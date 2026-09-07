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Số hóa hồ sơ đạt 94,98% nhưng mới 8/12 cơ sở dữ liệu trọng yếu kết nối

Đình Tưởng

Đình Tưởng

11:12 | 07/09/2026
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Tỷ lệ số hóa hồ sơ tại địa phương đạt 94,98%, trong khi mới 8 trong 12 cơ sở dữ liệu trọng yếu kết nối, đồng bộ về Trung tâm Dữ liệu quốc gia.
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Chính phủ ban hành Nghị quyết số 262/NQ-CP ngày 5/9/2026 về phiên họp thường kỳ tháng 8/2026, trong đó phần đánh giá chuyển đổi số đặt cạnh nhau hai con số về cơ sở dữ liệu trọng yếu và mức độ số hóa hồ sơ tại địa phương.

Theo nghị quyết, tỷ lệ số hóa hồ sơ và tỷ lệ kết quả điện tử có khả năng tái sử dụng tại địa phương tiếp tục tăng so với tháng trước, lần lượt đạt 94,98% và 95,10%. Cùng thời điểm, 8 trong 12 cơ sở dữ liệu trọng yếu đã kết nối, đồng bộ về Trung tâm Dữ liệu quốc gia, còn tổng số cơ sở dữ liệu hoàn tất kết nối, đồng bộ là 67 trên 104.

Hai con số cùng nằm trong một đoạn đánh giá

Nghị quyết ghi nhận kế hoạch hành động 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số trong hệ thống chính trị đã triển khai hiệu quả. Ở nhóm khoa học công nghệ, Chính phủ cho biết đã hoàn thành phê duyệt Chương trình khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo quốc gia đặc biệt về công nghệ chiến lược và thẩm định 27 trong 28 nhiệm vụ sản phẩm công nghệ chiến lược.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh văn phòng, Người Phát ngôn Bộ Công an, thông tin về kết quả triển khai Chiến dịch 100 ngày đêm hoàn thành việc tạo lập, chuẩn hoá cơ sở dữ liệu chuyên ngành, kết nối, chia sẻ dữ liệu với Trung tâm Cơ sở dữ liệu Quốc gia - Ảnh: chinhphu.vn/QP
Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh văn phòng, Người Phát ngôn Bộ Công an, thông tin về kết quả triển khai Chiến dịch 100 ngày đêm hoàn thành việc tạo lập, chuẩn hoá cơ sở dữ liệu chuyên ngành, kết nối, chia sẻ dữ liệu với Trung tâm Cơ sở dữ liệu Quốc gia - Ảnh: chinhphu.vn/QP

Mức 94,98% phản ánh phần việc diễn ra ở đầu vào, khi cán bộ tiếp nhận hồ sơ chuyển thành dữ liệu điện tử ngay tại quầy hoặc trên cổng dịch vụ công. Trong khi đó, tỷ lệ 8 trên 12 phản ánh phần việc ở tầng dưới, nơi các bộ ngành mở đường truyền, chuẩn hóa trường dữ liệu và đồng bộ về một điểm tập trung. Hai lớp công việc này chạy trên hai tốc độ khác nhau.

Con số 67 trên 104 cơ sở dữ liệu đã kết nối cho thấy phạm vi rộng hơn của cùng một phần việc. Khi hơn một phần ba số cơ sở dữ liệu còn đứng ngoài mạng kết nối, dữ liệu số hóa ở địa phương vẫn khó tái sử dụng liên thông giữa các ngành, dù bản thân tỷ lệ số hóa đã tiệm cận mức tuyệt đối.

Bốn cơ sở dữ liệu trọng yếu còn dang dở

Phụ lục II của nghị quyết chỉ rõ phần còn lại. Chính phủ giao các Bộ Công an, Nội vụ, Y tế và Thanh tra Chính phủ khẩn trương hoàn thiện 4 trong 12 cơ sở dữ liệu trọng yếu chưa hình thành đầy đủ, xác định tối thiểu 5 mốc gồm hoàn thiện pháp lý, xây dựng nền tảng, tạo lập và số hóa, làm sạch, kết nối và vận hành, hoàn thành trong tháng 9/2026.

Cùng mốc thời gian đó, các bộ ngành và địa phương phải số hóa dữ liệu lịch sử, làm sạch, bổ sung dữ liệu thiếu, đồng bộ dữ liệu phát sinh theo thời gian thực với những cơ sở dữ liệu đã kết nối nhưng chưa đạt yêu cầu, đồng thời hoàn thiện nền tảng và điều kiện kỹ thuật cho các cơ sở dữ liệu chưa kết nối.

Nghị quyết yêu cầu ban hành Khung kiến trúc dữ liệu, trong đó cơ quan chủ quản cơ sở dữ liệu chưa đầy đủ cơ sở pháp lý phải quy định cụ thể trường dữ liệu, trách nhiệm tạo lập, cập nhật, khai thác và giá trị pháp lý của dữ liệu. Một yêu cầu khác là bảo đảm dữ liệu đã công bố tự động khai thác để thay thế giấy tờ, không buộc người dân và doanh nghiệp khai báo hoặc nộp lại thông tin Nhà nước đã có.

Hạn tháng 9 phủ lên nhiều phần việc dữ liệu

Bộ Công an chủ trì lập Bản đồ cấp độ an ninh mạng đối với hệ thống số của các khối và địa phương, với yêu cầu 100% hệ thống đã phê duyệt cấp độ phải cập nhật trên bảng điều hành, cũng trong tháng 9/2026. Bộ Nội vụ rà soát nhu cầu nhân lực chuyên sâu về trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, dữ liệu, an ninh mạng và công nghệ chiến lược tại cơ quan nhà nước theo cùng mốc.

Bộ Khoa học và Công nghệ cùng các cơ quan chủ quản nền tảng số dùng chung rà soát kết quả triển khai các nền tảng số dùng chung, gồm phạm vi sử dụng, đối tượng, sản phẩm và nguồn lực theo lộ trình tại Quyết định số 1132/QĐ-TTg ngày 24/6/2026. Tòa án nhân dân tối cao hoàn thiện pháp lý, quy trình số hóa, chuẩn hóa và làm sạch dữ liệu lịch sử, hình thành cơ sở dữ liệu bản án, quyết định của Tòa án điện tử.

Ở tuyến ngân sách cho công nghệ, Bộ Tài chính và Bộ Khoa học và Công nghệ rà soát toàn bộ kinh phí khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số chưa giao, phân loại theo từng chương trình, nhiệm vụ và nguyên nhân, ưu tiên nguồn lực cho cơ sở dữ liệu trọng yếu, nền tảng dùng chung, an ninh mạng và nhiệm vụ công nghệ chiến lược đã đủ điều kiện triển khai. Báo cáo gửi về Bộ Công an trước ngày 15/9/2026.

Nghị quyết cũng giao đánh giá chi tiết nguyên nhân kinh phí khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số giao năm 2026 chưa hoàn thành phân bổ, báo cáo cấp có thẩm quyền trước ngày 15/10/2026 để xử lý dứt điểm trong năm 2026.

Trong một tháng, hồ sơ số hóa tại địa phương đạt 94,98%, còn số cơ sở dữ liệu trọng yếu kết nối về trung tâm dữ liệu quốc gia dừng ở 8 trên 12. Khoảng cách giữa hai lớp công việc này là phần lộ trình mà các bộ ngành phải hoàn tất trước khi hết tháng 9/2026.

cơ sở dữ liệu trọng yếu Trung tâm dữ liệu quốc gia Số hóa hồ sơ Chuyển đổi số Nghị quyết 262/NQ-CP

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Phan Thiết

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Quảng Bình

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Thừa Thiên Huế

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 143,000 ▼1100K 146,400 ▼1200K
Hà Nội - PNJ 143,000 ▼1100K 146,400 ▼1200K
Đà Nẵng - PNJ 143,000 ▼1100K 146,400 ▼1200K
Miền Tây - PNJ 143,000 ▼1100K 146,400 ▼1200K
Tây Nguyên - PNJ 143,000 ▼1100K 146,400 ▼1200K
Đông Nam Bộ - PNJ 143,000 ▼1100K 146,400 ▼1200K
Cập nhật: 07/09/2026 15:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,350 ▼110K 14,650 ▼110K
Miếng SJC Nghệ An 14,350 ▼110K 14,650 ▼110K
Miếng SJC Thái Bình 14,350 ▼110K 14,650 ▼110K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,350 ▼110K 14,700 ▼110K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,350 ▼110K 14,700 ▼110K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,350 ▼110K 14,700 ▼110K
NL 99.99 13,450 ▼150K
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,350 ▼150K
Trang sức 99.9 14,010 ▼110K 14,610 ▼110K
Trang sức 99.99 14,020 ▼110K 14,620 ▼110K
Cập nhật: 07/09/2026 15:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,435 ▼11K 1,465 ▼11K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,435 ▼11K 14,652 ▼110K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,435 ▼11K 14,653 ▼110K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 143 ▼1298K 146 ▼1325K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 143 ▼1298K 1,461 ▼11K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,405 ▼11K 145 ▼1316K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 136,564 ▼1089K 143,564 ▼1089K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 99,111 ▼825K 108,911 ▼825K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 8,896 ▼80812K 9,876 ▼89632K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 78,809 ▲70861K 88,609 ▲79681K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 74,893 ▼642K 84,693 ▼642K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 50,821 ▲45693K 60,621 ▲54513K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,435 ▼11K 1,465 ▼11K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,435 ▼11K 1,465 ▼11K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,435 ▼11K 1,465 ▼11K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,435 ▼11K 1,465 ▼11K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,435 ▼11K 1,465 ▼11K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,435 ▼11K 1,465 ▼11K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,435 ▼11K 1,465 ▼11K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,435 ▼11K 1,465 ▼11K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,435 ▼11K 1,465 ▼11K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,435 ▼11K 1,465 ▼11K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,435 ▼11K 1,465 ▼11K
Cập nhật: 07/09/2026 15:00
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Cập nhật: 07/09/2026 15:00
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