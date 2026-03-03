Chuyển đổi số
Công nghiệp 4.0 Năng lượng Y tế số Giáo dục số

Samsung đặt mục tiêu chuyển toàn bộ nhà máy sang mô hình AI tự chủ vào 2030

13:27 | 03/03/2026
Theo dõi tạp chí Điện tử và Ứng dụng trên
Samsung Electronics cho biết sẽ chuyển đổi các nhà máy trong và ngoài nước sang mô hình AI tự chủ vào năm 2030, tích hợp trí tuệ nhân tạo vào toàn bộ quy trình sản xuất.
Meta tiếp tục hoãn ra mắt siêu mô hình AI Llama 4 Behemoth Meta tiếp tục hoãn ra mắt siêu mô hình AI Llama 4 Behemoth
Bị Mỹ trừng phạt, Huawei lật ngược tình thế bằng công nghệ AI Bị Mỹ trừng phạt, Huawei lật ngược tình thế bằng công nghệ AI
Trung Quốc chỉ chậm vài tháng trong cuộc đua AI với Mỹ Trung Quốc chỉ chậm vài tháng trong cuộc đua AI với Mỹ
Samsung đặt mục tiêu chuyển toàn bộ nhà máy sang mô hình AI tự chủ vào 2030

Theo Samsung, nhà máy tự động hóa bằng trí tuệ nhân tạo (AI Autonomous Factory - AI Driven Factory)" là mô hình nhà máy nơi AI tham gia vào mọi công đoạn, từ tiếp nhận nguyên vật liệu, sản xuất, kiểm soát chất lượng đến vận chuyển.

Samsung dự kiến triển khai công nghệ “bản sao số” (digital twin) để mô phỏng toàn bộ dây chuyền. Hệ thống này cho phép theo dõi, phân tích và kiểm chứng quy trình trước khi đưa vào vận hành thực tế. Samsung cũng sẽ tăng cường các “AI agent” trong quản lý chất lượng, sản xuất và logistics nhằm xử lý dữ liệu theo thời gian thực.

Không chỉ tập trung vào năng suất, hãng cho biết sẽ mở rộng ứng dụng AI sang lĩnh vực an toàn môi trường. Các hệ thống mới có khả năng phát hiện sớm yếu tố rủi ro tại nhà máy, từ đó hạn chế sự cố và tai nạn lao động.

Một điểm đáng chú ý là Samsung sẽ đưa công nghệ “AI tác nhân” (agentic AI), dạng AI có thể tự lập kế hoạch và thực thi nhiệm vụ vào hoạt động sản xuất. Công nghệ này từng được hãng giới thiệu trên dòng Galaxy S26. Samsung nhấn mạnh, kinh nghiệm phát triển AI trong mảng di động sẽ là nền tảng cho chiến lược nhà máy tự chủ.

Trong giai đoạn chuyển từ tự động hóa sang tự chủ, Samsung dự kiến từng bước triển khai robot hình người tại các dây chuyền sản xuất. Mô hình tương lai sẽ kết hợp robot vận hành dây chuyền, robot vận chuyển vật liệu và robot lắp ráp, tất cả được điều phối bởi hệ thống AI trung tâm.

Tại các khu vực có điều kiện làm việc khắc nghiệt như nhiệt độ cao hoặc tiếng ồn lớn, Samsung sẽ áp dụng robot an toàn môi trường dựa trên “bản sao số” (digital twin) để giảm thiểu rủi ro cho con người.

Ông Lee Young-soo, Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Công nghệ Sản xuất của Samsung Electronics, cho rằng đổi mới sản xuất không còn dừng ở tự động hóa đơn thuần. “Trọng tâm là xây dựng nhà máy nơi AI có thể hiểu môi trường thực tế và đưa ra quyết định tối ưu một cách độc lập”, ông nói.

Samsung sẽ giới thiệu chiến lược AI công nghiệp và tầm nhìn nhà máy dựa trên công nghệ “bản sao số” (digital twin) tại MWC 2026, triển lãm di động diễn ra ở Barcelona (Tây Ban Nha). Trong khuôn khổ sự kiện Samsung Mobile Business Summit (SMBS), hãng cũng dự kiến công bố định hướng quản trị khi ứng dụng AI tự chủ ngày càng mở rộng trong lĩnh vực công nghiệp.

Khi AI được triển khai sâu trong sản xuất, yếu tố then chốt sẽ là tính tự chủ và độ tin cậy. Doanh nghiệp cho biết sẽ tích hợp các tiêu chuẩn an toàn ngay từ khâu thiết kế để đảm bảo hệ thống vận hành ổn định và minh bạch. Đại diện Samsung cho biết thêm.

Năm nay, SMBS đánh dấu kỷ niệm 10 năm tổ chức. Đây là sự kiện dành cho đối tác B2B, nơi Samsung chia sẻ chiến lược công nghệ và tìm kiếm cơ hội hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp

Samsung AI nhà máy nhà máy tự động hóa bằng trí tuệ nhân tạo AI Driven Factory AI tự chủ MWC 2026 Samsung Mobile Business Summit

Bài liên quan

Ericsson vận hành thành công mạng 6G ngoài phòng thí nghiệm

Ericsson vận hành thành công mạng 6G ngoài phòng thí nghiệm

HONOR giới thiệu smartphone tích hợp AI chuyển động tại MWC 2026

HONOR giới thiệu smartphone tích hợp AI chuyển động tại MWC 2026

Có thể bạn quan tâm

CES 2026: Khi

CES 2026: Khi 'trí tuệ vật lý' đánh thức những giấc mơ lười biếng của loài người

Công nghệ số
Las Vegas những ngày đầu năm 2026 không chỉ rực rỡ bởi ánh đèn neon của các sòng bài, mà còn nóng rực bởi sự sôi động từ Trung tâm Hội nghị Las Vegas, nơi vừa khép lại triển lãm Điện tử Tiêu dùng (CES) lớn nhất trong thập kỷ qua.
Chuyển đổi số năm 2026: Từ

Chuyển đổi số năm 2026: Từ 'số hóa' đến 'kiến tạo không gian phát triển mới'

Chuyển đổi số
Chuyển đổi số đang tạo ra giá trị gì? Ai là chủ thể hưởng lợi? Nhà nước đóng vai trò kiến tạo - điều phối - bảo đảm ra sao? Và đặc biệt: AI và blockchain đang tái định hình quan hệ giữa Nhà nước - thị trường - xã hội như thế nào? Tạp chí Điện tử và Ứng dụng trân trọng giới thiệu bài viết của PGS. TS. Trần Minh Tuấn về vai trò trung tâm của AI và Blockchain trong Chính phủ số, Kinh tế số và Xã hội số.
Giáo dục số định hình công dân đô thị thông minh Việt Nam

Giáo dục số định hình công dân đô thị thông minh Việt Nam

Chuyển đổi số
Giáo dục số đang tái cấu trúc cách đô thị Việt Nam vận hành. Từ học bạ điện tử, tuyển sinh trực tuyến đến trung tâm điều hành dữ liệu giáo dục, Hà Nội và TP.HCM đẩy nhanh chuyển đổi số, hình thành thế hệ công dân số có năng lực làm chủ công nghệ ngay từ ghế nhà trường.
Phó Chủ tịch Quốc hội: Tuyến cơ sở ứng dụng UAV y tế, bước tiến đột phá!

Phó Chủ tịch Quốc hội: Tuyến cơ sở ứng dụng UAV y tế, bước tiến đột phá!

Y tế số
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh nhấn mạnh, việc ứng dụng UAV tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế kỹ thuật cao cho người dân ngay từ tuyến cơ sở là rất đáng hoan nghênh.
Việt Nam giữa tái cấu trúc công nghệ toàn cầu và cuộc đua bán dẫn

Việt Nam giữa tái cấu trúc công nghệ toàn cầu và cuộc đua bán dẫn

Chuyển đổi số
Sự cạnh tranh công nghệ giữa các cường quốc đang tái cấu trúc chuỗi giá trị toàn cầu, đưa Việt Nam vào vị trí then chốt của bản đồ bán dẫn và trí tuệ nhân tạo. Dòng vốn dịch chuyển theo chiến lược đa dạng hóa sản xuất tạo ra cơ hội nâng cấp năng lực công nghiệp. Từ đầu năm 2025, các dự án công nghệ cao tiếp tục gia tăng, phản ánh vai trò ngày càng rõ nét của Việt Nam trong cấu trúc địa chính trị công nghệ mới.
Xem thêm

Đọc nhiều

Đấu trường Danh Vọng Mùa Xuân 2026 chính thức khởi tranh với nhiều thay đổi mới

Đấu trường Danh Vọng Mùa Xuân 2026 chính thức khởi tranh với nhiều thay đổi mới

Giáo sư, Viện sĩ Châu Văn Minh làm Bí thư Đảng ủy Liên hiệp các Hội Khoa học - Kỹ thuật Việt Nam

Giáo sư, Viện sĩ Châu Văn Minh làm Bí thư Đảng ủy Liên hiệp các Hội Khoa học - Kỹ thuật Việt Nam

Galaxy S26 Ultra hay S25 Ultra - 6 câu hỏi giúp bạn quyết định trước khi

Galaxy S26 Ultra hay S25 Ultra - 6 câu hỏi giúp bạn quyết định trước khi 'xuống tiền'

Bật mí ý nghĩa tên nhóm Quả Dưa Hấu sau 28 năm tái hợp

Bật mí ý nghĩa tên nhóm Quả Dưa Hấu sau 28 năm tái hợp

Bảo Tín Minh Châu ra mắt máy bán vàng tự động, thúc đẩy chuyển đổi số thị trường vàng

Bảo Tín Minh Châu ra mắt máy bán vàng tự động, thúc đẩy chuyển đổi số thị trường vàng

Editor'sChoice

Ford Mustang Mach-E: SUV điện hiệu năng cao của năm

Ford Mustang Mach-E: SUV điện hiệu năng cao của năm

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

Hà Nội
TP Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Hải Phòng
Khánh Hòa
Nghệ An
Phan Thiết
Quảng Bình
Thừa Thiên Huế
Hà Giang
Hà Nội

19°C

Cảm giác: 19°C
mưa nhẹ
Thứ năm, 05/03/2026 00:00
19°C
Thứ năm, 05/03/2026 03:00
20°C
Thứ năm, 05/03/2026 06:00
23°C
Thứ năm, 05/03/2026 09:00
23°C
Thứ năm, 05/03/2026 12:00
22°C
Thứ năm, 05/03/2026 15:00
21°C
Thứ năm, 05/03/2026 18:00
21°C
Thứ năm, 05/03/2026 21:00
21°C
Thứ sáu, 06/03/2026 00:00
21°C
Thứ sáu, 06/03/2026 03:00
22°C
Thứ sáu, 06/03/2026 06:00
25°C
Thứ sáu, 06/03/2026 09:00
25°C
Thứ sáu, 06/03/2026 12:00
22°C
Thứ sáu, 06/03/2026 15:00
21°C
Thứ sáu, 06/03/2026 18:00
20°C
Thứ sáu, 06/03/2026 21:00
20°C
Thứ bảy, 07/03/2026 00:00
20°C
Thứ bảy, 07/03/2026 03:00
25°C
Thứ bảy, 07/03/2026 06:00
28°C
Thứ bảy, 07/03/2026 09:00
26°C
Thứ bảy, 07/03/2026 12:00
23°C
Thứ bảy, 07/03/2026 15:00
21°C
Thứ bảy, 07/03/2026 18:00
21°C
Thứ bảy, 07/03/2026 21:00
21°C
Chủ nhật, 08/03/2026 00:00
21°C
Chủ nhật, 08/03/2026 03:00
22°C
Chủ nhật, 08/03/2026 06:00
21°C
Chủ nhật, 08/03/2026 09:00
23°C
Chủ nhật, 08/03/2026 12:00
22°C
Chủ nhật, 08/03/2026 15:00
21°C
Chủ nhật, 08/03/2026 18:00
21°C
Chủ nhật, 08/03/2026 21:00
21°C
TP Hồ Chí Minh

27°C

Cảm giác: 30°C
mưa nhẹ
Thứ năm, 05/03/2026 00:00
26°C
Thứ năm, 05/03/2026 03:00
31°C
Thứ năm, 05/03/2026 06:00
36°C
Thứ năm, 05/03/2026 09:00
30°C
Thứ năm, 05/03/2026 12:00
27°C
Thứ năm, 05/03/2026 15:00
26°C
Thứ năm, 05/03/2026 18:00
25°C
Thứ năm, 05/03/2026 21:00
25°C
Thứ sáu, 06/03/2026 00:00
25°C
Thứ sáu, 06/03/2026 03:00
28°C
Thứ sáu, 06/03/2026 06:00
27°C
Thứ sáu, 06/03/2026 09:00
27°C
Thứ sáu, 06/03/2026 12:00
26°C
Thứ sáu, 06/03/2026 15:00
25°C
Thứ sáu, 06/03/2026 18:00
25°C
Thứ sáu, 06/03/2026 21:00
25°C
Thứ bảy, 07/03/2026 00:00
25°C
Thứ bảy, 07/03/2026 03:00
30°C
Thứ bảy, 07/03/2026 06:00
33°C
Thứ bảy, 07/03/2026 09:00
31°C
Thứ bảy, 07/03/2026 12:00
27°C
Thứ bảy, 07/03/2026 15:00
26°C
Thứ bảy, 07/03/2026 18:00
26°C
Thứ bảy, 07/03/2026 21:00
25°C
Chủ nhật, 08/03/2026 00:00
25°C
Chủ nhật, 08/03/2026 03:00
29°C
Chủ nhật, 08/03/2026 06:00
34°C
Chủ nhật, 08/03/2026 09:00
32°C
Chủ nhật, 08/03/2026 12:00
27°C
Chủ nhật, 08/03/2026 15:00
26°C
Chủ nhật, 08/03/2026 18:00
26°C
Chủ nhật, 08/03/2026 21:00
25°C
Đà Nẵng

25°C

Cảm giác: 26°C
mây cụm
Thứ năm, 05/03/2026 00:00
23°C
Thứ năm, 05/03/2026 03:00
24°C
Thứ năm, 05/03/2026 06:00
24°C
Thứ năm, 05/03/2026 09:00
24°C
Thứ năm, 05/03/2026 12:00
24°C
Thứ năm, 05/03/2026 15:00
23°C
Thứ năm, 05/03/2026 18:00
23°C
Thứ năm, 05/03/2026 21:00
23°C
Thứ sáu, 06/03/2026 00:00
23°C
Thứ sáu, 06/03/2026 03:00
24°C
Thứ sáu, 06/03/2026 06:00
24°C
Thứ sáu, 06/03/2026 09:00
24°C
Thứ sáu, 06/03/2026 12:00
23°C
Thứ sáu, 06/03/2026 15:00
23°C
Thứ sáu, 06/03/2026 18:00
23°C
Thứ sáu, 06/03/2026 21:00
24°C
Thứ bảy, 07/03/2026 00:00
23°C
Thứ bảy, 07/03/2026 03:00
25°C
Thứ bảy, 07/03/2026 06:00
25°C
Thứ bảy, 07/03/2026 09:00
25°C
Thứ bảy, 07/03/2026 12:00
24°C
Thứ bảy, 07/03/2026 15:00
23°C
Thứ bảy, 07/03/2026 18:00
23°C
Thứ bảy, 07/03/2026 21:00
22°C
Chủ nhật, 08/03/2026 00:00
22°C
Chủ nhật, 08/03/2026 03:00
24°C
Chủ nhật, 08/03/2026 06:00
25°C
Chủ nhật, 08/03/2026 09:00
25°C
Chủ nhật, 08/03/2026 12:00
23°C
Chủ nhật, 08/03/2026 15:00
23°C
Chủ nhật, 08/03/2026 18:00
23°C
Chủ nhật, 08/03/2026 21:00
23°C
Hải Phòng

16°C

Cảm giác: 16°C
mưa nhẹ
Thứ năm, 05/03/2026 00:00
19°C
Thứ năm, 05/03/2026 03:00
21°C
Thứ năm, 05/03/2026 06:00
24°C
Thứ năm, 05/03/2026 09:00
22°C
Thứ năm, 05/03/2026 12:00
21°C
Thứ năm, 05/03/2026 15:00
21°C
Thứ năm, 05/03/2026 18:00
21°C
Thứ năm, 05/03/2026 21:00
21°C
Thứ sáu, 06/03/2026 00:00
21°C
Thứ sáu, 06/03/2026 03:00
23°C
Thứ sáu, 06/03/2026 06:00
25°C
Thứ sáu, 06/03/2026 09:00
24°C
Thứ sáu, 06/03/2026 12:00
22°C
Thứ sáu, 06/03/2026 15:00
21°C
Thứ sáu, 06/03/2026 18:00
20°C
Thứ sáu, 06/03/2026 21:00
20°C
Thứ bảy, 07/03/2026 00:00
20°C
Thứ bảy, 07/03/2026 03:00
25°C
Thứ bảy, 07/03/2026 06:00
26°C
Thứ bảy, 07/03/2026 09:00
25°C
Thứ bảy, 07/03/2026 12:00
21°C
Thứ bảy, 07/03/2026 15:00
21°C
Thứ bảy, 07/03/2026 18:00
21°C
Thứ bảy, 07/03/2026 21:00
21°C
Chủ nhật, 08/03/2026 00:00
21°C
Chủ nhật, 08/03/2026 03:00
21°C
Chủ nhật, 08/03/2026 06:00
23°C
Chủ nhật, 08/03/2026 09:00
23°C
Chủ nhật, 08/03/2026 12:00
22°C
Chủ nhật, 08/03/2026 15:00
22°C
Chủ nhật, 08/03/2026 18:00
21°C
Chủ nhật, 08/03/2026 21:00
21°C
Khánh Hòa

24°C

Cảm giác: 25°C
mây đen u ám
Thứ năm, 05/03/2026 00:00
23°C
Thứ năm, 05/03/2026 03:00
31°C
Thứ năm, 05/03/2026 06:00
34°C
Thứ năm, 05/03/2026 09:00
31°C
Thứ năm, 05/03/2026 12:00
23°C
Thứ năm, 05/03/2026 15:00
22°C
Thứ năm, 05/03/2026 18:00
22°C
Thứ năm, 05/03/2026 21:00
21°C
Thứ sáu, 06/03/2026 00:00
23°C
Thứ sáu, 06/03/2026 03:00
31°C
Thứ sáu, 06/03/2026 06:00
28°C
Thứ sáu, 06/03/2026 09:00
25°C
Thứ sáu, 06/03/2026 12:00
23°C
Thứ sáu, 06/03/2026 15:00
22°C
Thứ sáu, 06/03/2026 18:00
21°C
Thứ sáu, 06/03/2026 21:00
21°C
Thứ bảy, 07/03/2026 00:00
23°C
Thứ bảy, 07/03/2026 03:00
28°C
Thứ bảy, 07/03/2026 06:00
27°C
Thứ bảy, 07/03/2026 09:00
27°C
Thứ bảy, 07/03/2026 12:00
22°C
Thứ bảy, 07/03/2026 15:00
21°C
Thứ bảy, 07/03/2026 18:00
20°C
Thứ bảy, 07/03/2026 21:00
19°C
Chủ nhật, 08/03/2026 00:00
21°C
Chủ nhật, 08/03/2026 03:00
31°C
Chủ nhật, 08/03/2026 06:00
32°C
Chủ nhật, 08/03/2026 09:00
30°C
Chủ nhật, 08/03/2026 12:00
23°C
Chủ nhật, 08/03/2026 15:00
21°C
Chủ nhật, 08/03/2026 18:00
20°C
Chủ nhật, 08/03/2026 21:00
21°C
Nghệ An

17°C

Cảm giác: 18°C
mây đen u ám
Thứ năm, 05/03/2026 00:00
17°C
Thứ năm, 05/03/2026 03:00
21°C
Thứ năm, 05/03/2026 06:00
24°C
Thứ năm, 05/03/2026 09:00
23°C
Thứ năm, 05/03/2026 12:00
20°C
Thứ năm, 05/03/2026 15:00
18°C
Thứ năm, 05/03/2026 18:00
19°C
Thứ năm, 05/03/2026 21:00
18°C
Thứ sáu, 06/03/2026 00:00
19°C
Thứ sáu, 06/03/2026 03:00
20°C
Thứ sáu, 06/03/2026 06:00
19°C
Thứ sáu, 06/03/2026 09:00
21°C
Thứ sáu, 06/03/2026 12:00
19°C
Thứ sáu, 06/03/2026 15:00
17°C
Thứ sáu, 06/03/2026 18:00
16°C
Thứ sáu, 06/03/2026 21:00
16°C
Thứ bảy, 07/03/2026 00:00
17°C
Thứ bảy, 07/03/2026 03:00
19°C
Thứ bảy, 07/03/2026 06:00
25°C
Thứ bảy, 07/03/2026 09:00
25°C
Thứ bảy, 07/03/2026 12:00
19°C
Thứ bảy, 07/03/2026 15:00
19°C
Thứ bảy, 07/03/2026 18:00
19°C
Thứ bảy, 07/03/2026 21:00
18°C
Chủ nhật, 08/03/2026 00:00
18°C
Chủ nhật, 08/03/2026 03:00
23°C
Chủ nhật, 08/03/2026 06:00
27°C
Chủ nhật, 08/03/2026 09:00
24°C
Chủ nhật, 08/03/2026 12:00
21°C
Chủ nhật, 08/03/2026 15:00
19°C
Chủ nhật, 08/03/2026 18:00
19°C
Chủ nhật, 08/03/2026 21:00
19°C
Phan Thiết

24°C

Cảm giác: 25°C
mây đen u ám
Thứ năm, 05/03/2026 00:00
25°C
Thứ năm, 05/03/2026 03:00
30°C
Thứ năm, 05/03/2026 06:00
31°C
Thứ năm, 05/03/2026 09:00
29°C
Thứ năm, 05/03/2026 12:00
26°C
Thứ năm, 05/03/2026 15:00
25°C
Thứ năm, 05/03/2026 18:00
24°C
Thứ năm, 05/03/2026 21:00
24°C
Thứ sáu, 06/03/2026 00:00
25°C
Thứ sáu, 06/03/2026 03:00
31°C
Thứ sáu, 06/03/2026 06:00
31°C
Thứ sáu, 06/03/2026 09:00
30°C
Thứ sáu, 06/03/2026 12:00
27°C
Thứ sáu, 06/03/2026 15:00
25°C
Thứ sáu, 06/03/2026 18:00
24°C
Thứ sáu, 06/03/2026 21:00
24°C
Thứ bảy, 07/03/2026 00:00
25°C
Thứ bảy, 07/03/2026 03:00
30°C
Thứ bảy, 07/03/2026 06:00
30°C
Thứ bảy, 07/03/2026 09:00
28°C
Thứ bảy, 07/03/2026 12:00
26°C
Thứ bảy, 07/03/2026 15:00
24°C
Thứ bảy, 07/03/2026 18:00
24°C
Thứ bảy, 07/03/2026 21:00
23°C
Chủ nhật, 08/03/2026 00:00
24°C
Chủ nhật, 08/03/2026 03:00
30°C
Chủ nhật, 08/03/2026 06:00
31°C
Chủ nhật, 08/03/2026 09:00
31°C
Chủ nhật, 08/03/2026 12:00
26°C
Chủ nhật, 08/03/2026 15:00
25°C
Chủ nhật, 08/03/2026 18:00
25°C
Chủ nhật, 08/03/2026 21:00
24°C
Quảng Bình

18°C

Cảm giác: 18°C
mây đen u ám
Thứ năm, 05/03/2026 00:00
16°C
Thứ năm, 05/03/2026 03:00
21°C
Thứ năm, 05/03/2026 06:00
22°C
Thứ năm, 05/03/2026 09:00
21°C
Thứ năm, 05/03/2026 12:00
19°C
Thứ năm, 05/03/2026 15:00
18°C
Thứ năm, 05/03/2026 18:00
18°C
Thứ năm, 05/03/2026 21:00
18°C
Thứ sáu, 06/03/2026 00:00
18°C
Thứ sáu, 06/03/2026 03:00
19°C
Thứ sáu, 06/03/2026 06:00
21°C
Thứ sáu, 06/03/2026 09:00
21°C
Thứ sáu, 06/03/2026 12:00
18°C
Thứ sáu, 06/03/2026 15:00
17°C
Thứ sáu, 06/03/2026 18:00
17°C
Thứ sáu, 06/03/2026 21:00
17°C
Thứ bảy, 07/03/2026 00:00
18°C
Thứ bảy, 07/03/2026 03:00
21°C
Thứ bảy, 07/03/2026 06:00
22°C
Thứ bảy, 07/03/2026 09:00
21°C
Thứ bảy, 07/03/2026 12:00
18°C
Thứ bảy, 07/03/2026 15:00
17°C
Thứ bảy, 07/03/2026 18:00
17°C
Thứ bảy, 07/03/2026 21:00
17°C
Chủ nhật, 08/03/2026 00:00
18°C
Chủ nhật, 08/03/2026 03:00
21°C
Chủ nhật, 08/03/2026 06:00
23°C
Chủ nhật, 08/03/2026 09:00
21°C
Chủ nhật, 08/03/2026 12:00
19°C
Chủ nhật, 08/03/2026 15:00
18°C
Chủ nhật, 08/03/2026 18:00
18°C
Chủ nhật, 08/03/2026 21:00
18°C
Thừa Thiên Huế

24°C

Cảm giác: 24°C
mây cụm
Thứ năm, 05/03/2026 00:00
20°C
Thứ năm, 05/03/2026 03:00
23°C
Thứ năm, 05/03/2026 06:00
25°C
Thứ năm, 05/03/2026 09:00
22°C
Thứ năm, 05/03/2026 12:00
21°C
Thứ năm, 05/03/2026 15:00
21°C
Thứ năm, 05/03/2026 18:00
20°C
Thứ năm, 05/03/2026 21:00
20°C
Thứ sáu, 06/03/2026 00:00
20°C
Thứ sáu, 06/03/2026 03:00
23°C
Thứ sáu, 06/03/2026 06:00
24°C
Thứ sáu, 06/03/2026 09:00
23°C
Thứ sáu, 06/03/2026 12:00
20°C
Thứ sáu, 06/03/2026 15:00
20°C
Thứ sáu, 06/03/2026 18:00
19°C
Thứ sáu, 06/03/2026 21:00
19°C
Thứ bảy, 07/03/2026 00:00
20°C
Thứ bảy, 07/03/2026 03:00
24°C
Thứ bảy, 07/03/2026 06:00
25°C
Thứ bảy, 07/03/2026 09:00
24°C
Thứ bảy, 07/03/2026 12:00
21°C
Thứ bảy, 07/03/2026 15:00
20°C
Thứ bảy, 07/03/2026 18:00
19°C
Thứ bảy, 07/03/2026 21:00
18°C
Chủ nhật, 08/03/2026 00:00
19°C
Chủ nhật, 08/03/2026 03:00
27°C
Chủ nhật, 08/03/2026 06:00
26°C
Chủ nhật, 08/03/2026 09:00
25°C
Chủ nhật, 08/03/2026 12:00
20°C
Chủ nhật, 08/03/2026 15:00
19°C
Chủ nhật, 08/03/2026 18:00
19°C
Chủ nhật, 08/03/2026 21:00
18°C
Hà Giang

19°C

Cảm giác: 19°C
mây đen u ám
Thứ năm, 05/03/2026 00:00
17°C
Thứ năm, 05/03/2026 03:00
23°C
Thứ năm, 05/03/2026 06:00
24°C
Thứ năm, 05/03/2026 09:00
24°C
Thứ năm, 05/03/2026 12:00
20°C
Thứ năm, 05/03/2026 15:00
20°C
Thứ năm, 05/03/2026 18:00
20°C
Thứ năm, 05/03/2026 21:00
19°C
Thứ sáu, 06/03/2026 00:00
19°C
Thứ sáu, 06/03/2026 03:00
21°C
Thứ sáu, 06/03/2026 06:00
25°C
Thứ sáu, 06/03/2026 09:00
25°C
Thứ sáu, 06/03/2026 12:00
21°C
Thứ sáu, 06/03/2026 15:00
21°C
Thứ sáu, 06/03/2026 18:00
20°C
Thứ sáu, 06/03/2026 21:00
20°C
Thứ bảy, 07/03/2026 00:00
19°C
Thứ bảy, 07/03/2026 03:00
20°C
Thứ bảy, 07/03/2026 06:00
19°C
Thứ bảy, 07/03/2026 09:00
19°C
Thứ bảy, 07/03/2026 12:00
19°C
Thứ bảy, 07/03/2026 15:00
19°C
Thứ bảy, 07/03/2026 18:00
19°C
Thứ bảy, 07/03/2026 21:00
18°C
Chủ nhật, 08/03/2026 00:00
18°C
Chủ nhật, 08/03/2026 03:00
19°C
Chủ nhật, 08/03/2026 06:00
19°C
Chủ nhật, 08/03/2026 09:00
19°C
Chủ nhật, 08/03/2026 12:00
18°C
Chủ nhật, 08/03/2026 15:00
18°C
Chủ nhật, 08/03/2026 18:00
18°C
Chủ nhật, 08/03/2026 21:00
18°C

Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 18,520 18,820
Kim TT/AVPL 18,525 18,830
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 18,520 18,820
Nguyên Liệu 99.99 17,900 18,100
Nguyên Liệu 99.9 17,850 18,050
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 18,400 18,800
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 18,350 18,750
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 18,280 18,730
Cập nhật: 04/03/2026 04:45
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 185,100 188,100
Hà Nội - PNJ 185,100 188,100
Đà Nẵng - PNJ 185,100 188,100
Miền Tây - PNJ 185,100 188,100
Tây Nguyên - PNJ 185,100 188,100
Đông Nam Bộ - PNJ 185,100 188,100
Cập nhật: 04/03/2026 04:45
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 18,520 18,820
Miếng SJC Nghệ An 18,520 18,820
Miếng SJC Thái Bình 18,520 18,820
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 18,520 18,820
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 18,520 18,820
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 18,520 18,820
NL 99.90 17,620
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 17,650
Trang sức 99.9 18,010 18,710
Trang sức 99.99 18,020 18,720
Cập nhật: 04/03/2026 04:45
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,852 1,882
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,852 18,822
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,852 18,823
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,849 1,879
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,849 188
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,829 1,864
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 178,054 184,554
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 131,064 139,964
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 118,015 126,915
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 104,965 113,865
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 99,932 108,832
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 68,987 77,887
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,852 1,882
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,852 1,882
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,852 1,882
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,852 1,882
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,852 1,882
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,852 1,882
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,852 1,882
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,852 1,882
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,852 1,882
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,852 1,882
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,852 1,882
Cập nhật: 04/03/2026 04:45
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 17912 18186 18763
CAD 18593 18870 19487
CHF 32691 33075 33722
CNY 0 3470 3830
EUR 29777 30049 31083
GBP 34045 34435 35378
HKD 0 3224 3427
JPY 159 163 169
KRW 0 16 18
NZD 0 15118 15709
SGD 19960 20242 20774
THB 742 805 859
USD (1,2) 25937 0 0
USD (5,10,20) 25977 0 0
USD (50,100) 26006 26025 26298
Cập nhật: 04/03/2026 04:45
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 26,002 26,002 26,298
USD(1-2-5) 24,962 - -
USD(10-20) 24,962 - -
EUR 30,134 30,158 31,393
JPY 163.05 163.34 170.7
GBP 34,613 34,707 35,619
AUD 18,289 18,355 18,885
CAD 18,805 18,865 19,455
CHF 33,163 33,266 34,077
SGD 20,139 20,202 20,893
CNY - 3,746 3,857
HKD 3,288 3,298 3,390
KRW 16.51 17.22 18.54
THB 794.54 804.35 857.91
NZD 15,230 15,371 15,774
SEK - 2,810 2,901
DKK - 4,029 4,158
NOK - 2,693 2,780
LAK - 0.93 1.29
MYR 6,235.96 - 7,019.32
TWD 748.19 - 903.48
SAR - 6,857.9 7,203.56
KWD - 83,362 88,413
Cập nhật: 04/03/2026 04:45
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 25,968 25,998 26,298
EUR 30,048 30,169 31,346
GBP 34,493 34,632 35,635
HKD 3,280 3,293 3,408
CHF 33,023 33,156 34,084
JPY 162.33 162.98 170.36
AUD 18,243 18,316 18,906
SGD 20,217 20,298 20,881
THB 814 817 854
CAD 18,808 18,884 19,458
NZD 15,321 15,855
KRW 17.21 18.78
Cập nhật: 04/03/2026 04:45
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 26102 26102 26298
AUD 18110 18210 19132
CAD 18786 18886 19900
CHF 32946 32976 34555
CNY 0 3763.8 0
CZK 0 1210 0
DKK 0 4090 0
EUR 29980 30010 31732
GBP 34370 34420 36178
HKD 0 3345 0
JPY 162.75 163.25 173.76
KHR 0 6.097 0
KRW 0 17.5 0
LAK 0 1.172 0
MYR 0 6840 0
NOK 0 2735 0
NZD 0 15235 0
PHP 0 410 0
SEK 0 2850 0
SGD 20129 20259 20990
THB 0 771.8 0
TWD 0 820 0
SJC 9999 18520000 18520000 18820000
SBJ 16700000 16700000 18820000
Cập nhật: 04/03/2026 04:45
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 26,018 26,068 26,298
USD20 26,018 26,068 26,298
USD1 23,794 26,068 26,298
AUD 18,278 18,378 19,492
EUR 30,246 30,246 31,662
CAD 18,756 18,856 20,166
SGD 20,251 20,401 20,973
JPY 163.54 165.04 171.5
GBP 34,364 34,714 35,601
XAU 18,518,000 0 18,822,000
CNY 0 3,649 0
THB 0 810 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 04/03/2026 04:45

Chuyển động số

Cuộc sống số Đổi mới sáng tạo Chính sách số Hạ tầng thông minh Tư vấn chỉ dẫn
Hơn 72 giờ

Hơn 72 giờ 'tê liệt' internet tại Iran

Đẩy mạnh tuyên truyền cao điểm bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp

Đẩy mạnh tuyên truyền cao điểm bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp

Hưng Yên giao quyền tự chủ tài chính cho cơ quan báo chí địa phương

Hưng Yên giao quyền tự chủ tài chính cho cơ quan báo chí địa phương

Xây dựng Quốc hội thực sự đổi mới, chuyên nghiệp, đủ tầm dẫn dắt tiến trình hoàn thiện thể chế trong kỷ nguyên mới

Xây dựng Quốc hội thực sự đổi mới, chuyên nghiệp, đủ tầm dẫn dắt tiến trình hoàn thiện thể chế trong kỷ nguyên mới

Điện tử tiêu dùng

Mobile Computing Gia dụng Văn phòng Nghe - Nhìn E-Fashion
LG ra mắt giải pháp lọc khí siêu nhỏ gọn mới PuriCare AeroMini

LG ra mắt giải pháp lọc khí siêu nhỏ gọn mới PuriCare AeroMini

HONOR giới thiệu smartphone tích hợp AI chuyển động tại MWC 2026

HONOR giới thiệu smartphone tích hợp AI chuyển động tại MWC 2026

CES 2026: Khi

CES 2026: Khi 'trí tuệ vật lý' đánh thức những giấc mơ lười biếng của loài người

SONY trình làng mẫu tai nghe true-wireless cao cấp thế hệ mới nhất

SONY trình làng mẫu tai nghe true-wireless cao cấp thế hệ mới nhất

Công nghệ số

AI Blockchain Fintech Bảo mật Viễn thông - Internet Xu hướng Phần mềm - Ứng dụng
Trung Quốc tung năm mô hình AI mới, MiniMax vượt mặt DeepSeek trong mắt phố Wall

Trung Quốc tung năm mô hình AI mới, MiniMax vượt mặt DeepSeek trong mắt phố Wall

Hơn 72 giờ

Hơn 72 giờ 'tê liệt' internet tại Iran

Ericsson vận hành thành công mạng 6G ngoài phòng thí nghiệm

Ericsson vận hành thành công mạng 6G ngoài phòng thí nghiệm

Claude dẫn đầu App Store sau khi bổ sung tính năng bộ nhớ vào gói miễn phí

Claude dẫn đầu App Store sau khi bổ sung tính năng bộ nhớ vào gói miễn phí

Khoa học

Phát minh khoa học Công trình khoa học Vũ trụ - Thiên văn
SpaceX điều chỉnh chiến lược: Ưu tiên xây dựng thành phố tự phát triển trên Mặt Trăng

SpaceX điều chỉnh chiến lược: Ưu tiên xây dựng thành phố tự phát triển trên Mặt Trăng

Khám phá công nghệ giúp tàu ngầm diesel ẩn mình dưới nước

Khám phá công nghệ giúp tàu ngầm diesel ẩn mình dưới nước

Kính viễn vọng Hubble có thể rơi xuống Trái Đất sớm hơn dự kiến

Kính viễn vọng Hubble có thể rơi xuống Trái Đất sớm hơn dự kiến

Chất thải asen độc hại có thể trở thành nguyên liệu sản xuất chip

Chất thải asen độc hại có thể trở thành nguyên liệu sản xuất chip

Kinh tế số

Thị trường Giao dịch số Thương mại điện tử
Trung Quốc tung năm mô hình AI mới, MiniMax vượt mặt DeepSeek trong mắt phố Wall

Trung Quốc tung năm mô hình AI mới, MiniMax vượt mặt DeepSeek trong mắt phố Wall

Tuyên bố Mùa xuân 2026: Ngân sách Anh nhiều khả năng

Tuyên bố Mùa xuân 2026: Ngân sách Anh nhiều khả năng 'án binh bất động'

Thị trường toàn cầu rung lắc, cổ phiếu quốc phòng Hàn Quốc bứt phá

Thị trường toàn cầu rung lắc, cổ phiếu quốc phòng Hàn Quốc bứt phá

Trung Quốc xem xét hạn chế sản lượng xe điện trước nguy cơ dư thừa 50 triệu chiếc

Trung Quốc xem xét hạn chế sản lượng xe điện trước nguy cơ dư thừa 50 triệu chiếc

Doanh nghiệp số

Kết nối sáng tạo Khởi nghiệp Nhân lực số
5 tập đoàn viễn thông rót 37,5 triệu USD lập Syntelligence AI

5 tập đoàn viễn thông rót 37,5 triệu USD lập Syntelligence AI

FPT bước vào sân chơi 6G toàn cầu

FPT bước vào sân chơi 6G toàn cầu

Công nghệ Việt Nam bước vào

Công nghệ Việt Nam bước vào 'The IQ Era' tại MWC Barcelona 2026

Các công ty khởi nghiệp công nghệ của Israel huy động được 775 triệu đô la

Các công ty khởi nghiệp công nghệ của Israel huy động được 775 triệu đô la

Xe và phương tiện

Xe 365 Phương tiện bay Đánh giá - Trải nghiệm
Ford Việt Nam triển khai chương trình

Ford Việt Nam triển khai chương trình 'Vạn Dặm Hanh Thông'

VinFast Lạc Hồng 800S và 900S: Xe sang Việt Nam ra mắt năm 2027

VinFast Lạc Hồng 800S và 900S: Xe sang Việt Nam ra mắt năm 2027

LG hợp tác Qualcomm phát triển công nghệ ô tô thông minh 6G

LG hợp tác Qualcomm phát triển công nghệ ô tô thông minh 6G

Trung Quốc xem xét hạn chế sản lượng xe điện trước nguy cơ dư thừa 50 triệu chiếc

Trung Quốc xem xét hạn chế sản lượng xe điện trước nguy cơ dư thừa 50 triệu chiếc

Gaming

Game news Esports Thiết bị chơi Game
Indonesia ra mắt nền tảng nhằm chống lại tình trạng nghiện game

Indonesia ra mắt nền tảng nhằm chống lại tình trạng nghiện game

Đội tuyển eFootball Việt Nam tham dự FIFAe World Cup 2026

Đội tuyển eFootball Việt Nam tham dự FIFAe World Cup 2026

Lenovo gây ấn tượng mạnh tại MWC 2026 với loạt sản phẩm mới

Lenovo gây ấn tượng mạnh tại MWC 2026 với loạt sản phẩm mới

Team Secret Whales vô địch LCP, trở thành đại diện Việt Nam đầu tiên vô địch khu vực

Team Secret Whales vô địch LCP, trở thành đại diện Việt Nam đầu tiên vô địch khu vực