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Hòa Phát cán mốc một triệu tấn gang lỏng trong tháng 8

Thế Kiên

Thế Kiên

12:33 | 07/09/2026
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Khu liên hợp Hòa Phát Dung Quất đạt một triệu tấn gang lỏng trong tháng 8/2026, tăng gần 65% so với cùng kỳ, sau một năm vận hành đồng bộ sáu lò cao.
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Hòa Phát cán mốc một triệu tấn gang lỏng trong tháng 8
Hòa Phát cán mốc một triệu tấn gang lỏng trong tháng 8

Một triệu tấn gang lỏng trong một tháng

Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất đạt sản lượng một triệu tấn gang lỏng trong tháng 8/2026. Sản lượng tăng khoảng 2% so với tháng trước và gần 65% so với cùng kỳ năm 2025.

Theo thông tin do Tập đoàn Hòa Phát công bố, kết quả này được ghi nhận sau một năm toàn bộ sáu lò cao tại khu liên hợp vận hành đồng bộ. Hệ thống gồm bốn lò cao có thể tích 1.080 m³ và hai lò cao có thể tích 2.500 m³. Hòa Phát là nguồn công bố ban đầu của số liệu.

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Gang lỏng là sản phẩm tạo ra sau khi quặng sắt, than cốc và một số nguyên liệu khác được luyện ở nhiệt độ cao trong lò. Nguyên liệu này tiếp tục được chuyển sang công đoạn luyện thép để loại bỏ tạp chất, điều chỉnh thành phần hóa học rồi đúc thành phôi.

Vì vậy, sản lượng gang lỏng phản ánh khả năng vận hành của khâu đầu tiên trong dây chuyền sản xuất thép từ quặng. Nếu lò cao hoạt động thiếu ổn định, các công đoạn luyện thép và cán thép phía sau có thể thiếu nguyên liệu, làm giảm hiệu suất của toàn khu liên hợp.

Mốc một triệu tấn mỗi tháng cho thấy sáu lò cao tại Dung Quất đang được khai thác ở quy mô lớn. Nếu duy trì đều, sản lượng quy đổi có thể đạt khoảng 12 triệu tấn gang lỏng trong một năm. Đây chỉ là phép quy đổi theo sản lượng tháng 8, không phải dự báo chính thức của doanh nghiệp.

Tự động hóa xử lý điểm nghẽn trong lò cao

Để nâng sản lượng, Hòa Phát cho biết đội ngũ kỹ thuật đã điều chỉnh thiết bị, tự động hóa một số khâu và thay đổi cách kiểm soát quá trình luyện gang.

Một vấn đề được doanh nghiệp tập trung xử lý là dòng khí trung tâm trong lò cao. Dòng khí nóng phải đi qua lớp nguyên liệu theo phân bố phù hợp để tạo ra phản ứng hoàn nguyên, tức quá trình tách oxy khỏi quặng sắt. Nếu khí phân bố không đều, nguyên liệu có thể bám vào thành lò, lệch khỏi vị trí thiết kế hoặc bị treo, làm quá trình luyện gang mất ổn định.

Hệ thống cấp gió được điều chỉnh để tăng vận tốc và động năng. Mô hình nạp liệu cũng được thiết kế lại nhằm phân bổ khí than đồng đều hơn. Theo doanh nghiệp, những thay đổi này giúp lò cao duy trì hoạt động khi sản lượng tiến sát hoặc vượt công suất thiết kế.

Đội ngũ vận hành còn điều chỉnh trọng lượng mỗi mẻ quặng, áp lực tại đỉnh lò và tỷ lệ oxy làm giàu. Oxy làm giàu là việc bổ sung oxy vào luồng gió cấp cho lò, qua đó hỗ trợ nhiên liệu cháy hiệu quả hơn. Việc điều chỉnh phải bám sát nhiệt độ, áp suất và trạng thái nguyên liệu để tránh gây mất cân bằng trong lò.

Tiêu chuẩn đối với quặng sắt, than cốc và quặng vê viên cũng được siết chặt. Than cốc vừa cung cấp nhiệt, vừa tạo bộ khung giúp luồng khí đi qua lớp nguyên liệu. Độ bền của than cốc thấp có thể làm vật liệu vỡ vụn, cản trở dòng khí và khiến hiệu suất lò giảm.

Những giải pháp trên cho thấy tự động hóa trong ngành thép không đơn thuần là thay con người bằng máy móc. Giá trị chính nằm ở khả năng thu thập dữ liệu vận hành, phát hiện trạng thái bất thường và điều chỉnh nhiều thông số theo thời gian thực.

Tác động đến chuỗi sản xuất thép chất lượng cao

Hòa Phát Dung Quất có công suất thiết kế 12 triệu tấn thép mỗi năm, trong đó khoảng 9 triệu tấn là thép cuộn cán nóng và thép chất lượng cao. Toàn Tập đoàn Hòa Phát có công suất 16 triệu tấn mỗi năm, theo thông tin doanh nghiệp công bố.

Trong sáu tháng đầu năm 2026, Hòa Phát sản xuất 7 triệu tấn thép thô, tăng 36% so với cùng kỳ năm trước. Doanh nghiệp đặt mục tiêu sản xuất gần 15 triệu tấn thép trong cả năm 2026, tăng xấp xỉ 40% so với năm 2025. Kế hoạch sản xuất năm 2026 phụ thuộc nhiều vào khả năng vận hành ổn định của Dung Quất 2.

Sản lượng gang lỏng tăng tạo thêm nguồn nguyên liệu cho các dây chuyền luyện và cán thép. Năng lực này có thể hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng sản lượng thép cuộn cán nóng, thép phục vụ cơ khí chế tạo, ô tô, đóng tàu, dầu khí, đồ gia dụng và kết cấu năng lượng.

Về công nghệ, khu liên hợp sử dụng lò thổi oxy để luyện thép, hệ thống tinh luyện chân không nhằm loại khí và tạp chất, máy đúc phôi tấm dày cùng các lò cao dung tích lớn. Thiết bị được cung cấp bởi các doanh nghiệp như SMS của Đức, Primetals của Anh và Danieli Corus của Hà Lan.

Việc sở hữu thiết bị hiện đại chưa bảo đảm hiệu quả nếu doanh nghiệp không làm chủ quy trình. Mốc sản lượng tháng 8 phản ánh quá trình điều chỉnh thông số, chuẩn hóa nguyên liệu và tích lũy kinh nghiệm của đội ngũ vận hành sau khi cả sáu lò cao được đưa vào hoạt động.

Áp lực về năng lượng và môi trường vẫn hiện hữu

Sản xuất thép bằng lò cao có ưu thế về quy mô, khả năng vận hành liên tục và chất lượng nguyên liệu đầu ra. Tuy nhiên, công nghệ này sử dụng nhiều than cốc và phát sinh lượng khí thải lớn. Khi sản lượng tăng, nhu cầu năng lượng, nguyên liệu, vận tải và xử lý chất thải cũng tăng theo.

Do đó, hiệu quả của cột mốc một triệu tấn cần được đánh giá cùng các chỉ số về mức tiêu hao nhiên liệu, điện năng, phát thải trên mỗi tấn sản phẩm và thời gian dừng lò. Hòa Phát cho biết quá trình tối ưu đã giúp giảm tiêu hao nhiên liệu, nhưng doanh nghiệp chưa công bố trong thông tin này số liệu cụ thể để đối chiếu.

Với doanh nghiệp sản xuất thép, yêu cầu tiếp theo không dừng ở tăng sản lượng. Khả năng kiểm soát chi phí, duy trì chất lượng ổn định và giảm cường độ phát thải sẽ quyết định sức cạnh tranh của sản phẩm khi các thị trường nhập khẩu áp dụng tiêu chuẩn môi trường chặt chẽ hơn.

Sáu lò cao tại Dung Quất

Khu liên hợp Hòa Phát Dung Quất đang vận hành sáu lò cao, gồm bốn lò dung tích 1.080 m³ và hai lò dung tích 2.500 m³. Tổng công suất của khu liên hợp đạt 12 triệu tấn thép mỗi năm, chiếm 75% công suất thép hiện có của Tập đoàn Hòa Phát.
Hòa Phát Tập đoàn Hòa Phát Gang lỏng Hòa Phát Dung Quất sản xuất thép lò cao

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Quảng Bình

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 143,000 ▼1100K 146,400 ▼1200K
Hà Nội - PNJ 143,000 ▼1100K 146,400 ▼1200K
Đà Nẵng - PNJ 143,000 ▼1100K 146,400 ▼1200K
Miền Tây - PNJ 143,000 ▼1100K 146,400 ▼1200K
Tây Nguyên - PNJ 143,000 ▼1100K 146,400 ▼1200K
Đông Nam Bộ - PNJ 143,000 ▼1100K 146,400 ▼1200K
Cập nhật: 07/09/2026 15:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,350 ▼110K 14,650 ▼110K
Miếng SJC Nghệ An 14,350 ▼110K 14,650 ▼110K
Miếng SJC Thái Bình 14,350 ▼110K 14,650 ▼110K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,350 ▼110K 14,700 ▼110K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,350 ▼110K 14,700 ▼110K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,350 ▼110K 14,700 ▼110K
NL 99.99 13,450 ▼150K
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,350 ▼150K
Trang sức 99.9 14,010 ▼110K 14,610 ▼110K
Trang sức 99.99 14,020 ▼110K 14,620 ▼110K
Cập nhật: 07/09/2026 15:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,435 ▼11K 1,465 ▼11K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,435 ▼11K 14,652 ▼110K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,435 ▼11K 14,653 ▼110K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 143 ▼1298K 146 ▼1325K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 143 ▼1298K 1,461 ▼11K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,405 ▼11K 145 ▼1316K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 136,564 ▼1089K 143,564 ▼1089K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 99,111 ▼825K 108,911 ▼825K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 8,896 ▼80812K 9,876 ▼89632K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 78,809 ▲70861K 88,609 ▲79681K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 74,893 ▼642K 84,693 ▼642K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 50,821 ▲45693K 60,621 ▲54513K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,435 ▼11K 1,465 ▼11K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,435 ▼11K 1,465 ▼11K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,435 ▼11K 1,465 ▼11K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,435 ▼11K 1,465 ▼11K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,435 ▼11K 1,465 ▼11K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,435 ▼11K 1,465 ▼11K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,435 ▼11K 1,465 ▼11K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,435 ▼11K 1,465 ▼11K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,435 ▼11K 1,465 ▼11K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,435 ▼11K 1,465 ▼11K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,435 ▼11K 1,465 ▼11K
Cập nhật: 07/09/2026 15:00
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Cập nhật: 07/09/2026 15:00
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Cập nhật: 07/09/2026 15:00
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