đồng

Hồng Anh

Hồng Anh

09:12 | 23/07/2026
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Theo đó, thế hệ Galaxy Z Fold8 series vừa ra mắt cùng hệ sinh thái Galaxy Watch9 và Watch Ultra đã chính thức được mở đặt trước tại CellphoneS với nhiều ưu đãi hấp dẫn, đặc biệt khi thu cũ lên đời, nhận ưu đãi đến 5 triệu đồng.
CellphoneS mở bán sớm cho gần 3.000 khách đặt Galaxy S26 Series CellphoneS mở bán MacBook Neo, giá chỉ từ 16 triệu đồng CellphoneS giảm ngay 3 triệu đồng cho các tân sinh viên
Thu cũ lên đời Galaxy Z Series Mới tại CellphoneS nhận ưu đãi đến 5 triệu đồng
Bộ 3 điện thoại Galaxy Z Mới chính thức được mở đặt trước tại hệ thống CellphoneS

Cụ thể, Galaxy Z Fold8 hoàn toàn mới và Galaxy Z Fold8 Ultra sẽ có giá niêm yết lần lượt 46.99 và 52.99 triệu cho bản tiêu chuẩn 12GB RAM / 256GB ROM. Trong khi đó Galaxy Z Flip8 có giá từ 31.99 triệu cho bản 256GB ROM. Đi cùng với đó là 3 tuỳ chọn màu sắc: Đen Graphite, Trắng Cream, Hồng Rose trên Flip và Tím Lavender trên Fold.

Đáng chú ý, khách hàng đặt trước tại CellphoneS từ nay đến hết ngày 07/08 sẽ nhận được nhiều ưu đãi giá trị:

Giảm ngay 2 triệu, trợ giá 1 triệu khi thu cũ đổi máy lên đời,

Giảm thêm 2 triệu cho khách hàng đặt mua khi thanh toán qua cổng thanh toán.

Gói quà đặc quyền trị giá 15 triệu gồm: miễn phí 1 lần thay màn hình trong 2 năm.gói Google AI Pro 6 tháng, trả góp 0% đến 18 tháng qua Samsung Finance+, gói Z Care+ hotline chăm sóc riêng.

CellphoneS còn giảm thêm tới 5% khi mua máy, phụ kiện, và trợ giá đến 1 triệu khi thu cũ lên đời dành cho thành viên SMember. Hỗ trợ trả góp 3-Không trên giá ưu đãi gồm: trả trước 0đ, lãi suất 0%, không phụ phí; giúp cho khách hàng sở hữu siêu phẩm Galaxy mới với chi phí tối ưu nhất. Đặc biệt Galaxy Z Fold8 Ultra còn có thêm gói cam kết giá thu S-BuyBack, giúp khách hàng an tâm giá trị thu cũ lên đến 60% giá trị máy sau 15 tháng. Hệ thống sẽ mở bán và trả hàng cho khách đặt trước vào 08:30 sáng ngày 08/08, đồng loạt 180 cửa hàng toàn quốc.

Ngoài ra, khách hàng còn được giảm thêm đến 50% khi mua kèm phụ kiện bao da - ốp lưng chống sốc Samsung chính hãng, dán cường lực, tai nghe, đồng hồ, … trong hệ sinh thái.
Thu cũ lên đời Galaxy Z Series Mới tại CellphoneS nhận ưu đãi đến 5 triệu đồng
Galaxy Z Fold8 là phiên bản thay đổi mạnh mẽ nhất về thiết kế

Galaxy Z Fold8 là phiên bản thay đổi mạnh mẽ nhất về thiết kế. Với tỉ lệ 10:16 màn hình ngoài, mang lại trải nghiệm cầm nắm thoải mái, khi sử dụng màn hình trong 7.6 inch có tỉ lệ 4:3, khung hình tự nhiên cho nhiều loại hình giải trí.

Đây cũng là lần đầu tiên trên Galaxy ứng dụng công nghệ pin Silicon-Carbon thế hệ mới, được thiết kế để cân bằng giữa độ mỏng và dung lượng 5000mAh cho Fold8 Ultra và 4800mAh cho Fold8.

Thu cũ lên đời Galaxy Z Series Mới tại CellphoneS nhận ưu đãi đến 5 triệu đồng
Cả Galaxy Z Fold8 và Galaxy Z Fold8 Ultra đều có hiệu năng mạnh mẽ bởi chip Snapdragon Elite Gen 5 mới nhất, sạc siêu nhanh 45W hơn 60% trong 30 phút.

Hãng cũng nhấn mạnh đến độ mỏng nhẹ của thiết bị màn hình gập Samsung mang đến cho người dùng. Theo đó, cả Galaxy Z Fold8 và Galaxy Z Fold8 Ultra đều có hiệu năng mạnh mẽ bởi chip Snapdragon Elite Gen 5 mới nhất, sạc siêu nhanh 45W hơn 60% trong 30 phút.

Được giới thiệu là thiết bị gập tối ưu các tác vụ AI mới, đặc biệt là Agentic AI biến suy nghĩ thành hành động trên bất kì màn hình. Hãng giới thiệu hàng loạt tính năng hỗ trợ mới: AI Tự động hoá, Studio sáng tạo nay đề xuất câu lệnh thông minh hơn, …

Thu cũ lên đời Galaxy Z Series Mới tại CellphoneS nhận ưu đãi đến 5 triệu đồng
Phiên bản Galaxy Z Flip8 cũng cải tiến về độ mỏng nhẹ cũng như camera

Ngoài cải tiến đặc biệt về thiết kế thì phiên bản Galaxy Z Flip8 cũng cải tiến về độ mỏng nhẹ cũng như camera. Theo đó, camera chính 50MP với công nghệ ProVisual Engine, mang đến chất lượng ảnh chụp và quay video tốt hơn ở chế độ FlexMode trứ danh. Hãng cũng tập trung vào trải nghiệm người dùng trên màn hình ngoài nhỏ gọn, nhờ nâng cấp tính năng Now Brief, tự động hoá dựa trên AI.

Thu cũ lên đời Galaxy Z Series Mới tại CellphoneS nhận ưu đãi đến 5 triệu đồng
Phiên bản cao cấp nhất Galaxy Z Fold8 Ultra

Theo chia sẻ từ CellphoneS, hệ thống đã ghi nhận gần 500 khách hàng quan tâm và đăng ký thông tin trước sự kiện ra mắt hôm nay. Đại diện hệ thống dự đoán rằng tỉ lệ khách hàng đặt trước Galaxy Z Fold8 và Z Fold8 Ultra sẽ tiếp tục chiếm phần lớn, vào khoảng 80% tổng số lượng đơn hàng. Trong khi đó, Galaxy Z Flip8 nhiều khả năng khách hàng sẽ đặt trước nhiều nhất ở màu sắc Hồng Rose mới.

Với mức giá hấp dẫn khi thu cũ lên đời, đặc biệt thiết kế tỉ lệ màn hình mới trên Galaxy Z Fold8, CellphoneS tin rằng smartphone màn hình gập Galaxy Z năm nay sẽ tiếp tục được nhiều khách hàng đón nhận.

Thu cũ lên đời Galaxy Z Series Mới tại CellphoneS nhận ưu đãi đến 5 triệu đồng
CellphoneS cũng nhận đặt trước hệ sinh thái Galaxy Watch9 series và Galaxy Watch Ultra 2

Bên cạnh Galaxy Z8 Series, CellphoneS cũng nhận đặt trước hệ sinh thái Galaxy Watch9 series và Galaxy Watch Ultra 2, mở bán từ ngày 22/07. Galaxy Watch9 có giá lần lượt cho cỡ dây 40 - 44mm là 9.99 triệu đến 10.99 triệu. Galaxy Watch Ultra 2 LTE có giá từ 18.99 triệu cho bản dây 47mm.

Khách hàng đặt trước Galaxy Watch sẽ được giảm thẳng 1.5 triệu với Watch9 và 2 triệu với Watch Ultra2. Ngoài ra khi mua kèm sản phẩm điện thoại Galaxy S25 series/ Galaxy S26 series/ Galaxy Z7 series và Z8 series, còn được giảm thêm lên đến 2 triệu. Ngoài ra CellphoneS trợ giá đến 2 triệu khi bán đồng hồ cũ lên đời, tặng gói bảo hành toàn diện Samsung Care+ 2 năm.

Samsung ra mắt Galaxy Watch Ultra2 và Galaxy Watch9, giá bán từ 9,99 triệu đồng Samsung ra mắt Galaxy Watch Ultra2 và Galaxy Watch9, giá bán từ 9,99 triệu đồng

Hôm nay (22/7), Samsung chính thức trình làng Galaxy Watch Ultra2 và Galaxy Watch9, trang bị chip Snapdragon Wear Elite Platform, viên pin lớn nhất ...

Thiết bị Galaxy Watch9 có thiết kế mỏng hơn với các cải tiến đáng chú ý như hỗ trợ giọng nói với trợ lý Gemini, chăm sóc sức khỏe với cảm biến phát hiện ngưng thở khi ngủ 2.0, tải trọng máu và đo nhanh chỉ số oxy hoá. Trong khi đó, Galaxy Watch Ultra 2 nâng cấp thời lượng pin bền bỉ hơn, theo dõi chỉ số Chạy Trail Địa Hình tốt hơn, chế độ Lặn biển được bổ sung cùng độ bền toàn diện lên đến 10ATM.

Thu cũ lên đời Galaxy Z Series Mới tại CellphoneS nhận ưu đãi đến 5 triệu đồng
Các sản phẩm Galaxy Z Fold8, Z Fold8 Ultra, Z Flip8, Galaxy Watch2 Ultra và Watch9 series hiện đã có tại khu vực bàn trải nghiệm của hệ thống CellphoneS trên toàn quốc

CellphoneS hiện đang là 1 trong 3 nhà bán lẻ cao cấp của Samsung tại thị trường Việt Nam, mang đến cho khách hàng không chỉ sự an tâm, những trải nghiệm tốt nhất mà còn những ưu đãi mua hàng riêng biệt so với thị trường. Hệ thống tự tin mang đến cho khách hàng nơi mua sắm tin cậy và hàng hóa đa dạng, không chỉ smartphone tablet mà còn các phụ kiện ốp lưng bao da, tai nghe, đồng hồ thuộc hệ sinh thái Samsung.

Các sản phẩm Galaxy Z Fold8, Z Fold8 Ultra, Z Flip8, Galaxy Watch2 Ultra và Watch9 series hiện đã có tại khu vực bàn trải nghiệm của hệ thống CellphoneS trên toàn quốc. Khách hàng có thể đến các cửa hàng để tận tay sử dụng và trải nghiệm qua các tính năng, ngoại hình sản phẩm trước khi quyết định mua.

Khách hàng quan tâm bộ ba sản phẩm Galaxy Z Fold8, Galaxy Z Fold8 Ultra và Galaxy Z Flip8, Galaxy Watch9 series và Galaxy Watch Ultra 2 cũng có thể tham khảo chi tiết hơn về giá bán và ưu đãi tốt nhất tại website hoặc liên hệ hotline để được tư vấn thông tin sản phẩm, giá bán và đặt hàng qua tổng đài miễn phí 18002097.

CellphoneS Samsung Galaxy Z8 Series Điện thoại gập mở hệ sinh thái Galaxy AI Galaxy Watch9 series Galaxy Watch Ultra 2 đồng hồ thông minh ra mắt mở đặt trước

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Khánh Hòa

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Nghệ An

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Phan Thiết

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Thứ ba, 28/07/2026 00:00
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Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 0 0
Kim TT/AVPL 0 0
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG - -
Nguyên Liệu 99.99 0 0
Nguyên Liệu 99.9 0 0
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ -137,000 -142,000
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 13,650 14,150
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 13,580 14,130
Cập nhật: 23/07/2026 10:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 136,000 ▼4000K 141,000 ▼4000K
Hà Nội - PNJ 136,000 ▼4000K 141,000 ▼4000K
Đà Nẵng - PNJ 136,000 ▼4000K 141,000 ▼4000K
Miền Tây - PNJ 136,000 ▼4000K 141,000 ▼4000K
Tây Nguyên - PNJ 136,000 ▼4000K 141,000 ▼4000K
Đông Nam Bộ - PNJ 136,000 ▼4000K 141,000 ▼4000K
Cập nhật: 23/07/2026 10:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,600 ▼600K 14,200 ▼400K
Miếng SJC Nghệ An 13,600 ▼600K 14,200 ▼400K
Miếng SJC Thái Bình 13,600 ▼600K 14,200 ▼400K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,600 ▼600K 14,200 ▼400K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,600 ▼600K 14,200 ▼400K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,600 ▼600K 14,200 ▼400K
NL 99.99 13,000 ▼200K
Nhẫn Tròn Thái Bình 12,900 ▼200K
Trang sức 99.9 13,390 ▼400K 14,090 ▼400K
Trang sức 99.99 13,400 ▼400K 14,100 ▼400K
Cập nhật: 23/07/2026 10:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 136 ▼6K 142 ▼4K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 136 ▼6K 14,202 ▼400K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 136 ▼6K 14,203 ▼400K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 135 ▼6K 141 ▼4K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 135 ▼6K 1,411 ▼40K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 132 ▼6K 139 ▼4K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 129,624 ▼4960K 137,624 ▼3960K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 9,461 ▼88150K 10,441 ▼96970K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 84,879 ▲84003K 94,679 ▲93705K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 75,148 ▼2441K 84,948 ▼2441K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 71,395 ▼2332K 81,195 ▼2332K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 48,319 ▼1668K 58,119 ▼1668K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 136 ▼6K 142 ▼4K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 136 ▼6K 142 ▼4K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 136 ▼6K 142 ▼4K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 136 ▼6K 142 ▼4K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 136 ▼6K 142 ▼4K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 136 ▼6K 142 ▼4K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 136 ▼6K 142 ▼4K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 136 ▼6K 142 ▼4K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 136 ▼6K 142 ▼4K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 136 ▼6K 142 ▼4K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 136 ▼6K 142 ▼4K
Cập nhật: 23/07/2026 10:00
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AUD 17920 18194 18769
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CNY 0 3846 3939
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NZD 0 15002 15584
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Cập nhật: 23/07/2026 10:00
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Cập nhật: 23/07/2026 10:00
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