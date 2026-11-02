Sam Altman bất ngờ đến Hàn Quốc, OpenAI tăng tốc cuộc đua chip AI

Sam Altman bất ngờ đến Hàn Quốc, gặp hàng loạt lãnh đạo Samsung

Giám đốc điều hành OpenAI Sam Altman vừa có chuyến thăm bất ngờ tới Hàn Quốc vào cuối tuần qua, trong bối cảnh công ty phát triển ChatGPT đang đẩy mạnh hợp tác với các nhà sản xuất bán dẫn hàng đầu thế giới. Chuyến đi thu hút sự quan tâm của giới công nghệ bởi Hàn Quốc đang giữ vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng chip nhớ phục vụ trí tuệ nhân tạo (AI), lĩnh vực có ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng mở rộng hạ tầng của OpenAI.

Theo thông báo đượcSamsung công bố ngày 31/10, Sam Altman đã tham dự cuộc gặp với khoảng 50 lãnh đạo cấp cao thuộc các công ty thành viên của tập đoàn tại Yongin, thành phố nằm ở phía nam thủ đô Seoul. Các đại diện tham dự đến từ nhiều lĩnh vực kinh doanh, bao gồm điện tử, tài chính và công nghệ sinh học.

Cuộc gặp tập trung thảo luận về sự phát triển của trí tuệ nhân tạo, những cơ hội kinh doanh mới cũng như cách công nghệ này có thể thay đổi hoạt động quản trị và quá trình ra quyết định của doanh nghiệp.

Việc Samsung quy tụ lãnh đạo từ nhiều lĩnh vực cho thấy nội dung trao đổi không giới hạn ở hoạt động sản xuất chip. AI đang được tập đoàn Hàn Quốc xem xét trong mối liên hệ với chiến lược kinh doanh, vận hành và phát triển sản phẩm trên phạm vi toàn hệ sinh thái.

Sam Altman tiếp tục thúc đẩy quan hệ với các tập đoàn công nghệ Hàn Quốc trong bối cảnh nhu cầu hạ tầng AI tăng cao. Ảnh tư liệu.

Theo truyền thông Hàn Quốc, Sam Altman còn có cuộc gặp ăn trưa với Chủ tịch SK Group Chey Tae-won, cùng sự tham dự của các lãnh đạo SK Hynix và SK Telecom. Nội dung được cho là liên quan đến hợp tác chip AI, cung cấp bộ nhớ băng thông cao và phát triển trung tâm dữ liệu.

Tuy nhiên, các bên chưa công bố nội dung cụ thể của cuộc trao đổi. Trả lời CNBC, SK Hynix cho biết không thể xác nhận thông tin về cuộc gặp. Vì vậy, thông tin Altman gặp lãnh đạo SK cần được phân biệt với cuộc làm việc đã được Samsung chính thức công bố.

Chuyến thăm diễn ra chỉ vài tháng sau cuộc gặp giữa Sam Altman và Chủ tịch điều hành Samsung Electronics Jay Y. Lee tại trụ sở OpenAI ở San Francisco vào tháng 7/2026. Những cuộc tiếp xúc liên tiếp phản ánh sự quan tâm của hai bên đối với việc duy trì và mở rộng quan hệ hợp tác trong lĩnh vực AI.

Vì sao OpenAI cần Samsung và SK Hynix trong cuộc đua AI?

Đằng sau chuyến thăm Hàn Quốc của Sam Altman là một vấn đề mang tính chiến lược đối với ngành trí tuệ nhân tạo: năng lực cung ứng phần cứng đang trở thành yếu tố quyết định tốc độ phát triển của các hệ thống AI quy mô lớn.

Để vận hành những mô hình như ChatGPT, doanh nghiệp cần các cụm máy chủ sử dụng bộ xử lý hiệu năng cao, bộ nhớ tốc độ lớn, hệ thống mạng và nguồn điện ổn định. Trong đó, bộ nhớ băng thông cao, thường gọi là HBM, giữ vai trò quan trọng vì cho phép bộ xử lý truy cập lượng dữ liệu lớn với tốc độ cao.

HBM có thể hiểu là loại bộ nhớ chuyên dụng được thiết kế để truyền dữ liệu nhanh giữa bộ nhớ và bộ xử lý AI. Khi các mô hình ngày càng phức tạp, nhu cầu xử lý dữ liệu tăng lên khiến loại linh kiện này trở thành một thành phần quan trọng trong hệ thống máy chủ AI.

Samsung Electronics và SK Hynix là hai doanh nghiệp có vị thế lớn trong ngành chip nhớ toàn cầu. Việc OpenAI xây dựng quan hệ trực tiếp với những nhà sản xuất này có ý nghĩa đối với kế hoạch mở rộng năng lực tính toán, nhất là khi nhu cầu chip phục vụ AI tiếp tục tạo sức ép lên chuỗi cung ứng. Trên thực tế, mối quan hệ giữa OpenAI và các tập đoàn Hàn Quốc đã được thiết lập từ trước.

Tháng 10/2025, Sam Altman tới Hàn Quốc và gặp Tổng thống Lee Jae-myung, Chủ tịch điều hành Samsung Electronics Jay Y. Lee cùng Chủ tịch SK Group Chey Tae-won. Trong chuyến thăm đó, OpenAI công bố các thỏa thuận hợp tác với Samsung và SK Group trong khuôn khổ sáng kiến Stargate.

Stargate là chương trình phát triển hạ tầng AI quy mô lớn của OpenAI và các đối tác, tập trung vào việc xây dựng năng lực tính toán phục vụ đào tạo, triển khai và vận hành các mô hình trí tuệ nhân tạo.

Theo thông tin OpenAI công bố, Samsung Electronics và SK Hynix dự kiến mở rộng năng lực cung ứng chip nhớ tiên tiến để đáp ứng nhu cầu phát triển hạ tầng AI. Các bên cũng thống nhất nghiên cứu những cơ hội xây dựng trung tâm dữ liệu tại Hàn Quốc.

Các kế hoạch này đặt doanh nghiệp Hàn Quốc vào vị trí quan trọng trong chiến lược phát triển hạ tầng của OpenAI. Tuy nhiên, cần phân biệt giữa kế hoạch hợp tác và năng lực sản xuất hoặc các dự án đã đi vào vận hành, bởi những thông tin được công bố chưa đồng nghĩa với việc toàn bộ dự án đã hoàn thành.

Chip nhớ băng thông cao là một trong những linh kiện quan trọng đối với hệ thống máy chủ AI hiện đại. Ảnh minh họa.

Hàn Quốc muốn trở thành trung tâm hạ tầng AI toàn cầu

Đối với Hàn Quốc, hợp tác với OpenAI mở ra cơ hội mở rộng vai trò từ quốc gia sản xuất linh kiện bán dẫn sang một mắt xích sâu hơn trong hệ sinh thái trí tuệ nhân tạo.

Nước này sở hữu các tập đoàn sản xuất chip nhớ lớn, đồng thời có hệ sinh thái công nghệ gồm viễn thông, điện tử và các doanh nghiệp phát triển hạ tầng số. Đây là những điều kiện thuận lợi để tham gia cả khâu cung ứng linh kiện lẫn xây dựng và vận hành trung tâm dữ liệu AI.

Trong tài liệu về triển vọng kinh tế AI tại Hàn Quốc, OpenAI đánh giá quốc gia này thuộc nhóm thị trường có mức độ sẵn sàng ứng dụng trí tuệ nhân tạo cao, với sự quan tâm đầu tư từ cả khu vực công và tư nhân.

Việc hợp tác với Samsung và SK Group vì vậy mang ý nghĩa rộng hơn một thỏa thuận thương mại về chip. OpenAI có thể tiếp cận hệ sinh thái công nghiệp, công nghệ và hạ tầng của Hàn Quốc, trong khi các tập đoàn sở tại có thêm cơ hội tham gia vào chuỗi giá trị AI toàn cầu.

Xét trên phương diện chiến lược, các cuộc tiếp xúc liên tiếp của Sam Altman với lãnh đạo Samsung và SK Group cho thấy OpenAI có động lực củng cố quan hệ với những đối tác có khả năng hỗ trợ cả nguồn cung linh kiện lẫn phát triển trung tâm dữ liệu. Tuy nhiên, chưa có cơ sở để khẳng định chuyến thăm mới nhất đã dẫn đến các hợp đồng cung ứng mới.

Đối với các nhà sản xuất chip nhớ, sự phát triển của AI tạo ra cơ hội kinh doanh mới nhưng cũng đặt ra yêu cầu đầu tư lớn vào công nghệ chế tạo, năng lực sản xuất và chất lượng sản phẩm. Những doanh nghiệp không theo kịp yêu cầu kỹ thuật của hệ thống AI có nguy cơ bị thu hẹp cơ hội tham gia các phân khúc có giá trị cao.

Việt Nam có thể tận dụng cơ hội nào từ sự dịch chuyển chuỗi cung ứng AI?

Sự hợp tác giữa OpenAI với các tập đoàn bán dẫn Hàn Quốc cũng đặt ra vấn đề đối với Việt Nam, nơi Samsung đã xây dựng hệ thống sản xuất điện tử và mạng lưới nhà cung ứng trong nhiều năm qua.

Khi chuỗi giá trị công nghệ toàn cầu dịch chuyển theo nhu cầu phát triển AI, doanh nghiệp Việt Nam có thể tìm kiếm cơ hội tham gia sâu hơn vào các hoạt động hỗ trợ sản xuất điện tử, cung ứng linh kiện, thiết bị phụ trợ và dịch vụ kỹ thuật.

Tuy nhiên, cần nhìn nhận rõ rằng việc tham gia chuỗi cung ứng điện tử thông thường khác với khả năng sản xuất những loại chip nhớ tiên tiến như HBM. Đây là lĩnh vực đòi hỏi công nghệ chế tạo phức tạp, vốn đầu tư lớn và đội ngũ kỹ sư chuyên môn cao.

Đối với Việt Nam, cơ hội thực tế hơn trong ngắn hạn có thể nằm ở việc nâng cao năng lực doanh nghiệp hỗ trợ, đào tạo nhân lực bán dẫn, phát triển hạ tầng trung tâm dữ liệu và từng bước tham gia những công đoạn có giá trị gia tăng cao hơn trong chuỗi cung ứng.

Cùng với đó, nhu cầu vận hành trung tâm dữ liệu AI cũng đặt ra yêu cầu về nguồn điện, hệ thống làm mát, kết nối viễn thông và khả năng bảo đảm an toàn dữ liệu. Đây là những yếu tố mà các quốc gia muốn thu hút đầu tư hạ tầng AI cần tính toán trong chiến lược phát triển dài hạn.

Chuyến thăm Hàn Quốc của Sam Altman một lần nữa cho thấy cuộc cạnh tranh AI không còn chỉ diễn ra ở khả năng phát triển các mô hình phần mềm. Năng lực tiếp cận chip nhớ, tổ chức chuỗi cung ứng và xây dựng hạ tầng tính toán đang ngày càng gắn chặt với vị thế của các doanh nghiệp công nghệ.

Với OpenAI, việc duy trì quan hệ với Samsung và SK Group là một phần trong quá trình xây dựng nền tảng phần cứng phục vụ tham vọng mở rộng AI. Còn với Hàn Quốc, đây là cơ hội củng cố vị trí trong chuỗi giá trị công nghệ toàn cầu, nơi chip nhớ và trung tâm dữ liệu đang trở thành những nguồn lực chiến lược.