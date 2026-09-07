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Viễn thông - Internet

Mạng 5G-A thiết lập hạ tầng kết nối mới cho robot hình người tại Trung Quốc

Đạt Xanh

Đạt Xanh

13:31 | 07/09/2026
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Mạng 5G-A triển khai tại Thế vận hội Robot Hình người Thế giới lần thứ 2 giữ độ trễ đầu cuối trong vòng 30 ms và đạt tốc độ tải lên đỉnh 1 Gbps, tạo nền tảng hạ tầng kết nối cho kỷ nguyên robot hình người.
Mạng 5G-A và 5GtoB là bệ phóng tăng doanh thu cho các nhà mạng Mạng 5G-A đường sắt cao tốc và chuẩn mực mới của China Mobile Cục Tần số vạch lộ trình băng tần 5G-Advanced và 6G Việt Nam

Theo thông báo mới nhất của hãng nghiên cứu thị trường Omdia, mạng 5G-A phục vụ Thế vận hội Robot Hình người Thế giới lần thứ 2, diễn ra từ ngày 22 đến 26/8/2026 tại Bắc Kinh, Trung Quốc, đã trải qua quá trình kiểm thử với lưu lượng lớn trong điều kiện thực tế. Giải đấu quy tụ 666 đội đến từ 16 quốc gia cùng 2.056 robot, gấp hơn 04 lần quy mô mùa đầu tiên, và quy mô này buộc mạng 5G-A phải trả lời những câu hỏi mà mạng tiêu dùng thông thường chưa từng gặp.

China Unicom Bắc Kinh và Huawei cung cấp đường truyền 5G-A GigaUplink cho Thế vận hội Robot Hình người Thế giới lần thứ 2.
China Unicom Bắc Kinh và Huawei cung cấp đường truyền 5G-A GigaUplink cho Thế vận hội Robot Hình người Thế giới lần thứ 2. Ảnh: Huawei

Vì sao mạng 5G-A phải đảo chiều đường truyền lên

Mạng di động truyền thống được thiết kế cho lưu lượng tiêu dùng nặng chiều tải xuống và chấp nhận độ trễ vài trăm mili giây, chạy theo nguyên tắc nỗ lực tối đa. Robot hình người lại cần điều ngược lại, tức kết nối lấy đường truyền lên làm trung tâm, mang tính tất định, nơi chỉ một dao động nhỏ cũng đủ gây sai lệch thao tác hoặc rủi ro an toàn.

Bảng so sánh của Omdia chỉ rõ mạng phục vụ robot phải xử lý lượng lớn video, dữ liệu không gian và tín hiệu xúc giác ở chiều tải lên, duy trì độ trễ ở mức mili giây để hỗ trợ lệnh điều khiển và khả năng né chướng ngại vật theo thời gian thực, đồng thời bảo đảm độ tin cậy từ 99,99% trở lên.

Tiêu chí

Mạng di động tiêu dùng truyền thống

Yêu cầu mạng cho robot hình người

Hướng lưu lượng

Nặng chiều tải xuống (phát video trực tuyến, tải tệp)

Nặng chiều tải lên (video, dữ liệu không gian, tín hiệu xúc giác)

Độ trễ

Chấp nhận độ trễ vài trăm mili giây

Mức mili giây, mang tính tất định (lệnh điều khiển, né chướng ngại vật theo thời gian thực)

Độ tin cậy

Nỗ lực tối đa

Từ 99,99% trở lên

Bảng thể hiện mạng di động tiêu dùng truyền thống và yêu cầu mạng cho robot hình người. Nguồn: Omdia

Mạng 5G-A giải quyết yêu cầu này bằng kiến trúc phối hợp giữa thiết bị đầu cuối, điện toán biên và đám mây. Lượng dữ liệu khổng lồ về hình ảnh, không gian và xúc giác phát sinh trong quá trình robot vận hành sẽ được xử lý chủ yếu tại biên, sau đó chuyển thành lệnh điều khiển và phản hồi trở lại trong một vòng xử lý khép kín. Để robot vận hành hiệu quả, mạng phải đồng thời bảo đảm đường truyền ổn định, độ trễ thấp và khả năng xử lý, suy luận ngay tại biên, giúp robot phản ứng nhanh với những thay đổi của môi trường xung quanh.

China Unicom chia 300 MHz băng thông cho mạng 5G-A chuyên dụng

Với vai trò đối tác truyền thông độc quyền của giải đấu, China Unicom bắt tay Huawei triển khai mạng 5G-A cùng hệ thống phủ sóng Wi-Fi cho địa điểm thi đấu, cung cấp hỗ trợ đầu cuối trải rộng từ kết nối robot, điều phối năng lực tính toán cho tới dịch vụ vận hành sự kiện.

Robot biểu diễn tại lễ khai mạc Thế vận hội Robot Thế giới 2026
Robot biểu diễn tại lễ khai mạc Thế vận hội Robot Thế giới 2026. Ảnh: Beijing.gov.cn

Trao đổi với Omdia ngay tại hiện trường, Phó tổng giám đốc China Unicom chi nhánh Bắc Kinh, ông Dương Lực Phàm, nêu ba đặc điểm khiến sự kiện này khác với các giải thể thao truyền thống. Nhà thi đấu chứa khoảng 12.000 người, số người dùng đồng thời chạm mốc 6.000 trong lễ khai mạc, lưu lượng của mỗi người dùng gấp 1,5 lần mức bình thường, tạo sức ép rất lớn lên mạng di động. Khán giả còn đẩy lượng lưu lượng chiều lên cao bất thường do phát trực tiếp và tải video theo thời gian thực. Việc điều khiển robot về bản chất nhạy cảm với độ trễ chứ không đòi hỏi nhiều băng thông, đảo ngược hoàn toàn khung chỉ số quen thuộc của mạng phục vụ người tiêu dùng.

Để đáp ứng những yêu cầu đặc thù của giải đấu, China Unicom Bắc Kinh triển khai kiến trúc mạng chuyên biệt, xây dựng hệ thống 5G-A có khả năng đáp ứng linh hoạt các mức tải khác nhau. Đội kỹ thuật triển khai tổng cộng 300 MHz băng thông, trong đó 100 MHz dành riêng cho mạng robot chuyên dụng và 200 MHz phục vụ người dùng phổ thông.

Khi nào robot hình người đạt ‘thời điểm ChatGPT’?
Khi nào robot hình người đạt ‘thời điểm ChatGPT’?

Việc sử dụng sóng mang riêng, cắt lát mạng và điều phối tài nguyên theo từng lớp giúp nâng cao độ tin cậy của toàn hệ thống 5G-A. Mạng chuyên dụng duy trì độ trễ đầu cuối trong vòng 30 ms, trong khi kiểm thử ghi nhận mức thấp nhất 18 ms; mạng công cộng đạt tốc độ tải lên đỉnh 1 Gbps.

Ở lớp nền tảng, China Unicom trình làng nền tảng quản lý robot trí tuệ hiện thân đầu tiên của Trung Quốc phục vụ sự kiện quy mô lớn, vận hành ngay trên nền mạng 5G-A. Mỗi robot nhận một mã định danh mạng số riêng, cho phép theo dõi trọn vòng đời gồm truy nhập, vị trí, tín hiệu và trạng thái vận hành. Nền tảng hợp nhất công tác quản lý thiết bị đầu cuối, phát hiện bất thường và định vị nhanh sự cố cho các cụm robot không đồng nhất, biến mạng 5G-A thành công cụ điều hành chứ không dừng ở đường ống dẫn dữ liệu.

Ở lớp thương mại, China Unicom tung gói cước mạng 5G-A dành riêng cho khán giả và giới truyền thông trong nhà thi đấu, cấp quyền ưu tiên mạng và tài nguyên dữ liệu tốc độ cao. Gói cước được kiểm chứng trong bối cảnh nhà thi đấu siêu lớn, vừa giảm tắc nghẽn chiều lên vừa mở đường cho một mô hình kinh doanh thuê bao mới của mạng 5G-A.

Cách làm đó cho thấy mạng 5G-A có thể sinh doanh thu ngay trong lúc gánh vác nhiệm vụ kỹ thuật nặng nhất. Robot hình người khi hiện diện với số lượng lớn còn kéo theo nhu cầu về những dịch vụ vượt xa kết nối truyền thống, gồm cắt lát mạng, điều phối điện toán biên, quản lý đội robot và quản trị an ninh, tất cả đều mở ra nguồn thu mới trong mảng dịch vụ công nghiệp.

Nhà phân tích của Omdia chỉ ra ba yêu cầu nhà mạng cần đáp ứng:

Thứ nhất, duy trì độ trễ ổn định. Mạng 5G-A phải giữ thời gian đáp ứng ở mức mili giây ngay cả khi hàng trăm robot kết nối cùng lúc, bảo đảm các lệnh điều khiển được truyền và phản hồi kịp thời.

Thứ hai, đưa năng lực tính toán tới gần robot. Hệ thống điện toán biên cần xử lý và suy luận AI theo thời gian thực ngay tại khu vực robot hoạt động, giảm sự phụ thuộc vào tài nguyên hạn chế trên thân robot và tránh độ trễ khi phải chuyển toàn bộ dữ liệu về các máy chủ đám mây ở xa.

Thứ ba, bảo đảm quản lý và an toàn dữ liệu. Nhà mạng cần có phương thức an toàn để quản lý các đội robot gồm nhiều chủng loại, đồng thời bảo vệ những dữ liệu nhạy cảm được thu thập trong quá trình robot vận hành.

Triển khai tại Bắc Kinh vì thế cung cấp một mô hình mạng 5G-A đã được kiểm chứng trong thực tế và có thể nhân rộng sang các thị trường khác. Omdia lưu ý rằng đây chưa phải cơ sở để các nhà mạng trên toàn cầu áp dụng một kế hoạch đầu tư giống nhau, bởi điều kiện thị trường và mức độ sẵn sàng ở mỗi quốc gia khác nhau.

Dù vậy, khoảng cách giữa những nhà mạng đi trước và nhóm theo sau có thể nhanh chóng gia tăng, không phải vì robot đột ngột vượt quá khả năng đáp ứng của mạng lưới, mà bởi nền tảng hạ tầng, hệ sinh thái hợp tác và năng lực vận hành phục vụ robot hình người đều cần thời gian để xây dựng. Những nhà mạng sớm hoàn thiện các năng lực trên nền 5G-A sẽ có lợi thế trong việc xây dựng hạ tầng kết nối cho thế hệ robot hình người, trong khi các nhà mạng đi sau sẽ phải tăng tốc để bắt kịp.

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Quảng Bình

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 143,000 ▼1100K 146,400 ▼1200K
Hà Nội - PNJ 143,000 ▼1100K 146,400 ▼1200K
Đà Nẵng - PNJ 143,000 ▼1100K 146,400 ▼1200K
Miền Tây - PNJ 143,000 ▼1100K 146,400 ▼1200K
Tây Nguyên - PNJ 143,000 ▼1100K 146,400 ▼1200K
Đông Nam Bộ - PNJ 143,000 ▼1100K 146,400 ▼1200K
Cập nhật: 07/09/2026 15:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,350 ▼110K 14,650 ▼110K
Miếng SJC Nghệ An 14,350 ▼110K 14,650 ▼110K
Miếng SJC Thái Bình 14,350 ▼110K 14,650 ▼110K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,350 ▼110K 14,700 ▼110K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,350 ▼110K 14,700 ▼110K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,350 ▼110K 14,700 ▼110K
NL 99.99 13,450 ▼150K
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,350 ▼150K
Trang sức 99.9 14,010 ▼110K 14,610 ▼110K
Trang sức 99.99 14,020 ▼110K 14,620 ▼110K
Cập nhật: 07/09/2026 15:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,435 ▼11K 1,465 ▼11K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,435 ▼11K 14,652 ▼110K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,435 ▼11K 14,653 ▼110K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 143 ▼1298K 146 ▼1325K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 143 ▼1298K 1,461 ▼11K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,405 ▼11K 145 ▼1316K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 136,564 ▼1089K 143,564 ▼1089K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 99,111 ▼825K 108,911 ▼825K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 8,896 ▼80812K 9,876 ▼89632K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 78,809 ▲70861K 88,609 ▲79681K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 74,893 ▼642K 84,693 ▼642K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 50,821 ▲45693K 60,621 ▲54513K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,435 ▼11K 1,465 ▼11K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,435 ▼11K 1,465 ▼11K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,435 ▼11K 1,465 ▼11K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,435 ▼11K 1,465 ▼11K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,435 ▼11K 1,465 ▼11K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,435 ▼11K 1,465 ▼11K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,435 ▼11K 1,465 ▼11K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,435 ▼11K 1,465 ▼11K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,435 ▼11K 1,465 ▼11K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,435 ▼11K 1,465 ▼11K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,435 ▼11K 1,465 ▼11K
Cập nhật: 07/09/2026 15:00
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Cập nhật: 07/09/2026 15:00
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