Sam Altman cảnh báo bong bóng AI khi đầu tư tăng nóng

Giám đốc điều hành của OpenAI, Sam Altman, cho là AI có thể đang trong bong bóng, so sánh điều kiện thị trường với thời kỳ bùng nổ dot-com vào những năm 1990.

Trong buổi trao đổi với báo chí, Altman thừa nhận: “Liệu chúng ta có đang trong giai đoạn mà các nhà đầu tư quá phấn khích về AI không? Tôi nghĩ là có. Nhưng đồng thời, AI cũng là điều quan trọng nhất sẽ xảy ra trong một thời gian rất dài.”

So sánh với bong bóng dot-com và việc đầu tư nóng nhưng rủi ro tiềm ẩn

Phát biểu này khiến giới đầu tư liên tưởng đến bong bóng dot-com cuối thập niên 1990, khi Nasdaq sụp đổ gần 80% giá trị sau làn sóng đầu tư mù quáng vào các công ty internet.

Nhiều chuyên gia tài chính cũng đang đưa ra cảnh báo tương tự. Torsten Slok, kinh tế trưởng của Apollo Global Management, cho rằng bong bóng AI hiện còn lớn hơn bong bóng internet, với định giá 10 công ty hàng đầu S&P 500 vượt xa giai đoạn trước kia.

Ray Wang, Giám đốc nghiên cứu tại Futurum Group, đánh giá rằng chuỗi cung ứng AI và bán dẫn vẫn vững chắc, song cảnh báo nhiều vốn đầu cơ đang đổ vào các startup yếu nền tảng, dễ dẫn đến định giá quá cao.

Ví dụ điển hình là DeepSeek, startup Trung Quốc gây chú ý khi tuyên bố đào tạo mô hình AI chỉ với 6 triệu USD, thấp hơn nhiều so với hàng tỷ USD mà các “ông lớn” như OpenAI phải chi. Tuy nhiên, tính xác thực của tuyên bố này còn gây tranh cãi.

Niềm tin nhà đầu tư chưa giảm

Altman cho biết doanh thu định kỳ hàng năm của OpenAI có thể vượt 20 tỷ USD trong năm nay, nhưng công ty vẫn chưa có lợi nhuận. Việc ra mắt GPT-5 gần đây cũng vấp phải nhiều phản hồi trái chiều, buộc OpenAI phải khôi phục quyền truy cập GPT-4 cho khách hàng trả phí.

Dù còn nhiều hoài nghi, OpenAI vẫn đang chuẩn bị bán 6 tỷ USD cổ phiếu trong đợt giao dịch thứ cấp, có thể nâng định giá lên 500 tỷ USD. Đây là mức tăng đáng kinh ngạc so với vòng gọi vốn 40 tỷ USD hồi tháng 3.

Ngoài phần mềm, Altman còn tiết lộ tham vọng mở rộng sang phần cứng tiêu dùng, giao diện não – máy tính, truyền thông xã hội, và khẳng định OpenAI sẽ chi “hàng nghìn tỷ đô la” cho hạ tầng trung tâm dữ liệu trong tương lai.