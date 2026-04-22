Úc yêu cầu Roblox và Minecraft cung cấp chi tiết các biện pháp an toàn cho trẻ em. Ảnh: REUTERS.

Áp lực pháp lý gia tăng với “ông lớn” game

Ngày 22/4, Ủy viên An toàn mạng Julie Inman Grant cho biết các thông báo được gửi đi có hiệu lực pháp lý, yêu cầu doanh nghiệp phải làm rõ:

Hệ thống kiểm duyệt nội dung và phát hiện hành vi nguy hiểm; quy trình phản ứng với các trường hợp dụ dỗ và tống tiền tình dục; cơ cấu nhân sự phụ trách an toàn; giao thức an ninh mạng và bảo vệ người dùng.

Theo quy định, việc không tuân thủ có thể dẫn đến các án phạt tài chính hoặc hành động dân sự.

Đáng chú ý, cơ quan này nhấn mạnh rằng các nền tảng game trực tuyến, vốn được xem là môi trường giải trí, đang trở thành “điểm chạm đầu tiên” của nhiều hành vi nguy hiểm trên không gian mạng.

Nguy cơ từ không gian game: Không còn là vấn đề nhỏ

Theo dữ liệu từ phía cơ quan quản lý, khoảng 90% người Úc trong độ tuổi 8-17 tham gia chơi game trực tuyến. Điều này khiến các nền tảng như Roblox hay Minecraft trở thành môi trường có khả năng tiếp cận trẻ em cực lớn.

Các rủi ro chính được chỉ ra gồm: Dụ dỗ tình dục (grooming) thông qua chat và voice; tống tiền tình dục (sextortion); tuyển mộ vào các nhóm cực đoan; lạm dụng tâm lý thông qua tương tác ảo

Sự kết hợp giữa yếu tố ẩn danh, tương tác thời gian thực và hệ sinh thái nội dung do người dùng tạo (UGC) khiến việc kiểm soát trở nên đặc biệt khó khăn.

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Roblox ở tâm điểm khủng hoảng pháp lý

Động thái của Úc diễn ra trong bối cảnh Roblox đang đối mặt với hàng loạt áp lực pháp lý.

Chỉ một ngày trước đó, công ty này đã đồng ý chi hơn 23 triệu USD để dàn xếp các cáo buộc từ hai bang của Mỹ là Alabama và West Virginia.

Bên cạnh đó, Roblox cũng đang vướng vào các vụ kiện liên bang liên quan đến cáo buộc lạm dụng tình dục trẻ em, một trong những rủi ro nghiêm trọng nhất đối với nền tảng có lượng người dùng trẻ tuổi lớn.

Các nền tảng game hiện đại ngày càng phát triển theo hướng “mạng xã hội hóa”, tích hợp đồng thời nhiều tính năng như trò chuyện trực tiếp qua văn bản và giọng nói, hệ sinh thái nội dung do người dùng tự tạo và các kết nối cộng đồng như bạn bè, nhóm. Chính sự mở rộng này tạo nên một không gian tương tác rộng lớn, linh hoạt, nhưng cũng đồng thời làm gia tăng rủi ro nếu thiếu các cơ chế kiểm soát bằng trí tuệ nhân tạo và hệ thống kiểm duyệt theo thời gian thực.

Trước áp lực từ cơ quan quản lý, các công ty game buộc phải tái cấu trúc chiến lược vận hành, trong đó trọng tâm là gia tăng đầu tư cho hệ thống kiểm duyệt, mở rộng đội ngũ phụ trách an toàn và ứng dụng AI để phát hiện sớm các hành vi nguy hiểm. Song song với đó là rủi ro pháp lý ngày càng lớn khi hoạt động trên nhiều thị trường với các tiêu chuẩn khác nhau. Những yếu tố này có thể làm thay đổi căn bản mô hình kinh doanh, đặc biệt đối với các nền tảng phụ thuộc nhiều vào nội dung do người dùng tạo như Roblox.

Xu hướng siết chặt quản lý đang lan rộng từ Mỹ sang Australia và châu Âu, đồng thời mở rộng phạm vi từ mạng xã hội sang lĩnh vực game và metaverse. Điều này cho thấy trò chơi trực tuyến không còn nằm ngoài vùng kiểm soát pháp lý, mà đang dần được xem như một cấu phần quan trọng của hệ sinh thái truyền thông số, cần được giám sát tương tự các nền tảng mạng xã hội.

Việc trẻ em tiếp cận game từ sớm mang lại nhiều hệ lụy tiềm ẩn, từ rủi ro về an toàn cá nhân đến những tác động tâm lý dài hạn và khả năng tiếp xúc với nội dung độc hại. Trong bối cảnh đó, vấn đề an toàn trên không gian game không còn đơn thuần là câu chuyện công nghệ, mà đã trở thành một vấn đề xã hội cần được quản lý và giám sát chặt chẽ.

Động thái mạnh tay của Australia được xem là bước đi mở đầu cho khả năng hình thành các khung pháp lý mới, bao gồm yêu cầu minh bạch thuật toán, chuẩn hóa hệ thống kiểm duyệt nội dung và xác lập rõ trách nhiệm pháp lý của các nền tảng. Về dài hạn, đây có thể là tiền đề cho quá trình “luật hóa” toàn diện ngành công nghiệp game trên phạm vi toàn cầu.

Việc Úc yêu cầu các nền tảng như Roblox và Minecraft minh bạch hóa hệ thống an toàn không chỉ là động thái quản lý đơn lẻ, mà là tín hiệu cho thấy một kỷ nguyên mới: nơi game trực tuyến bị giám sát chặt chẽ tương tự mạng xã hội.

Trong bối cảnh người dùng trẻ ngày càng chiếm tỷ trọng lớn, bài toán an toàn không còn là lựa chọn, mà đã trở thành điều kiện bắt buộc để các nền tảng tồn tại và phát triển.