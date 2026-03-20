TP.HCM ra mắt Sàn Giao dịch công nghệ phiên bản mới, tăng tốc kết nối cung - cầu

Sự kiện diễn ra tại Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo TP.HCM với sự tham dự của lãnh đạo Thành ủy, các sở, ngành, viện nghiên cứu, trường đại học và gần 500 doanh nghiệp, chuyên gia.

Theo bà Nguyễn Hoàng Bảo Trân, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM, sau 13 năm vận hành, Sàn Giao dịch công nghệ đã tiếp nhận hàng nghìn nhu cầu công nghệ từ doanh nghiệp; hỗ trợ hơn 280.000 lượt kết nối thông tin các bên cung cầu; chia sẻ gần 3.000 công nghệ, thiết bị trên phạm vi toàn quốc.

Đồng thời, Sàn Giao dịch công nghệ đã từng bước hình thành hệ sinh thái với sự tham gia của 50 tập đoàn lớn, gần 2.000 doanh nghiệp vừa và nhỏ, 150 viện, trường, hơn 3.000 sản phẩm công nghệ cao, 350 doanh nghiệp công nghệ cao…

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt Sàn Giao dịch công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh phiên bản mới. Ảnh: Cao Tân

Phiên bản mới được phát triển từ nền tảng techport.vn, đánh dấu bước chuyển đổi toàn diện với ba trụ cột: sản phẩm công nghệ giao dịch mới, nền tảng công nghệ mới và mô hình hoạt động mới.

Trong đó, dữ liệu công nghệ được tổ chức theo 4 tầng gồm: sở hữu trí tuệ, kết quả nghiên cứu, công nghệ - bí quyết kỹ thuật và máy móc, thiết bị, giúp doanh nghiệp dễ dàng tìm kiếm và lựa chọn giải pháp phù hợp.

Nền tảng cho phép quản lý toàn bộ vòng đời giao dịch từ niêm yết, kết nối, đàm phán đến ký kết hợp đồng và theo dõi sau chuyển giao. Đồng thời, hệ thống tích hợp bảng điều khiển (dashboard) theo thời gian thực, công khai các chỉ số như số lượng hồ sơ công nghệ, nhu cầu tiếp nhận, kết nối thành công và tổng giá trị giao dịch.

Việc minh bạch hóa dữ liệu giúp cơ quan quản lý đánh giá chính xác “sức khỏe” thị trường công nghệ, từ đó kịp thời ban hành các chính sách hỗ trợ phù hợp.

Lễ ký kết hợp đồng chuyển giao công nghệ tại sự kiện mắt Sàn Giao dịch công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh phiên bản mới.

Bên cạnh đó, Sàn Giao dịch công nghệ TP.HCM hình thành mạng lưới đơn vị tư vấn chiến lược, hỗ trợ doanh nghiệp trong các khâu như thẩm định giá, tư vấn pháp lý, tài chính và đàm phán hợp đồng, góp phần nâng cao chất lượng giao dịch.

Trong khuôn khổ sự kiện, Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM đã ký kết hợp tác với các địa phương như Đồng Tháp, Gia Lai, Tây Ninh và Cần Thơ; đồng thời ký 12 hợp đồng chuyển giao công nghệ giữa doanh nghiệp và tổ chức nghiên cứu, với tổng giá trị gần 20 tỷ đồng, tập trung vào các lĩnh vực robot, tự động hóa và trí tuệ nhân tạo.

Cũng tại sự kiện, Ban tổ chức trưng bày hơn 70 công nghệ, thiết bị tại 20 gian hàng đến từ các viện, trường và doanh nghiệp công nghệ. Không gian trưng bày được thiết kế như một “sàn giao dịch thu nhỏ”, tạo điều kiện để các bên trực tiếp trao đổi, kết nối và thúc đẩy hợp tác.