Samsung chính thức giới thiệu Galaxy Watch Ultra2 và Galaxy Watch9, mở ra kỷ nguyên chăm sóc sức khỏe liền mạch, nơi người dùng có thể tiếp cận những phân tích sức khỏe chuyên sâu và hữu ích chỉ với một chiếc đồng hồ trên cổ tay.

Hai mẫu đồng hồ mới cùng sở hữu chip Snapdragon Wear Elite Platform, dung lượng pin lớn nhất và màn hình sáng nhất trong lịch sử dòng Galaxy Watch, hướng tới mục tiêu duy trì trải nghiệm đeo liên tục 24 giờ mỗi ngày, bảy ngày mỗi tuần. Cảm biến BioActive trên thân máy liên tục ghi nhận thói quen sinh hoạt của người dùng, sau đó Galaxy Watch chuyển hóa những dữ liệu sinh trắc học phức tạp ấy thành các khuyến nghị đơn giản và cụ thể, giúp người đeo hiểu cơ thể mình đang phản ứng ra sao và nên điều chỉnh gì tiếp theo.

Ông TM Roh, CEO, Chủ tịch kiêm Giám đốc Trải nghiệm Di động (DX) của Samsung Electronics, cho biết Samsung theo đuổi mục tiêu đưa quá trình chăm sóc sức khỏe chuyển từ điều trị bị động sang chủ động một cách liền mạch nhất có thể, đồng thời khẳng định việc kết nối các thiết bị hằng ngày ở quy mô toàn cầu giúp hãng xây dựng một hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe kết nối sâu sắc. Theo ông, Galaxy Watch Ultra2 và Galaxy Watch9 đóng vai trò người bạn đồng hành sức khỏe tận tâm, theo dõi liên tục các chỉ số ngay từ cổ tay và đưa ra cảnh báo kịp thời khi cơ thể có dấu hiệu bất thường.

Galaxy Watch Ultra2: phần cứng mạnh mẽ, chuyên sâu thể thao và lặn biển

Samsung định vị Galaxy Watch Ultra2 là thế hệ Galaxy Watch mạnh và tiên tiến nhất mà hãng từng sản xuất, dành cho những người tìm kiếm hiệu năng đỉnh cao khi dấn thân vào các chuyến phiêu lưu ngoài trời khắc nghiệt. Tính năng Chạy địa hình ghi lại độ cao, tiến trình leo dốc và tác động của địa hình lên cơ thể, nhờ đó người chạy điều tiết tốc độ hợp lý hơn và giảm nguy cơ chấn thương. Song song đó, Nutrition Alert, phiên bản nâng cấp của tính năng Đổ mồ hôi trước đây, ước tính lượng nước cơ thể mất đi so với trọng lượng để đưa ra khuyến nghị bổ sung nước theo thời gian thực trong lúc tập luyện.

Samsung cũng đưa Galaxy Watch Ultra2 vào lĩnh vực lặn biển chuyên nghiệp, khi thiết bị đạt chuẩn IP69K, chịu được áp lực tương ứng 10 ATM và giữ chứng nhận EN13319 dành cho dụng cụ đo độ sâu của thợ lặn. Ngay khi người dùng xuống nước, đồng hồ tự động ghi lại độ sâu, thời gian và nhiệt độ nước theo thời gian thực. Samsung hợp tác cùng Mares, thương hiệu thiết bị lặn hàng đầu thế giới, để phát triển ứng dụng độc quyền Ultra2 Diving dự kiến ra mắt cuối năm nay, bổ sung khả năng theo dõi tốc độ lên xuống và giới hạn an toàn khi lặn. Theo công bố của Samsung, các tính năng lặn hợp tác cùng Mares sẽ độc quyền trên Galaxy Watch Ultra2 trong hai năm tới, tính trên toàn bộ các dòng đồng hồ thông minh chạy Wear OS.

Để vận hành khối tính năng chuyên sâu này, Samsung trang bị cho Galaxy Watch Ultra2 viên pin dung lượng 800 mAh, tăng 35% so với thế hệ Ultra tiền nhiệm, cùng chip Snapdragon Wear Elite Platform xử lý định vị GPS chính xác hơn. Màn hình của máy đạt độ sáng 5.000 nit, mức mà Samsung công bố là sáng nhất trong các dòng đồng hồ thông minh Galaxy tính đến nay, dựa trên nghiên cứu thị trường của hãng tính đến tháng 6/2026, giúp người dùng nhìn rõ nội dung ngay cả dưới nắng gắt. Khung titan chống sốc vẫn giữ nguyên để bảo đảm độ bền, nhưng nhờ cải tiến cấu trúc bên trong, độ dày máy giảm 12% so với thế hệ trước dù pin lớn hơn hẳn, kết hợp dây đeo mềm và nhẹ hơn để phù hợp cho việc đeo liên tục suốt ngày.

Galaxy Watch9: trợ lý sức khỏe hằng ngày với pin bền và thiết kế thoải mái

Nếu Galaxy Watch Ultra2 hướng đến giới hạn thể thao, Galaxy Watch9 lại hướng tới nhóm người dùng muốn xây dựng thói quen sống lành mạnh qua việc theo dõi hoạt động và giấc ngủ mỗi ngày. Samsung giữ khung nhôm nhẹ và ngôn ngữ thiết kế đệm đặc trưng của dòng Galaxy Watch, đồng thời tinh chỉnh để máy ôm cổ tay tự nhiên hơn, kết hợp nhiều tùy chọn dây đeo mềm mại có thể thay đổi linh hoạt.

Bên trong, Galaxy Watch9 cũng chạy chip Snapdragon Wear Elite Platform mới, giúp quá trình theo dõi sức khỏe diễn ra liền mạch, không gián đoạn. Bản 40mm mang viên pin 390 mAh, bản 44mm mang viên pin 445 mAh, trong khi màn hình đạt độ sáng tối đa 3.000 nit, đủ để hiển thị rõ nét trong hầu hết điều kiện ánh sáng và giúp người đeo kiểm tra tình trạng sức khỏe nhanh chóng ngay trên cổ tay.

Tính năng sức khỏe AI, giá bán và ưu đãi mở bán

Cả hai mẫu đồng hồ chia sẻ chung một nền tảng tính năng sức khỏe tích hợp AI, kết quả của nhiều năm nghiên cứu lâm sàng mà Samsung thực hiện cùng các trường đại học và tổ chức y tế trên thế giới. Tính năng phát hiện Ngưng thở khi ngủ vừa nhận chứng nhận mới từ FDA, sử dụng thuật toán AI để phát hiện dấu hiệu rối loạn hô hấp khi ngủ, tuy nhiên Samsung lưu ý tính năng này chỉ dành cho người từ 18 tuổi trở lên, không dùng cho phụ nữ mang thai hoặc người từng được chẩn đoán ngưng thở khi ngủ, cần điện thoại Galaxy chạy Android 12 trở lên và không thay thế chẩn đoán của bác sĩ. Vitals theo dõi các chỉ số sức khỏe nền trong lúc ngủ và cảnh báo khi phát hiện thay đổi bất thường, còn Điểm sức khỏe tim mạch quy đổi tình trạng tim mạch thành một điểm số dễ hiểu kèm khuyến nghị lối sống cá nhân hóa. Tải tim mạch hằng ngày gợi ý cường độ tập luyện và thời gian phục hồi cần thiết sau mỗi buổi tập, Chỉ số thể lực đánh giá thể trạng tổng thể theo mục tiêu cá nhân, còn Hearing cảnh báo khi mức tiếng ồn xung quanh vượt ngưỡng an toàn cho thính giác.

Về phụ kiện, Samsung giới thiệu ba mẫu dây đeo riêng cho Galaxy Watch Ultra2 gồm Marine làm từ silicone nhẹ và thoáng khí cho các chuyến đi dài ngày, Peakform bằng vật liệu tổng hợp mang vẻ ngoài cao cấp, và Trail bằng vải cổ điển thoáng khí phù hợp khi chạy bộ cường độ cao. Galaxy Watch9 cũng có ba lựa chọn dây đeo mới là Thể thao mỏng và mềm cho sinh hoạt hằng ngày, Misty bằng silicone mềm ôm sát cổ tay với thiết kế hai tông màu, và Vải nhẹ, thoáng khí, phù hợp đeo cả lúc ngủ.

Samsung Care+ tiếp tục đi kèm hai mẫu đồng hồ mới với dịch vụ sửa chữa nhanh cho hư hỏng do tai nạn, gia hạn bảo hành và đội ngũ chuyên gia hỗ trợ cả trong lẫn ngoài nước. Người dùng quản lý gói Samsung Care+ ngay trên điện thoại Galaxy chạy One UI 9 qua menu Bảo hành và chăm sóc, nơi tập trung các tính năng tự chẩn đoán, yêu cầu sửa chữa và hỗ trợ từ xa.

Người mua Galaxy Watch Ultra2 và Galaxy Watch9 còn nhận gói dùng thử Strava 60 ngày miễn phí tại hầu hết thị trường trên thế giới, trừ một số quốc gia bị hạn chế theo chương trình, cùng gói dùng thử iFIT hai tháng miễn phí. Chương trình iFIT theo công bố của Samsung chỉ áp dụng tại 23 thị trường như Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Ấn Độ và một số quốc gia khác, chưa bao gồm Việt Nam.

Galaxy Watch Ultra2 có một kích thước 47mm với hai lựa chọn màu Bạc Titan và Xám Titan, còn Galaxy Watch9 có hai kích thước 40mm và 44mm với ba lựa chọn màu Kem, Xám và Bạc. Cả hai mẫu đồng hồ mở bán sớm tại Việt Nam từ ngày 22/7/2026. Giá bán lẻ đề nghị của Galaxy Watch Ultra2 là 18.990.000 đồng, Galaxy Watch9 bản 44mm giá 10.990.000 đồng và bản 40mm giá 9.990.000 đồng.

Từ ngày 22/7 đến 31/8/2026, khách mua máy nhận ưu đãi giảm giá tới 2.000.000 đồng, đặc quyền thay mới thiết bị tối đa hai lần trong hai năm tùy tình trạng hư hỏng theo điều kiện của chương trình Samsung Care+, cùng chính sách trả góp 0% lên đến 24 tháng.

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