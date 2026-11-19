Ngày 18/11/2026, Công ty Cổ phần FPT (HoSE: FPT) công bố kết quả kinh doanh 10 tháng đầu năm với doanh thu đạt 44.959 tỷ đồng, tăng 12,5% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế đạt 9.954 tỷ đồng, tăng 16,8%, cho thấy tốc độ tăng trưởng lợi nhuận tiếp tục vượt doanh thu.

Lợi nhuận sau thuế dành cho cổ đông công ty mẹ đạt 8.836 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 4.703 đồng, tăng 12,5%.

Từ số liệu doanh nghiệp công bố, tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu của FPT đạt khoảng 22,1%, cao hơn mức 21,3% của cùng kỳ năm 2025. Diễn biến này phản ánh khả năng tạo lợi nhuận trên doanh thu được cải thiện, dù doanh nghiệp chưa công bố đầy đủ các yếu tố đóng góp vào sự thay đổi biên lợi nhuận trong bản cập nhật 10 tháng.

Trong cơ cấu hoạt động, khối Công nghệ tiếp tục giữ vai trò chủ lực khi mang về doanh thu 39.917 tỷ đồng, tăng 14,7% và chiếm khoảng 89% tổng doanh thu tập đoàn. Lợi nhuận trước thuế của khối này đạt 5.668 tỷ đồng, tăng 16,7% so với cùng kỳ.

Đáng chú ý, mảng dịch vụ công nghệ thông tin tại thị trường nước ngoài ghi nhận doanh thu 32.079 tỷ đồng, tăng 12,2%. Nhật Bản tiếp tục là thị trường quan trọng nhất, đóng góp 14.827 tỷ đồng, tương đương khoảng 46% doanh thu dịch vụ công nghệ thông tin nước ngoài.

FPT báo lãi gần 10.000 tỷ đồng sau 10 tháng

Doanh thu tại Nhật Bản tăng 17,7% nếu quy đổi sang đồng Việt Nam, nhưng tăng tới 23,9% khi tính bằng đồng yen. Chênh lệch này cho thấy biến động tỷ giá có ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng doanh thu được ghi nhận tại thị trường Nhật Bản khi quy đổi sang đồng Việt Nam.

Bên cạnh doanh thu thực hiện, giá trị hợp đồng ký mới tại các thị trường nước ngoài đạt 40.130 tỷ đồng, tăng 20,8% so với cùng kỳ. Đây là chỉ tiêu phản ánh hoạt động ký kết hợp đồng, không đồng nghĩa toàn bộ giá trị đã được ghi nhận vào doanh thu trong kỳ.

Riêng tháng 10/2026, doanh thu dịch vụ công nghệ thông tin nước ngoài đạt khoảng 3.541 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ. Giá trị hợp đồng ký mới tăng khoảng 3%. Theo FPT, cả hai chỉ tiêu đều cải thiện tốc độ tăng trưởng so với tháng trước, trong đó thị trường Nhật Bản tiếp tục ghi nhận diễn biến tích cực.

Một điểm đáng chú ý khác là hoạt động chuyển đổi số. Trong 10 tháng, doanh thu từ lĩnh vực này đạt 16.197 tỷ đồng, tăng 16,3% so với cùng kỳ. Trong đó, dịch vụ trí tuệ nhân tạo và phân tích dữ liệu (AI/Data Analytics) mang về 3.292 tỷ đồng, tăng 50,4%.

Tốc độ tăng trưởng cao của mảng AI và phân tích dữ liệu cho thấy nhu cầu đối với các dịch vụ công nghệ mới đang đóng góp ngày càng rõ nét vào hoạt động kinh doanh của FPT. Tuy nhiên, số liệu công bố chưa đủ để xác định riêng mức đóng góp của mảng này vào tăng trưởng lợi nhuận toàn tập đoàn.

Song song với hoạt động kinh doanh, FPT tiếp tục mở rộng hiện diện tại thị trường quốc tế. Ngày 14/10, tập đoàn khai trương văn phòng đầu tiên tại Cairo, Ai Cập, nhằm phát triển các dịch vụ công nghệ cho khu vực châu Âu, Trung Đông và châu Phi. Các lĩnh vực trọng tâm gồm AI, phân tích dữ liệu, điện toán đám mây và phần mềm nhúng.

Trước đó, ngày 12/10, FPT và NAVER Cloud của Hàn Quốc công bố hợp tác mở rộng dịch vụ FPT AI Factory và cung cấp hạ tầng xử lý đồ họa theo nhu cầu tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

Đến đầu tháng 11, FPT tiếp tục công bố hợp tác với Vietnam Airlines và Skywise của Airbus để nghiên cứu, ứng dụng AI trong ngành hàng không, đồng thời hướng tới xây dựng trung tâm nghiên cứu AI phục vụ lĩnh vực này.

Kết quả kinh doanh 10 tháng cho thấy hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin nước ngoài tiếp tục là động lực tăng trưởng quan trọng của FPT, trong khi các dịch vụ AI và phân tích dữ liệu duy trì tốc độ mở rộng cao.

Dù lợi nhuận tăng nhanh hơn doanh thu, khả năng duy trì xu hướng này trong những tháng cuối năm vẫn phụ thuộc vào hiệu quả triển khai hợp đồng, cơ cấu dịch vụ, chi phí hoạt động và biến động tỷ giá tại các thị trường quốc tế.