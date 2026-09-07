9 dự án phía Bắc giành vé vào Chung kết Khởi nghiệp Xanh 2026

Vòng bán kết khu vực phía Bắc Cuộc thi Khởi nghiệp Xanh lần thứ 12 – năm 2026 diễn ra trong hai ngày 5 và 6/9 tại Hà Nội, quy tụ 22 dự án với 44 thí sinh đến từ 9 tỉnh, thành phố gồm Hải Phòng, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Bắc Ninh, Hà Nội, Phú Thọ, Hưng Yên, Lào Cai và Lạng Sơn.

Sau quá trình trình bày, phản biện và đánh giá của Hội đồng Giám khảo, 9 dự án được lựa chọn vào Vòng Chung kết.

Vòng bán kết khu vực phía Bắc Cuộc thi Khởi nghiệp Xanh lần thứ 12 – năm 2026 diễn ra trong hai ngày 5 và 6/9 tại Hà Nội.

Cụ thể : Bảng A có 4 dự án vào chung kết gồm: “Coffeenergy – Pin hữu cơ từ bã cà phê”, đến từ Hà Nội, của nhóm thí sinh Lê Xuân Tùng, Nguyễn Anh Khoa và Nguyễn Trịnh Minh Trang; “Mũi Khâu Vó Còn”, đến từ Phú Thọ, của thí sinh Nguyễn Thị Thương; “ARC-V: Công nghệ xử lý chất thải rắn không đốt, không chôn”, đến từ Hà Nội, của nhóm thí sinh Ngô Huỳnh Thiện, Phan C Nolan và Nguyễn Đức Minh; “Đa dạng hóa sản phẩm từ cây chè Gay”, đến từ Nghệ An, của thí sinh Lê Thảo My.

Bảng B có 5 dự án được lựa chọn gồm: “Creain – Nền tảng thủ công GIG Economy”, đến từ Hà Nội, của thí sinh Nguyễn Quốc Trường; “Măng Mai Lâm Thượng – từ sản vật dưới tán rừng đến sinh kế xanh cho phụ nữ dân tộc thiểu số”, đến từ Lào Cai, của thí sinh Nguyễn Thị Dím; “Rượu Làng”, đến từ Phú Thọ, của nhóm thí sinh Phoebe Trần, Hùng Phạm và Tiếp Phạm; “Việt Tú – Trà Việt ưu tú”, đến từ Quảng Ninh, của nhóm thí sinh Phạm Thị Thanh Hương, Chử Văn Mẫn và Phạm Thị Quỳnh Mai; “Quế Food – Giải pháp xây dựng chuỗi thực phẩm giàu đạm cho người Việt hiện đại từ chả ức gà”, đến từ Thanh Hóa, của thí sinh Nguyễn Thị Quế.

Ông Trần Vũ Nguyên, Chủ tịch Hội đồng quản trị AI Education Group, thành viên Hội đồng Giám khảo chia sẻ tại chương trình.

Phát biểu tại lễ công bố kết quả Vòng bán kết khu vực phía Bắc, ông Trần Vũ Nguyên, Chủ tịch Hội đồng quản trị AI Education Group, thành viên Hội đồng Giám khảo, cho rằng giá trị của cuộc thi không chỉ nằm ở việc ai đi tiếp hay dừng lại.

Theo ông Nguyên, các thí sinh đã bước vào một “ngôi trường” đặc biệt, nơi họ được học cách làm doanh nghiệp từ chính tài nguyên, sản vật và câu chuyện của quê hương mình.

Ông Trần Vũ Nguyên cho biết đã đồng hành với Khởi nghiệp Xanh tròn 12 năm. Sau chặng đường này, ông càng thấm thía cách gọi mà bà Phạm Chi Lan từng chia sẻ: Khởi nghiệp Xanh chính là một “ngôi trường đào tạo những người doanh nông thực chiến”.

Theo ông Nguyên, lễ công bố kết quả không phải là điểm kết thúc mà mới chỉ là một “lễ khai giảng”. Chặng đường phía trước mới là hành trình để các thí sinh, Ban tổ chức, Ban giám khảo, chuyên gia và cộng đồng Khởi nghiệp Xanh tiếp tục đồng hành.

Sau khu vực phía Bắc, Vòng bán kết Cuộc thi Khởi nghiệp Xanh lần thứ 12 – năm 2026 sẽ tiếp tục được tổ chức tại khu vực Tây Nguyên và phía Nam.

Tại Tây Nguyên, 24 dự án dự kiến tranh tài trong hai ngày 12 và 13/9/2026 tại Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk.

Trong khi đó, khu vực phía Nam có 39 dự án, thi đấu từ ngày 18 đến 20/9/2026 tại TP.HCM.

Cuộc thi Khởi nghiệp Xanh lần thứ 12 – năm 2026 do Trung tâm Nghiên cứu Kinh doanh và Hỗ trợ Doanh nghiệp (BSA), Hiệp hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam Chất lượng Cao (HVNCLC), phối hợp cùng Công ty Cổ phần Vinamit, Tập đoàn Trung Nguyên Legend, Công ty TNHH Cỏ May và Mạng lưới Khởi nghiệp Xanh (KNX) tổ chức.

Sau hai ngày tranh tài tại Hà Nội, Vòng bán kết Cuộc thi Khởi nghiệp Xanh lần thứ 12 – năm 2026 khu vực phía Bắc đã chọn ra 9 dự án xuất sắc vào Vòng Chung kết, gồm 4 dự án thuộc Bảng A và 5 dự án thuộc Bảng B.

Chương trình có sự đồng hành của Công ty Cổ phần Cơ điện Tân Hoàn Cầu, Công ty TNHH Tân Nhiên, Công ty TNHH SX TM DV Qui Phúc, Công ty Cổ phần Nhựa Tái chế Duy Tân (DUYTAN Recycling), Công ty Cổ phần Tái chế Bao bì PRO Việt Nam (PRO Việt Nam), Công ty TNHH SX – TM Thực phẩm Gia vị Tương Việt Hoa Sen và Công ty TNHH May Thêu Giày An Phước.