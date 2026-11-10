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OpenAI được định giá 1.250 tỷ USD

Đình Tưởng
Đình Tưởng
08:53 | 10/11/2026
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OpenAI được định giá 1.250 tỷ USD sau khi nhận 11 tỷ USD vốn đầu tư mới, tiếp tục mở rộng hạ tầng điện toán và thúc đẩy cuộc đua AI toàn cầu
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Theo Bloomberg ngày 6/11/2026, OpenAI đã tiếp nhận khoảng 11 tỷ USD vốn đầu tư mới, đưa mức định giá doanh nghiệp lên 1.250 tỷ USD. Khoản tiền được chuyển vào công ty trong ngày 6/11, theo những người am hiểu giao dịch. Đây là bước đầu tiên trong vòng huy động vốn có thể đạt tổng cộng 20 tỷ USD.

Nguồn tin cho biết OpenAI dự kiến tiếp tục huy động phần vốn còn lại trong những tuần tới. Trước đó, doanh nghiệp từng đặt mục tiêu gọi vốn từ 30 tỷ USD trở lên, với mức định giá khoảng 1.400 tỷ USD. Tuy nhiên, kế hoạch đã được điều chỉnh trong bối cảnh nhà đầu tư thận trọng hơn với lĩnh vực trí tuệ nhân tạo.

Theo Reuters, SoftBank và quỹ đầu tư MGX tham gia thương vụ. Bloomberg cũng đề cập sự góp mặt của Coatue Management và T. Rowe Price trong đợt huy động đầu tiên. OpenAI chưa công bố chính thức các điều khoản và từ chối bình luận về thông tin gọi vốn.

OpenAI mở rộng hạ tầng điện toán AI trong bối cảnh doanh nghiệp huy động khoảng 11 tỷ USD vốn đầu tư mới. Ảnh: AI
OpenAI mở rộng hạ tầng điện toán AI trong bối cảnh doanh nghiệp huy động khoảng 11 tỷ USD vốn đầu tư mới. Ảnh: AI

Mức định giá 1.250 tỷ USD tiếp tục cho thấy quy mô tài chính của OpenAI. Trước đó, ngày 31/3/2026, công ty thông báo hoàn tất vòng huy động 122 tỷ USD vốn cam kết, tương ứng định giá sau đầu tư 852 tỷ USD. Sự gia tăng định giá phản ánh kỳ vọng của nhà đầu tư, nhưng cũng đặt ra áp lực đối với triển vọng doanh thu và hiệu quả sử dụng vốn.

Một trong những nhu cầu vốn lớn nhất của OpenAI là phát triển hạ tầng điện toán phục vụ huấn luyện và vận hành các mô hình AI. Trong chiến lược công bố trước đó, công ty xác định năng lực tính toán là yếu tố quyết định khả năng nghiên cứu, triển khai sản phẩm và giảm chi phí cung cấp dịch vụ.

OpenAI đang mở rộng hợp tác với nhiều nhà cung cấp hạ tầng đám mây và chip bán dẫn, gồm Microsoft, Oracle, Amazon Web Services, NVIDIA và AMD. Công ty cũng phát triển các hệ thống AI có khả năng thực hiện nhiều bước công việc tự động, khiến nhu cầu xử lý dữ liệu và tính toán tiếp tục gia tăng.

Tại Mỹ, OpenAI đang triển khai chương trình hạ tầng Stargate cùng các đối tác. Tháng 8/2026, doanh nghiệp công bố thỏa thuận bảo đảm khoảng 8 GW công suất điện toán tại dự án PORTS-Pike, bang Ohio. Giai đoạn đầu dự kiến cung cấp 800 MW từ năm 2028. Đây là công suất theo kế hoạch, chưa phải năng lực đã đưa vào vận hành.

Bên cạnh nguồn cung chip, điện năng đang trở thành thách thức quan trọng đối với các trung tâm dữ liệu AI. Ngày 2/11, OpenAI giới thiệu chương trình Grid Protectors nhằm phối hợp với các đơn vị điện lực để điều chỉnh nhu cầu tiêu thụ khi hệ thống chịu áp lực.

Ngày 5/11, công ty tiếp tục công bố các cam kết về trách nhiệm phát triển hạ tầng, bao gồm chi trả chi phí điện và hệ thống phục vụ dự án, kiểm soát sử dụng nước và tăng cường minh bạch với cộng đồng địa phương.

Tuy nhiên, chưa có thông tin xác nhận 11 tỷ USD vừa huy động sẽ được phân bổ cụ thể bao nhiêu cho chip bán dẫn, trung tâm dữ liệu, nghiên cứu AI tự hành hoặc các dự án năng lượng hạt nhân.

Diễn biến mới cho thấy OpenAI vẫn thu hút lượng vốn lớn, song việc điều chỉnh mục tiêu huy động cũng phản ánh sự thay đổi trong tâm lý nhà đầu tư. Khả năng chuyển nguồn vốn thành năng lực điện toán thực tế, doanh thu và hiệu quả kinh doanh sẽ là yếu tố quan trọng quyết định triển vọng của doanh nghiệp trong cuộc đua AI toàn cầu.

openAI OpenAI gọi vốn 11 tỷ USD định giá OpenAI hạ tầng AI trung tâm dữ liệu AI chip bán dẫn Stargate IPO

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 136,400 140,600
Hà Nội - PNJ 136,400 140,600
Đà Nẵng - PNJ 136,400 140,600
Miền Tây - PNJ 136,400 140,600
Tây Nguyên - PNJ 136,400 140,600
Đông Nam Bộ - PNJ 136,400 140,600
Cập nhật: 10/11/2026 09:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,820 14,120
Miếng SJC Nghệ An 13,820 14,120
Miếng SJC Thái Bình 13,820 14,120
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,700 14,100
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,700 14,100
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,700 14,100
Trang sức 99.9 13,380 13,980
Trang sức 99.99 13,390 13,990
Vàng 99.9 12,850
Vàng 99.99 13,000
Cập nhật: 10/11/2026 09:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,385 ▲3K 1,415 ▲3K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,385 ▲3K 14,152 ▲30K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,385 ▲3K 14,153 ▲30K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,368 1,408
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,368 1,409
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Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 131,416 138,416
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 9,521 10,501
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 85,424 95,224
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 75,637 85,437
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 71,862 81,662
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 48,652 58,452
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,385 ▲3K 1,415 ▲3K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,385 ▲3K 1,415 ▲3K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,385 ▲3K 1,415 ▲3K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,385 ▲3K 1,415 ▲3K
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Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,385 ▲3K 1,415 ▲3K
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Chuyển động số

Cuộc sống số Đổi mới sáng tạo Chính sách số Hạ tầng thông minh Tư vấn chỉ dẫn
Thượng tôn Hiến pháp và pháp luật - động lực kiến tạo phát triển đất nước

Thượng tôn Hiến pháp và pháp luật - động lực kiến tạo phát triển đất nước

Chính phủ ban hành 34 nghị quyết công bố diện tích 3.321 đơn vị hành chính cấp xã

Chính phủ ban hành 34 nghị quyết công bố diện tích 3.321 đơn vị hành chính cấp xã

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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Diễn đàn Công tư về hợp tác kinh tế và khoa học-công nghệ Việt Nam-Nhật Bản

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Quyết tâm theo đuổi dòng smartphone concert, vivo chính thức lên kệ vivo X500 Series

Quyết tâm theo đuổi dòng smartphone concert, vivo chính thức lên kệ vivo X500 Series

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Nigeria áp vốn tối thiểu 10–15 tỷ naira với nhà phát hành stablecoin

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