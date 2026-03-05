Lĩnh vực tín dụng tư nhân đối mặt với làn sóng rút vốn mạnh mẽ từ các nhà đầu tư

Các công ty quản lý tài sản tư nhân niêm yết công khai đã bán tháo cổ phiếu trong những ngày gần đây do lĩnh vực này đang phải đối mặt với nhiều thách thức.

Công ty quản lý tài sản khổng lồ Blackstone mới đây trở thành cái tên mới nhất chịu áp lực rút vốn gia tăng từ các nhà đầu tư trong chiến lược tín dụng tư nhân chủ lực của mình.

Theo thông báo trong tuần này, quỹ tín dụng tư nhân trị giá 82 tỷ USD BCRED của Blackstone đã nhận được yêu cầu rút vốn kỷ lục lên tới 7,9% tổng tài sản, tương đương khoảng 3,8 tỷ USD. Công ty cho biết sẽ đáp ứng 100% các yêu cầu rút vốn, thông qua việc nâng mức chào mua cổ phiếu lên 7% và bổ sung thêm 0,9% từ nguồn vốn của công ty và nhân viên.

Áp lực lan rộng trong ngành

Blackstone không phải trường hợp duy nhất. Tháng trước, công ty tín dụng tư nhân Blue Owl Capital thông báo sẽ dừng chương trình thanh khoản định kỳ hàng quý đối với quỹ Blue Owl Capital Corporation II, một sản phẩm tín dụng bán thanh khoản dành cho nhà đầu tư cá nhân tại Mỹ.

Thay vào đó, các khoản chi trả thanh khoản trong tương lai sẽ được tài trợ bằng việc bán tài sản, lợi nhuận đầu tư hoặc các thương vụ chiến lược khác.

Sự gia tăng đột biến các yêu cầu rút vốn đang khiến toàn bộ chiến lược mở rộng sang nhà đầu tư cá nhân của ngành thị trường tư nhân bị đặt dưới sự giám sát chặt chẽ hơn.

Các quỹ tín dụng tư nhân vốn đầu tư vào các khoản vay không niêm yết, khó giao dịch, nhưng lại được phân phối tới nhà đầu tư cá nhân thông qua các cấu trúc bán thanh khoản – điều tạo ra khoảng cách lớn giữa kỳ vọng thanh khoản của nhà đầu tư và tính chất thực của tài sản cơ sở.

“Đây là tính năng, không phải lỗi”

Chủ tịch kiêm CEO của Blackstone, Jon Gray, thừa nhận rủi ro phong tỏa tiền của nhà đầu tư trong các quỹ tín dụng tư nhân có thể gây khó chịu trong ngắn hạn.

Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng các sản phẩm này được thiết kế ngay từ đầu với tính thanh khoản hạn chế.

“Các giới hạn rút vốn thực chất là một tính năng, chứ không phải lỗi của sản phẩm,” Gray nói trong chương trình Squawk on the Street của CNBC. “Nhà đầu tư đánh đổi một phần thanh khoản để nhận lợi suất cao hơn – điều mà các nhà đầu tư tổ chức đã làm trong nhiều năm.”

Quỹ BCRED của Blackstone đã đạt lợi nhuận khoảng 9,8% kể từ khi thành lập đối với lớp cổ phiếu chính, cho thấy thách thức hiện nay nằm ở thanh khoản, chứ không phải hiệu suất đầu tư.

Cổ phiếu các “ông lớn” tín dụng tư nhân lao dốc

Những lo ngại ngày càng gia tăng đã khiến cổ phiếu của nhiều công ty quản lý tài sản thay thế sụt giảm, bao gồm: Blackstone, Blue Owl Capital, KKR, Ares Management và Carlyle Group

Ngoài rủi ro thanh khoản, thị trường còn lo ngại về: Thứ nhất là chất lượng khoản vay trong giai đoạn cuối chu kỳ kinh tế. Thứ hai là sự phụ thuộc lớn vào các công ty phần mềm SaaS. Thứ ba là nguy cơ vỡ nợ riêng lẻ sau các sự cố như First Brands và Tricolor năm ngoái.

Một số chuyên gia cũng cảnh báo trí tuệ nhân tạo có thể làm xói mòn mô hình kinh doanh SaaS, khiến các khoản vay trong lĩnh vực này đối mặt rủi ro mới.

Moody’s: Bài toán khó giữa lợi nhuận và thanh khoản

Theo Moody’s Ratings, sự cân bằng giữa lợi nhuận vượt trội và khả năng cung cấp thanh khoản cho nhà đầu tư cá nhân sẽ ngày càng khó khăn khi tín dụng tư nhân trở thành một phần của thị trường tài chính chính thống.

Ông Marc Pinto, người đứng đầu toàn cầu về tín dụng tư nhân tại Moody’s, cho rằng các quỹ có thể buộc phải tăng tỷ trọng tài sản thanh khoản hơn nhưng lợi suất thấp hơn, nhằm đáp ứng nhu cầu rút vốn ngày càng lớn từ nhà đầu tư cá nhân.

Điều này có thể làm giảm lợi nhuận tổng thể của ngành trong dài hạn.

Thị trường bán lẻ cần hiểu rõ rủi ro

Ông William Barrett, đối tác quản lý tại Reach Capital, cho rằng các nhà đầu tư cá nhân không nên tiếp cận tín dụng tư nhân giống như ETF hay các sản phẩm giao dịch hàng ngày.

“Các tài sản cơ bản của tín dụng tư nhân vốn dĩ thiếu thanh khoản và thường được thiết kế để nắm giữ đến đáo hạn,” ông nói.

Trong nhiều thập kỷ, dòng vốn chủ yếu của thị trường này đến từ các nhà đầu tư tổ chức. Việc mở rộng sang nhà đầu tư cá nhân là xu hướng tất yếu, nhưng theo Barrett, ngành này nên bắt đầu với các cá nhân có tài sản ròng cao (HNWI) trước khi mở rộng ra toàn bộ thị trường bán lẻ.

Nếu dòng vốn bán lẻ chậm lại trong khi yêu cầu rút tiền tăng lên, đặc biệt với những quỹ có mức độ tiếp xúc lớn với lĩnh vực công nghệ hoặc AI, tín dụng tư nhân có thể phải đối mặt với trở ngại lớn nhất kể từ sau giai đoạn tăng trưởng bùng nổ.