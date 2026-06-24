Khác với các công cụ AI được thiết kế cho thiết bị cá nhân, Samsung Vision AI Companion được phát triển dành riêng cho màn hình dùng chung trong gia đình. Giải pháp này được tạo ra nhằm đưa mọi người đến gần nhau hơn, biến những khoảnh khắc thường nhật thành trải nghiệm gắn kết. Dù là đặt câu hỏi về một bộ phim trong buổi xem phim cùng bạn bè, khám phá những thông tin thú vị về diễn viên yêu thích hay lên kế hoạch cho bữa tối gia đình, Vision AI Companion đều có thể khơi gợi những cuộc trò chuyện và tăng cường sự kết nối xung quanh chiếc TV.

Trọng tâm của Samsung Vision AI Companion là phiên bản Bixby được nâng cấp, cho phép đối thoại tự nhiên hơn, hiểu ngữ cảnh sâu hơn và đưa ra phản hồi mang tính cá nhân hóa. Chỉ cần đặt câu hỏi về một bộ phim, sự kiện thể thao, tác phẩm nghệ thuật hay thậm chí là gợi ý du lịch, Samsung Vision AI Companion sẽ cung cấp câu trả lời ngay lập tức, đi kèm hình ảnh trực quan và nội dung liên quan.

Người dùng không cần điều hướng qua các menu phức tạp hay sử dụng thêm thiết bị khác. Mọi thứ đều diễn ra trực tiếp trên màn hình TV trong khi vẫn tiếp tục tận hưởng nội dung đang xem.

Samsung Vision AI Companion: Đưa AI hội thoại đến mọi nhà

Để truy cập và sử dụng Vision AI Companion, người dùng cần: Kích hoạt Vision AI Companion, bằng cách nhấn nút AI trên điều khiển từ xa thông minh Samsung hoặc nhấn giữ nút Home nếu điều khiển không được trang bị nút AI riêng. Sau đó nhấn giữ nút micro để trò chuyện với Bixby và tương tác với trợ lý AI. Ngoài ra, người dùng cũng có thể lựa chọn và điều hướng đến các truy vấn liên quan cùng những câu trả lời do AI tạo ra. Vision AI Companion có thể được kích hoạt khi xem nội dung từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm truyền hình trực tiếp và các dịch vụ OTT như Netflix hay YouTube.

Ví dụ, nếu muốn tìm công thức nấu ăn, người dùng có thể hỏi: “Cách nướng thịt ba chỉ ngon nhất là gì?”. Vision AI Companion sẽ đề xuất danh sách các video hướng dẫn phù hợp theo từng bước. Hay trong mùa lễ hội, bạn chỉ cần hỏi: “Bạn có thể gợi ý một bộ phim cho dịp Giáng sinh không?”, người dùng sẽ nhận được danh sách phim cùng các nội dung liên quan. Hay nếu đang tìm trò chơi giải trí, Vision AI Companion sẽ đề xuất nhiều lựa chọn, từ các hoạt động cá nhân đến những trò chơi phù hợp cho cả gia đình. Ngay cả những câu hỏi thực tế như “Thời tiết tháng 12 như thế nào?” cũng được trả lời bằng thông tin cập nhật, giúp người dùng chuẩn bị tốt hơn cho các kế hoạch của mình.

Điểm khác biệt của Vision AI Companion nằm ở khả năng phản hồi các câu hỏi và yêu cầu bằng những câu trả lời trực quan, thông minh thông qua nhiều tác nhân AI, chỉ với một thao tác nhấn nút AI trên điều khiển từ xa.

Được hỗ trợ bởi Generative AI, Vision AI Companion mang đến trải nghiệm giao tiếp tự nhiên hơn. Hệ thống có khả năng hiểu ngữ cảnh và các câu hỏi tiếp nối, tạo nên những tương tác liền mạch như đang trò chuyện thực sự với một người đồng hành thông minh, mà không cần ghi nhớ câu lệnh, không cần tìm kiếm qua menu và cũng không cần nhập liệu.

Là nền tảng đa tác nhân AI mở, Vision AI Companion kết hợp nhiều mô hình ngôn ngữ lớn (LLM), bao gồm Perplexity, Gemini và trợ lý giọng nói Bixby của Samsung, nhằm mang đến các phản hồi thông minh, trực quan phù hợp với từng câu hỏi và nhu cầu của người dùng. Chỉ với thao tác nhấn nút AI hoặc nhấn giữ nút Home trên điều khiển từ xa, Samsung Vision AI Companion mở ra một trải nghiệm tìm kiếm hoàn toàn mới, giúp người dùng dễ dàng truy cập các ứng dụng và nhận kết quả được sắp xếp khoa học, từ các đề xuất cá nhân hóa, kế hoạch du lịch cho đến những truy vấn phức tạp như nghiên cứu doanh nghiệp hay đánh giá sản phẩm. Vision AI Companion có thể được sử dụng khi xem nhiều nguồn nội dung khác nhau, bao gồm truyền hình trực tiếp, Samsung TV Plus và các dịch vụ phát trực tuyến.

Với các tính năng nổi như:

Live Translate: Dịch thuật theo thời gian thực các đoạn hội thoại và nội dung hiển thị trên màn hình, giúp xóa bỏ rào cản ngôn ngữ cho các gia đình toàn cầu.

AI Gaming Mode: Tối ưu hóa hình ảnh và âm thanh bằng AI để nâng cao trải nghiệm chơi game với độ phản hồi tốt hơn.

Generative Wallpaper: Tạo hình nền động mang tính cá nhân hóa cho TV, phù hợp với sở thích và tâm trạng của người dùng.

AI Picture, AVA (Active Voice Amplifier) Pro và AI Upscaling Pro: Tự động tối ưu chất lượng hình ảnh và âm thanh, đảm bảo mọi nội dung luôn được hiển thị và tái tạo ở chất lượng tốt nhất.

Với khả năng hỗ trợ 10 ngôn ngữ, bao gồm tiếng Hàn, tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Ý và tiếng Bồ Đào Nha, Samsung Vision AI Companion hiện là một trong những nền tảng AI hội thoại trên TV và màn hình thông minh có độ phủ ngôn ngữ rộng nhất hiện nay, đưa sức mạnh của AI đến với nhiều người dùng hơn trên toàn thế giới.

Samsung Vision AI Companion hiện được tích hợp trên gần như toàn bộ danh mục TV Samsung 2025 và 2026, bao gồm Micro RGB, OLED, Neo QLED, Mini LED, The MovingStyle cùng dòng Smart Monitor. Nền tảng được xây dựng trên One UI Tizen, đi kèm cam kết nâng cấp hệ điều hành trong 7 năm nhằm duy trì tính bảo mật và liên tục mang đến các tính năng mới theo thời gian.

Xuất phát từ cam kết đưa công nghệ tiên tiến trở thành một phần trong cuộc sống thường nhật của nhiều gia đình, Samsung Vision AI Companion đặt TV vào vị trí trung tâm của ngôi nhà kết nối, luôn sẵn sàng hỗ trợ, cung cấp thông tin và thích ứng với nhu cầu ngày càng thay đổi của người dùng.

Chi tiết xem thêm tại https://www.samsung.com/vn/tvs/vision-ai-tv/.