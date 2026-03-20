Chuyển động số
Đổi mới sáng tạo

TP.HCM ra mắt Sàn Giao dịch công nghệ phiên bản mới, tăng tốc kết nối cung - cầu

Nam Khánh

17:35 | 20/03/2026
Sáng 20/3, tại TP Hồ Chí Minh, Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM tổ chức Lễ ra mắt Sàn Giao dịch công nghệ phiên bản mới, đánh dấu bước chuyển từ nền tảng kết nối thông tin sang mô hình giao dịch công nghệ trực tuyến minh bạch, hiệu quả.
Sự kiện diễn ra tại Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo TP.HCM với sự tham dự của lãnh đạo Thành ủy, các sở, ngành, viện nghiên cứu, trường đại học và gần 500 doanh nghiệp, chuyên gia.

Theo bà Nguyễn Hoàng Bảo Trân, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM, sau 13 năm vận hành, Sàn Giao dịch công nghệ đã tiếp nhận hàng nghìn nhu cầu công nghệ từ doanh nghiệp; hỗ trợ hơn 280.000 lượt kết nối thông tin các bên cung cầu; chia sẻ gần 3.000 công nghệ, thiết bị trên phạm vi toàn quốc.

Đồng thời, Sàn Giao dịch công nghệ đã từng bước hình thành hệ sinh thái với sự tham gia của 50 tập đoàn lớn, gần 2.000 doanh nghiệp vừa và nhỏ, 150 viện, trường, hơn 3.000 sản phẩm công nghệ cao, 350 doanh nghiệp công nghệ cao…

TP.HCM ra mắt Sàn Giao dịch công nghệ phiên bản mới, tăng tốc kết nối cung - cầu
Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt Sàn Giao dịch công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh phiên bản mới. Ảnh: Cao Tân

Phiên bản mới được phát triển từ nền tảng techport.vn, đánh dấu bước chuyển đổi toàn diện với ba trụ cột: sản phẩm công nghệ giao dịch mới, nền tảng công nghệ mới và mô hình hoạt động mới.

Trong đó, dữ liệu công nghệ được tổ chức theo 4 tầng gồm: sở hữu trí tuệ, kết quả nghiên cứu, công nghệ - bí quyết kỹ thuật và máy móc, thiết bị, giúp doanh nghiệp dễ dàng tìm kiếm và lựa chọn giải pháp phù hợp.

Nền tảng cho phép quản lý toàn bộ vòng đời giao dịch từ niêm yết, kết nối, đàm phán đến ký kết hợp đồng và theo dõi sau chuyển giao. Đồng thời, hệ thống tích hợp bảng điều khiển (dashboard) theo thời gian thực, công khai các chỉ số như số lượng hồ sơ công nghệ, nhu cầu tiếp nhận, kết nối thành công và tổng giá trị giao dịch.

Việc minh bạch hóa dữ liệu giúp cơ quan quản lý đánh giá chính xác “sức khỏe” thị trường công nghệ, từ đó kịp thời ban hành các chính sách hỗ trợ phù hợp.

TP.HCM ra mắt Sàn Giao dịch công nghệ phiên bản mới, tăng tốc kết nối cung - cầu
Lễ ký kết hợp đồng chuyển giao công nghệ tại sự kiện mắt Sàn Giao dịch công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh phiên bản mới.

Bên cạnh đó, Sàn Giao dịch công nghệ TP.HCM hình thành mạng lưới đơn vị tư vấn chiến lược, hỗ trợ doanh nghiệp trong các khâu như thẩm định giá, tư vấn pháp lý, tài chính và đàm phán hợp đồng, góp phần nâng cao chất lượng giao dịch.

Trong khuôn khổ sự kiện, Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM đã ký kết hợp tác với các địa phương như Đồng Tháp, Gia Lai, Tây Ninh và Cần Thơ; đồng thời ký 12 hợp đồng chuyển giao công nghệ giữa doanh nghiệp và tổ chức nghiên cứu, với tổng giá trị gần 20 tỷ đồng, tập trung vào các lĩnh vực robot, tự động hóa và trí tuệ nhân tạo.

Cũng tại sự kiện, Ban tổ chức trưng bày hơn 70 công nghệ, thiết bị tại 20 gian hàng đến từ các viện, trường và doanh nghiệp công nghệ. Không gian trưng bày được thiết kế như một “sàn giao dịch thu nhỏ”, tạo điều kiện để các bên trực tiếp trao đổi, kết nối và thúc đẩy hợp tác.

Đổi mới sáng tạo
Ngày 17/3, tại Hà Nội, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT) và 27 trường Đại học tổ chức Lễ ra mắt Ban điều phối Hệ thống các Trung tâm đào tạo xuất sắc và tài năng về công nghệ 4.0, đánh dấu bước triển khai quan trọng trong việc xây dựng mạng lưới đào tạo và nghiên cứu công nghệ tiên tiến nhằm phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho kỷ nguyên số.
Vì sao đô thị miền núi Việt Nam ngày càng

Vì sao đô thị miền núi Việt Nam ngày càng 'mong manh' trước thiên tai?

Khoa học
Tại Hội thảo lấy ý kiến cử tri trí thức gửi tới kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức sáng ngày 17/3, GS.TS. Đỗ Hậu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam, chỉ ra loạt bất cập trong quy hoạch và quản lý đô thị miền núi hiện nay, đồng thời đề xuất 7 nhóm giải pháp để các khu đô thị vùng cao thích ứng với biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp.
Đà Nẵng chuẩn bị tổ chức Tuần lễ Kinh tế - Tài chính - Công nghệ 2026

Đà Nẵng chuẩn bị tổ chức Tuần lễ Kinh tế - Tài chính - Công nghệ 2026

Thị trường
Tiếp nối thành công của sự kiện năm 2025, Tuần lễ Kinh tế - Tài chính - Công nghệ Đà Nẵng 2026 dự kiến diễn ra vào trung tuần tháng 7/2026, với kỳ vọng trở thành điểm gặp gỡ của các chuyên gia, doanh nghiệp, nhà đầu tư và tổ chức quốc tế trong các lĩnh vực tài chính, công nghệ và đổi mới sáng tạo.
Cử tri trí thức kiến nghị Quốc hội khóa XVI đột phá khoa học công nghệ và chuyển đổi số

Cử tri trí thức kiến nghị Quốc hội khóa XVI đột phá khoa học công nghệ và chuyển đổi số

Đổi mới sáng tạo
Sáng 17/3, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức hội thảo lấy ý kiến cử tri trí thức gửi tới kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI. Các chuyên gia, nhà khoa học từ nhiều lĩnh vực đã thẳng thắn chỉ ra nghịch lý lớn nhất của đất nước: kinh tế số tăng trưởng hai chữ số nhưng đầu tư cho nghiên cứu và phát triển chỉ đạt 0,5% GDP, bằng một phần tư mục tiêu đề ra.
Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu Hải Phòng phát triển cảng biển số, hình thành Công viên khoa học công nghệ

Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu Hải Phòng phát triển cảng biển số, hình thành Công viên khoa học công nghệ

Đổi mới sáng tạo
Sáng 16/3, Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hải Phòng, yêu cầu thành phố cảng khẩn trương xây dựng cảng biển số, logistics số và hình thành Công viên khoa học công nghệ, hướng tới cạnh tranh ngang tầm các thành phố cảng lớn của châu Á.
