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9 dự án phía Bắc giành vé vào Chung kết Khởi nghiệp Xanh 2026

Bình Lê

Bình Lê

09:57 | 07/09/2026
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Sau hai ngày tranh tài tại Hà Nội, Vòng bán kết Cuộc thi Khởi nghiệp Xanh lần thứ 12 – năm 2026 khu vực phía Bắc đã chọn ra 9 dự án xuất sắc vào Vòng Chung kết, gồm 4 dự án thuộc Bảng A và 5 dự án thuộc Bảng B.
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Vòng bán kết khu vực phía Bắc Cuộc thi Khởi nghiệp Xanh lần thứ 12 – năm 2026 diễn ra trong hai ngày 5 và 6/9 tại Hà Nội, quy tụ 22 dự án với 44 thí sinh đến từ 9 tỉnh, thành phố gồm Hải Phòng, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Bắc Ninh, Hà Nội, Phú Thọ, Hưng Yên, Lào Cai và Lạng Sơn.

Sau quá trình trình bày, phản biện và đánh giá của Hội đồng Giám khảo, 9 dự án được lựa chọn vào Vòng Chung kết.

9 dự án phía Bắc giành vé vào Chung kết Khởi nghiệp Xanh 2026
Vòng bán kết khu vực phía Bắc Cuộc thi Khởi nghiệp Xanh lần thứ 12 – năm 2026 diễn ra trong hai ngày 5 và 6/9 tại Hà Nội.

Cụ thể : Bảng A có 4 dự án vào chung kết gồm: “Coffeenergy – Pin hữu cơ từ bã cà phê”, đến từ Hà Nội, của nhóm thí sinh Lê Xuân Tùng, Nguyễn Anh Khoa và Nguyễn Trịnh Minh Trang; “Mũi Khâu Vó Còn”, đến từ Phú Thọ, của thí sinh Nguyễn Thị Thương; “ARC-V: Công nghệ xử lý chất thải rắn không đốt, không chôn”, đến từ Hà Nội, của nhóm thí sinh Ngô Huỳnh Thiện, Phan C Nolan và Nguyễn Đức Minh; “Đa dạng hóa sản phẩm từ cây chè Gay”, đến từ Nghệ An, của thí sinh Lê Thảo My.

Bảng B có 5 dự án được lựa chọn gồm: “Creain – Nền tảng thủ công GIG Economy”, đến từ Hà Nội, của thí sinh Nguyễn Quốc Trường; “Măng Mai Lâm Thượng – từ sản vật dưới tán rừng đến sinh kế xanh cho phụ nữ dân tộc thiểu số”, đến từ Lào Cai, của thí sinh Nguyễn Thị Dím; “Rượu Làng”, đến từ Phú Thọ, của nhóm thí sinh Phoebe Trần, Hùng Phạm và Tiếp Phạm; “Việt Tú – Trà Việt ưu tú”, đến từ Quảng Ninh, của nhóm thí sinh Phạm Thị Thanh Hương, Chử Văn Mẫn và Phạm Thị Quỳnh Mai; “Quế Food – Giải pháp xây dựng chuỗi thực phẩm giàu đạm cho người Việt hiện đại từ chả ức gà”, đến từ Thanh Hóa, của thí sinh Nguyễn Thị Quế.

9 dự án phía Bắc giành vé vào Chung kết Khởi nghiệp Xanh 2026
Ông Trần Vũ Nguyên, Chủ tịch Hội đồng quản trị AI Education Group, thành viên Hội đồng Giám khảo chia sẻ tại chương trình.

Phát biểu tại lễ công bố kết quả Vòng bán kết khu vực phía Bắc, ông Trần Vũ Nguyên, Chủ tịch Hội đồng quản trị AI Education Group, thành viên Hội đồng Giám khảo, cho rằng giá trị của cuộc thi không chỉ nằm ở việc ai đi tiếp hay dừng lại.

Theo ông Nguyên, các thí sinh đã bước vào một “ngôi trường” đặc biệt, nơi họ được học cách làm doanh nghiệp từ chính tài nguyên, sản vật và câu chuyện của quê hương mình.

Ông Trần Vũ Nguyên cho biết đã đồng hành với Khởi nghiệp Xanh tròn 12 năm. Sau chặng đường này, ông càng thấm thía cách gọi mà bà Phạm Chi Lan từng chia sẻ: Khởi nghiệp Xanh chính là một “ngôi trường đào tạo những người doanh nông thực chiến”.

Theo ông Nguyên, lễ công bố kết quả không phải là điểm kết thúc mà mới chỉ là một “lễ khai giảng”. Chặng đường phía trước mới là hành trình để các thí sinh, Ban tổ chức, Ban giám khảo, chuyên gia và cộng đồng Khởi nghiệp Xanh tiếp tục đồng hành.

9 dự án phía Bắc giành vé vào Chung kết Khởi nghiệp Xanh 2026

Sau khu vực phía Bắc, Vòng bán kết Cuộc thi Khởi nghiệp Xanh lần thứ 12 – năm 2026 sẽ tiếp tục được tổ chức tại khu vực Tây Nguyên và phía Nam.

Tại Tây Nguyên, 24 dự án dự kiến tranh tài trong hai ngày 12 và 13/9/2026 tại Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk.

Trong khi đó, khu vực phía Nam có 39 dự án, thi đấu từ ngày 18 đến 20/9/2026 tại TP.HCM.

Cuộc thi Khởi nghiệp Xanh lần thứ 12 – năm 2026 do Trung tâm Nghiên cứu Kinh doanh và Hỗ trợ Doanh nghiệp (BSA), Hiệp hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam Chất lượng Cao (HVNCLC), phối hợp cùng Công ty Cổ phần Vinamit, Tập đoàn Trung Nguyên Legend, Công ty TNHH Cỏ May và Mạng lưới Khởi nghiệp Xanh (KNX) tổ chức.

9 dự án phía Bắc giành vé vào Chung kết Khởi nghiệp Xanh 2026
Sau hai ngày tranh tài tại Hà Nội, Vòng bán kết Cuộc thi Khởi nghiệp Xanh lần thứ 12 – năm 2026 khu vực phía Bắc đã chọn ra 9 dự án xuất sắc vào Vòng Chung kết, gồm 4 dự án thuộc Bảng A và 5 dự án thuộc Bảng B.

Chương trình có sự đồng hành của Công ty Cổ phần Cơ điện Tân Hoàn Cầu, Công ty TNHH Tân Nhiên, Công ty TNHH SX TM DV Qui Phúc, Công ty Cổ phần Nhựa Tái chế Duy Tân (DUYTAN Recycling), Công ty Cổ phần Tái chế Bao bì PRO Việt Nam (PRO Việt Nam), Công ty TNHH SX – TM Thực phẩm Gia vị Tương Việt Hoa Sen và Công ty TNHH May Thêu Giày An Phước.

Cuộc thi Khởi nghiệp Xanh lần thứ 12 Trung tâm Nghiên cứu Kinh doanh và Hỗ trợ Doanh nghiệp (BSA)

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Thừa Thiên Huế

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 143,000 ▼1100K 146,400 ▼1200K
Hà Nội - PNJ 143,000 ▼1100K 146,400 ▼1200K
Đà Nẵng - PNJ 143,000 ▼1100K 146,400 ▼1200K
Miền Tây - PNJ 143,000 ▼1100K 146,400 ▼1200K
Tây Nguyên - PNJ 143,000 ▼1100K 146,400 ▼1200K
Đông Nam Bộ - PNJ 143,000 ▼1100K 146,400 ▼1200K
Cập nhật: 07/09/2026 15:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,350 ▼110K 14,650 ▼110K
Miếng SJC Nghệ An 14,350 ▼110K 14,650 ▼110K
Miếng SJC Thái Bình 14,350 ▼110K 14,650 ▼110K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,350 ▼110K 14,700 ▼110K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,350 ▼110K 14,700 ▼110K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,350 ▼110K 14,700 ▼110K
NL 99.99 13,450 ▼150K
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,350 ▼150K
Trang sức 99.9 14,010 ▼110K 14,610 ▼110K
Trang sức 99.99 14,020 ▼110K 14,620 ▼110K
Cập nhật: 07/09/2026 15:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,435 ▼11K 1,465 ▼11K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,435 ▼11K 14,652 ▼110K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,435 ▼11K 14,653 ▼110K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 143 ▼1298K 146 ▼1325K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 143 ▼1298K 1,461 ▼11K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,405 ▼11K 145 ▼1316K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 136,564 ▼1089K 143,564 ▼1089K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 99,111 ▼825K 108,911 ▼825K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 8,896 ▼80812K 9,876 ▼89632K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 78,809 ▲70861K 88,609 ▲79681K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 74,893 ▼642K 84,693 ▼642K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 50,821 ▲45693K 60,621 ▲54513K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,435 ▼11K 1,465 ▼11K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,435 ▼11K 1,465 ▼11K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,435 ▼11K 1,465 ▼11K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,435 ▼11K 1,465 ▼11K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,435 ▼11K 1,465 ▼11K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,435 ▼11K 1,465 ▼11K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,435 ▼11K 1,465 ▼11K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,435 ▼11K 1,465 ▼11K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,435 ▼11K 1,465 ▼11K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,435 ▼11K 1,465 ▼11K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,435 ▼11K 1,465 ▼11K
Cập nhật: 07/09/2026 15:00
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Cập nhật: 07/09/2026 15:00

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