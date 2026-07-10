Khai mạc chuỗi sự kiện 'Tổ quốc bình yên': Lan tỏa thông điệp bảo vệ an ninh bằng công nghệ số

Tối 9/7, lễ khai mạc mở đầu chuỗi hoạt động "Tổ quốc bình yên" nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2026) đã long trọng diễn ra tại quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục (Hà Nội) dưới sự phối hợp tổ chức của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an và UBND TP. Hà Nội.

Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại lễ khai mạc. (Ảnh: hanoimoi.vn)

Phát biểu khai mạc, Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh, hòa bình và bình yên không tự nhiên mà có, mà được gìn giữ bằng sự hy sinh, bản lĩnh, trí tuệ và tinh thần trách nhiệm của nhiều thế hệ cán bộ, chiến sĩ An ninh nhân dân. Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, lực lượng An ninh cần tiếp tục đổi mới tư duy, nâng cao năng lực dự báo chiến lược, chủ động nhận diện và phòng ngừa các nguy cơ an ninh từ sớm, từ xa, đồng thời xây dựng vững chắc "thế trận lòng dân" trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

Ứng dụng công nghệ số lan tỏa kiến thức an ninh mạng

Một trong những điểm nhấn của chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên" là việc đưa công nghệ trở thành phương tiện truyền tải thông điệp về bảo vệ an ninh quốc gia. Không gian bên hồ Hoàn Kiếm được thiết kế theo mô hình trải nghiệm mở, kết hợp nghệ thuật sân khấu, hệ thống âm thanh - ánh sáng, trình chiếu đa phương tiện và các hoạt động tương tác, mang đến góc nhìn trực quan về quá trình hiện đại hóa lực lượng An ninh nhân dân.

Nổi bật trong đó là triển lãm "80 năm An ninh nhân dân - Lá chắn thầm lặng" cùng không gian trưng bày của Công an thành phố Hà Nội. Tại đây, người dân được tiếp cận nhiều thiết bị kỹ thuật hiện đại, các giải pháp ứng dụng khoa học - công nghệ và chuyển đổi số phục vụ công tác bảo vệ an ninh quốc gia. Không gian trưng bày phản ánh quá trình đổi mới, hiện đại hóa lực lượng Công an nhân dân trong bối cảnh chuyển đổi số quốc gia, đồng thời giới thiệu những thành tựu công nghệ đang được ứng dụng trong thực tiễn.

Các đại biểu tham quan không gian triển lãm của sự kiện.

Tiếp nối mạch trải nghiệm là triển lãm tương tác "Bức tường An ninh mạng", diễn ra từ ngày 9 đến 12/7 tại phố đi bộ Hồ Gươm. Sau khi tạo dấu ấn tại Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh, mô hình tiếp tục đến Hà Nội với hình thức trực quan, kết hợp công nghệ số, mô hình mô phỏng và các hoạt động thực hành, giúp người dân tiếp cận kiến thức an toàn thông tin một cách sinh động và dễ hiểu.

Thông qua các khu vực trải nghiệm, khách tham quan có cơ hội tìm hiểu những thành tựu trong bảo vệ an ninh trên không gian mạng, đồng thời nhận diện các phương thức lừa đảo trực tuyến phổ biến như giả mạo cơ quan chức năng, chiếm đoạt tài khoản, phát tán mã độc hay lợi dụng công nghệ deepfake để thực hiện hành vi gian lận.

Thay vì chỉ tiếp nhận thông tin theo cách truyền thống, người tham gia còn được trực tiếp tương tác với các tình huống mô phỏng, thử sức qua những minigame về an toàn số và kiểm tra kỹ năng bảo vệ dữ liệu cá nhân. Cách tổ chức này không chỉ tăng tính hấp dẫn mà còn góp phần nâng cao nhận thức, trang bị kỹ năng phòng tránh tội phạm công nghệ cao cho cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ và những người thường xuyên sử dụng các nền tảng số.

Đổi mới phương thức tuyên truyền trong kỷ nguyên số

Song hành với các hoạt động triển lãm là chương trình nghệ thuật "Tổ quốc bình yên", được dàn dựng với quy mô lớn, ứng dụng công nghệ trình diễn hiện đại để tái hiện hành trình 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng An ninh nhân dân.

Thông qua ngôn ngữ sân khấu kết hợp hiệu ứng hình ảnh, âm thanh và trình chiếu đa phương tiện, chương trình mang đến góc nhìn sinh động về những chiến công thầm lặng, đồng thời khắc họa hình ảnh người chiến sĩ An ninh bản lĩnh, trí tuệ, làm chủ khoa học - công nghệ để bảo vệ an ninh quốc gia trong bối cảnh các thách thức trên không gian mạng ngày càng gia tăng.

Người dân hào hứng tham quan các không gian triển lãm của lực lượng An ninh nhân dân.

Theo Ban Tổ chức, Gala "Tổ quốc bình yên" sẽ diễn ra vào tối 12/7 và được truyền hình trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam cùng các nền tảng số. Việc kết hợp phát sóng đa nền tảng với công nghệ trình diễn hiện đại được kỳ vọng sẽ mở rộng phạm vi tiếp cận, lan tỏa thông điệp về giá trị của hòa bình, độc lập và bảo vệ an ninh quốc gia tới đông đảo công chúng trong và ngoài nước.

Việc kết hợp giữa nghệ thuật, công nghệ trình diễn và các mô hình tương tác như "Bức tường An ninh mạng" cho thấy xu hướng đổi mới trong công tác tuyên truyền của lực lượng Công an nhân dân, chuyển từ hình thức truyền đạt một chiều sang tăng cường trải nghiệm và tương tác với người dân. Đây không chỉ là hoạt động kỷ niệm có ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc mà còn góp phần nâng cao nhận thức, trang bị kỹ năng an toàn số cho cộng đồng, xây dựng văn hóa ứng xử an toàn trên không gian mạng và lan tỏa hình ảnh lực lượng An ninh nhân dân hiện đại, chuyên nghiệp trong kỷ nguyên số.