Mitsubishi Outlander thế hệ mới với thiết kế Dynamic Shield. Ảnh: Mitsubishi Motors.

Mitsubishi Outlander 2026 đang tiến gần thời điểm ra mắt thị trường Việt Nam khi những thông tin về phiên bản, hệ truyền động và mức tiêu thụ nhiên liệu xuất hiện trong hồ sơ công bố nhãn năng lượng của Cục Đăng kiểm Việt Nam. Mẫu SUV cỡ C dự kiến chính thức trình làng vào tháng 12/2026, đánh dấu sự trở lại sau hơn một năm vắng bóng.

Ngày 16/11, Mitsubishi Motors Việt Nam đăng tải thông tin hé lộ mẫu All-new Outlander trên website chính thức, đồng thời đưa mẫu xe vào danh mục sản phẩm với trạng thái sắp ra mắt. Trước đó, những chiếc Outlander thế hệ mới đầu tiên đã cập cảng Việt Nam vào đầu tháng 11, được nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản thay vì lắp ráp trong nước như thế hệ tiền nhiệm.

Theo dữ liệu công bố ngày 17/11 trên cổng thông tin Cục Đăng kiểm Việt Nam, Mitsubishi Outlander mới có hai kiểu loại mang tên OUTLANDER H và OUTLANDER P, với mã tương ứng GM2WXTXCL và GM2WXTUCZL. Cả hai sử dụng động cơ xăng tăng áp 1.5L mã 4B40, kết hợp hệ thống điện 48V thuộc nhóm xe hybrid nhẹ (MHEV).

Nội thất Mitsubishi Outlander 2026.

Đáng chú ý, mức tiêu thụ nhiên liệu hỗn hợp được công bố của Outlander H là 6,71 lít/100 km, trong khi Outlander P đạt 7,15 lít/100 km. Như vậy, bản H tiêu thụ ít hơn bản P khoảng 0,44 lít xăng trên mỗi 100 km theo dữ liệu đăng ký. Đây là thông số theo chu trình thử nghiệm, mức tiêu thụ thực tế có thể thay đổi tùy điều kiện vận hành.

Hệ truyền động hybrid nhẹ 48V sử dụng bộ khởi động kiêm máy phát điện để hỗ trợ động cơ xăng, góp phần cải thiện hiệu quả vận hành và tiết kiệm nhiên liệu. Khác với xe hybrid sạc ngoài (PHEV), cấu hình MHEV không được thiết kế để vận hành quãng đường dài chỉ bằng năng lượng điện.

Tại một số thị trường quốc tế, động cơ 1.5L tăng áp kết hợp hệ thống hybrid nhẹ trên Outlander cho công suất khoảng 174 mã lực, mô men xoắn cực đại 279 Nm, đi cùng hộp số tự động vô cấp CVT. Tuy nhiên, Mitsubishi Motors Việt Nam chưa xác nhận đầy đủ thông số công suất và trang bị của từng phiên bản phân phối trong nước.

Về thiết kế, Mitsubishi Outlander thế hệ thứ tư sử dụng ngôn ngữ Dynamic Shield với lưới tản nhiệt lớn, đèn LED định vị thanh mảnh và cụm đèn chiếu sáng chính bố trí thấp hơn. Mẫu SUV có chiều dài 4.710 mm, rộng 1.862 mm, cao 1.750 mm và chiều dài cơ sở 2.705 mm, tiếp tục duy trì cấu hình ba hàng ghế với 7 chỗ ngồi.

Khoang nội thất Outlander mới tại thị trường quốc tế được trang bị màn hình giải trí trung tâm 12,3 inch, bảng đồng hồ kỹ thuật số, màn hình hiển thị trên kính lái HUD, hệ thống điều hòa tự động ba vùng và dàn âm thanh Yamaha. Các phiên bản cao cấp còn có ghế bọc da và cửa sổ trời toàn cảnh.

Hệ truyền động Mild Hybrid trên Mitsubishi Outlander 2026

Hình ảnh những chiếc Outlander xuất hiện tại Việt Nam cho thấy xe có các cấu hình mâm khác nhau, cùng camera và vị trí bố trí radar phía trước. Một chiếc xe được bắt gặp trong quá trình thử nghiệm còn mang ký hiệu S-AWC, liên quan đến hệ dẫn động bốn bánh của Mitsubishi. Dù vậy, chưa thể khẳng định toàn bộ những trang bị này sẽ xuất hiện trên cả hai phiên bản thương mại.

Sự trở lại của Outlander diễn ra trong bối cảnh phân khúc SUV cỡ C tại Việt Nam đang cạnh tranh mạnh với những cái tên như Mazda CX-5, Honda CR-V, Hyundai Tucson, Ford Territory và Kia Sportage. Việc bổ sung hệ truyền động hybrid nhẹ có thể giúp mẫu xe Mitsubishi mở rộng lựa chọn cho nhóm khách hàng quan tâm đến khả năng tiết kiệm nhiên liệu.

Trước khi ngừng phân phối, Outlander thế hệ cũ có giá niêm yết từ 825 triệu đến 950 triệu đồng. Trong khi đó, Mitsubishi Destinator hiện có giá từ 780 triệu đồng và được định vị ở nhóm SUV gia đình 7 chỗ. Outlander thế hệ mới được kỳ vọng sẽ nằm ở vị trí cao hơn trong danh mục sản phẩm của Mitsubishi tại Việt Nam.

Đến ngày 19/11/2026, Mitsubishi Motors Việt Nam vẫn chưa công bố giá bán chính thức, danh sách trang bị chi tiết cũng như ngày ra mắt cụ thể. Những thông tin này sẽ quyết định khả năng cạnh tranh của Outlander 2026 khi trở lại thị trường ô tô Việt Nam.