Theo đại diện Xiaomi chia sẻ, Xiaomi 18 Pro Series được trang bị màn hình sau tích hợp AI. Đây không chìa điểm nhấn của dòng Xiaomi 18 Pro Series, nơi đây còn được trang bị hệ thống camera kép Leica 200MP.

Xiaomi đã ghi nhận vị trí số 1 thị trường smartphone tại Việt Nam trong quý 3 vừa qua.

Thế hệ flagship mới của Xiaomi được đánh giá là bước tiến mới trong chiến lược phát triển sản phẩm cao cấp của hãng, trong đó màn hình sau tích hợp AI sẽ là một trong những điểm nhấn đáng chú ý nhất. Đây không chỉ là màn hình ngoài giúp mở rộng khả năng tương tác, gia tăng trải nghiệm nhiếp ảnh, mà còn có khả năng cá nhân hóa ngày một tốt hơn.

Điểm nhấn đầu tiên trên bộ đôi Xiaomi 18 Pro Series chính là màn hình sau tích hợp cụm camera Leica 200MP.

Để làm được điều này, cả Xiaomi 18 Pro và Xiaomi 18 Pro Max đều được trang bị màn hình sau, tích hợp liền mạch với cụm camera Leica, tạo nên ngôn ngữ thiết kế vừa độc đáo vừa mới lạ. Màn hình sau không chỉ cho phép hiển thị thông tin, mà còn mở rộng khả năng selfie bằng camera chính, sáng tạo nội dung, thể hiện phong cách cá nhân và tương tác với AI ngay trên mặt lưng điện thoại.

Đặc biệt, màn hình sau cho phép người dùng tận dụng hệ thống camera Leica 200MP để chụp selfie và quay vlog chất lượng cao.

Khả năng tuỳ biến của màn hình sau sẽ ngày càng được hoàn thiện, mang đến trải nghiệm cá nhân hoá tốt hơn.

Việc có thể xem trước khung hình trực tiếp giúp người dùng dễ dàng điều chỉnh bố cục, góc chụp và biểu cảm. Xiaomi cũng trang bị tính năng chụp ảnh bằng cảm ứng, nút âm lượng hoặc cử chỉ tay. Chưa kể khi selfie nhóm từ ba người trở lên, camera cũng sẽ tự động chuyển sang camera góc siêu rộng để có thể ghi lại đầy đủ các thành viên. Đồng thời chế độ Photo Booth với nhiều mẫu bố cục có sẵn sẽ mang đến thêm lựa chọn sáng tạo cho những khoảnh khắc đáng nhớ.

Màn hình OLED M11 tích hợp công nghệ Xiaomi HyperRGB 2.0, hỗ trợ độ phân giải 1.5K, tần số quét LTPO thích ứng 1–120Hz và độ sáng tối đa 4.000 nit.

Màn hình sau của cả Xiaomi 18 Pro và Xiaomi 18 Pro Max đều hỗ trợ tần số quét thích ứng 1–120Hz, độ sáng tối đa 4.000 nit và Always-on Display, giúp hiển thị nội dung sắc nét trong nhiều điều kiện ánh sáng. Màn hình cũng được bảo vệ bởi kính cường lực Corning Gorilla Glass Victus 2 giúp tăng cường độ bền trong quá trình sử dụng.

Điểm khác biệt duy nhất của hai màn hình này chính là kích thước, theo đó, màn hình sau của Xiaomi 18 Pro Max rộng 2,9 inch, trong khi trên Xiaomi 18 Pro là 2,7 inch.

Màn hình sau cũng được hỗ trợ tần số quét 120Hz.

Người dùng cũng có thể cá nhân hoá các tính năng ở màn hình sau như hiển thị nhanh cuộc gọi, thông báo, lịch hẹn, chỉ dẫn điều hướng và các thông tin cần thiết. Thậm chí có thể ghim văn bản, hình ảnh hoặc tùy chỉnh giao diện với đồng hồ, hình nền động và hiệu ứng thú cưng... để tạo dấu ấn cá nhân.

Khả năng tương tác trên màn hình sau cũng được mở rộng với GenAI Apps, cho phép người dùng tạo ứng dụng đơn giản bằng ngôn ngữ tự nhiên mà không cần kiến thức lập trình, đồng thời khám phá hơn 50 ứng dụng mẫu có sẵn. Hay tiện ích hơn nữa là có thể hỗ trợ dịch hội thoại trực tiếp qua hai màn hình, nhắc chữ khi quay vlog và tương tác với trợ lý AI thông qua Gemini Live trên các phiên bản được hỗ trợ. Cùng với nhiều tính năng mới dự kiến sẽ được bổ sung vào cuối năm nay.

Hệ thống camera hợp tác với Leica là một trong những điểm nhấn đáng giá trên dòng Xiaomi 18 Pro Series.

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý khi nhắc đến dòng sản phẩm cao cấp nhất nhà Xiaomi đó chính là hệ thống camera được hợp tác cùng Leica. Trên bộ đôi Xiaomi 18 Pro Series năm nay, Xiaomi đã trang bị hệ thống camera kép Leica 200MP, trong đó cả camera chính và camera telephoto đều sở hữu độ phân giải 200MP. Sự kết hợp giữa cảm biến độ phân giải cao và thiết kế quang học Leica mang đến khả năng ghi lại hình ảnh sắc nét, giàu chi tiết trên nhiều tiêu cự.

Cả Xiaomi 18 Pro và Xiaomi 18 Pro Max đều sở hữu camera chính Leica 200MP với cảm biến lớn 1/1,28 inch, khẩu độ f/1.67 và chống rung quang học OIS. Kết hợp ống kính Leica Summilux và thiết kế quang học Leica UltraPure, giúp tăng khả năng thu sáng, hạn chế phản xạ và cải thiện chất lượng hình ảnh trong điều kiện ánh sáng phức tạp.

Cả Xiaomi 18 Pro và Xiaomi 18 Pro Max đều sở hữu camera chính Leica 200MP với cảm biến lớn 1/1,28 inch, khẩu độ f/1.67 và chống rung quang học OIS.

Trong đó, Xiaomi 18 Pro Max sử dụng cảm biến Light Fusion 960L tích hợp công nghệ LOFIC HDR với dải tương phản động lên đến 16,2EV, giúp giữ chi tiết ở cả vùng sáng và vùng tối. Trên Xiaomi 18 Pro là cảm biến Light Fusion 960, đáp ứng linh hoạt nhiều điều kiện chụp.

Camera telephoto tiềm vọng Leica 200MP sở hữu cảm biến lớn 1/1,56 inch, tiêu cự 75mm và zoom quang học 3,2x, kết hợp công nghệ In-Sensor Zoom hỗ trợ các mức tiêu cự tương đương 150mm và 300mm, mang đến khả năng chụp linh hoạt từ chân dung đến các chủ thể ở khoảng cách xa. Còn công nghệ lăng kính Power Prism giúp tăng khả năng thu sáng, cải thiện độ chi tiết khi chụp thiếu sáng, trong khi khả năng lấy nét ở khoảng cách chỉ 12cm hỗ trợ chụp macro sắc nét.

Bên cạnh đó, camera góc siêu rộng Leica 50MP với góc nhìn 102 độ mở rộng khả năng chụp phong cảnh và ảnh nhóm.

Xiaomi 18 Pro Series mang đến 3 phong cách ảnh.

Bên cạnh phần cứng, Xiaomi cũng mang đến cho bộ đôi Xiaomi 18 Pro Series ba phong cách màu ảnh gồm Original, Leica Authentic và Leica Vibrant. Trong đó, Original tái hiện màu sắc tự nhiên, thuận tiện cho hậu kỳ; Leica Authentic mang đến chất ảnh chân thực với tông màu đặc trưng của Leica, trong khi Leica Vibrant tạo nên những bức ảnh sống động, rực rỡ hơn.

Tính năng Essential Moment tiếp tục mở rộng khả năng sáng tạo với ba phong cách B&W Film, Iconic CCD và Modern Vintage, kết hợp hiệu ứng ống kính 35mm Documentary và 75mm Portrait.

Cùng với đó là các công cụ AI Portrait Fill Light, Xiaomi ProCut, AI Composition và AI Deblur hỗ trợ tối ưu ánh sáng, bố cục và độ sắc nét trong quá trình chụp và chỉnh sửa.

Khả năng quay phim trên Xiaomi 18 Pro Series cũng được bảo đảm khi có thể quay video 8K 30fps, 4K 120fps Dolby Vision và định dạng Log 10-bit, mang đến khả năng ghi hình chất lượng cao cùng sự linh hoạt trong hậu kỳ. Kết hợp màn hình sau cho phép xem trước khung hình, bộ đôi thiết bị đáp ứng đa dạng nhu cầu từ quay vlog hằng ngày đến sáng tạo nội dung chuyên nghiệp.

Xiaomi 18 Pro Max sử dụng vi xử lý Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, còn Xiaomi 18 Pro được trang bị vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 6.

Để bảo toàn cho hiệu băng của bộ đôi flagship này, Xiaomi đã sử dụng vi xử lý Snapdragon 2nm và pin siêu lớn Silicon-Carbon. Trong đó, Xiaomi 18 Pro Max sử dụng Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, còn Xiaomi 18 Pro sở hữu Snapdragon 8 Elite Gen 6. Cả hai tích hợp kiến trúc CPU Qualcomm Oryon, GPU Adreno và bộ xử lý AI Hexagon thế hệ mới, nâng cao hiệu năng xử lý, đồ họa và các tác vụ AI.

Theo Qualcomm chia sẻ thì Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 trên Xiaomi 18 Pro Max sẽ giúp cải thiện hiệu năng CPU lên đến 13%, GPU 44% và NPU 35% so với thế hệ tiền nhiệm. Trong khi đó, Snapdragon 8 Elite Gen 6 trên Xiaomi 18 Pro tăng hiệu năng CPU 10% và GPU 35%, đáp ứng các tác vụ từ chơi game đồ họa cao, đa nhiệm đến chỉnh sửa hình ảnh, video và xử lý AI trên thiết bị.

Để duy trì hiệu suất ổn định, bộ đôi được trang bị hệ thống tản nhiệt 3D IceLoop thế hệ mới, với diện tích 5.615mm² trên Xiaomi 18 Pro Max và 4.288mm² trên Xiaomi 18 Pro. Riêng phiên bản Pro Max được tối ưu thêm cấu trúc dẫn nhiệt dành cho vi xử lý, giúp kiểm soát nhiệt độ khi vận hành ở cường độ cao.

Bộ đôi cũng được trang bị viên pin lớn cùng công nghệ sạc nhanh 100W.

Để duy trì hoạt động cho bộ đôi này, Xiaomi cũng trang cho Xiaomi 18 Pro Max viên pin Xiaomi Silicon-Carbon dung lượng 7.050mAh, hỗ trợ sạc nhanh 100W HyperCharge, trên Xiaomi 18 Pro là viên pin 6.000mAh cùng sạc nhanh 90W HyperCharge. Cả hai đều hỗ trợ sạc không dây 50W và sạc ngược, mang đến nguồn năng lượng bền bỉ và khả năng sạc linh hoạt cho nhu cầu sử dụng hằng ngày.

Xiaomi cũng không quên mang đến cho bộ đôi công nghệ hiển thị HyperRGB 2.0 và hệ điều hành Xiaomi HyperOS 4, mang đến trải nghiệm đồng bộ từ phần cứng đến phần mềm.

Cả hai đều có viền màn hình đối xứng siêu mỏng 0,99mm ở bốn cạnh.

Xiaomi 18 Pro sở hữu màn hình chính 6,4 inch cùng thân máy rộng 72mm, phù hợp với người dùng yêu thích thiết kế nhỏ gọn và thao tác bằng một tay. Trên Xiaomi 18 Pro Max là màn hình 6,9 inch, tối ưu không gian hiển thị cho giải trí, đa nhiệm và sáng tạo nội dung. Cả hai đều có viền màn hình đối xứng siêu mỏng 0,99mm ở bốn cạnh.

Màn hình OLED M11 tích hợp công nghệ Xiaomi HyperRGB 2.0, hỗ trợ độ phân giải 1.5K, độ sâu màu 12-bit, tần số quét LTPO thích ứng 1–120Hz và độ sáng tối đa 4.000 nit, mang đến hình ảnh sắc nét, màu sắc sống động và chuyển động mượt mà. Kính Xiaomi Shield Glass 3.0 cùng các chứng nhận chăm sóc mắt TÜV Rheinland góp phần tăng độ bền và sự thoải mái trong quá trình sử dụng.

Cả hai đều được cài đặt sẵn Xiaomi HyperOS 4 giúp tối ưu hiệu suất vận hành và cảm biến vân tay siêu âm dưới màn hình.

Cả hai phiên bản được cài sẵn Xiaomi HyperOS 4, giúp tối ưu hiệu suất vận hành, giao diện và khả năng kết nối giữa các thiết bị trong hệ sinh thái Xiaomi. Các tiện ích như Xiaomi HyperAI, Google Gemini và Circle to Search hỗ trợ người dùng tìm kiếm thông tin, xử lý công việc và sáng tạo nội dung thuận tiện hơn.

Bộ đôi còn được trang bị cảm biến vân tay siêu âm dưới màn hình, hệ thống âm thanh stereo, phản hồi rung chính xác và khả năng kháng bụi, nước IP68. Riêng Xiaomi 18 Pro Max sở hữu hệ thống ba loa stereo đối xứng và động cơ rung CyberEngine, nâng cao trải nghiệm âm thanh và phản hồi xúc giác khi giải trí.

Xiaomi 18 Pro có giá bán tử 39.990.000 đồng.

Xiaomi 18 Pro Series được bán ra với các tuỳ chọn màu Đen, Trắng, Xanh Thiên Hà và Đỏ Velvet cùng hai phiên bản. Trong đó:

Xiaomi 18 Pro sẽ có giá:

Phiên bản 12GB + 256GB có giá bán chính thức 39.990.000 đồng. Trong giai đoạn đặt trước, khách hàng được giảm ngay 6.000.000 đồng, giá chỉ còn 33.990.000 đồng.

Phiên bản 12GB + 512GB có giá bán chính thức 44.990.000 đồng. Trong giai đoạn đặt trước, khách hàng được giảm ngay 6.000.000 đồng, giá chỉ còn 38.990.000 đồng.

Xiaomi 18 Pro Max có giá bán từ 43.990.000 đồng.

Xiaomi 18 Pro Max sẽ có giá:

Phiên bản 12GB + 256GB có giá bán chính thức 43.990.000 đồng. Trong giai đoạn đặt trước, khách hàng được giảm ngay 6.000.000 đồng, giá chỉ còn 37.990.000 đồng.

Phiên bản 12GB + 512GB có giá bán chính thức 47.990.000 đồng. Trong giai đoạn đặt trước, khách hàng được giảm ngay 6.000.000 đồng, giá chỉ còn 41.990.000 đồng.

* Sản phẩm chính thức lên kệ từ ngày 17/11/2026, và sẽ mở bán vào ngày 4/12/2026.

Khách hàng đặt trước tử nay đến hết 3/12/2026 sẽ được giảm đến 18 triệu đồng.

Trong giai đoạn đặt trước (từ ngày 17/11 đến hết ngày 03/12/2026) khách hàng sẽ được hưởng chương trình ưu đãi hấp dẫn lên đến 18 triệu đồng:

Giai đoạn đặt trước, từ ngày 17/11 đến hết ngày 03/12/2026: Giảm ngay 6.000.000 đồng, hỗ trợ trả góp với lãi suất 0% và ưu đãi thu cũ đổi mới lên đến 5.000.000 đồng.

Giai đoạn mở bán, từ ngày 04/12 đến hết ngày 31/12/2026: Giảm ngay 4.000.000 đồng, hỗ trợ trả góp với lãi suất 0% và ưu đãi thu cũ đổi mới lên đến 5.000.000 đồng.

Bên cạnh ưu đãi mua hàng, khách hàng lựa chọn bộ đôi Xiaomi 18 Pro Series còn được hưởng các quyền lợi hậu mãi, bao gồm tiêu chuẩn bảo hành quốc tế lên đến 2 năm; một lần bảo hành màn hình trong vòng 2 năm; và một lần bảo hành mặt lưng điện thoại (bao gồm nắp lưng, màn hình sau và camera sau) trong vòng 2 năm.

Xiaomi cũng cung cấp dịch vụ bảo hành tại nhà ở 6 thành phố lớn, hỗ trợ điện thoại dự phòng trong thời gian sửa chữa và dịch vụ chăm sóc khách hàng VIP xuyên suốt thời hạn bảo hành.

* Khách hàng sở hữu Xiaomi 18 Pro Series còn có cơ hội nhận các quyền lợi số, bao gồm 3 tháng trải nghiệm Google AI Pro, 3 tháng dùng thử YouTube Premium và 14 ngày trải nghiệm iQIYI Standard VIP (ưu đãi có hạn, dành cho những Khách hàng sớm nhất quy đổi ưu đãi thành công).

** Đặc biệt, 800 khách hàng đầu tiên mua và kích hoạt sản phẩm và quy đổi thành công ưu đãi trước ngày 31/12/2026 được tặng phiếu quà tặng GrabGifts trị giá 300.000 đồng. Đồng thời 500 khách hàng đầu tiên mua và kích hoạt sản phẩm và quy đổi thành công ưu đãi trước ngày 31/12/2026 cũng được tặng một lượt sử dụng phòng chờ sân bay DragonPass.

Thông tin chi tiết về sản phẩm, tham khảo thêm tại đây.