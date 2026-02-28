Điện tử tiêu dùng

Tất tần tật các chức năng AI mới có trong Samsung Galaxy S26

Thành Biên

Thành Biên

17:27 | 28/02/2026
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Samsung Galaxy S26 series bước vào thế hệ mới với chiến lược đặt AI làm trung tâm của dòng sản phẩm. Thay vì chỉ bổ sung vài tính năng rời rạc, trang bị loạt tính năng AI nâng cấp, nhằm tham vọng biến smartphone thành trợ lý chủ động.
Galaxy S26 và bước ngoặt Agentic AI: Khi điện thoại học cách tự hành động Galaxy S26 và bước ngoặt Agentic AI: Khi điện thoại học cách tự hành động
Google nâng cấp tính năng Circle to Search ngay trên Samsung Galaxy S26 Google nâng cấp tính năng Circle to Search ngay trên Samsung Galaxy S26
Samsung Galaxy S26: Khi AI không còn là tính năng phụ Samsung Galaxy S26: Khi AI không còn là tính năng phụ

Samsung cài đặt sẵn giao diện người dùng One UI 8.5 dựa trên hệ điều hành Android 16 mới nhất cho dòng Galaxy S26. Phần mềm này mang đến nhiều tính năng AI thú vị như:

Agentic AI: Trợ lí ảo trực tiếp thực thi tác vụ

Thay đổi đáng chú ý nhất nằm ở phiên bản Gemini dạng “agent”. Google nâng cấp Gemini vượt khỏi vai trò chatbot hỏi – đáp. Trên Galaxy S26, trợ lý này có thể trực tiếp thao tác trên thiết bị để tự động xử lý chuỗi tác vụ nhiều bước.

Người dùng chỉ cần nhấn giữ nút nguồn và đưa ra yêu cầu như đặt chuyến xe giá rẻ nhất về nhà hoặc đặt lại món ăn quen thuộc. Hệ thống sẽ mở môi trường ảo bảo mật, tự so sánh lựa chọn, chuẩn bị thông tin thanh toán và gửi thông báo yêu cầu xác nhận cuối cùng. Trong suốt quá trình, người dùng vẫn có thể tiếp tục lướt web hay nhắn tin.

Galaxy S26 được tích hợp Agentic AI. Nguồn ảnh: Samsung
Galaxy S26 được tích hợp Agentic AI. Nguồn ảnh: Samsung

Ở giai đoạn thử nghiệm tại Mỹ và Hàn Quốc, Gemini hỗ trợ ba nhóm tác vụ chính: đặt món qua DoorDash hoặc Uber Eats; đặt xe; tạo giỏ hàng tạp hóa dựa lịch sử mua sắm. Google đồng thời triển khai tính năng này trên Google Pixel 10, cho thấy tham vọng phổ cập mô hình AI tự thực thi trên Android.

Quan trọng hơn, hệ thống không tự động thanh toán nếu chưa có thao tác xác nhận thủ công. Cách thiết kế này giữ quyền quyết định cuối cùng trong tay người dùng.

Circle to Search với khả năng thấu hiểu bối cảnh

Google nâng cấp tính năng Circle to Search ngay trên Samsung Galaxy S26 theo hướng phân tích ngữ cảnh tổng thể. Thay vì nhận diện một vật thể đơn lẻ, AI Mode mới có thể đọc toàn bộ khung hình và xác định mối liên hệ giữa nhiều thành phần.

Phiên bản Circle to Search nâng cấp được Google trang bị trên Galaxy S26
Phiên bản Circle to Search nâng cấp được Google trang bị trên Galaxy S26

Khi khoanh tròn một bộ trang phục, máy sẽ liệt kê từng món liên quan và cho phép thử đồ ảo trên hình đại diện kỹ thuật số. Nếu người dùng khoanh nhóm cây hoặc động vật, hệ thống tạo bản tóm lược về hệ sinh thái thay vì buộc tìm từng yếu tố riêng rẽ. Cách tiếp cận này giúp rút ngắn quá trình tra cứu và tăng độ chính xác khi tìm thông tin theo ngữ cảnh.

AI ISP trên camera trước và khả năng chỉnh sửa ảnh bằng lời nói

Samsung tích hợp AI ISP lên camera trước, cải thiện xử lý màu da và duy trì chi tiết trong điều kiện ánh sáng phức tạp. Song song đó, bộ công cụ Photo Assist cho phép chỉnh sửa bằng mô tả tự nhiên. Người dùng có thể yêu cầu đổi bối cảnh ngày thành đêm, xóa chi tiết gây nhiễu, bổ sung phần hình bị thiếu hoặc thay đổi trang phục.

Samsung tích hợp AI ISP lên camera trước
Samsung tích hợp AI ISP lên camera trước

Hệ thống thực hiện chỉnh sửa theo từng bước, lưu lịch sử thao tác và cho phép hoàn tác nhanh. Creative Studio cũng bổ sung tùy chọn chuyển ảnh sang phong cách hoạt hình 3D, mở rộng khả năng sáng tạo nội dung ngay trên thiết bị.

Ngoài hình ảnh, Samsung cải tiến tính năng xóa tiếng ồn nền trong video và cả luồng phát trực tiếp, cho phép kích hoạt nhanh qua nút chuyển đổi mà không cần vào trình chỉnh sửa chuyên sâu.

Now Nudge và Now Brief: AI chủ động gợi ý tác vụ theo ngữ cảnh

Now Nudge hoạt động trực tiếp khi người dùng nhập dữ liệu, đưa ra gợi ý phù hợp với ngữ cảnh công việc để hạn chế gián đoạn. Nếu bạn bè yêu cầu gửi ảnh chuyến đi gần đây, hệ thống có thể tự động đề xuất những hình liên quan trong thư viện.

Trong khi đó, Now Brief đóng vai trò bảng thông tin thông minh. Ứng dụng tự hiển thị lịch hẹn, cập nhật chuyến bay, thay đổi kế hoạch hoặc nội dung quan trọng vào đúng thời điểm. Người dùng không cần mở từng ứng dụng để kiểm tra thủ công. Cơ chế này giúp duy trì mạch công việc và giảm nguy cơ bỏ sót thông tin.

Đội ngũ trợ lý AI với nhiều lựa chọn khác nhau

Samsung tiếp tục duy trì AI Bixby với khả năng hiểu ngôn ngữ tự nhiên đã được nâng cấp. Ngoài ra, người dùng có thể điều chỉnh cài đặt hoặc điều hướng thiết bị bằng hội thoại thông thường.

Bên cạnh đó, Galaxy S26 cho phép chuyển đổi linh hoạt giữa nhiều trợ lý, bao gồm Gemini và Perplexity. Mô hình đa trợ lý giúp người dùng chọn công cụ phù hợp cho từng nhu cầu thay vì phụ thuộc vào một nền tảng duy nhất.

Galaxy S26 cho phép chuyển đổi linh hoạt giữa nhiều trợ lý ảo
Galaxy S26 cho phép chuyển đổi linh hoạt giữa nhiều trợ lý ảo

Lọc cuộc gọi và cảnh báo quyền riêng tư theo thời gian thực

Galaxy S26 tích hợp Call Screening nhằm xử lý cuộc gọi từ số lạ. AI sẽ trả lời thay người dùng, ghi nhận mục đích liên hệ và cung cấp bản tóm tắt ngắn để chủ máy quyết định có nên nghe hay không. Tính năng này hướng tới việc giảm thiểu cuộc gọi rác.

Song song đó, Privacy Alerts giám sát các ứng dụng có quyền quản trị thiết bị. Khi phát hiện ứng dụng truy cập dữ liệu nhạy cảm như vị trí chính xác, danh bạ hoặc nhật ký cuộc gọi mà không có lý do rõ ràng, hệ thống sẽ gửi cảnh báo ngay lập tức. Người dùng có thể thu hồi quyền truy cập chỉ với vài thao tác.

Google cũng cho phép tắt tùy chọn sử dụng ảnh chụp màn hình ẩn danh trong quá trình huấn luyện AI, tăng tính minh bạch trong thu thập dữ liệu.

Tóm tắt hội thoại dài, sắp xếp theo mức độ ưu tiên

Trên Samsung Galaxy S26 series, Samsung tích hợp hệ thống AI có khả năng phân tích nội dung từ các cuộc trò chuyện kéo dài trên nhiều nền tảng nhắn tin. Thay vì buộc người dùng cuộn lại hàng chục, thậm chí hàng trăm tin nhắn để nắm bắt nội dung chính, hệ thống sẽ tự động tạo bản tóm tắt ngắn gọn, làm rõ những điểm quan trọng như thời gian hẹn, địa điểm, yêu cầu công việc hoặc quyết định cuối cùng của nhóm.

Tất tần tật các chức năng AI mới có trong Samsung Galaxy S26
Galaxy S26 tích hợp hệ thống AI có khả năng phân tích nội dung từ các cuộc hội thoại

AI không chỉ rút gọn nội dung mà còn đánh giá mức độ quan trọng của từng thông báo dựa trên ngữ cảnh, tần suất tương tác và mối liên hệ với lịch trình trong ngày. Các thông báo khẩn cấp, liên quan đến công việc hoặc lịch hẹn sẽ được đẩy lên vị trí ưu tiên cao hơn trong bảng thông báo. Trong khi đó, các nội dung ít quan trọng hơn sẽ được gom nhóm lại để tránh làm gián đoạn trải nghiệm.

Tính năng xóa âm thanh được cải tiến

Samsung mở rộng tính năng “Xóa âm thanh” trên Galaxy S26 từ công cụ hậu kỳ trong thư viện thành giải pháp xử lý âm thanh theo thời gian thực. Trước đây, người dùng chỉ có thể loại bỏ tạp âm sau khi quay xong video trong ứng dụng Gallery. Nay, hệ thống cho phép kích hoạt bộ lọc ồn ngay trong lúc ghi hình hoặc phát trực tiếp.

Khi bật tính năng này qua nút chuyển đổi nhanh, AI sẽ phân tích luồng âm thanh đầu vào, nhận diện tiếng gió, tiếng xe cộ, tiếng ồn đám đông hoặc âm thanh nền không mong muốn và giảm thiểu chúng mà vẫn giữ rõ giọng nói chính. Công nghệ xử lý hoạt động tức thì, không yêu cầu thiết bị phụ trợ hay ứng dụng bên thứ ba.

Nâng cấp này đặc biệt hữu ích với người dùng thường xuyên livestream, họp trực tuyến hoặc ghi hình ngoài trời. Việc kiểm soát chất lượng âm thanh ngay tại thời điểm phát sóng giúp nội dung chuyên nghiệp hơn và giảm thời gian chỉnh sửa hậu kỳ. Samsung đồng thời tối ưu thuật toán để hạn chế méo tiếng, đảm bảo giọng nói tự nhiên thay vì bị nén hoặc biến dạng như các phương pháp lọc ồn truyền thống.

Tất tần tật các chức năng AI mới có trong Samsung Galaxy S26
Những công nghệ AI có trong Galaxy S26 cho thấy hướng đi mới của Samsung

Tổng thể, Samsung Galaxy S26 series cho thấy bước chuyển rõ rệt trong cách Samsung định nghĩa lại vai trò của smartphone. Hãng không chỉ tăng cường cấu hình hay bổ sung tính năng riêng lẻ, mà tái cấu trúc trải nghiệm xoay quanh trí tuệ nhân tạo có khả năng hiểu ngữ cảnh, chủ động gợi ý và trực tiếp thực thi công việc.

Từ Agentic AI, Circle to Search thế hệ mới, hệ thống chỉnh sửa ảnh và âm thanh theo thời gian thực cho đến cơ chế lọc cuộc gọi và kiểm soát quyền riêng tư, Galaxy S26 đang tiến gần hơn đến mô hình “trợ lý cá nhân số” thực thụ. Nếu chiến lược này được duy trì và mở rộng, AI sẽ không còn là tiện ích bổ sung, mà trở thành nền tảng cốt lõi định hình cách người dùng tương tác với thiết bị di động trong những năm tới.

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Hà Giang

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Hải Phòng

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Khánh Hòa

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Nghệ An

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 136,700 141,600
Hà Nội - PNJ 136,700 141,600
Đà Nẵng - PNJ 136,700 141,600
Miền Tây - PNJ 136,700 141,600
Tây Nguyên - PNJ 136,700 141,600
Đông Nam Bộ - PNJ 136,700 141,600
Cập nhật: 31/07/2026 06:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,770 14,170
Miếng SJC Nghệ An 13,770 14,170
Miếng SJC Thái Bình 13,770 14,170
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,770 14,170
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,770 14,170
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,770 14,170
NL 99.99 12,950
Nhẫn Tròn Thái Bình 12,850
Trang sức 99.9 13,360 14,060
Trang sức 99.99 13,370 14,070
Cập nhật: 31/07/2026 06:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,377 14,172
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,377 14,173
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,372 1,412
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,372 1,413
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,342 1,392
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 130,822 137,822
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 9,476 10,456
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 85,015 94,815
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 7,527 8,507
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 71,512 81,312
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 48,402 58,202
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
Cập nhật: 31/07/2026 06:00
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Cập nhật: 31/07/2026 06:00
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Cập nhật: 31/07/2026 06:00

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