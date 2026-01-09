Khoa học

Các nhà khoa học Trung Quốc chiết xuất 98% vàng từ điện thoại cũ chỉ trong 20 phút

Ngọc Hà

Ngọc Hà

17:01 | 09/01/2026
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Các nhà nghiên cứu Trung Quốc vừa tìm ra phương pháp chiết xuất vàng từ rác thải điện tử với hiệu suất tách chiết vàng trên 98,2% ở nhiệt độ phòng, trong vòng chưa đầy 20 phút. Công nghệ mới này có thể lật ngược toàn bộ ngành tái chế rác thải điện tử thế giới, đồng thời giảm áp lực lên hoạt động khai thác mỏ truyền thống.
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Các nhà khoa học Trung Quốc chiết xuất 98% vàng từ điện thoại cũ chỉ trong 20 phút
Ảnh: royalmint

Nhóm nghiên cứu đến từ Viện Chuyển đổi Năng lượng Quảng Châu thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc và Đại học Công nghệ Nam Trung Quốc đã phát triển kỹ thuật có thể thu hồi vàng từ thiết bị điện tử bỏ đi trong vòng chưa đầy 20 phút ở nhiệt độ phòng. Điểm đặc biệt là quy trình này đạt hiệu suất chiết xuất hơn 98,2% từ chip xử lý trung tâm trong điện thoại di động cũ và bo mạch in từ thiết bị gia dụng.

Chi phí hoạt động của phương pháp mới chỉ bằng một phần ba so với giá thị trường hiện tại cho việc thu hồi vàng. Con số này biến nó trở thành phương pháp tiết kiệm nhất từng được các nhà khoa học công bố cho đến nay.

Rác thải điện tử đang bùng nổ toàn cầu

Rác thải điện tử đang trở thành một trong những dòng chất thải rắn tăng nhanh nhất hành tinh. Tổ chức Y tế Thế giới ghi nhận lượng rác thải điện tử hàng năm đang tăng 2,6 triệu tấn, và con số này dự kiến sẽ chạm mốc 82 triệu tấn vào năm 2030.

Máy tính, thiết bị gia dụng lớn, điện thoại di động và thiết bị y tế là những vật phẩm rác thải điện tử phổ biến nhất. Tuy nhiên, chúng chứa lượng kim loại quý có giá trị, đặc biệt là vàng và paladi. Người ta ưa chuộng hai kim loại này trong sản xuất điện tử nhờ khả năng dẫn điện tuyệt vời, tính ổn định cao và khả năng chống ăn mòn vượt trội.

Các phương pháp tái chế thông thường thường dựa vào hóa chất độc hại như xyanua. Điều này gây ra rủi ro nghiêm trọng cho môi trường và sức khỏe con người, tạo nên một nghịch lý khi hoạt động tái chế lại sinh ra ô nhiễm mới.

Cơ chế tự xúc tác độc đáo

Để giải quyết bài toán khó này, nhóm nghiên cứu đã phát triển quy trình dựa trên cơ chế chiết tách tự xúc tác hoàn toàn mới. Cơ chế này loại bỏ hoàn toàn nhu cầu sử dụng thuốc thử ăn mòn hoặc chất xúc tác bên ngoài. Thay vào đó, quy trình chỉ cần dung dịch nước đơn giản gồm kali peroxymonosulfat và kali clorua.

Theo đó, khi dung dịch tiếp xúc với bề mặt vàng hoặc paladi, chính các kim loại này tự biến thành chất xúc tác cho phản ứng chiết xuất. Trên bề mặt kim loại, kali peroxymonosulfat và ion clorua được kích hoạt, tạo ra các chất oxy hóa có phản ứng mạnh như oxy đơn tử và axit hypoclorơ. Các chất oxy hóa này phá vỡ các nguyên tử kim loại, cho phép ion clorua gắn kết với chúng và hòa tan chúng vào dung dịch để thu hồi.

Nhóm nghiên cứu đã tiến hành nhiều thí nghiệm dập tắt phản ứng và phân tích quang phổ để chứng minh cơ chế này. Kết quả cho thấy phương pháp đạt tỷ lệ thu hồi paladi lên đến 93,4%, bên cạnh hiệu suất chiết xuất vàng hơn 98,2%.

Lợi ích kinh tế vượt trội

Con số cụ thể cho thấy rõ tiềm năng thương mại của công nghệ này. Chỉ cần xử lý 10 kg bo mạch điện tử bỏ đi, người ta có thể thu được khoảng 1,4 gram vàng với tổng chi phí khoảng 72 USD. Con số này tương đương khoảng 1.455 USD mỗi ounce, thấp hơn rất nhiều so với giá thị trường hiện tại.

Để có cái nhìn rõ hơn về khoảng cách này, giá vàng quốc tế đầu tháng 1 vừa vượt ngưỡng 4.400 USD mỗi ounce lần đầu tiên trong lịch sử. Các chuyên gia dự báo giá vàng có thể chạm mốc 10.000 USD mỗi ounce vào cuối thập kỷ này. Như vậy, biên lợi nhuận từ hoạt động tái chế vàng bằng công nghệ mới sẽ còn tăng mạnh trong tương lai.

Lợi ích không chỉ dừng lại ở chi phí nguyên liệu. Quy trình mới tiêu thụ khoảng 62,5% năng lượng ít hơn so với các kỹ thuật thông thường. Nó cũng cắt giảm chi phí thuốc thử hơn 93% so với các phương pháp dựa trên xyanua độc hại.

Giảm thiểu tác hại môi trường

Lợi ích môi trường của công nghệ mới cũng rất đáng kể. Quy trình tạo ra ít chất thải thứ cấp hơn nhiều, đặc biệt là bùn độc thường xuất hiện trong các phương pháp truyền thống. Sau khi chiết tách, các kim loại hòa tan có thể được thu hồi thông qua các bước khử và tinh chế đơn giản để có được vàng tinh khiết cao, sẵn sàng tái sử dụng trong sản xuất.

Với những ưu điểm này, công nghệ có tiềm năng thay đổi cục diện ngành tái chế rác thải điện tử toàn cầu. Nó không chỉ giúp thu hồi kim loại quý hiệu quả hơn, mà còn giảm thiểu ô nhiễm môi trường từ cả hoạt động khai thác mỏ lẫn tái chế theo phương pháp cũ.

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Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 14,500 14,800
Kim TT/AVPL 14,500 14,800
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 14,500 14,800
Nguyên Liệu 99.99 13,250 13,450
Nguyên Liệu 99.9 13,200 13,400
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 13,750 14,250
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 13,700 14,200
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 13,630 14,180
Cập nhật: 30/06/2026 06:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 145,000 148,000
Hà Nội - PNJ 145,000 148,000
Đà Nẵng - PNJ 145,000 148,000
Miền Tây - PNJ 145,000 148,000
Tây Nguyên - PNJ 145,000 148,000
Đông Nam Bộ - PNJ 145,000 148,000
Cập nhật: 30/06/2026 06:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,500 14,800
Miếng SJC Nghệ An 14,500 14,800
Miếng SJC Thái Bình 14,500 14,800
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,350 14,700
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,350 14,700
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,350 14,700
NL 99.90 12,950
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 13,000
Trang sức 99.9 13,890 14,590
Trang sức 99.99 13,900 14,600
Cập nhật: 30/06/2026 06:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 145 14,802
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 145 14,803
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,449 1,479
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,449 148
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,429 1,464
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 13,795 14,495
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 100,461 109,961
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 90,212 99,712
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 79,963 89,463
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 7,601 8,551
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 51,705 61,205
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
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Chuyển động số

Cuộc sống số Đổi mới sáng tạo Chính sách số Hạ tầng thông minh Tư vấn chỉ dẫn
Giải thưởng Hiệu quả năng lượng 2026: Thúc đẩy đổi mới công nghệ xanh

Giải thưởng Hiệu quả năng lượng 2026: Thúc đẩy đổi mới công nghệ xanh

Lịch World Cup 2026 ngày 30/6: Brazil, Đức, Hà Lan quyết chiến vòng 1/16

Lịch World Cup 2026 ngày 30/6: Brazil, Đức, Hà Lan quyết chiến vòng 1/16

Kết quả World Cup 2026 ngày 29/6: Canada góp mặt tại vòng 1/8 World Cup

Kết quả World Cup 2026 ngày 29/6: Canada góp mặt tại vòng 1/8 World Cup

Những quy định mới về an toàn giao thông áp dụng từ 1/7/2026

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Chứng khoán hôm nay 29/6: VN-Index giảm gần 17 điểm vì nhóm họ Vin

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