Kinh tế số
Thị trường Giao dịch số Thương mại điện tử

Elon Musk quyết tất toán 17,5 tỷ USD nợ: Tín hiệu SpaceX chuẩn bị lên sàn

Ngọc Huyền

Ngọc Huyền

21:43 | 04/03/2026
Theo dõi tạp chí Điện tử và Ứng dụng trên
Morgan Stanley thông báo X và xAI sẽ hoàn trả toàn bộ khoản nợ 17,5 tỷ USD, bao gồm trái phiếu được mua lại với giá cao hơn mệnh giá, diễn ra ngay trước thềm IPO của SpaceX.
SpaceX điều chỉnh chiến lược: Ưu tiên xây dựng thành phố tự phát triển trên Mặt Trăng SpaceX điều chỉnh chiến lược: Ưu tiên xây dựng thành phố tự phát triển trên Mặt Trăng
Starlink chính thức được cấp phép tại Việt Nam Starlink chính thức được cấp phép tại Việt Nam
9.000 vệ tinh Starlink: Cuộc chinh phục bầu trời của Elon Musk và 9 triệu khách hàng (Bài 1) 9.000 vệ tinh Starlink: Cuộc chinh phục bầu trời của Elon Musk và 9 triệu khách hàng (Bài 1)

Tỷ phú Elon Musk lên kế hoạch trả 17,5 tỷ USD nợ cho X và xAI
Tỷ phú Elon Musk, CEO Tesla kiêm người sáng lập xAI, trong sự kiện liên quan đến SpaceX. Ảnh: Reuters

Nền tảng mạng xã hội X và công ty trí tuệ nhân tạo xAI của Elon Musk - CEO Tesla, đang chuẩn bị trả toàn bộ khoản nợ khoảng 17,5 tỷ USD. Bloomberg dẫn lời các nguồn tin am hiểu vấn đề này.

Ngân hàng đầu tư Morgan Stanley, đơn vị quản lý nợ cho X và xAI đã thông báo tới các chủ nợ hiện hữu rằng hai công ty có kế hoạch hoàn trả toàn bộ các khoản đang vay. Các cuộc trao đổi với bên cho vay được tiến hành nhằm chuẩn bị cho việc tất toán nghĩa vụ tài chính này.

Bloomberg cho biết khoảng 3 tỷ USD trái phiếu lợi suất cao của xAI dự kiến được mua lại với mức khoảng 1,17 USD cho mỗi USD mệnh giá. Mức giá cao hơn mệnh giá phản ánh thực tế là khoản nợ này ban đầu được kỳ vọng tồn tại ít nhất hai năm. Khi doanh nghiệp thanh toán trái phiếu trước thời hạn, nhà đầu tư thường được bù đắp bằng một khoản phạt cộng với phần lãi họ đáng lẽ nhận được trong suốt thời hạn ban đầu của trái phiếu.

Theo Bloomberg, một phần khoản nợ của các công ty đã tồn tại nhiều năm, trong khi một số phần khác mới chưa đầy một năm và đi kèm các điều khoản phạt nếu tất toán sớm. Báo cáo cũng lưu ý rằng hiện chưa rõ nguồn tiền cụ thể dùng để thực hiện kế hoạch thanh toán này.

Kế hoạch trả nợ diễn ra sau một loạt thay đổi lớn trong cấu trúc các công ty của Musk. Tháng 2 vừa qua, SpaceX mua lại xAI trong thương vụ định giá công ty khởi nghiệp trí tuệ nhân tạo này ở mức 250 tỷ USD. Thương vụ giúp SpaceX có thêm linh hoạt trong việc tái cơ cấu nguồn vốn của xAI.

Cũng theo Bloomberg, SpaceX đang chuẩn bị cho kế hoạch IPO dự kiến diễn ra vào cuối năm nay. Trước thương vụ mua lại xAI, Elon Musk đã tiến hành cải tổ đội ngũ quản lý của xAI, một động thái được ghi nhận trong bối cảnh các công ty của ông thực hiện nhiều điều chỉnh về nhân sự và cấu trúc.

Năm 2025, xAI mua lại X và trong quá trình đó tiếp nhận khoảng 12 tỷ USD nợ của nền tảng mạng xã hội. Sau đó, Morgan Stanley dẫn dắt gói vay trị giá 5 tỷ USD dành cho xAI, theo nguồn tin của Reuters.

Tháng 1 năm nay, xAI huy động được 20 tỷ USD trong vòng gọi vốn Series E. Bloomberg không nêu rõ khoản huy động này có liên quan trực tiếp đến kế hoạch trả nợ hay không.

Đến nay, đại diện của X và xAI chưa phản hồi các đề nghị bình luận về thông tin nói trên. Morgan Stanley cũng từ chối đưa ra ý kiến.

https://www.firstpost.com/uncategorized/musks-x-and-xai-move-to-repay-17-5b-debt-in-full-bloomberg-report-13985665.html
elon Musk SpaceX xAI tài chính trái phiếu SpaceX IPO X (Twitter) Elon Musk trả nợ 17 xAI trả nợ trái phiếu X xAI tái cơ cấu tài chính SpaceX IPO 2025 xAI mua lại X Elon Musk công ty AI tái cơ cấu vốn

Bài liên quan

Starlink chính thức được cấp phép tại Việt Nam

Starlink chính thức được cấp phép tại Việt Nam

SpaceX điều chỉnh chiến lược: Ưu tiên xây dựng thành phố tự phát triển trên Mặt Trăng

SpaceX điều chỉnh chiến lược: Ưu tiên xây dựng thành phố tự phát triển trên Mặt Trăng

Elon Musk sáp nhập SpaceX và xAI trước thềm IPO kỷ lục

Elon Musk sáp nhập SpaceX và xAI trước thềm IPO kỷ lục

Có thể bạn quan tâm

Thu ngân sách 2 tháng đầu năm 2026 đạt 601,3 nghìn tỷ đồng

Thu ngân sách 2 tháng đầu năm 2026 đạt 601,3 nghìn tỷ đồng

Kinh tế số
Theo tin từ Bộ Tài chính ngày 4/3, thực hiện thu ngân sách nhà nước (NSNN) 2 tháng đầu năm đạt 601,3 nghìn tỷ đồng, bằng 23,8% dự toán, tăng 13,1% so cùng kỳ năm 2025.
Gánh 79 tỷ USD nợ, Paramount vẫn thâu tóm Warner Bros. Discovery để đấu Netflix

Gánh 79 tỷ USD nợ, Paramount vẫn thâu tóm Warner Bros. Discovery để đấu Netflix

Kinh tế số
Chấp nhận khối nợ ròng 79 tỷ USD để thâu tóm Warner Bros. Discovery, Paramount đặt cược rằng quy mô hơn 200 triệu thuê bao sẽ là vũ khí duy nhất đủ sức đối trọng với Netflix trong cuộc chiến streaming toàn cầu.
Giá dầu leo thang, ngân hàng trung ương toàn cầu đứng trước bài toán lạm phát

Giá dầu leo thang, ngân hàng trung ương toàn cầu đứng trước bài toán lạm phát

Kinh tế số
Cuộc xung đột leo thang tại Trung Đông, đặc biệt sau các cuộc không kích nhằm vào Iran và nguy cơ gián đoạn vận tải qua eo biển Hormuz, đang đặt các ngân hàng trung ương toàn cầu vào thế khó mới khi cú sốc giá dầu có nguy cơ thổi bùng lạm phát trở lại, làm đảo lộn lộ trình nới lỏng tiền tệ vốn đã được tính toán kỹ lưỡng.
Gig Economy: Khi Gen Z Hà Nội vận hành sự nghiệp như một startup số

Gig Economy: Khi Gen Z Hà Nội vận hành sự nghiệp như một startup số

Kinh tế số
Nếu thế hệ trước coi một vị trí ổn định trong cơ quan nhà nước hay tập đoàn lớn là mục tiêu dài hạn, thì với Gen Z, “ổn định” không còn đồng nghĩa với “cố định”. Họ bước vào Gig Economy - mô hình làm việc linh hoạt trên nền tảng số, nơi một người có thể đảm nhận nhiều dự án cùng lúc thay vì gắn bó với một bàn làm việc 8 tiếng mỗi ngày.
Doanh nghiệp Việt tìm lời giải cho

Doanh nghiệp Việt tìm lời giải cho 'nghịch lý tỷ đô' bằng xuất khẩu qua thương mại điện tử toàn cầu

Thương mại điện tử
Dù đạt kim ngạch xuất khẩu hàng chục tỷ USD mỗi năm, nhiều ngành hàng chủ lực của Việt Nam vẫn chủ yếu xuất thô, bỏ lỡ phần giá trị gia tăng cao trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Xuất khẩu qua thương mại điện tử, đặc biệt trên nền tảng Amazon, đang mở ra hướng đi mới giúp doanh nghiệp Việt xây dựng thương hiệu và gia tăng lợi nhuận bền vững.
Xem thêm

Đọc nhiều

Đấu trường Danh Vọng Mùa Xuân 2026 chính thức khởi tranh với nhiều thay đổi mới

Đấu trường Danh Vọng Mùa Xuân 2026 chính thức khởi tranh với nhiều thay đổi mới

Giáo sư, Viện sĩ Châu Văn Minh làm Bí thư Đảng ủy Liên hiệp các Hội Khoa học - Kỹ thuật Việt Nam

Giáo sư, Viện sĩ Châu Văn Minh làm Bí thư Đảng ủy Liên hiệp các Hội Khoa học - Kỹ thuật Việt Nam

Galaxy S26 Ultra hay S25 Ultra - 6 câu hỏi giúp bạn quyết định trước khi

Galaxy S26 Ultra hay S25 Ultra - 6 câu hỏi giúp bạn quyết định trước khi 'xuống tiền'

Chuyển đổi số năm 2026: Từ

Chuyển đổi số năm 2026: Từ 'số hóa' đến 'kiến tạo không gian phát triển mới'

Bật mí ý nghĩa tên nhóm Quả Dưa Hấu sau 28 năm tái hợp

Bật mí ý nghĩa tên nhóm Quả Dưa Hấu sau 28 năm tái hợp

Editor'sChoice

Ford Mustang Mach-E: SUV điện hiệu năng cao của năm

Ford Mustang Mach-E: SUV điện hiệu năng cao của năm

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

Hà Nội
TP Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Nghệ An
Phan Thiết
Quảng Bình
Thừa Thiên Huế
Hà Giang
Hải Phòng
Khánh Hòa
Hà Nội

19°C

Cảm giác: 19°C
mây đen u ám
Thứ sáu, 06/03/2026 00:00
21°C
Thứ sáu, 06/03/2026 03:00
22°C
Thứ sáu, 06/03/2026 06:00
26°C
Thứ sáu, 06/03/2026 09:00
26°C
Thứ sáu, 06/03/2026 12:00
23°C
Thứ sáu, 06/03/2026 15:00
21°C
Thứ sáu, 06/03/2026 18:00
20°C
Thứ sáu, 06/03/2026 21:00
21°C
Thứ bảy, 07/03/2026 00:00
21°C
Thứ bảy, 07/03/2026 03:00
25°C
Thứ bảy, 07/03/2026 06:00
27°C
Thứ bảy, 07/03/2026 09:00
27°C
Thứ bảy, 07/03/2026 12:00
23°C
Thứ bảy, 07/03/2026 15:00
21°C
Thứ bảy, 07/03/2026 18:00
21°C
Thứ bảy, 07/03/2026 21:00
21°C
Chủ nhật, 08/03/2026 00:00
21°C
Chủ nhật, 08/03/2026 03:00
21°C
Chủ nhật, 08/03/2026 06:00
23°C
Chủ nhật, 08/03/2026 09:00
23°C
Chủ nhật, 08/03/2026 12:00
22°C
Chủ nhật, 08/03/2026 15:00
21°C
Chủ nhật, 08/03/2026 18:00
21°C
Chủ nhật, 08/03/2026 21:00
20°C
Thứ hai, 09/03/2026 00:00
20°C
Thứ hai, 09/03/2026 03:00
24°C
Thứ hai, 09/03/2026 06:00
25°C
Thứ hai, 09/03/2026 09:00
25°C
Thứ hai, 09/03/2026 12:00
22°C
Thứ hai, 09/03/2026 15:00
22°C
Thứ hai, 09/03/2026 18:00
20°C
Thứ hai, 09/03/2026 21:00
18°C
Thứ ba, 10/03/2026 00:00
17°C
TP Hồ Chí Minh

29°C

Cảm giác: 35°C
mưa nhẹ
Thứ sáu, 06/03/2026 00:00
25°C
Thứ sáu, 06/03/2026 03:00
29°C
Thứ sáu, 06/03/2026 06:00
34°C
Thứ sáu, 06/03/2026 09:00
31°C
Thứ sáu, 06/03/2026 12:00
27°C
Thứ sáu, 06/03/2026 15:00
27°C
Thứ sáu, 06/03/2026 18:00
26°C
Thứ sáu, 06/03/2026 21:00
25°C
Thứ bảy, 07/03/2026 00:00
25°C
Thứ bảy, 07/03/2026 03:00
29°C
Thứ bảy, 07/03/2026 06:00
34°C
Thứ bảy, 07/03/2026 09:00
32°C
Thứ bảy, 07/03/2026 12:00
29°C
Thứ bảy, 07/03/2026 15:00
27°C
Thứ bảy, 07/03/2026 18:00
27°C
Thứ bảy, 07/03/2026 21:00
27°C
Chủ nhật, 08/03/2026 00:00
26°C
Chủ nhật, 08/03/2026 03:00
31°C
Chủ nhật, 08/03/2026 06:00
35°C
Chủ nhật, 08/03/2026 09:00
34°C
Chủ nhật, 08/03/2026 12:00
28°C
Chủ nhật, 08/03/2026 15:00
27°C
Chủ nhật, 08/03/2026 18:00
26°C
Chủ nhật, 08/03/2026 21:00
26°C
Thứ hai, 09/03/2026 00:00
26°C
Thứ hai, 09/03/2026 03:00
31°C
Thứ hai, 09/03/2026 06:00
36°C
Thứ hai, 09/03/2026 09:00
35°C
Thứ hai, 09/03/2026 12:00
29°C
Thứ hai, 09/03/2026 15:00
28°C
Thứ hai, 09/03/2026 18:00
27°C
Thứ hai, 09/03/2026 21:00
27°C
Thứ ba, 10/03/2026 00:00
26°C
Đà Nẵng

24°C

Cảm giác: 25°C
mây cụm
Thứ sáu, 06/03/2026 00:00
23°C
Thứ sáu, 06/03/2026 03:00
24°C
Thứ sáu, 06/03/2026 06:00
24°C
Thứ sáu, 06/03/2026 09:00
24°C
Thứ sáu, 06/03/2026 12:00
23°C
Thứ sáu, 06/03/2026 15:00
24°C
Thứ sáu, 06/03/2026 18:00
23°C
Thứ sáu, 06/03/2026 21:00
23°C
Thứ bảy, 07/03/2026 00:00
23°C
Thứ bảy, 07/03/2026 03:00
24°C
Thứ bảy, 07/03/2026 06:00
24°C
Thứ bảy, 07/03/2026 09:00
24°C
Thứ bảy, 07/03/2026 12:00
23°C
Thứ bảy, 07/03/2026 15:00
23°C
Thứ bảy, 07/03/2026 18:00
23°C
Thứ bảy, 07/03/2026 21:00
23°C
Chủ nhật, 08/03/2026 00:00
23°C
Chủ nhật, 08/03/2026 03:00
24°C
Chủ nhật, 08/03/2026 06:00
25°C
Chủ nhật, 08/03/2026 09:00
24°C
Chủ nhật, 08/03/2026 12:00
23°C
Chủ nhật, 08/03/2026 15:00
23°C
Chủ nhật, 08/03/2026 18:00
23°C
Chủ nhật, 08/03/2026 21:00
23°C
Thứ hai, 09/03/2026 00:00
24°C
Thứ hai, 09/03/2026 03:00
24°C
Thứ hai, 09/03/2026 06:00
25°C
Thứ hai, 09/03/2026 09:00
24°C
Thứ hai, 09/03/2026 12:00
23°C
Thứ hai, 09/03/2026 15:00
24°C
Thứ hai, 09/03/2026 18:00
23°C
Thứ hai, 09/03/2026 21:00
23°C
Thứ ba, 10/03/2026 00:00
23°C
Nghệ An

20°C

Cảm giác: 20°C
mây cụm
Thứ sáu, 06/03/2026 00:00
18°C
Thứ sáu, 06/03/2026 03:00
21°C
Thứ sáu, 06/03/2026 06:00
21°C
Thứ sáu, 06/03/2026 09:00
22°C
Thứ sáu, 06/03/2026 12:00
18°C
Thứ sáu, 06/03/2026 15:00
16°C
Thứ sáu, 06/03/2026 18:00
16°C
Thứ sáu, 06/03/2026 21:00
15°C
Thứ bảy, 07/03/2026 00:00
16°C
Thứ bảy, 07/03/2026 03:00
24°C
Thứ bảy, 07/03/2026 06:00
25°C
Thứ bảy, 07/03/2026 09:00
23°C
Thứ bảy, 07/03/2026 12:00
20°C
Thứ bảy, 07/03/2026 15:00
18°C
Thứ bảy, 07/03/2026 18:00
18°C
Thứ bảy, 07/03/2026 21:00
18°C
Chủ nhật, 08/03/2026 00:00
19°C
Chủ nhật, 08/03/2026 03:00
24°C
Chủ nhật, 08/03/2026 06:00
24°C
Chủ nhật, 08/03/2026 09:00
23°C
Chủ nhật, 08/03/2026 12:00
20°C
Chủ nhật, 08/03/2026 15:00
19°C
Chủ nhật, 08/03/2026 18:00
19°C
Chủ nhật, 08/03/2026 21:00
19°C
Thứ hai, 09/03/2026 00:00
18°C
Thứ hai, 09/03/2026 03:00
24°C
Thứ hai, 09/03/2026 06:00
27°C
Thứ hai, 09/03/2026 09:00
25°C
Thứ hai, 09/03/2026 12:00
21°C
Thứ hai, 09/03/2026 15:00
19°C
Thứ hai, 09/03/2026 18:00
18°C
Thứ hai, 09/03/2026 21:00
18°C
Thứ ba, 10/03/2026 00:00
18°C
Phan Thiết

30°C

Cảm giác: 32°C
mây rải rác
Thứ sáu, 06/03/2026 00:00
24°C
Thứ sáu, 06/03/2026 03:00
30°C
Thứ sáu, 06/03/2026 06:00
31°C
Thứ sáu, 06/03/2026 09:00
30°C
Thứ sáu, 06/03/2026 12:00
26°C
Thứ sáu, 06/03/2026 15:00
24°C
Thứ sáu, 06/03/2026 18:00
23°C
Thứ sáu, 06/03/2026 21:00
23°C
Thứ bảy, 07/03/2026 00:00
24°C
Thứ bảy, 07/03/2026 03:00
30°C
Thứ bảy, 07/03/2026 06:00
31°C
Thứ bảy, 07/03/2026 09:00
30°C
Thứ bảy, 07/03/2026 12:00
26°C
Thứ bảy, 07/03/2026 15:00
25°C
Thứ bảy, 07/03/2026 18:00
24°C
Thứ bảy, 07/03/2026 21:00
23°C
Chủ nhật, 08/03/2026 00:00
24°C
Chủ nhật, 08/03/2026 03:00
31°C
Chủ nhật, 08/03/2026 06:00
31°C
Chủ nhật, 08/03/2026 09:00
30°C
Chủ nhật, 08/03/2026 12:00
26°C
Chủ nhật, 08/03/2026 15:00
25°C
Chủ nhật, 08/03/2026 18:00
24°C
Chủ nhật, 08/03/2026 21:00
23°C
Thứ hai, 09/03/2026 00:00
25°C
Thứ hai, 09/03/2026 03:00
31°C
Thứ hai, 09/03/2026 06:00
31°C
Thứ hai, 09/03/2026 09:00
30°C
Thứ hai, 09/03/2026 12:00
27°C
Thứ hai, 09/03/2026 15:00
25°C
Thứ hai, 09/03/2026 18:00
24°C
Thứ hai, 09/03/2026 21:00
23°C
Thứ ba, 10/03/2026 00:00
25°C
Quảng Bình

21°C

Cảm giác: 21°C
mây đen u ám
Thứ sáu, 06/03/2026 00:00
18°C
Thứ sáu, 06/03/2026 03:00
20°C
Thứ sáu, 06/03/2026 06:00
19°C
Thứ sáu, 06/03/2026 09:00
18°C
Thứ sáu, 06/03/2026 12:00
17°C
Thứ sáu, 06/03/2026 15:00
17°C
Thứ sáu, 06/03/2026 18:00
17°C
Thứ sáu, 06/03/2026 21:00
17°C
Thứ bảy, 07/03/2026 00:00
17°C
Thứ bảy, 07/03/2026 03:00
18°C
Thứ bảy, 07/03/2026 06:00
19°C
Thứ bảy, 07/03/2026 09:00
19°C
Thứ bảy, 07/03/2026 12:00
18°C
Thứ bảy, 07/03/2026 15:00
17°C
Thứ bảy, 07/03/2026 18:00
17°C
Thứ bảy, 07/03/2026 21:00
17°C
Chủ nhật, 08/03/2026 00:00
17°C
Chủ nhật, 08/03/2026 03:00
22°C
Chủ nhật, 08/03/2026 06:00
24°C
Chủ nhật, 08/03/2026 09:00
22°C
Chủ nhật, 08/03/2026 12:00
18°C
Chủ nhật, 08/03/2026 15:00
18°C
Chủ nhật, 08/03/2026 18:00
18°C
Chủ nhật, 08/03/2026 21:00
18°C
Thứ hai, 09/03/2026 00:00
19°C
Thứ hai, 09/03/2026 03:00
20°C
Thứ hai, 09/03/2026 06:00
21°C
Thứ hai, 09/03/2026 09:00
20°C
Thứ hai, 09/03/2026 12:00
19°C
Thứ hai, 09/03/2026 15:00
18°C
Thứ hai, 09/03/2026 18:00
18°C
Thứ hai, 09/03/2026 21:00
18°C
Thứ ba, 10/03/2026 00:00
18°C
Thừa Thiên Huế

21°C

Cảm giác: 21°C
sương mờ
Thứ sáu, 06/03/2026 00:00
20°C
Thứ sáu, 06/03/2026 03:00
24°C
Thứ sáu, 06/03/2026 06:00
24°C
Thứ sáu, 06/03/2026 09:00
23°C
Thứ sáu, 06/03/2026 12:00
20°C
Thứ sáu, 06/03/2026 15:00
20°C
Thứ sáu, 06/03/2026 18:00
19°C
Thứ sáu, 06/03/2026 21:00
19°C
Thứ bảy, 07/03/2026 00:00
20°C
Thứ bảy, 07/03/2026 03:00
22°C
Thứ bảy, 07/03/2026 06:00
25°C
Thứ bảy, 07/03/2026 09:00
25°C
Thứ bảy, 07/03/2026 12:00
20°C
Thứ bảy, 07/03/2026 15:00
20°C
Thứ bảy, 07/03/2026 18:00
19°C
Thứ bảy, 07/03/2026 21:00
18°C
Chủ nhật, 08/03/2026 00:00
19°C
Chủ nhật, 08/03/2026 03:00
27°C
Chủ nhật, 08/03/2026 06:00
28°C
Chủ nhật, 08/03/2026 09:00
26°C
Chủ nhật, 08/03/2026 12:00
21°C
Chủ nhật, 08/03/2026 15:00
20°C
Chủ nhật, 08/03/2026 18:00
19°C
Chủ nhật, 08/03/2026 21:00
19°C
Thứ hai, 09/03/2026 00:00
20°C
Thứ hai, 09/03/2026 03:00
26°C
Thứ hai, 09/03/2026 06:00
27°C
Thứ hai, 09/03/2026 09:00
24°C
Thứ hai, 09/03/2026 12:00
21°C
Thứ hai, 09/03/2026 15:00
20°C
Thứ hai, 09/03/2026 18:00
20°C
Thứ hai, 09/03/2026 21:00
20°C
Thứ ba, 10/03/2026 00:00
21°C
Hà Giang

23°C

Cảm giác: 23°C
mây đen u ám
Thứ sáu, 06/03/2026 00:00
19°C
Thứ sáu, 06/03/2026 03:00
23°C
Thứ sáu, 06/03/2026 06:00
25°C
Thứ sáu, 06/03/2026 09:00
25°C
Thứ sáu, 06/03/2026 12:00
20°C
Thứ sáu, 06/03/2026 15:00
21°C
Thứ sáu, 06/03/2026 18:00
20°C
Thứ sáu, 06/03/2026 21:00
20°C
Thứ bảy, 07/03/2026 00:00
19°C
Thứ bảy, 07/03/2026 03:00
21°C
Thứ bảy, 07/03/2026 06:00
22°C
Thứ bảy, 07/03/2026 09:00
21°C
Thứ bảy, 07/03/2026 12:00
20°C
Thứ bảy, 07/03/2026 15:00
20°C
Thứ bảy, 07/03/2026 18:00
19°C
Thứ bảy, 07/03/2026 21:00
19°C
Chủ nhật, 08/03/2026 00:00
18°C
Chủ nhật, 08/03/2026 03:00
19°C
Chủ nhật, 08/03/2026 06:00
19°C
Chủ nhật, 08/03/2026 09:00
19°C
Chủ nhật, 08/03/2026 12:00
18°C
Chủ nhật, 08/03/2026 15:00
18°C
Chủ nhật, 08/03/2026 18:00
18°C
Chủ nhật, 08/03/2026 21:00
18°C
Thứ hai, 09/03/2026 00:00
18°C
Thứ hai, 09/03/2026 03:00
20°C
Thứ hai, 09/03/2026 06:00
20°C
Thứ hai, 09/03/2026 09:00
20°C
Thứ hai, 09/03/2026 12:00
19°C
Thứ hai, 09/03/2026 15:00
19°C
Thứ hai, 09/03/2026 18:00
18°C
Thứ hai, 09/03/2026 21:00
15°C
Thứ ba, 10/03/2026 00:00
16°C
Hải Phòng

20°C

Cảm giác: 20°C
mây đen u ám
Thứ sáu, 06/03/2026 00:00
20°C
Thứ sáu, 06/03/2026 03:00
22°C
Thứ sáu, 06/03/2026 06:00
25°C
Thứ sáu, 06/03/2026 09:00
24°C
Thứ sáu, 06/03/2026 12:00
21°C
Thứ sáu, 06/03/2026 15:00
20°C
Thứ sáu, 06/03/2026 18:00
20°C
Thứ sáu, 06/03/2026 21:00
20°C
Thứ bảy, 07/03/2026 00:00
20°C
Thứ bảy, 07/03/2026 03:00
24°C
Thứ bảy, 07/03/2026 06:00
26°C
Thứ bảy, 07/03/2026 09:00
24°C
Thứ bảy, 07/03/2026 12:00
21°C
Thứ bảy, 07/03/2026 15:00
21°C
Thứ bảy, 07/03/2026 18:00
20°C
Thứ bảy, 07/03/2026 21:00
20°C
Chủ nhật, 08/03/2026 00:00
20°C
Chủ nhật, 08/03/2026 03:00
21°C
Chủ nhật, 08/03/2026 06:00
24°C
Chủ nhật, 08/03/2026 09:00
23°C
Chủ nhật, 08/03/2026 12:00
21°C
Chủ nhật, 08/03/2026 15:00
21°C
Chủ nhật, 08/03/2026 18:00
20°C
Chủ nhật, 08/03/2026 21:00
20°C
Thứ hai, 09/03/2026 00:00
20°C
Thứ hai, 09/03/2026 03:00
25°C
Thứ hai, 09/03/2026 06:00
25°C
Thứ hai, 09/03/2026 09:00
25°C
Thứ hai, 09/03/2026 12:00
23°C
Thứ hai, 09/03/2026 15:00
22°C
Thứ hai, 09/03/2026 18:00
22°C
Thứ hai, 09/03/2026 21:00
20°C
Thứ ba, 10/03/2026 00:00
19°C
Khánh Hòa

28°C

Cảm giác: 31°C
mây thưa
Thứ sáu, 06/03/2026 00:00
23°C
Thứ sáu, 06/03/2026 03:00
30°C
Thứ sáu, 06/03/2026 06:00
28°C
Thứ sáu, 06/03/2026 09:00
29°C
Thứ sáu, 06/03/2026 12:00
23°C
Thứ sáu, 06/03/2026 15:00
21°C
Thứ sáu, 06/03/2026 18:00
20°C
Thứ sáu, 06/03/2026 21:00
20°C
Thứ bảy, 07/03/2026 00:00
22°C
Thứ bảy, 07/03/2026 03:00
30°C
Thứ bảy, 07/03/2026 06:00
31°C
Thứ bảy, 07/03/2026 09:00
28°C
Thứ bảy, 07/03/2026 12:00
23°C
Thứ bảy, 07/03/2026 15:00
21°C
Thứ bảy, 07/03/2026 18:00
20°C
Thứ bảy, 07/03/2026 21:00
20°C
Chủ nhật, 08/03/2026 00:00
22°C
Chủ nhật, 08/03/2026 03:00
31°C
Chủ nhật, 08/03/2026 06:00
34°C
Chủ nhật, 08/03/2026 09:00
31°C
Chủ nhật, 08/03/2026 12:00
23°C
Chủ nhật, 08/03/2026 15:00
21°C
Chủ nhật, 08/03/2026 18:00
20°C
Chủ nhật, 08/03/2026 21:00
20°C
Thứ hai, 09/03/2026 00:00
23°C
Thứ hai, 09/03/2026 03:00
31°C
Thứ hai, 09/03/2026 06:00
34°C
Thứ hai, 09/03/2026 09:00
31°C
Thứ hai, 09/03/2026 12:00
24°C
Thứ hai, 09/03/2026 15:00
22°C
Thứ hai, 09/03/2026 18:00
21°C
Thứ hai, 09/03/2026 21:00
21°C
Thứ ba, 10/03/2026 00:00
23°C

Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 18,120 18,420
Kim TT/AVPL 18,125 18,430
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 18,120 18,420
Nguyên Liệu 99.99 17,500 17,700
Nguyên Liệu 99.9 17,450 17,650
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 18,000 18,400
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 17,950 18,350
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 17,880 18,330
Cập nhật: 05/03/2026 09:45
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 181,200 184,200
Hà Nội - PNJ 181,200 184,200
Đà Nẵng - PNJ 181,200 184,200
Miền Tây - PNJ 181,200 184,200
Tây Nguyên - PNJ 181,200 184,200
Đông Nam Bộ - PNJ 181,200 184,200
Cập nhật: 05/03/2026 09:45
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 18,120 18,420
Miếng SJC Nghệ An 18,120 18,420
Miếng SJC Thái Bình 18,120 18,420
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 18,120 18,420
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 18,120 18,420
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 18,120 18,420
NL 99.90 17,270
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 17,300
Trang sức 99.9 17,610 18,310
Trang sức 99.99 17,620 18,320
Cập nhật: 05/03/2026 09:45
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,812 1,842
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,812 18,422
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,812 18,423
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,809 1,839
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,809 184
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,789 1,824
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 174,094 180,594
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 128,064 136,964
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 115,294 124,194
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 102,525 111,425
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 976 1,065
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 67,318 76,218
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,812 1,842
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,812 1,842
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,812 1,842
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,812 1,842
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,812 1,842
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,812 1,842
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,812 1,842
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,812 1,842
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,812 1,842
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,812 1,842
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,812 1,842
Cập nhật: 05/03/2026 09:45
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 17995 18269 18846
CAD 18676 18954 19573
CHF 32971 33357 34008
CNY 0 3470 3830
EUR 29849 30121 31150
GBP 34236 34627 35562
HKD 0 3222 3424
JPY 160 164 170
KRW 0 16 18
NZD 0 15247 15835
SGD 20006 20289 20819
THB 746 809 864
USD (1,2) 25947 0 0
USD (5,10,20) 25987 0 0
USD (50,100) 26016 26035 26307
Cập nhật: 05/03/2026 09:45
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 26,027 26,027 26,307
USD(1-2-5) 24,986 - -
USD(10-20) 24,986 - -
EUR 30,090 30,114 31,329
JPY 164.15 164.45 171.71
GBP 34,654 34,748 35,639
AUD 18,285 18,351 18,871
CAD 18,899 18,960 19,547
CHF 33,321 33,425 34,201
SGD 20,174 20,237 20,919
CNY - 3,749 3,857
HKD 3,299 3,309 3,399
KRW 16.63 17.34 18.65
THB 794.65 804.46 858.84
NZD 15,264 15,406 15,806
SEK - 2,816 2,905
DKK - 4,023 4,149
NOK - 2,685 2,771
LAK - 0.94 1.3
MYR 6,243.53 - 7,021.55
TWD 749.46 - 903.87
SAR - 6,876.27 7,220.16
KWD - 83,476 88,476
Cập nhật: 05/03/2026 09:45
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 25,977 26,007 26,307
EUR 29,919 30,039 31,214
GBP 34,427 34,565 35,566
HKD 3,282 3,295 3,410
CHF 33,058 33,191 34,120
JPY 163.27 163.93 171.37
AUD 18,197 18,270 18,860
SGD 20,203 20,284 20,866
THB 811 814 850
CAD 18,860 18,936 19,512
NZD 15,317 15,851
KRW 17.26 18.83
Cập nhật: 05/03/2026 09:45
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 26015 26015 26307
AUD 18184 18284 19209
CAD 18859 18959 19976
CHF 33231 33261 34848
CNY 0 3772.7 0
CZK 0 1210 0
DKK 0 4090 0
EUR 30041 30071 31796
GBP 34544 34594 36357
HKD 0 3345 0
JPY 163.85 164.35 174.86
KHR 0 6.097 0
KRW 0 17.3 0
LAK 0 1.172 0
MYR 0 6840 0
NOK 0 2735 0
NZD 0 15359 0
PHP 0 410 0
SEK 0 2850 0
SGD 20174 20304 21039
THB 0 775.4 0
TWD 0 820 0
SJC 9999 18120000 18120000 18420000
SBJ 16000000 16000000 18420000
Cập nhật: 05/03/2026 09:45
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 26,030 26,080 26,307
USD20 26,030 26,080 26,307
USD1 23,803 26,080 26,307
AUD 18,260 18,360 19,484
EUR 30,205 30,205 31,645
CAD 18,814 18,914 20,243
SGD 20,264 20,414 21,003
JPY 164.33 165.83 170.57
GBP 34,456 34,806 35,706
XAU 18,118,000 0 18,422,000
CNY 0 3,648 0
THB 0 814 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 05/03/2026 09:45

Chuyển động số

Cuộc sống số Đổi mới sáng tạo Chính sách số Hạ tầng thông minh Tư vấn chỉ dẫn
Việt Nam - Hàn Quốc nâng tầm hợp tác AI, hướng tới làm chủ công nghệ lõi

Việt Nam - Hàn Quốc nâng tầm hợp tác AI, hướng tới làm chủ công nghệ lõi

Khả Như, Quang Tuấn, Doãn Quốc Đam cùng lộ diện trong phần tiền truyện nặng đô Quỷ Nhập Tràng 2

Khả Như, Quang Tuấn, Doãn Quốc Đam cùng lộ diện trong phần tiền truyện nặng đô Quỷ Nhập Tràng 2

Thành công của cuộc bầu cử quyết định trực tiếp chất lượng đầu vào của Quốc hội

Thành công của cuộc bầu cử quyết định trực tiếp chất lượng đầu vào của Quốc hội

Định hình ưu tiên quốc gia qua vận động bầu cử

Định hình ưu tiên quốc gia qua vận động bầu cử

Điện tử tiêu dùng

Mobile Computing Gia dụng Văn phòng Nghe - Nhìn E-Fashion
Vivo X300 Ultra khuấy đảo MWC 2026 với zoom quang 17x và camera 200MP

Vivo X300 Ultra khuấy đảo MWC 2026 với zoom quang 17x và camera 200MP

LG ra mắt giải pháp lọc khí siêu nhỏ gọn mới PuriCare AeroMini

LG ra mắt giải pháp lọc khí siêu nhỏ gọn mới PuriCare AeroMini

HONOR giới thiệu smartphone tích hợp AI chuyển động tại MWC 2026

HONOR giới thiệu smartphone tích hợp AI chuyển động tại MWC 2026

CES 2026: Khi

CES 2026: Khi 'trí tuệ vật lý' đánh thức những giấc mơ lười biếng của loài người

Công nghệ số

AI Blockchain Fintech Bảo mật Viễn thông - Internet Xu hướng Phần mềm - Ứng dụng
Việt Nam - Hàn Quốc nâng tầm hợp tác AI, hướng tới làm chủ công nghệ lõi

Việt Nam - Hàn Quốc nâng tầm hợp tác AI, hướng tới làm chủ công nghệ lõi

Huawei lần đầu mang siêu máy tính AI ra thị trường quốc tế

Huawei lần đầu mang siêu máy tính AI ra thị trường quốc tế

Viettel High Tech mở rộng hợp tác phát triển 6G cùng hàng loạt đối tác toàn cầu

Viettel High Tech mở rộng hợp tác phát triển 6G cùng hàng loạt đối tác toàn cầu

Meta âm thầm thử nghiệm tích hợp mua sắm vào Meta AI tại Mỹ

Meta âm thầm thử nghiệm tích hợp mua sắm vào Meta AI tại Mỹ

Khoa học

Phát minh khoa học Công trình khoa học Vũ trụ - Thiên văn
SpaceX điều chỉnh chiến lược: Ưu tiên xây dựng thành phố tự phát triển trên Mặt Trăng

SpaceX điều chỉnh chiến lược: Ưu tiên xây dựng thành phố tự phát triển trên Mặt Trăng

Khám phá công nghệ giúp tàu ngầm diesel ẩn mình dưới nước

Khám phá công nghệ giúp tàu ngầm diesel ẩn mình dưới nước

Kính viễn vọng Hubble có thể rơi xuống Trái Đất sớm hơn dự kiến

Kính viễn vọng Hubble có thể rơi xuống Trái Đất sớm hơn dự kiến

Chất thải asen độc hại có thể trở thành nguyên liệu sản xuất chip

Chất thải asen độc hại có thể trở thành nguyên liệu sản xuất chip

Chuyển đổi số

Công nghiệp 4.0 Năng lượng Y tế số Giáo dục số
Samsung đặt mục tiêu chuyển toàn bộ nhà máy sang mô hình AI tự chủ vào 2030

Samsung đặt mục tiêu chuyển toàn bộ nhà máy sang mô hình AI tự chủ vào 2030

CES 2026: Khi

CES 2026: Khi 'trí tuệ vật lý' đánh thức những giấc mơ lười biếng của loài người

Chuyển đổi số năm 2026: Từ

Chuyển đổi số năm 2026: Từ 'số hóa' đến 'kiến tạo không gian phát triển mới'

Giáo dục số định hình công dân đô thị thông minh Việt Nam

Giáo dục số định hình công dân đô thị thông minh Việt Nam

Doanh nghiệp số

Kết nối sáng tạo Khởi nghiệp Nhân lực số
Viettel High Tech mở rộng hợp tác phát triển 6G cùng hàng loạt đối tác toàn cầu

Viettel High Tech mở rộng hợp tác phát triển 6G cùng hàng loạt đối tác toàn cầu

Paramount và Warner Bros. Discovery (WBD) chuẩn bị sáp nhập với thương vụ trị giá 110 tỷ USD

Paramount và Warner Bros. Discovery (WBD) chuẩn bị sáp nhập với thương vụ trị giá 110 tỷ USD

Càng bị cô lập, startup AI Trung Quốc càng tiến xa hơn ra thế giới

Càng bị cô lập, startup AI Trung Quốc càng tiến xa hơn ra thế giới

5 tập đoàn viễn thông rót 37,5 triệu USD lập Syntelligence AI

5 tập đoàn viễn thông rót 37,5 triệu USD lập Syntelligence AI

Xe và phương tiện

Xe 365 Phương tiện bay Đánh giá - Trải nghiệm
Volvo XC90 Ultra B5 mở đặt cọc tại Việt Nam với mức giá thấp hơn bản xe cũ

Volvo XC90 Ultra B5 mở đặt cọc tại Việt Nam với mức giá thấp hơn bản xe cũ

VinFast chính thức nhận đặt cọc hai mẫu xe máy điện đổi pin Feliz II và Viper

VinFast chính thức nhận đặt cọc hai mẫu xe máy điện đổi pin Feliz II và Viper

Geely Việt Nam nhận đặt cọc EX5 EM-i: chạy thuần điện 200km, ăn xăng ngang xe máy

Geely Việt Nam nhận đặt cọc EX5 EM-i: chạy thuần điện 200km, ăn xăng ngang xe máy

Ford Việt Nam triển khai chương trình

Ford Việt Nam triển khai chương trình 'Vạn Dặm Hanh Thông'

Gaming

Game news Esports Thiết bị chơi Game
Indonesia ra mắt nền tảng nhằm chống lại tình trạng nghiện game

Indonesia ra mắt nền tảng nhằm chống lại tình trạng nghiện game

Đội tuyển eFootball Việt Nam tham dự FIFAe World Cup 2026

Đội tuyển eFootball Việt Nam tham dự FIFAe World Cup 2026

Lenovo gây ấn tượng mạnh tại MWC 2026 với loạt sản phẩm mới

Lenovo gây ấn tượng mạnh tại MWC 2026 với loạt sản phẩm mới

Team Secret Whales vô địch LCP, trở thành đại diện Việt Nam đầu tiên vô địch khu vực

Team Secret Whales vô địch LCP, trở thành đại diện Việt Nam đầu tiên vô địch khu vực