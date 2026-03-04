Elon Musk quyết tất toán 17,5 tỷ USD nợ: Tín hiệu SpaceX chuẩn bị lên sàn

Tỷ phú Elon Musk, CEO Tesla kiêm người sáng lập xAI, trong sự kiện liên quan đến SpaceX. Ảnh: Reuters

Nền tảng mạng xã hội X và công ty trí tuệ nhân tạo xAI của Elon Musk - CEO Tesla, đang chuẩn bị trả toàn bộ khoản nợ khoảng 17,5 tỷ USD. Bloomberg dẫn lời các nguồn tin am hiểu vấn đề này.

Ngân hàng đầu tư Morgan Stanley, đơn vị quản lý nợ cho X và xAI đã thông báo tới các chủ nợ hiện hữu rằng hai công ty có kế hoạch hoàn trả toàn bộ các khoản đang vay. Các cuộc trao đổi với bên cho vay được tiến hành nhằm chuẩn bị cho việc tất toán nghĩa vụ tài chính này.

Bloomberg cho biết khoảng 3 tỷ USD trái phiếu lợi suất cao của xAI dự kiến được mua lại với mức khoảng 1,17 USD cho mỗi USD mệnh giá. Mức giá cao hơn mệnh giá phản ánh thực tế là khoản nợ này ban đầu được kỳ vọng tồn tại ít nhất hai năm. Khi doanh nghiệp thanh toán trái phiếu trước thời hạn, nhà đầu tư thường được bù đắp bằng một khoản phạt cộng với phần lãi họ đáng lẽ nhận được trong suốt thời hạn ban đầu của trái phiếu.

Theo Bloomberg, một phần khoản nợ của các công ty đã tồn tại nhiều năm, trong khi một số phần khác mới chưa đầy một năm và đi kèm các điều khoản phạt nếu tất toán sớm. Báo cáo cũng lưu ý rằng hiện chưa rõ nguồn tiền cụ thể dùng để thực hiện kế hoạch thanh toán này.

Kế hoạch trả nợ diễn ra sau một loạt thay đổi lớn trong cấu trúc các công ty của Musk. Tháng 2 vừa qua, SpaceX mua lại xAI trong thương vụ định giá công ty khởi nghiệp trí tuệ nhân tạo này ở mức 250 tỷ USD. Thương vụ giúp SpaceX có thêm linh hoạt trong việc tái cơ cấu nguồn vốn của xAI.

Cũng theo Bloomberg, SpaceX đang chuẩn bị cho kế hoạch IPO dự kiến diễn ra vào cuối năm nay. Trước thương vụ mua lại xAI, Elon Musk đã tiến hành cải tổ đội ngũ quản lý của xAI, một động thái được ghi nhận trong bối cảnh các công ty của ông thực hiện nhiều điều chỉnh về nhân sự và cấu trúc.

Năm 2025, xAI mua lại X và trong quá trình đó tiếp nhận khoảng 12 tỷ USD nợ của nền tảng mạng xã hội. Sau đó, Morgan Stanley dẫn dắt gói vay trị giá 5 tỷ USD dành cho xAI, theo nguồn tin của Reuters.

Tháng 1 năm nay, xAI huy động được 20 tỷ USD trong vòng gọi vốn Series E. Bloomberg không nêu rõ khoản huy động này có liên quan trực tiếp đến kế hoạch trả nợ hay không.

Đến nay, đại diện của X và xAI chưa phản hồi các đề nghị bình luận về thông tin nói trên. Morgan Stanley cũng từ chối đưa ra ý kiến.