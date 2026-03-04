Kinh tế số
MiniMax lỗ 250 triệu USD nhưng giữ hơn 1 tỷ USD tiền mặt

Minh Châu

Minh Châu

22:54 | 04/03/2026
Doanh thu năm 2025 tăng 158,9% lên 79 triệu USD, lợi nhuận gộp tăng hơn 4 lần, song MiniMax vẫn ghi nhận lỗ ròng 250,9 triệu USD. Dự trữ tiền mặt 1,05 tỷ USD đủ sức hỗ trợ tham vọng trở thành công ty nền tảng AI toàn cầu.
Kết quả kinh doanh MiniMax 2025: Doanh thu đạt 79 USD, lợi nhuận gộp tăng gấp 4 lần

MiniMax là một công ty mô hình nền tảng trí tuệ nhân tạo toàn cầu

MiniMax vừa công bố kết quả tài chính năm 2025 với tổng doanh thu đạt 79 triệu USD, tăng 158,9% so với cùng kỳ năm trước. Hơn 70% doanh thu đến từ thị trường quốc tế, tín hiệu cho thấy chiến lược mở rộng toàn cầu của công ty đang phát huy hiệu quả.

Tính đến ngày 31/12/2025, MiniMax phục vụ hơn 236 triệu người dùng tại hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ, cùng 214.000 khách hàng doanh nghiệp từ hơn 100 quốc gia.

Tiến sĩ Yan Junjie, Đồng sáng lập kiêm CEO của MiniMax, nhận xét: "Năm 2025, chúng tôi đã xây dựng năng lực nghiên cứu và phát triển toàn diện, với các mô hình cạnh tranh toàn cầu được triển khai trên các phương thức chính, bao gồm ngôn ngữ, video, giọng nói và âm nhạc. Đồng thời, chúng tôi tiếp tục nâng cao trải nghiệm người dùng thông qua đổi mới công nghệ liên tục, nâng cấp danh mục sản phẩm dựa trên trí tuệ nhân tạo. Chúng tôi cũng đã đạt được những tiến bộ hơn nữa trong việc mở rộng phạm vi hoạt động toàn cầu".

"Chúng tôi tin rằng trí tuệ mô hình sẽ tiếp tục phát triển mạnh trong năm tới. Trong lĩnh vực lập trình, chúng tôi kỳ vọng sẽ thấy sự xuất hiện của trí tuệ ở cấp độ L4 đến L5, chuyển từ AI như một công cụ sang AI như một đối tác cộng tác ngang tầm đồng nghiệp." Tiến sĩ Yan Junjie chia sẻ tầm nhìn về năm tiếp theo.

"Việc tạo nội dung đa phương thức cũng sẽ hướng tới việc trực tiếp tạo ra nội dung trung bình đến dài sẵn sàng cho sản xuất, với các định dạng mới xuất hiện gần hơn với phát trực tuyến và đầu ra thời gian thực..."

Về định hướng chiến lược, ông khẳng định: "Chúng tôi sẽ chuyển đổi từ một công ty mô hình lớn thành một công ty nền tảng cho kỷ nguyên AI, tiếp tục định hình các mô hình trí tuệ mới, tăng cường đổi mới công nghệ và sản phẩm, đồng thời đẩy mạnh thương mại hóa và mở rộng cơ hội thị trường toàn cầu, trao quyền cho người dùng và đối tác trên toàn thế giới với trí tuệ cao hơn."

Tăng trưởng doanh thu và thực trạng lợi nhuận

Hai mảng kinh doanh cốt lõi đều tăng trưởng mạnh. Doanh thu từ các sản phẩm AI tích hợp, bao gồm Hailuo AI, Talkie và Xingye đạt 53,1 triệu USD, tăng 143,4%, nhờ người dùng tương tác nhiều hơn và sẵn sàng chi trả cho các sản phẩm này. Doanh thu từ Nền tảng Mở và dịch vụ doanh nghiệp đạt 26 triệu USD, tăng 197,8% nhờ lượng người dùng trả phí tăng mạnh.

Lợi nhuận gộp đạt 20,1 triệu USD, tăng 437,2%, tốc độ cao hơn nhiều so với mức tăng doanh thu. Biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 12,2% năm 2024 lên 25,4% năm 2025, phản ánh hiệu quả vận hành mô hình và tối ưu hóa phân bổ hạ tầng.

Bài toán chi phí và gánh nặng lỗ ròng

Lỗ ròng điều chỉnh năm 2025 ở mức 250,9 triệu USD, tăng nhẹ so với 244,2 triệu USD của năm 2024, cao gấp hơn ba lần tổng doanh thu cả năm. Tuy nhiên, công ty duy trì số dư tiền mặt 1.050,3 triệu USD tính đến ngày 31/12/2025, tăng từ mức 880,6 triệu USD cuối năm 2024. Nguồn lực tài chính này cho thấy MiniMax có đủ dư địa để tiếp tục đầu tư trong trung hạn.

Chi phí nghiên cứu và phát triển tăng 33,8% lên 252,8 triệu USD, chủ yếu do mở rộng dịch vụ điện toán đám mây phục vụ huấn luyện mô hình. Đáng chú ý, tốc độ tăng chi phí R&D thấp hơn nhiều so với tốc độ tăng doanh thu 158,9%, phản ánh hiệu quả nghiên cứu đang được cải thiện.

Chi phí bán hàng và phân phối giảm 40,3% xuống 51,9 triệu USD nhờ tăng trưởng tự nhiên từ người dùng giúp giảm phụ thuộc vào quảng cáo. Chiều ngược lại, chi phí quản lý tăng 155,9% lên 36,8 triệu USD do tăng nhân sự, chi phí cổ phiếu cho quản lý cấp cao và phí niêm yết phát sinh lần đầu trong năm 2025.

Lộ trình công nghệ và sản phẩm

Trong quý 4/2025, MiniMax cập nhật ba mô hình ngôn ngữ lớn. M2 trở thành mô hình tiếng Trung đầu tiên trên OpenRouter vượt 50 tỷ token tiêu thụ mỗi ngày và đứng đầu bảng xếp hạng xu hướng toàn cầu của Hugging Face. M2.1 tập trung cải thiện hiệu suất trên các tác vụ lập trình và làm việc nhiều bước. M2-her, mô hình nền tảng cho Xingye và Talkie, xếp hạng nhất toàn cầu về hiệu suất trong bài kiểm tra đối thoại ngữ cảnh dài 100 lượt.

Tháng 2/2026, M2.5 ra mắt với hiệu quả lập trình cải thiện 37% so với M2.1, đồng thời giúp vận hành các tác nhân phức tạp trở nên khả thi về chi phí. Lượng tiêu thụ token trung bình hàng ngày của dòng M2 trong tháng 2/2026 tăng gấp sáu lần so với tháng 12/2025, với token từ gói lập trình tăng hơn mười lần.

Trên mảng đa phương thức, mô hình video Hailuo 2.3 ra mắt tháng 10/2025 giúp giảm tới 50% chi phí tạo nội dung hàng loạt. Đến cuối năm 2025, các mô hình video của MiniMax giúp nhà sáng tạo toàn cầu tạo ra hơn 600 triệu video.

Mô hình giọng nói Speech 2.6 đạt độ trễ cực thấp hàng đầu thế giới, hỗ trợ hơn 40 ngôn ngữ, với tổng sản lượng hơn 200 triệu giờ giọng nói tính đến cuối năm. Hai mô hình âm nhạc Music 2.0 và 2.5 xử lý đa dạng phong cách thanh nhạc, tạo bản nhạc dài đến năm phút.

Trước khi thương mại hóa, MiniMax triển khai trợ lý ảo ngay trong nội bộ công ty, hỗ trợ gần 90% nhân viên trong các công việc từ phát triển phần mềm, phân tích dữ liệu đến bán hàng và tiếp thị. Tháng 1/2026, công ty đưa năng lực này ra thị trường qua không gian làm việc MiniMax Agent, sản phẩm cụ thể hóa bước chuyển mà CEO Yan Junjie đã tuyên bố với nhà đầu tư: đưa MiniMax từ một công ty mô hình lớn trở thành công ty nền tảng cho kỷ nguyên AI.

https://www.minimax.io/news/minimax-global-announces-full-year-2025-financial-results
