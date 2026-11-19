Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HOSE: SSB) tiếp tục ghi dấu ấn trong năm 2026 với “cú đúp” giải thưởng: Top 100 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam và Top 50 Công ty Niêm yết Kinh doanh hiệu quả năm 2026. Hai giải thưởng ghi nhận những nỗ lực của SeABank trong việc tích cực xây dựng môi trường làm việc hạnh phúc, chăm sóc người lao động và phát triển kinh doanh hiệu quả, qua đó khẳng định định hướng tăng trưởng gắn liền với phát triển bền vững.

32 năm kiến tạo môi trường làm việc hạnh phúc

Năm 2026 đánh dấu năm thứ ba liên tiếp SeABank góp mặt trong Top 100 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam do Anphabe tổ chức, đồng thời giữ vị trí dẫn đầu tại ngành Ngân hàng - Khối Doanh nghiệp vừa, khẳng định thương hiệu tuyển dụng uy tín và môi trường làm việc tích cực. Chương trình năm nay thu hút hơn 75.000 đáp viên tham gia đánh giá với hơn 700 doanh nghiệp hàng đầu.

Xác định nhân sự là tài sản quý giá trong chiến lược phát triển bền vững, SeABank ưu tiên xây dựng môi trường làm việc tích cực với hệ thống đãi ngộ công bằng, minh bạch và cạnh tranh, nhằm mang lại sự hài lòng và khích lệ mỗi cá nhân cống hiến tối đa cho tổ chức.

SeABank năm thứ 3 liên tiếp nằm trong Top 100 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam.

Theo đó, hằng năm Ngân hàng tổ chức đánh giá năng lực, hiệu quả công việc và mức độ đóng góp của từng cá nhân để triển khai cơ chế nâng bậc, điều chỉnh lương thưởng đảm bảo mức cạnh tranh trên thị trường. Đồng thời, SeABank còn mở rộng, nâng cao các cơ chế phúc lợi nổi bật như: Chế độ nghỉ phép năm tăng theo thâm niên, bảo hiểm sức khỏe toàn diện SeACare, khám sức khỏe định kỳ, chương trình phát hành cổ phiếu lựa chọn dành cho người lao động ESOP, gói vay ưu đãi SeAStaff Privilege…

Bên cạnh đó, Ngân hàng còn đẩy mạnh các hoạt động gia tăng trải nghiệm của CBNV, tăng cường gắn kết nội bộ và lan tỏa tinh thần “luôn vui vẻ” trên toàn hệ thống như Vinh danh thâm niên SeAPround - tri ân các SeABankers gắn bó lâu năm, Teambuilding, Year End Party… SeABank cũng chú trọng gắn kết với gia đình nhân viên thông qua nhiều hoạt động ý nghĩa như Ngày hội Gia đình – SeAFamily, quà tặng SeA Tết - tri ân các bậc phụ huynh, lì xì đầu năm hay tặng quà nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi - SeAKids cho con em của CBNV… Những hoạt động này không chỉ mang lại niềm vui mà còn góp phần lan tỏa giá trị nhân văn, giúp gắn kết chặt chẽ hơn giữa gia đình và tổ chức.

Những nỗ lực bề bỉ của SeABank đã tạo nên kết quả tích cực, thể hiện qua niềm tin, mức độ hài lòng và cam kết gắn bó của đội ngũ nhân sự. Khảo sát nội bộ cho thấy, 90,37% CBNV hài lòng khi làm việc tại SeABank, đồng thời 90,5% CBNV mong muốn tiếp tục gắn bó, đồng hành cùng ngân hàng trong ít nhất hai năm tới.

Từ nền tảng nhân sự vững chắc đến hoạt động kinh doanh hiệu quả

Việc nâng cao chất lượng đội ngũ nhân sự kết hợp cùng năng lực quản trị linh hoạt đã tạo đà bứt phá trong kết quả kinh doanh của SeABank những năm gần đây. Đây cũng là cơ sở để Tạp chí Nhịp cầu Đầu tư và Công ty Chứng khoán Thiên Việt vinh danh Ngân hàng trong Top 50 Công ty Niêm yết Kinh doanh Hiệu quả nhất Việt Nam năm 2026.

SeABank được vinh danh Top 50 Công ty Niêm yết Kinh doanh hiệu quả năm 2026.

Bảng xếp hạng dựa trên quá trình phân tích nghiêm ngặt ba năm liên tiếp về doanh thu, lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) và lợi nhuận trên cổ phiếu. Trong hai năm 2024 và 2025, SeABank duy trì đà tăng trưởng tích cực với tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) tương ứng đạt 14,75% và 14,62%; lợi nhuận trước thuế lần lượt đạt 6.039 tỷ đồng và 6.868 tỷ đồng, qua đó đóng góp hàng nghìn tỷ đồng cho ngân sách nhà nước.

“Cú đúp” giải thưởng uy tín này là sự ghi nhận trên hai phương diện quan trọng trong hành trình phát triển bền vững của SeABank, đó là xây dựng môi trường làm việc tích cực, luôn vui vẻ và phát triển kinh doanh an toàn, ổn định. Đây cũng là động lực để Ngân hàng tiếp tục phát huy nội lực, nâng cao chất lượng quản trị, mang lại giá trị lâu dài cho khách hàng, cổ đông, người lao động và cộng đồng.