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Nhân lực số

ETEK phối hợp Trường Cao đẳng Công nghệ Hà Tĩnh đào tạo sinh viên Cơ điện tử tại doanh nghiệp

Lê Giang

Lê Giang

08:55 | 17/05/2026
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Mô hình đào tạo gắn doanh nghiệp giúp sinh viên tiếp cận sớm công nghệ tự động hóa và nhà máy thông minh.
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Trong bối cảnh ngành công nghiệp toàn cầu đang bước vào giai đoạn chuyển đổi mạnh mẽ với sự phát triển của tự động hóa, robot, trí tuệ nhân tạo và nhà máy thông minh, yêu cầu đối với nguồn nhân lực kỹ thuật ngày càng thay đổi.

Doanh nghiệp hiện nay không chỉ cần những nhân sự có nền tảng kiến thức chuyên môn, mà còn cần đội ngũ kỹ thuật viên có khả năng thích nghi nhanh với công nghệ mới, hiểu quy trình sản xuất hiện đại và có thể trực tiếp tham gia triển khai, vận hành hệ thống ngay sau khi tốt nghiệp.

ETEK phối hợp Trường Cao đẳng Công nghệ Hà Tĩnh đào tạo sinh viên Cơ điện tử tại doanh nghiệp
Mô hình đào tạo gắn doanh nghiệp giúp sinh viên tiếp cận sớm công nghệ tự động hóa và nhà máy thông minh.

Nhằm nâng cao kỹ năng thực hành và khả năng thích ứng nghề nghiệp cho sinh viên, Công ty Cổ phần Giải pháp Tự động hóa ETEK phối hợp cùng Trường Cao đẳng Công nghệ Hà Tĩnh triển khai chương trình đào tạo sinh viên nghề Cơ điện tử tại doanh nghiệp.

Chương trình chính thức khai giảng chiều 16/5 tại Hà Nội với sự tham gia của đại diện doanh nghiệp, nhà trường, giảng viên và sinh viên ngành Cơ điện tử.

Đây là chương trình đào tạo được xây dựng theo định hướng gắn liền giữa Nhà trường và Doanh nghiệp, nhằm mang đến cho sinh viên cơ hội tiếp cận trực tiếp môi trường công nghiệp hiện đại ngay trong quá trình học tập.

Không đơn thuần là một chương trình đào tạo nghề, chương trình còn mang ý nghĩa kết nối giữa giáo dục và thực tiễn sản xuất, giúp sinh viên từng bước hình thành tư duy công nghiệp, năng lực triển khai kỹ thuật và khả năng thích ứng với xu hướng phát triển của ngành sản xuất thông minh trong tương lai.

Đào tạo trên công nghệ thực tế trong nhà máy

Đại diện ETEK cho biết chương trình hướng đến mô hình “chuyển đổi từ Học đến Làm”, rút ngắn khoảng cách giữa đào tạo và nhu cầu tuyển dụng thực tế của doanh nghiệp.

Trong quá trình học tập, sinh viên sẽ được tiếp cận các công nghệ như PLC công nghiệp, robot công nghiệp, SCADA, AI Vision, AGV/AMR và mô hình Smart Factory. Nội dung đào tạo tập trung vào các nhóm năng lực gồm quy trình triển khai kỹ thuật, tư duy thiết kế tự động hóa, kỹ thuật lắp ráp – căn chỉnh thiết bị và kỹ năng mô phỏng hệ thống.

ETEK phối hợp Trường Cao đẳng Công nghệ Hà Tĩnh đào tạo sinh viên Cơ điện tử tại doanh nghiệp
Ông Nguyễn Quốc Đạt, Chủ tịch Hội đồng quản trị ETEK phát biểu tại buổi lễ.

Ông Nguyễn Quốc Đạt, Chủ tịch Hội đồng quản trị ETEK, cho rằng khoảng cách giữa kiến thức đào tạo và yêu cầu thực tế vẫn là thách thức đối với nhiều sinh viên kỹ thuật hiện nay.

Theo ông, việc được học tập trên các hệ thống công nghệ đang vận hành thực tế sẽ giúp sinh viên hiểu rõ hơn yêu cầu nghề nghiệp, nâng cao khả năng thích ứng và có thể tham gia công việc ngay sau khi tốt nghiệp.

“Đầu tư cho đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật chính là đầu tư cho năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và tương lai của ngành công nghiệp Việt Nam”, ông Đạt chia sẻ.

Sinh viên thực hành trực tiếp trên mô hình nhà máy thông minh

Lộ trình đào tạo được chia thành 3 giai đoạn gồm nền tảng tự động hóa, kỹ năng cốt lõi cơ điện tử và thực hành trên mô hình nhà máy thông minh FATS – Smart Factory.

Trong quá trình học, sinh viên sẽ tham gia các bài thực hành mô phỏng môi trường sản xuất công nghiệp, vận hành dây chuyền sản xuất và tiếp cận hệ thống điều khiển công nghiệp hiện đại.

ETEK phối hợp Trường Cao đẳng Công nghệ Hà Tĩnh đào tạo sinh viên Cơ điện tử tại doanh nghiệp
Các đại biểu tham quan khu thực hành và hệ thống thiết bị đào tạo công nghệ cao tại ETEK.

Ông Nguyễn Trọng Tấn, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ Hà Tĩnh, cho biết việc liên kết đào tạo với doanh nghiệp đang trở thành xu hướng cần thiết trong đào tạo nghề. Theo ông, trước đây thời gian thực tập ngắn khiến nhiều sinh viên chưa có điều kiện tiếp cận sâu với môi trường sản xuất thực tế, trong khi doanh nghiệp hiện nay ngày càng chú trọng khả năng làm việc thực tế sau tốt nghiệp.

Từ năm 2024, nhà trường đã phối hợp với doanh nghiệp để tổ chức các chương trình thực hành chuyên sâu cho sinh viên ngành Cơ điện tử nhằm nâng cao kỹ năng nghề và khả năng thích ứng với môi trường sản xuất hiện đại.

Trong khuôn khổ chương trình, sinh viên còn được tham quan khu thực hành, tìm hiểu hệ thống thiết bị đào tạo công nghệ cao và trao đổi với đội ngũ kỹ sư, giảng viên về định hướng nghề nghiệp trong lĩnh vực tự động hóa và sản xuất thông minh.

Thông qua chương trình hợp tác lần này, ETEK tiếp tục khẳng định định hướng đồng hành cùng các cơ sở giáo dục trong việc phát triển nguồn nhân lực kỹ thuật chất lượng cao, góp phần thúc đẩy hệ sinh thái đào tạo – sản xuất – công nghệ tại Việt Nam.

Với định hướng “đào tạo bằng chính công nghệ đang vận hành trong nhà máy”, doanh nghiệp kỳ vọng mang đến cho sinh viên môi trường học tập thực tế, hiện đại và gắn liền với nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp công nghiệp trong tương lai.

Trường Cao đẳng Công nghệ Hà Tĩnh Công ty Cổ phần Giải pháp Tự động hóa ETEK Cơ điện tử

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PNJ Giá mua Giá bán
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Hà Nội - PNJ 137,600 140,600
Đà Nẵng - PNJ 137,600 140,600
Miền Tây - PNJ 137,600 140,600
Tây Nguyên - PNJ 137,600 140,600
Đông Nam Bộ - PNJ 137,600 140,600
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Kỹ sư hàng không nêu manh mối mới về vụ mất tích MH370

Kỹ sư hàng không nêu manh mối mới về vụ mất tích MH370

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Đại diện Việt Nam Team Secret Whales bị loại khỏi CKTG 2026

Đại diện Việt Nam Team Secret Whales bị loại khỏi CKTG 2026

Mỹ đề xuất luật bảo vệ quyền sở hữu game kỹ thuật số

Mỹ đề xuất luật bảo vệ quyền sở hữu game kỹ thuật số

MVK Esports dừng bước tại CKTG 2026 sau thất bại trước Karmine Corp

MVK Esports dừng bước tại CKTG 2026 sau thất bại trước Karmine Corp

MVK Esports đánh bại FURIA, tiến gần vòng Swiss CKTG 2026

MVK Esports đánh bại FURIA, tiến gần vòng Swiss CKTG 2026