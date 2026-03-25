Danh hiệu Hàng Việt Nam chất lượng cao - tài sản niềm tin của người tiêu dùng

581 doanh nghiệp chính thức đạt danh hiệu HVNCLC 2026

Trong bối cảnh thị trường tiêu dùng đang chuyển từ “giá cả – tiện lợi” sang “niềm tin – chất lượng – trách nhiệm”, các dữ liệu khảo sát năm nay không chỉ phản ánh hành vi mua sắm, mà còn cho thấy sự dịch chuyển sâu hơn trong cấu trúc cạnh tranh của doanh nghiệp Việt.

Cuộc khảo sát bình chọn HVNCLC năm 2026 được triển khai từ tháng 9/2025 đến tháng 1/2026 bằng hai hình thức: khảo sát trực tiếp người tiêu dùng và điểm bán lẻ tại 8 tỉnh, thành phố gồm Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Cần Thơ, Hải Phòng, Gia Lai, Đồng Nai, Đồng Tháp; đồng thời kết hợp khảo sát trực tuyến trên phạm vi toàn quốc.

Tổng quy mô khảo sát năm nay gồm 21.952 người tiêu dùng và 4.080 điểm bán lẻ, với sự tham gia của 170 phỏng vấn viên và 35 cán bộ quản lý, giám sát vùng. So với những năm trước, phạm vi khảo sát trực tiếp tiếp tục được mở rộng, cho thấy nỗ lực nâng cao độ bao phủ, tính đại diện và độ tin cậy của dữ liệu thị trường.

Bà Vũ Kim Hạnh – Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp HVNCLC phát biểu tại họp báo.

Kết quả ghi nhận 155.266 lượt bình chọn cho 4.439 doanh nghiệp được người tiêu dùng nhắc tên. Từ danh sách sơ bộ 659 doanh nghiệp đạt tỷ lệ bình chọn, Ban Tổ chức tiếp tục bước vào giai đoạn thẩm định, rà soát và đối chiếu thông tin. Trên cơ sở tổng hợp, đối chiếu và đánh giá đa chiều, 581 doanh nghiệp chính thức đạt danh hiệu HVNCLC 2026 do người tiêu dùng bình chọn.

Kết quả khảo sát năm nay cũng cho thấy cộng đồng doanh nghiệp HVNCLC tiếp tục lấy thị trường nội địa làm nền tảng chiến lược. Tuy nhiên, đi cùng với đó là yêu cầu mới từ người tiêu dùng: thận trọng hơn trong chi tiêu nhưng đòi hỏi cao hơn về chất lượng, độ an toàn, tính minh bạch và độ tin cậy của thương hiệu. Với ngành thực phẩm, các yếu tố như an toàn, truy xuất nguồn gốc và chứng nhận chất lượng ngày càng có ảnh hưởng lớn đến quyết định mua hàng. Với nhóm hàng phi thực phẩm, độ bền, công năng, tính an toàn trong sử dụng và dịch vụ hậu mãi là những tiêu chí nổi bật.

Cũng tại buổi họp báo, Hiệp hội Doanh nghiệp HVNCLC thông tin kết quả khảo sát về nhận thức và hành vi tiêu dùng xanh năm 2025. Đây là lần thứ 2 – nghiên cứu xã hội học được thực hiện tại 4 đô thị lớn gồm Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM và Cần Thơ, nhằm nhận diện rõ hơn mức độ quan tâm, mức độ sẵn sàng chi trả cũng như những rào cản đang tồn tại đối với tiêu dùng xanh tại Việt Nam.

Kết quả khảo sát cho thấy tiêu dùng xanh đang dịch chuyển từ vị trí của một lựa chọn mang tính bổ sung sang dần trở thành một tiêu chuẩn ngày càng rõ hơn trong quyết định mua sắm. Người tiêu dùng không chỉ quan tâm sản phẩm “có tốt hay không”, mà ngày càng đặt câu hỏi về mức độ an toàn, khả năng truy xuất, tác động đối với sức khỏe lâu dài và ảnh hưởng đến môi trường.

Một số kết quả nổi bật được ghi nhận: Người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến các sản phẩm an toàn, thân thiện môi trường; Khoảng 2/3 số người được khảo sát cho biết dự kiến sẽ tăng sử dụng các sản phẩm xanh trong thời gian tới; 86% người được khảo sát cho biết sẵn sàng chi thêm từ 5% đến 10% để mua sản phẩm xanh.

Chu kỳ 30 năm Hàng Việt Nam chất lượng cao

Trong suốt ba thập niên, Lễ công bố HVNCLC không chỉ đơn thuần là hoạt động trao chứng nhận, mà đã trở thành một sự kiện mang tính chỉ dấu của thị trường: nơi kết quả khảo sát người tiêu dùng được công bố chính thức, nơi các doanh nghiệp được ghi nhận bởi chính người mua hàng, và cũng là nơi phản ánh những chuyển động quan trọng trong cấu trúc cạnh tranh của nền kinh tế nội địa.

Lễ công bố HVNCLC 2026 có “30 năm tự hào và tiếp nối” sẽ diễn ra vào ngày 31/3/2026 tại Hội trường Thống Nhất (Dinh Độc Lập), TP.HCM. Đây đồng thời là cột mốc mở đầu cho chuỗi hoạt động kỷ niệm 30 năm chương trình HVNCLC (1996 – 2026).

Quang cảnh họp báo.

Phát biểu tại cuộc họp báo, bà Vũ Kim Hạnh – Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp HVNCLC cho biết, Lễ công bố HVNCLC 2026 được định vị không chỉ là một sự kiện thường niên, mà là điểm mở đầu cho một chu kỳ mới – chu kỳ 30 năm tiếp theo của hàng Việt.

Trong bối cảnh mới, sự kiện còn là dịp đặt ra những câu hỏi lớn cho cộng đồng doanh nghiệp: Làm thế nào để giữ được niềm tin của người tiêu dùng trong một thị trường ngày càng cạnh tranh; Làm thế nào để chuyển từ “đạt chuẩn” sang “định hình chuẩn”; Làm thế nào để nâng cấp năng lực quản trị, đổi mới sản phẩm và thích ứng với các yêu cầu về minh bạch, truy xuất, trách nhiệm xã hội và môi trường?

Chuỗi hoạt động 30 năm HVNCLC không chỉ dừng lại ở việc nhìn lại một chặng đường, mà hướng tới việc xác lập lại vai trò của chương trình trong giai đoạn mới. Trong bối cảnh thị trường thay đổi nhanh, danh hiệu HVNCLC tiếp tục được định vị như: Một tài sản niềm tin của người tiêu dùng; Một chuẩn tham chiếu của thị trường nội địa; Một nền tảng hỗ trợ doanh nghiệp nâng cấp năng lực cạnh tranh.

Điểm nhấn của chuỗi hoạt động kỷ niệm 30 năm HVNCLC là Tuần lễ HVNCLC, dự kiến diễn ra từ 8-11/10/2026, được xem là cột mốc hội tụ của toàn bộ chuỗi hoạt động trong năm.