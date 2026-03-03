Samsung đặt mục tiêu chuyển toàn bộ nhà máy sang mô hình AI tự chủ vào 2030

Theo Samsung, nhà máy tự động hóa bằng trí tuệ nhân tạo (AI Autonomous Factory - AI Driven Factory)" là mô hình nhà máy nơi AI tham gia vào mọi công đoạn, từ tiếp nhận nguyên vật liệu, sản xuất, kiểm soát chất lượng đến vận chuyển.

Samsung dự kiến triển khai công nghệ “bản sao số” (digital twin) để mô phỏng toàn bộ dây chuyền. Hệ thống này cho phép theo dõi, phân tích và kiểm chứng quy trình trước khi đưa vào vận hành thực tế. Samsung cũng sẽ tăng cường các “AI agent” trong quản lý chất lượng, sản xuất và logistics nhằm xử lý dữ liệu theo thời gian thực.

Không chỉ tập trung vào năng suất, hãng cho biết sẽ mở rộng ứng dụng AI sang lĩnh vực an toàn môi trường. Các hệ thống mới có khả năng phát hiện sớm yếu tố rủi ro tại nhà máy, từ đó hạn chế sự cố và tai nạn lao động.

Một điểm đáng chú ý là Samsung sẽ đưa công nghệ “AI tác nhân” (agentic AI), dạng AI có thể tự lập kế hoạch và thực thi nhiệm vụ vào hoạt động sản xuất. Công nghệ này từng được hãng giới thiệu trên dòng Galaxy S26. Samsung nhấn mạnh, kinh nghiệm phát triển AI trong mảng di động sẽ là nền tảng cho chiến lược nhà máy tự chủ.

Trong giai đoạn chuyển từ tự động hóa sang tự chủ, Samsung dự kiến từng bước triển khai robot hình người tại các dây chuyền sản xuất. Mô hình tương lai sẽ kết hợp robot vận hành dây chuyền, robot vận chuyển vật liệu và robot lắp ráp, tất cả được điều phối bởi hệ thống AI trung tâm.

Tại các khu vực có điều kiện làm việc khắc nghiệt như nhiệt độ cao hoặc tiếng ồn lớn, Samsung sẽ áp dụng robot an toàn môi trường dựa trên “bản sao số” (digital twin) để giảm thiểu rủi ro cho con người.

Ông Lee Young-soo, Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Công nghệ Sản xuất của Samsung Electronics, cho rằng đổi mới sản xuất không còn dừng ở tự động hóa đơn thuần. “Trọng tâm là xây dựng nhà máy nơi AI có thể hiểu môi trường thực tế và đưa ra quyết định tối ưu một cách độc lập”, ông nói.

Samsung sẽ giới thiệu chiến lược AI công nghiệp và tầm nhìn nhà máy dựa trên công nghệ “bản sao số” (digital twin) tại MWC 2026, triển lãm di động diễn ra ở Barcelona (Tây Ban Nha). Trong khuôn khổ sự kiện Samsung Mobile Business Summit (SMBS), hãng cũng dự kiến công bố định hướng quản trị khi ứng dụng AI tự chủ ngày càng mở rộng trong lĩnh vực công nghiệp.

Khi AI được triển khai sâu trong sản xuất, yếu tố then chốt sẽ là tính tự chủ và độ tin cậy. Doanh nghiệp cho biết sẽ tích hợp các tiêu chuẩn an toàn ngay từ khâu thiết kế để đảm bảo hệ thống vận hành ổn định và minh bạch. Đại diện Samsung cho biết thêm.

Năm nay, SMBS đánh dấu kỷ niệm 10 năm tổ chức. Đây là sự kiện dành cho đối tác B2B, nơi Samsung chia sẻ chiến lược công nghệ và tìm kiếm cơ hội hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp