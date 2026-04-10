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86% người tiêu dùng sẵn sàng chi thêm cho sản phẩm xanh

Lê Giang

Lê Giang

11:14 | 10/04/2026
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Khảo sát mới công bố tại hội thảo Hàng Việt Nam Chất lượng cao cho thấy tiêu dùng xanh đang trở thành xu hướng chủ đạo, thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi mạnh mẽ theo hướng bền vững.
Khai mạc chương trình 'Sức sống hàng Việt' lần thứ 3 Danh hiệu Hàng Việt Nam chất lượng cao - tài sản niềm tin của người tiêu dùng 581 doanh nghiệp nhận Danh hiệu Hàng Việt Nam chất lượng cao 2026

Vừa qua, tại Hà Nội, Hiệp hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam Chất lượng cao (HVNCLC) phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu kinh doanh và Hỗ trợ doanh nghiệp (BSA) tổ chức hội thảo “Hành trình 30 năm Hàng Việt Nam Chất lượng cao – Tự hào và tiếp nối & Triển khai Cuộc thi Khởi nghiệp Xanh lần thứ 12 – 2026”.

Sự kiện đánh dấu khởi động “Năm Hàng Việt Nam Chất lượng cao 2026”, hướng tới kỷ niệm 30 năm hình thành và phát triển chương trình (1996–2026).

30 năm xây dựng niềm tin từ người tiêu dùng

Phát biểu tại hội thảo, ông Lê Minh Hoan, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, giá trị cốt lõi của chương trình không chỉ nằm ở sản phẩm mà chính là niềm tin của người tiêu dùng – tài sản được tích lũy bền bỉ qua thời gian.

86% người tiêu dùng sẵn sàng chi thêm cho sản phẩm xanh
Ông Lê Minh Hoan, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội phát biểu tại chương trình.

Theo ban tổ chức, trong 30 năm qua, chương trình HVNCLC đã ghi nhận 14.299 lượt doanh nghiệp được người tiêu dùng bình chọn, qua đó sàng lọc và công nhận 1.752 doanh nghiệp đạt danh hiệu. Đây là điểm khác biệt so với nhiều danh hiệu khác khi kết quả được xác lập từ thị trường thay vì cơ chế xét duyệt hành chính.

Trước đó, lễ công bố HVNCLC 2026 tại TP.HCM đã vinh danh 581 doanh nghiệp, cho thấy sự ổn định và sức bền của cộng đồng doanh nghiệp Việt trong bối cảnh nhiều biến động.

Theo bà Vũ Kim Hạnh, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao, năm 2026 đánh dấu bước chuyển quan trọng từ “ghi nhận” sang “hành động”, với trọng tâm xây dựng hệ sinh thái doanh nghiệp.

86% người tiêu dùng sẵn sàng chi thêm cho sản phẩm xanh
Ông Phan Văn Mãi – Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội, GS Trần Văn Thọ, TS Nguyễn Quân, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan đã trao chứng nhận HVNCLC 2026 cho doanh nghiệp phía Bắc.

Hiện chương trình HVNCLC được tổ chức theo mô hình 3 lớp gồm: Hiệp hội DN HVNCLC (điều phối), Câu lạc bộ Doanh nghiệp Dẫn đầu và Câu lạc bộ Doanh nông Khởi nghiệp xanh.

Chuỗi hoạt động trong năm sẽ kéo dài liên tục, với điểm nhấn là Tuần lễ kỷ niệm 30 năm dự kiến diễn ra từ ngày 5–11/10/2026, bao gồm triển lãm, hội chợ, hoạt động tri ân người tiêu dùng và kết nối doanh nghiệp.

Phát động Cuộc thi Khởi nghiệp Xanh 2026

Trong khuôn khổ hội thảo, Cuộc thi Khởi nghiệp Xanh lần thứ 12 – 2026 chính thức được phát động, tiếp nối hành trình hơn một thập kỷ hỗ trợ lực lượng doanh nông trẻ.

Theo Vũ Kim Anh, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi, năm 2026 chương trình tập trung nâng cao năng lực quản trị, phát triển thương hiệu, ứng dụng công nghệ và mở rộng thị trường, hướng tới xuất khẩu. Đồng thời, xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa startup, chuyên gia, nhà đầu tư và các kênh phân phối.

Cuộc thi diễn ra từ tháng 4 đến tháng 10/2026, chia thành hai bảng dành cho startup mới và doanh nghiệp đã có thị trường, với tổng giá trị giải thưởng gần 1 tỷ đồng. Bên cạnh tiền thưởng, các doanh nghiệp còn được hỗ trợ đào tạo, xúc tiến thương mại và truyền thông.

86% người tiêu dùng sẵn sàng chi thêm cho sản phẩm xanh
Bà Vũ Kim Anh, Phó Giám đốc Trung tâm BSA, đại diện Ban tổ chức, triển khai Cuộc thi Khởi nghiệp xanh 2026.

Trong năm 2026, chương trình triển khai nhiều hoạt động trọng tâm như các lớp tập huấn cơ bản, nâng cao và trực tuyến về thương hiệu xanh, tiêu chuẩn hóa sản phẩm, ứng dụng AI/IoT, kinh tế tuần hoàn và chiến lược kinh doanh. Song song là các hội thảo tại Hà Nội và TP.HCM nhằm lan tỏa và phát động cuộc thi.

Các hoạt động nâng cao năng lực gồm bootcamp tăng tốc, workshop chuyên đề, study tour quốc tế và các chương trình thực tế tại địa phương. Ngoài ra, chương trình tổ chức các phiên chợ khởi nghiệp, tham gia hội chợ quốc tế tại Singapore, Malaysia và Hàn Quốc, đồng thời triển khai kết nối B2B, B2C nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận thị trường.

Hoạt động truyền thông cũng được đẩy mạnh trên báo chí và nền tảng số để lan tỏa các mô hình khởi nghiệp tiêu biểu. Tổng kinh phí triển khai chương trình dự kiến hơn 4,8 tỷ đồng, với sự tham gia đóng góp từ các dự án và doanh nghiệp, cùng các gói tài trợ đa dạng.

Tổng thể, Khởi nghiệp Xanh 2026 là chương trình toàn diện, kết hợp đào tạo – kết nối – xúc tiến – truyền thông, góp phần thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp nông nghiệp bền vững tại Việt Nam.

Tiêu dùng xanh trở thành xu hướng chủ đạo

Tại hội thảo, ban tổ chức cũng công bố kết quả khảo sát tiêu dùng xanh năm 2025 tại các đô thị lớn như Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM và Cần Thơ.

Kết quả cho thấy xu hướng tiêu dùng xanh ngày càng rõ nét: khoảng 2/3 người được khảo sát dự kiến tăng sử dụng sản phẩm thân thiện môi trường, trong khi 86% sẵn sàng chi thêm 5–10% cho các sản phẩm đáp ứng tiêu chí xanh.

Tuy nhiên, thị trường vẫn tồn tại những rào cản như giá thành cao, độ phủ sản phẩm chưa rộng và thiếu thông tin minh bạch để người tiêu dùng lựa chọn.

86% người tiêu dùng sẵn sàng chi thêm cho sản phẩm xanh
Bà Nguyễn Cẩm Chi – chuyên gia đến từ MCG Management Consulting chia sẻ về chủ đề “Thực trạng thực hành phát triển bền vững tại doanh nghiệp Việt Nam”.

Chia sẻ tại hội thảo, bà Nguyễn Cẩm Chi, đại diện MCG Management Consulting đã bổ sung phân tích về hành trình phát triển bền vững của doanh nghiệp Việt Nam hiện nay. Dựa trên nghiên cứu ESG Insights 2026 khảo sát 261 doanh nghiệp niêm yết, bà Cẩm Chi cho rằng, ESG tại Việt Nam đã bước qua giai đoạn “nhận diện” và đang chuyển sang giai đoạn “quản trị”, tuy nhiên mức độ trưởng thành còn phân hóa rõ rệt.

Theo nghiên cứu ESG Insights 2026, chỉ khoảng 16% doanh nghiệp có báo cáo phát triển bền vững riêng, trong khi phần lớn vẫn lồng ghép vào báo cáo thường niên và thiếu các chỉ số định lượng.

Đáng chú ý, chỉ 28,7% doanh nghiệp thực hiện kiểm kê khí nhà kính Scope 1 và 2; 8% công bố Scope 3; và dưới 7% thực hiện phân tích kịch bản biến đổi khí hậu.

Các chuyên gia cho rằng ESG cần được tích hợp sâu vào quản trị, tài chính và chiến lược phát triển để thực sự tạo ra giá trị.

người tiêu dùng đổi mới sáng tạo hàng Việt Nam

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 141,400 144,400
Hà Nội - PNJ 141,400 144,400
Đà Nẵng - PNJ 141,400 144,400
Miền Tây - PNJ 141,400 144,400
Tây Nguyên - PNJ 141,400 144,400
Đông Nam Bộ - PNJ 141,400 144,400
Cập nhật: 28/09/2026 06:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,140 14,440
Miếng SJC Nghệ An 14,140 14,440
Miếng SJC Thái Bình 14,140 14,440
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,090 14,490
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,090 14,490
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,090 14,490
NL 99.99 13,550
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,450
Trang sức 99.9 13,800 14,400
Trang sức 99.99 13,810 14,410
Cập nhật: 28/09/2026 06:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,414 14,442
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,414 14,443
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,409 1,439
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,409 144
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,384 1,429
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 134,485 141,485
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 97,536 107,336
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 87,532 97,332
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 77,528 87,328
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 73,669 83,469
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 49,945 59,745
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
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Cập nhật: 28/09/2026 06:00

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Việt Nam lần đầu đăng cai Kỳ thi Olympic Thiên văn và Vật lý thiên văn quốc tế

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