Danh sách thanh tra dự phòng năm 2027 của Thanh tra Chính phủ có hai cuộc thanh tra nhắm vào quảng cáo trên mạng và thương mại điện tử. Đối tượng thanh tra có Google Việt Nam, TikTok Việt Nam, Shopee, Lazada, Tiki. Hai cuộc thuộc nhóm 49 cuộc dự phòng trong kế hoạch ban hành kèm Quyết định số 1032/QĐ-TTCP ngày 12/11/2026.

Theo kế hoạch, Thanh tra Chính phủ chỉ tiến hành các cuộc thanh tra dự phòng dựa trên kết quả nắm tình hình, khi phát hiện dấu hiệu vi phạm hoặc thuộc trường hợp cần thanh tra theo quy định.

Mười doanh nghiệp trong cuộc thanh tra quảng cáo xuyên biên giới

Cục XI (Cục Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch, ngoại giao) có nhiệm vụ thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật về quảng cáo trên mạng. Trọng tâm là hoạt động cung cấp, kinh doanh dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới tại Việt Nam.

Google, TikTok, Shopee, Lazada và Tiki có tên trong kế hoạch thanh tra dự phòng năm 2027 của Thanh tra Chính phủ. Ảnh minh họa tạo bằng AI.

Đối tượng thanh tra gồm Công ty TNHH Google Việt Nam, Công ty TNHH Công nghệ TikTok Việt Nam, Công ty TNHH Truyền thông WPP (WPP Media/GroupM), Công ty Cổ phần Clever Group (CleverAds), Công ty Cổ phần PMAX, Công ty Cổ phần Novaon Digital, Công ty Cổ phần VCCorp, Công ty TNHH Dentsu Việt Nam, Công ty Cổ phần Adtima và Công ty TNHH Sáng tạo và Dịch vụ Quảng cáo Wavemaker.

Thời kỳ thanh tra tính từ ngày 01/01/2026 đến thời điểm thanh tra. Cuộc thanh tra có thời hạn 45 ngày, dự kiến triển khai trong quý III và quý IV/2027.

Cuộc thanh tra quảng cáo xuyên biên giới có mốc bắt đầu thời kỳ thanh tra muộn nhất trong nhóm nền tảng số. Các cuộc thanh tra về trò chơi điện tử, phim trên mạng và quyền tác giả tại NhacCuaTui đều tính từ ngày 01/01/2024.

Sáu website, sàn thương mại điện tử với thời kỳ thanh tra bốn năm

Cục IX (Cục Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo lĩnh vực công thương) phụ trách cuộc thanh tra việc tuân thủ pháp luật về hoạt động thương mại điện tử. Đối tượng gồm chủ sở hữu website, sàn thương mại điện tử Tiki.vn, Chotot.com, Vatgia.com, Enbac.com, Shopee.vn, Lazada.vn cùng một số doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân khác hoạt động thương mại điện tử có liên quan.

Thời kỳ thanh tra kéo dài từ năm 2023 đến năm 2026, dài nhất trong nhóm cuộc thanh tra liên quan đến nền tảng số. Cuộc thanh tra có thời hạn 45 ngày, dự kiến triển khai trong quý IV/2027.

Phụ lục kế hoạch không nêu tên các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân khác nằm trong phạm vi thanh tra thương mại điện tử. Trong toàn bộ danh sách các cuộc thanh tra của Cục IX năm 2027, thương mại điện tử là lĩnh vực duy nhất gắn với nền tảng số. Các cuộc còn lại của Cục IX nhắm vào điện lực, phân bón, kim khí quý, hạ tầng khu công nghiệp, thuốc lá và trường học thuộc Bộ Công Thương.

Hai cuộc thanh tra dự phòng có tổng cộng 16 đơn vị được nêu tên, cùng thời hạn 45 ngày. Thời kỳ thanh tra của hai cuộc lệch nhau ba năm, với mốc năm 2023 cho thương mại điện tử và ngày 01/01/2026 cho quảng cáo xuyên biên giới.