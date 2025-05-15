Samsung Vision AI Tour 2025 bật mí điều gì?

Cụ thể, Samsung tiếp tục cải tiến các sản phẩm TV thông minh bằng cách nâng cấp chất lượng hình ảnh, âm thanh hay tiết kiệm điện, cũng như tích hợp AI qua nhiều phương thức mới để điều khiển TV cũng như quản lý nhà thông minh. Ví dụ như Điều khiển TV bằng cử chỉ (Universal Gesture); AI nâng cấp hình ảnh, âm thanh (AI Upscaling); Quản lý đa thiết bị với SmartThings và AI Energy; Sáng tạo hình nền TV với AI…

Samsung Vision AI Tour 2025 mang đến trải nghiệm mới cho người dùng

Với Universal Gestures, Samsung là thương hiệu đầu tiên trên thị trường giới thiệu công nghệ điều khiển TV bằng cử chỉ tay kết hợp cùng Galaxy Watch. Người dùng cũng có thể thực hiện các cử chỉ đơn giản để ra lệnh phát/tạm dừng nội dung, chuyển kênh hay trở về trang chủ mà không cần chạm tay vào điều khiển. Tính năng này góp phần mở ra một cách tương tác mới với TV, mang đến sự tiện lợi và thoải mái tuyệt đối khi giải trí tại gia.

Cũng tại Samsung AI TV 2025, người dùng được trực tiếp trải nghiệm chất lượng hình ảnh, âm thanh vượt trội nhờ công nghệ AI Upscaling. Theo đó, dòng TV Neo QLED 8K mới của Samsung được trang bị bộ xử lý AI NQ8 thế hệ 3 với 768 mạng trí tuệ, tăng 1,5 lần so với thế hệ trước, cho khả năng nâng cấp hình ảnh lên chuẩn gần 8K tới 90% so với nội dung gốc, bất kể chất lượng đầu vào.

Tại Samsung AI TV 2025, người dùng được trực tiếp trải nghiệm chất lượng hình ảnh, âm thanh vượt trội nhờ công nghệ AI Upscaling

Trong khi đó, dòng Neo QLED 4K và OLED được trang bị bộ xử lý AI NQ4 thế hệ 3 và dòng QLED cũng được nâng cấp với bộ xử lý AI. Chế độ Tùy chỉnh bằng AI (AI Customization Mode) giúp tự động nhận diện nội dung để tối ưu hóa cài đặt phù hợp. Đồng thời màu sắc cũng được tái tạo trung thực nhờ công nghệ Color Booster Pro. Về âm thanh, công nghệ Adaptive Sound Pro có khả năng phân tích chi tiết từng cảnh quay, từng đoạn nhạc, giúp tinh chỉnh âm thanh chính xác nhờ AI.

Đáng chú ý, khi sở hữu Samsung AI TV, người dùng có thể kết nối và điều khiển cả căn nhà (từ điều hòa, máy lọc không khí, rèm cửa cho đến hệ thống chiếu sáng) thông qua 3D Map View trên ứng dụng SmartThings. Hay sử dụng tính năng Home Insights để phân tích nhiệt độ, ánh sáng và mức tiêu thụ điện để đưa ra các gợi ý tối ưu, ví dụ như bật điều hòa khi phòng khách quá nóng.

Tại Samsung Vision AI Tour 2025 người dùng cũng có cơ hội trải nghiệm sáng tạo hình nền nghệ thuật chỉ với vài từ khóa mô tả cảm xúc

Ngoài ra, người dùng cũng có thể sáng tạo hình nền nghệ thuật chỉ với vài từ khóa mô tả cảm xúc, biến chiếc TV thành điểm nhấn mang đậm dấu ấn cá nhân trong không gian sống. Với các ttín đồ nghệ thuật thì kho Art Store với hơn 3.000 kiệt tác từ các bảo tàng và studio danh tiếng thế giới trên TV Neo QLED và QLED sẽ là món quà vô giá.

Không dừng lại ở đó, khi đến với Samsung Vision AI Tour 2025 người dùng còn có cơ hội được trực tiếp đeo đồng hồ thông minh Galaxy Watch và điều khiển TV bằng cử chỉ, tự sáng tạo hình nền TV cùng nhiều trải nghiệm hấp dẫn khác khi ghé thăm Samsung Vision AI Tour 2025 từ 19/04 đến hết tháng 6.

Tham gia Samsung Vision AI Tour 2025, người dùng sẽ nhận được nhiều phần quà hấp dẫn

Chưa kể, khi tham gia Samsung Vision AI Tour 2025, người dùng sẽ nhận được nhiều phần quà hấp dẫn với tỉ lệ trúng thưởng 100% như Gói FPT Smax 1-3 tháng, Voucher xem phim Galaxy Cinema, Voucher uống Starbucks.

Đáng chú ý nhất là cơ hội trúng chiếc Samsung AI TV 2025 trị giá 17,900,000 đồng hoặc Loa Tranh Samsung Music Frame trị giá 7,900,000 đồng khi chia share về trải nghiệm trên mạng xã hội.

Chi tiết về thể lệ xem tại https://bit.ly/ThelecuocthiAITour2025

Ghé thăm các cửa hàng điện máy để trải nghiệm sớm thiết bị ấn tượng này cùng Samsung Vision AI Tour 2025.