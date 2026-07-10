TP.HCM ra mắt hạ tầng xúc tiến đầu tư số dựa trên AI và dữ liệu

Phiên bản thử nghiệm Hạ tầng xúc tiến đầu tư trên môi trường số TP.HCM chính thức được công bố. (Ảnh: thanhnien.vn)

Ngày 9/7, UBND Thành phố Hồ Chí Minh chính thức công bố phiên bản thử nghiệm Hạ tầng Xúc tiến Đầu tư trên môi trường số (HCMCInvest) với sự tham dự của đại diện Văn phòng Chính phủ, Bộ Công Thương, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính cùng lãnh đạo thành phố, các tổ chức quốc tế, hiệp hội doanh nghiệp và cộng đồng nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Khác với các cổng thông tin đầu tư truyền thống vốn chủ yếu cung cấp dữ liệu tĩnh, HCMCInvest được định hướng phát triển như một nền tảng số tập trung, tích hợp dữ liệu quy hoạch, hạ tầng, quỹ đất, ngành nghề ưu tiên và nhiều thông tin phục vụ hoạt động đầu tư. Nền tảng đồng thời ứng dụng AI để hỗ trợ tra cứu, phân tích và kết nối thông tin, giúp nhà đầu tư tiếp cận dữ liệu nhanh hơn, chính xác hơn và minh bạch hơn.

AI và dữ liệu trở thành nền tảng của mô hình xúc tiến đầu tư mới

Phát biểu tại lễ công bố, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được cho biết HCMCInvest là phiên bản thử nghiệm của nền tảng xúc tiến đầu tư số do thành phố xây dựng nhằm công khai, minh bạch hóa các dữ liệu liên quan đến quy hoạch, hạ tầng, quỹ đất và các lĩnh vực ưu tiên thu hút đầu tư.

Theo lãnh đạo thành phố, việc chuẩn hóa và số hóa các nguồn dữ liệu sẽ góp phần xóa bỏ bất cân xứng thông tin giữa các nhà đầu tư, tạo môi trường tiếp cận bình đẳng, đồng thời rút ngắn thời gian nghiên cứu thị trường và nâng cao hiệu quả ra quyết định đầu tư.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được phát biểu tại lễ công bố nền tảng HCMCInvest.

Về lâu dài, Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu xây dựng một hạ tầng số hiện đại, thân thiện và đáng tin cậy, trở thành đầu mối cung cấp thông tin chính thống cho nhà đầu tư trong và ngoài nước. Tuy nhiên, do đây là hệ thống có quy mô lớn và vận hành trên môi trường số phức tạp, nền tảng sẽ tiếp tục được hoàn thiện thông qua quá trình vận hành thực tế và tiếp nhận phản hồi từ cộng đồng doanh nghiệp.

Đánh giá về định hướng này, ông Trần Duy Ninh, Cục trưởng Cục Chuyển đổi số Quốc gia (Bộ Khoa học và Công nghệ), nhận định Thành phố Hồ Chí Minh đang tiên phong chuyển đổi hoạt động xúc tiến đầu tư từ mô hình truyền thống sang mô hình số dựa trên dữ liệu.

Theo ông, việc lựa chọn AI làm công cụ hỗ trợ phân tích dữ liệu chuyên sâu là hướng đi phù hợp với xu thế quản trị hiện đại, giúp nâng cao năng lực xử lý thông tin, hỗ trợ cơ quan quản lý cũng như nhà đầu tư đưa ra quyết định nhanh chóng và chính xác hơn.

Hướng tới hệ sinh thái xúc tiến đầu tư thông minh

Không chỉ là một cổng thông tin điện tử, HCMCInvest được định hướng trở thành hạ tầng số phục vụ toàn bộ quy trình xúc tiến đầu tư, từ cung cấp thông tin, kết nối cơ hội đầu tư đến hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận các chính sách và dịch vụ của chính quyền.

Theo ông Trần Văn Chín, Chủ tịch Arobid.com, việc đưa HCMCInvest vào vận hành là dấu mốc quan trọng trong quá trình hiện đại hóa công tác xúc tiến đầu tư của Thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời cụ thể hóa các chủ trương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Điểm đáng chú ý của nền tảng là mô hình hợp tác giữa cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp công nghệ trong nước. Theo đó, UBND Thành phố Hồ Chí Minh giữ vai trò định hướng và quản lý, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh (ITPC) đảm nhiệm điều phối dữ liệu, trong khi doanh nghiệp công nghệ chịu trách nhiệm phát triển các giải pháp kỹ thuật và vận hành nền tảng.

Cách tiếp cận này không chỉ tận dụng năng lực đổi mới sáng tạo của khu vực tư nhân mà còn góp phần hình thành mô hình hợp tác công - tư trong xây dựng các hạ tầng số phục vụ phát triển kinh tế.

Đại diện Arobid và Trung tâm Xúc tiến thương mại và đầu tư TP.HCM ký kết biên bản ghi nhớ về các mục tiêu và hoạt động hợp tác.

Trong khuôn khổ sự kiện, ITPC và Arobid.com đã ký kết thỏa thuận hợp tác nhằm phối hợp quản lý, vận hành và khai thác HCMCInvest theo hướng thực chất, đồng thời xây dựng cơ chế giám sát, đánh giá hiệu quả hoạt động của nền tảng.

Đáng chú ý, Arobid.com cũng ký kết hợp tác chiến lược với S&P Global nhằm tăng cường khả năng tiếp cận các nguồn dữ liệu quốc tế, phân tích thị trường và thông tin xếp hạng tín nhiệm. Việc bổ sung nguồn dữ liệu có độ tin cậy cao được kỳ vọng sẽ nâng cao chất lượng thông tin trên HCMCInvest, tăng sức hấp dẫn của môi trường đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh đối với các nhà đầu tư nước ngoài.

Việc đưa HCMCInvest vào vận hành thử nghiệm cho thấy xu hướng chuyển dịch từ xúc tiến đầu tư dựa trên hồ sơ và quy trình hành chính sang xúc tiến đầu tư dựa trên dữ liệu, AI và hạ tầng số. Nếu tiếp tục được hoàn thiện, nền tảng không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư mà còn tạo nền tảng cho việc xây dựng hệ sinh thái đầu tư thông minh, minh bạch và kết nối theo thời gian thực, phù hợp với mục tiêu phát triển chính quyền số và kinh tế số của Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn mới.