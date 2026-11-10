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Hideo Kojima khẳng định AI không thể thay thế niềm vui làm game

Tạ Thành
Tạ Thành
09:07 | 10/11/2026
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Đạo diễn Hideo Kojima cho rằng trí tuệ nhân tạo (AI) giúp nâng cao hiệu quả sản xuất game nhưng có nguy cơ làm mất đi niềm vui trong quá trình sáng tạo.
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Tại buổi họp báo ngày 30/10, trước thềm triển lãm kỷ niệm 10 năm thành lập Kojima Productions mang tên "KOJIMA PRODUCTIONS 10th ANNIVERSARY EXHIBITION BEYOND THE STRAND: A Voyage of Creation and Challenge" diễn ra tại Azabudai Hills Gallery, Nhật Bản. Đạo diễn Hideo Kojima chia sẻ quan điểm về vai trò của trí tuệ nhân tạo (AI) trong ngành công nghiệp game và những thay đổi mà công nghệ này có thể mang đến cho nhà sáng tạo.

AI mở rộng khả năng sáng tạo nhưng cũng đặt ra thách thức

Nhìn lại 40 năm hoạt động trong ngành game, Kojima cho biết công nghệ đã liên tục thay đổi cách các nhà phát triển xây dựng trò chơi. Khi ông bắt đầu sự nghiệp, ngành công nghiệp này chủ yếu sử dụng đồ họa 2D, số lượng màu sắc hạn chế và nhân vật chưa thể giao tiếp bằng giọng nói.

Sự xuất hiện của đồ họa 3D, công nghệ ghi hình chuyển động và các công cụ xử lý kỹ thuật số đã giúp nhà phát triển mở rộng khả năng thể hiện câu chuyện, nhân vật và thế giới trong game.

Đạo diễn Hideo Kojima chia sẻ tại buổi họp báo 31/10. Ảnh: Game Spark.
Đạo diễn Hideo Kojima chia sẻ tại buổi họp báo 31/10. Ảnh: Game Spark.

Theo Kojima, những tiến bộ công nghệ liên tục biến các ý tưởng từng không thể thực hiện thành hiện thực. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh việc có thêm công cụ không đồng nghĩa với khả năng thực hiện mọi ý tưởng, bởi quá trình sản xuất vẫn chịu giới hạn về nhân lực, thời gian và nguồn lực.

Đối với AI, Kojima đánh giá công nghệ này tiếp tục xu hướng nâng cao hiệu suất mà những công cụ kỹ thuật số trước đây đã tạo ra. AI có thể hỗ trợ xây dựng ý tưởng, rút ngắn thời gian xử lý công việc và giúp nhà phát triển hoàn thành nhiều nhiệm vụ nhanh hơn. Dù vậy, ông cho rằng hiệu quả sản xuất không phải yếu tố duy nhất quyết định giá trị của hoạt động sáng tạo.

Niềm vui sáng tạo nằm ở quá trình, không phải ở sản phẩm cuối cùng

Kojima nhận định sự phát triển của AI đang đặt ra câu hỏi về vai trò của con người trong quá trình tạo ra tác phẩm. Khi máy tính có thể thực hiện ngày càng nhiều công đoạn, nhà sáng tạo có nguy cơ chỉ còn đảm nhiệm việc đưa ra yêu cầu và đánh giá kết quả.

Ông lấy hội họa làm ví dụ để giải thích sự khác biệt giữa việc hoàn thành một sản phẩm và trải nghiệm quá trình sáng tạo. “Với hội họa, niềm vui không nằm ở việc hoàn thành bức tranh. Niềm vui nằm ở quá trình thực hiện”, Kojima chia sẻ. Theo ông, nhà sáng tạo không chỉ tìm kiếm một kết quả đáp ứng yêu cầu mà còn tận hưởng quá trình thử nghiệm, mắc lỗi, điều chỉnh và từng bước hoàn thiện ý tưởng.

Đạo diễn người Nhật Bản so sánh hoạt động này với việc lắp ráp mô hình nhựa, giải câu đố hoặc xây dựng các mô hình Lego. Dù sản phẩm cuối cùng có thể giống nhau, mỗi người vẫn tìm thấy sự hứng thú khi trực tiếp thực hiện từng công đoạn. Từ góc nhìn đó, Kojima cho rằng việc giao toàn bộ nhiệm vụ cho máy tính rồi yêu cầu chỉnh sửa kết quả chưa thể mang lại cảm giác tương tự quá trình tự tay tạo ra tác phẩm.

Đạo diễn Hideo Kojima chia sẻ về vai trò của AI trong sản xuất game. Ảnh: Game Spark.
Đạo diễn Hideo Kojima chia sẻ về vai trò của AI trong sản xuất game. Ảnh: Game Spark.

Ông đặc biệt nhấn mạnh sự khác biệt giữa hai khái niệm "sáng tạo" và "sản phẩm". Một sản phẩm có thể đáp ứng yêu cầu về chất lượng hoặc hình thức, nhưng điều đó không đồng nghĩa người thực hiện đã trải qua quá trình sáng tạo theo đúng nghĩa.

“Quá trình thử và sai ở giữa mới là điều khiến adrenaline dâng trào và điều đó vô cùng thú vị. Tôi không muốn thấy một tương lai mà cảm giác đó bị mất đi”, Kojima nói. Theo ông, cảm giác hứng thú khi tìm ra giải pháp, vượt qua khó khăn và biến ý tưởng thành hiện thực chính là một phần quan trọng trong công việc của nhà phát triển game.

Nếu AI đảm nhiệm toàn bộ những công đoạn này, con người có thể tạo ra sản phẩm nhanh hơn nhưng đồng thời đánh mất những trải nghiệm vốn tạo nên sức hấp dẫn của nghề sáng tạo.

Tương lai ngành game phụ thuộc vào cách con người sử dụng AI

Dù bày tỏ lo ngại, Kojima không phản đối việc ứng dụng AI trong sản xuất game. Ông thừa nhận công nghệ có thể giúp hoạt động sáng tạo trở nên dễ tiếp cận hơn, đồng thời mở rộng cơ hội cho những người chưa có nhiều nguồn lực hoặc kỹ năng chuyên môn. Theo ông, AI có thể mang lại một tương lai tích cực nếu con người sử dụng công nghệ như công cụ hỗ trợ thay vì giao phó toàn bộ quá trình sáng tạo.

Kojima cho rằng trong khoảng 5 đến 10 năm tới, hoạt động sáng tạo của con người vẫn có thể duy trì vai trò quan trọng. Tuy nhiên, nếu AI tiếp tục phát triển mà thiếu sự kiểm soát phù hợp, công nghệ này có thể tham gia sâu hơn vào những công việc vốn do con người đảm nhiệm. Ông nhấn mạnh thế hệ nhà sáng tạo trẻ sẽ phải quyết định cách sử dụng AI và xác định những giá trị cần gìn giữ trong tương lai.

Đạo diễn Hideo Kojima khẳng định vai trò của nhà sáng tạo trong sản xuất game. Ảnh: Game Spark.
Đạo diễn Hideo Kojima khẳng định vai trò của nhà sáng tạo trong sản xuất game. Ảnh: Game Spark.

Quan điểm này cũng gắn với mục tiêu mà Kojima Productions hướng tới khi tổ chức triển lãm kỷ niệm 10 năm thành lập. Thay vì chỉ giới thiệu những sản phẩm đã hoàn thiện, studio công bố nhiều tư liệu hậu trường, công cụ và quy trình phát triển game. Kojima muốn công chúng hiểu rằng việc tạo ra trò chơi cũng mang đến niềm vui không kém quá trình trải nghiệm chúng.

Thông qua những tư liệu này, ông hy vọng giới trẻ sẽ quan tâm hơn đến công việc sáng tạo, tự tìm hiểu cách xây dựng tác phẩm và trực tiếp trải nghiệm những thử thách trong quá trình thực hiện. Với Kojima, công nghệ có thể liên tục thay đổi phương thức sản xuất game, nhưng giá trị của hoạt động sáng tạo vẫn nằm ở khả năng khám phá, thử nghiệm và niềm vui mà con người tìm thấy khi tự mình biến ý tưởng thành hiện thực.

https://www.gamespark.jp/article/2026/11/01/174354.html
Đạo diễn Hideo Kojima Kojima Productions Sản xuất game Ứng dụng AI trong sản xuất game AI không thể thay thế niềm vui sáng tạo game

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 136,700 ▲300K 140,900 ▲300K
Hà Nội - PNJ 136,700 ▲300K 140,900 ▲300K
Đà Nẵng - PNJ 136,700 ▲300K 140,900 ▲300K
Miền Tây - PNJ 136,700 ▲300K 140,900 ▲300K
Tây Nguyên - PNJ 136,700 ▲300K 140,900 ▲300K
Đông Nam Bộ - PNJ 136,700 ▲300K 140,900 ▲300K
Cập nhật: 10/11/2026 10:45
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,790 ▼30K 14,090 ▼30K
Miếng SJC Nghệ An 13,790 ▼30K 14,090 ▼30K
Miếng SJC Thái Bình 13,790 ▼30K 14,090 ▼30K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,680 ▼20K 14,080 ▼20K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,680 ▼20K 14,080 ▼20K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,680 ▼20K 14,080 ▼20K
Trang sức 99.9 13,360 ▼20K 13,960 ▼20K
Trang sức 99.99 13,370 ▼20K 13,970 ▼20K
Vàng 99.9 12,850
Vàng 99.99 13,000
Cập nhật: 10/11/2026 10:45
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,379 ▼3K 1,409 ▼3K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,379 ▼3K 14,092 ▼30K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,379 ▼3K 14,093 ▼30K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,367 ▼1K 1,407 ▼1K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,367 ▼1K 1,408 ▼1K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,347 ▼1K 1,397 ▼1K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 131,317 ▼99K 138,317 ▼99K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 95,135 ▲85614K 104,935 ▲94434K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 85,356 ▼68K 95,156 ▼68K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 75,576 ▼61K 85,376 ▼61K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 71,803 ▼59K 81,603 ▼59K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 48,611 ▼41K 58,411 ▼41K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,379 ▼3K 1,409 ▼3K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,379 ▼3K 1,409 ▼3K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,379 ▼3K 1,409 ▼3K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,379 ▼3K 1,409 ▼3K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,379 ▼3K 1,409 ▼3K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,379 ▼3K 1,409 ▼3K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,379 ▼3K 1,409 ▼3K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,379 ▼3K 1,409 ▼3K
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Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,379 ▼3K 1,409 ▼3K
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Cập nhật: 10/11/2026 10:45
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Cập nhật: 10/11/2026 10:45

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