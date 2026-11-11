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Học sinh, sinh viên tranh tài lập trình tại Tuần lễ Game Hàn Quốc 2026

Tạ Thành
Tạ Thành
11:07 | 11/11/2026
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Cuộc thi lập trình game thuộc Tuần lễ Game Hàn Quốc 2026 mở cơ hội cho học sinh THPT, sinh viên ICT phát triển sản phẩm mang bản sắc văn hóa Việt Nam – Hàn Quốc.
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Cuộc thi lập trình game trong khuôn khổ Tuần lễ Game Hàn Quốc 2026

Trong khuôn khổ Tuần lễ Game Hàn Quốc 2026, Ban tổ chức phát động cuộc thi lên ý tưởng và lập trình game dành cho học sinh THPT, sinh viên chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) trên toàn quốc. Chương trình hướng đến việc tìm kiếm những ý tưởng sáng tạo, đồng thời khuyến khích người trẻ ứng dụng kiến thức thiết kế, lập trình vào phát triển sản phẩm trò chơi điện tử.

Thí sinh có thể đăng ký dự thi theo hình thức cá nhân hoặc nhóm tối đa hai thành viên. Điểm nhấn của cuộc thi nằm ở chủ đề khai thác các yếu tố văn hóa Việt Nam và Hàn Quốc. Thông qua trò chơi, người tham gia có cơ hội thể hiện góc nhìn sáng tạo về văn hóa, con người và những nét đặc trưng của hai quốc gia.

Cuộc thi lập trình game thuộc Tuần lễ Game Hàn Quốc 2026 cho học sinh THPT, sinh viên ICT. Ảnh: BTC.
Cuộc thi lập trình game thuộc Tuần lễ Game Hàn Quốc 2026 cho học sinh THPT, sinh viên ICT. Ảnh: BTC.

Ban tổ chức giới hạn sản phẩm dự thi ở hai thể loại Hyper-casual và Casual, hướng đến nền tảng thiết bị di động. Thí sinh cần xây dựng ý tưởng, lập kế hoạch phát triển và trực tiếp lập trình game. Hồ sơ ý tưởng phải thể hiện tên cá nhân hoặc đội thi, thông tin thành viên, tên trò chơi, ý tưởng lựa chọn, hệ thống nhân vật, bối cảnh và cách chơi. Những bài dự thi có bản vẽ tay hoặc phác thảo nhân vật, bối cảnh sẽ có thêm lợi thế khi đánh giá.

Các đội thi phải phát triển sản phẩm bằng Unity, Cocos2d-x hoặc Buildbox trên nền tảng Android. Hồ sơ gửi về Ban tổ chức cần có file PowerPoint mô tả ý tưởng cùng video demo hoặc tệp APK để phục vụ quá trình đánh giá. Sản phẩm cũng phải bảo đảm quyền sử dụng hợp pháp đối với mã nguồn, hình ảnh, âm thanh và video.

Năm đội thi xuất sắc tranh tài tại Hà Nội

Sau vòng tuyển chọn, Ban tổ chức dự kiến lựa chọn 5 cá nhân hoặc 5 đội xuất sắc nhất tham gia vòng chung kết tại Hà Nội vào ngày 5/12/2026. Tại đây, thí sinh sẽ trình bày ý tưởng, trực tiếp chạy thử sản phẩm và giải quyết các vấn đề do Ban giám khảo chuyên môn đưa ra.

Ban tổ chức hỗ trợ vé máy bay và khách sạn cho các cá nhân, đội thi lọt vào vòng chung kết. Tuy nhiên, thí sinh cần bổ sung bản sao thẻ học sinh, sinh viên. Người dưới 18 tuổi và thí sinh ở xa phải có xác nhận của người thân, đồng thời ký cam kết miễn trừ trách nhiệm liên quan đến việc đi lại, ăn ở trong thời gian tham gia chung kết và lễ trao giải.

Chung kết cuộc thi lập trình game sẽ diễn ra tại Hà Nội. Ảnh minh họa tạo bởi AI.
Chung kết cuộc thi lập trình game sẽ diễn ra tại Hà Nội. Ảnh minh họa tạo bởi AI.

Cuộc thi có cơ cấu giải thưởng gồm giải Nhất trị giá 20 triệu đồng, giải Nhì 10 triệu đồng và giải Ba 7 triệu đồng. Hai vị trí tiếp theo nhận giấy chứng nhận tham gia.

Thí sinh cần đăng ký thông tin qua đường dẫn chính thức của cuộc thi và gửi hồ sơ về địa chỉ email btc.koreagameweek@gmail.com, với tiêu đề “[Dự thi Lập trình game KGW2026]”. Ban tổ chức dự kiến công bố kết quả vào ngày 18/11/2026.

Thời hạn tiếp nhận hồ sơ kết thúc vào ngày 11/11/2026. Đây là cơ hội để học sinh, sinh viên thử sức với quy trình phát triển game, đưa ý tưởng văn hóa vào sản phẩm công nghệ và tiếp cận môi trường sáng tạo trong lĩnh vực công nghiệp game.

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 134,700 ▼1400K 138,900 ▼1400K
Hà Nội - PNJ 134,700 ▼1400K 138,900 ▼1400K
Đà Nẵng - PNJ 134,700 ▼1400K 138,900 ▼1400K
Miền Tây - PNJ 134,700 ▼1400K 138,900 ▼1400K
Tây Nguyên - PNJ 134,700 ▼1400K 138,900 ▼1400K
Đông Nam Bộ - PNJ 134,700 ▼1400K 138,900 ▼1400K
Cập nhật: 11/11/2026 11:45
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,650 ▼140K 13,950 ▼140K
Miếng SJC Nghệ An 13,650 ▼140K 13,950 ▼140K
Miếng SJC Thái Bình 13,650 ▼140K 13,950 ▼140K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,550 ▼130K 13,950 ▼130K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,550 ▼130K 13,950 ▼130K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,550 ▼130K 13,950 ▼130K
Trang sức 99.9 13,230 ▼130K 13,830 ▼130K
Trang sức 99.99 13,240 ▼130K 13,840 ▼130K
Vàng 99.9 12,750 ▼100K
Vàng 99.99 12,900 ▼100K
Cập nhật: 11/11/2026 11:45
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,365 ▼14K 1,395 ▼14K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,365 ▼14K 13,952 ▼140K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,365 ▼14K 13,953 ▼140K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,353 ▼14K 1,393 ▼14K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,353 ▼14K 1,394 ▼14K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,336 ▲1201K 1,383 ▼14K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 129,931 ▼1386K 136,931 ▼1386K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 94,085 ▼1050K 103,885 ▼1050K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 84,403 ▼953K 94,203 ▼953K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 74,721 ▼855K 84,521 ▼855K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 70,987 ▼816K 80,787 ▼816K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 48,027 ▼584K 57,827 ▼584K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,365 ▼14K 1,395 ▼14K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,365 ▼14K 1,395 ▼14K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,365 ▼14K 1,395 ▼14K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,365 ▼14K 1,395 ▼14K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,365 ▼14K 1,395 ▼14K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,365 ▼14K 1,395 ▼14K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,365 ▼14K 1,395 ▼14K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,365 ▼14K 1,395 ▼14K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,365 ▼14K 1,395 ▼14K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,365 ▼14K 1,395 ▼14K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,365 ▼14K 1,395 ▼14K
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Định Công phát huy vai trò đảng viên trong xây dựng phường văn minh, hiện đại

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Hà Nội kiểm tra khu vực sạc xe điện, chung cư sắp áp dụng quy chuẩn mới

Hà Nội kiểm tra khu vực sạc xe điện, chung cư sắp áp dụng quy chuẩn mới

Mua vé tàu hỏa trên VNeID, hành khách được thêm nhiều tiện ích

Mua vé tàu hỏa trên VNeID, hành khách được thêm nhiều tiện ích

Đề xuất bổ sung quy định bảo vệ trẻ em trước hành vi sử dụng AI, deepfake

Đề xuất bổ sung quy định bảo vệ trẻ em trước hành vi sử dụng AI, deepfake

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Samsung đưa trải nghiệm AI Home vào không gian lưu trú tại KiN Wander

Samsung đưa trải nghiệm AI Home vào không gian lưu trú tại KiN Wander

Apple thử nghiệm Siri AI tiếng Việt trên iOS 27.3 Beta

Apple thử nghiệm Siri AI tiếng Việt trên iOS 27.3 Beta

HONOR X6e gia nhập phân khúc 7 triệu đồng

HONOR X6e gia nhập phân khúc 7 triệu đồng

Samsung chính thức ra mắt Trợ lý AI TV hiểu Tiếng Việt

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Lụa Vạn Phúc hướng tới cấp hộ chiếu số cho 500 sản phẩm

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Việt Nam - Nhật Bản thúc đẩy hợp tác nghiên cứu AI và sở hữu trí tuệ

Việt Nam - Nhật Bản thúc đẩy hợp tác nghiên cứu AI và sở hữu trí tuệ

Chính thức triển khai bán vé tàu hỏa trên VNeID từ ngày 9/11

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Meta tiếp tục sử dụng AI để ‘quét’ các tài khoản dưới 17 tuổi

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Bayraktar TB2 mang 16 UAV cảm tử, mở rộng khả năng tấn công

Bayraktar TB2 mang 16 UAV cảm tử, mở rộng khả năng tấn công

12 công trình khoa học được đề nghị trao giải thưởng cao quý

12 công trình khoa học được đề nghị trao giải thưởng cao quý

Tàu ngầm REMUS 620 tự hành rà phá thủy lôi

Tàu ngầm REMUS 620 tự hành rà phá thủy lôi

Hệ thống chống UAV tự cấp điện hoạt động thực tế thế nào?

Hệ thống chống UAV tự cấp điện hoạt động thực tế thế nào?

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Học sinh, sinh viên tranh tài lập trình tại Tuần lễ Game Hàn Quốc 2026

Học sinh, sinh viên tranh tài lập trình tại Tuần lễ Game Hàn Quốc 2026

Bộ Công Thương ưu tiên bảo đảm đủ điện và tự chủ năng lượng

Bộ Công Thương ưu tiên bảo đảm đủ điện và tự chủ năng lượng

Việt Nam nằm trong 13 quốc gia duy trì ổn định an ninh năng lượng năm 2026

Việt Nam nằm trong 13 quốc gia duy trì ổn định an ninh năng lượng năm 2026

Doanh nghiệp Mỹ muốn biến 3.000 tấn rác mỗi ngày thành điện tại TP.HCM

Doanh nghiệp Mỹ muốn biến 3.000 tấn rác mỗi ngày thành điện tại TP.HCM

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Nhận định chứng khoán 11/11: VN-Index hướng tới 1.760 điểm, dòng tiền có duy trì?

Nhận định chứng khoán 11/11: VN-Index hướng tới 1.760 điểm, dòng tiền có duy trì?

Chứng khoán 10/11: VN-Index tăng gần 29 điểm, cổ phiếu bất động sản dẫn sóng

Chứng khoán 10/11: VN-Index tăng gần 29 điểm, cổ phiếu bất động sản dẫn sóng

Thị trường sản phẩm chăm sóc người cao tuổi có thêm lựa chọn mới

Thị trường sản phẩm chăm sóc người cao tuổi có thêm lựa chọn mới

Loạt sai phạm tại quỹ tín dụng nhân dân và lỗ hổng giám sát thời số hóa

Loạt sai phạm tại quỹ tín dụng nhân dân và lỗ hổng giám sát thời số hóa

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Chứng khoán SHS thu gần 930 tỷ đồng lãi cho vay, chi gấp ba lần cho công nghệ

Chứng khoán SHS thu gần 930 tỷ đồng lãi cho vay, chi gấp ba lần cho công nghệ

SoftBank và Grab dự kiến đầu tư 1,85 tỷ USD vào hạ tầng AI tại Malaysia

SoftBank và Grab dự kiến đầu tư 1,85 tỷ USD vào hạ tầng AI tại Malaysia

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Agribank Đại Tân Hải Dương II nợ xấu 0,28%, vẫn phải hoàn thiện hồ sơ tín dụng

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Hà Nội kiểm tra khu vực sạc xe điện, chung cư sắp áp dụng quy chuẩn mới

Hà Nội kiểm tra khu vực sạc xe điện, chung cư sắp áp dụng quy chuẩn mới

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Yangwang Altior: Sedan siêu sang Trung Quốc chính thức ra mắt

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Học sinh, sinh viên tranh tài lập trình tại Tuần lễ Game Hàn Quốc 2026

Học sinh, sinh viên tranh tài lập trình tại Tuần lễ Game Hàn Quốc 2026

Đưa Game Việt Nam thành ngành công nghiệp văn hóa tỷ USD

Đưa Game Việt Nam thành ngành công nghiệp văn hóa tỷ USD

Hideo Kojima khẳng định AI không thể thay thế niềm vui làm game

Hideo Kojima khẳng định AI không thể thay thế niềm vui làm game

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