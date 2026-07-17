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Giá vàng hôm nay 17/7: Vàng miếng SJC và nhẫn trơn cùng lùi giá

Sơn Tinh

Sơn Tinh

14:40 | 17/07/2026
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Giá vàng hôm nay 17/7 ghi nhận vàng miếng SJC và vàng nhẫn 9999 cùng lùi giá, trong khi giá vàng thế giới trượt xuống dưới mốc tâm lý 4.000 USD một ounce.
Giá vàng hôm nay 13/7: Thế giới lao dốc, vàng miếng SJC lùi về 148,9 triệu đồng Giá vàng hôm nay 13/7: Thế giới lao dốc, vàng miếng SJC lùi về 148,9 triệu đồng
Giá vàng hôm nay 14/7: Vàng miếng SJC giữ mốc 147,5 triệu đồng, nhẫn trơn hạ nhiệt Giá vàng hôm nay 14/7: Vàng miếng SJC giữ mốc 147,5 triệu đồng, nhẫn trơn hạ nhiệt
Giá vàng hôm nay 15/7: Vàng miếng giữ quanh 148,5 triệu đồng, thế giới lùi nhẹ Giá vàng hôm nay 15/7: Vàng miếng giữ quanh 148,5 triệu đồng, thế giới lùi nhẹ

Giá vàng hôm nay 17/7 tiếp tục đi xuống tại phần lớn thương hiệu lớn trong nước. Giá vàng SJC và vàng nhẫn 9999 cùng giảm nhẹ so với phiên liền trước, phản ánh tâm lý thận trọng của thị trường.

Diễn biến trong nước bám sát nhịp điều chỉnh của giá vàng thế giới khi kim loại quý trượt xuống dưới ngưỡng tâm lý 4.000 USD một ounce. Toàn bộ mức giá dưới đây do phóng viên ghi nhận trực tiếp từ bảng giá các doanh nghiệp lúc 11 giờ ngày 17/7.

Giá vàng trong nước hôm nay tại các doanh nghiệp lớn

Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) sáng 17/7 giữ vàng miếng ở 143,6 triệu đồng một lượng chiều mua vào và 146,6 triệu đồng chiều bán ra. Mức giá áp dụng đồng đều tại Hồ Chí Minh, Miền Bắc, Hạ Long, Hải Phòng và Miền Trung. So với chốt phiên hôm qua, mỗi lượng vàng miếng SJC đã giảm khoảng 1,6 triệu đồng.

Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý cập nhật lúc 11 giờ 46 phút, niêm yết vàng miếng SJC ở 143 triệu đồng chiều mua và 146,6 triệu đồng chiều bán. Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 đứng quanh 142 triệu đồng mua vào và 145,6 triệu đồng bán ra. Vàng trang sức 999.9 giao dịch ở 139,5 triệu đồng và 144,5 triệu đồng cho hai chiều.

Vàng miếng SJC tăng lên 148,5 triệu đồng
SJC và vàng nhẫn 9999 cùng lùi giá

Bảo Tín Minh Châu giữ nhẫn tròn trơn 999.9 cùng vàng miếng Vàng Rồng Thăng Long ở 142,3 triệu đồng mua vào và 146,3 triệu đồng bán ra. Vàng miếng SJC tại doanh nghiệp niêm yết 142,3 triệu đồng và 146,6 triệu đồng. Trang sức Vàng Rồng Thăng Long 999.9 đứng quanh 140,3 triệu đồng và 145,3 triệu đồng cho hai chiều mua bán.

Công ty Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) khu vực Hồ Chí Minh niêm yết vàng miếng SJC 999.9 ở 143,6 triệu đồng mua vào và 146,6 triệu đồng bán ra. Nhẫn trơn PNJ 999.9 giao dịch quanh 141,5 triệu đồng và 145,5 triệu đồng. Vàng nữ trang 999.9 đứng ở 139,2 triệu đồng chiều mua và 143,2 triệu đồng chiều bán.

Bảo Tín Mạnh Hải cập nhật lúc 11 giờ 13 phút, giữ vàng miếng SJC ở 143,6 triệu đồng mua vào và 146,6 triệu đồng bán ra. Nhẫn tròn ép vỉ Kim Gia Bảo 24K 999.9 đứng quanh 142,3 triệu đồng và 146,3 triệu đồng. Nhẫn tròn 999.9 BTMH ghi nhận chiều mua vào 141,3 triệu đồng, còn chiều bán ra doanh nghiệp báo liên hệ trực tiếp.

Chênh lệch giữa hai chiều mua và bán tại phần lớn thương hiệu duy trì quanh 3 triệu đến 4 triệu đồng một lượng. Khoảng cách rộng khiến người mua vàng cần cân nhắc kỹ chi phí khi giao dịch trong ngắn hạn. Vàng miếng SJC trong nước vẫn cao hơn giá thế giới quy đổi khoảng 19 triệu đến 21 triệu đồng một lượng.

Giá vàng thế giới và nhận định thị trường

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay lúc 11 giờ 50 phút ngày 17/7 theo ghi nhận đứng ở 3.982,03 USD một ounce, nhích 0,14% so với tham chiếu trong phiên. Dù có nhịp hồi kỹ thuật, kim loại quý vẫn trượt xuống dưới mốc tâm lý 4.000 USD sau khi giảm khoảng 66 USD so với phiên liền trước. Giá dầu tăng cao vì căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục gây sức ép lên vàng.

Giá vàng thế giới đã trải qua đợt điều chỉnh sâu kể từ tháng 1, thời điểm kim loại quý lập kỷ lục quanh 5.600 USD một ounce. Thị trường hiện dao động trong biên độ hẹp và chờ thêm tín hiệu từ dữ liệu kinh tế Mỹ cùng chính sách của Cục Dự trữ Liên bang. Ngưỡng kháng cự gần 4.100 USD vẫn là mốc mà giới đầu tư theo dõi sát.

Biểu đồ giá vàng thế giới
Biểu đồ giá vàng thế giới

Ông Ole Hansen, Trưởng bộ phận Chiến lược Hàng hóa của Saxo Bank cho biết: "Sau đợt điều chỉnh mạnh kể từ tháng 1, thị trường vàng vẫn đang tìm kiếm xu hướng mới".

Theo ông Hansen, vàng đang cho thấy sức chống chịu tốt dù giá dầu tăng mạnh vì xung đột tại Trung Đông. Ông cũng cho rằng Fed nhiều khả năng không tiếp tục tăng lãi suất trong năm nay, nhờ đó vàng có thể duy trì trong biên độ hẹp cho tới khi thị trường đón thêm dữ liệu mới.

Giới phân tích nhìn nhận thị trường vàng đang chịu hai lực trái chiều. Rủi ro địa chính trị leo thang thúc đẩy dòng tiền tìm tới kênh trú ẩn an toàn, giúp giữ giá vàng ổn định trên vùng 4.000 USD. Ở chiều ngược lại, đà tăng của giá năng lượng có thể thổi bùng lo ngại lạm phát, giữ lợi suất trái phiếu ở mức cao và giới hạn dư địa tăng của kim loại quý.

Với nhà đầu tư trong nước, khoảng cách lớn giữa giá vàng SJC và giá thế giới quy đổi vẫn là yếu tố cần lưu ý. Diễn biến những phiên tới phụ thuộc nhiều vào dữ liệu lạm phát Mỹ và tín hiệu từ cuộc họp chính sách của Fed cuối tháng 7.

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Hải Phòng

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Khánh Hòa

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Nghệ An

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Phan Thiết

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Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 0 ▼14550K 0 ▼14850K
Kim TT/AVPL 0 ▼14350K 0 ▼14750K
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG - ▼14350K - ▼14750K
Nguyên Liệu 99.99 0 ▼13200K 0 ▼13400K
Nguyên Liệu 99.9 0 ▼13150K 0 ▼13350K
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ -137,000 ▼150700K -142,000 ▼156200K
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 13,650 14,150
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 13,580 14,130
Cập nhật: 17/07/2026 15:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 141,500 ▼2000K 145,500 ▼1500K
Hà Nội - PNJ 141,500 ▼2000K 145,500 ▼1500K
Đà Nẵng - PNJ 141,500 ▼2000K 145,500 ▼1500K
Miền Tây - PNJ 141,500 ▼2000K 145,500 ▼1500K
Tây Nguyên - PNJ 141,500 ▼2000K 145,500 ▼1500K
Đông Nam Bộ - PNJ 141,500 ▼2000K 145,500 ▼1500K
Cập nhật: 17/07/2026 15:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,360 ▼160K 14,660 ▼160K
Miếng SJC Nghệ An 14,360 ▼160K 14,660 ▼160K
Miếng SJC Thái Bình 14,360 ▼160K 14,660 ▼160K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,250 ▼120K 14,600 ▼120K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,250 ▼120K 14,600 ▼120K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,250 ▼120K 14,600 ▼120K
NL 99.99 13,000
Nhẫn Tròn Thái Bình 12,950
Trang sức 99.9 13,790 ▼120K 14,490 ▼120K
Trang sức 99.99 13,800 ▼120K 14,500 ▼120K
Cập nhật: 17/07/2026 15:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 ▼16K 1,466 ▼16K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,436 ▼16K 14,662 ▼160K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,436 ▼16K 14,663 ▼160K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,421 ▼16K 1,456 ▼16K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,421 ▼16K 1,457 ▼16K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,391 ▼21K 1,436 ▼16K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 135,178 ▼1584K 142,178 ▼1584K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 98,061 ▼1200K 107,861 ▼1200K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 88,008 ▼1088K 97,808 ▼1088K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 77,955 ▼976K 87,755 ▼976K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 74,077 ▲66576K 83,877 ▲75396K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 50,237 ▼667K 60,037 ▼667K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 ▼16K 1,466 ▼16K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 ▼16K 1,466 ▼16K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 ▼16K 1,466 ▼16K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 ▼16K 1,466 ▼16K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 ▼16K 1,466 ▼16K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 ▼16K 1,466 ▼16K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 ▼16K 1,466 ▼16K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 ▼16K 1,466 ▼16K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 ▼16K 1,466 ▼16K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 ▼16K 1,466 ▼16K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 ▼16K 1,466 ▼16K
Cập nhật: 17/07/2026 15:00
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AUD 17832 18106 18678
CAD 18199 18475 19089
CHF 31878 32259 32904
CNY 0 3839 3932
EUR 29459 29680 30754
GBP 34604 34996 35939
HKD 0 3221 3423
JPY 155 159 165
KRW 0 16 18
NZD 0 15050 15631
SGD 19833 20115 20690
THB 698 761 815
USD (1,2) 26016 0 0
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Cập nhật: 17/07/2026 15:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
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USD 26,070 26,070 26,450
USD(1-2-5) 25,028 - -
USD(10-20) 25,028 - -
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SGD 19,937 19,999 20,786
CNY - 3,802 3,947
HKD 3,281 3,291 3,429
KRW 16.36 17.06 18.57
THB 745.85 755.06 808.82
NZD 15,010 15,149 15,604
SEK - 2,677 2,771
DKK - 3,954 4,093
NOK - 2,665 2,763
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