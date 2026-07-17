Giá vàng hôm nay 17/7: Vàng miếng SJC và nhẫn trơn cùng lùi giá

Giá vàng hôm nay 17/7 tiếp tục đi xuống tại phần lớn thương hiệu lớn trong nước. Giá vàng SJC và vàng nhẫn 9999 cùng giảm nhẹ so với phiên liền trước, phản ánh tâm lý thận trọng của thị trường.

Diễn biến trong nước bám sát nhịp điều chỉnh của giá vàng thế giới khi kim loại quý trượt xuống dưới ngưỡng tâm lý 4.000 USD một ounce. Toàn bộ mức giá dưới đây do phóng viên ghi nhận trực tiếp từ bảng giá các doanh nghiệp lúc 11 giờ ngày 17/7.

Giá vàng trong nước hôm nay tại các doanh nghiệp lớn

Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) sáng 17/7 giữ vàng miếng ở 143,6 triệu đồng một lượng chiều mua vào và 146,6 triệu đồng chiều bán ra. Mức giá áp dụng đồng đều tại Hồ Chí Minh, Miền Bắc, Hạ Long, Hải Phòng và Miền Trung. So với chốt phiên hôm qua, mỗi lượng vàng miếng SJC đã giảm khoảng 1,6 triệu đồng.

Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý cập nhật lúc 11 giờ 46 phút, niêm yết vàng miếng SJC ở 143 triệu đồng chiều mua và 146,6 triệu đồng chiều bán. Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 đứng quanh 142 triệu đồng mua vào và 145,6 triệu đồng bán ra. Vàng trang sức 999.9 giao dịch ở 139,5 triệu đồng và 144,5 triệu đồng cho hai chiều.

SJC và vàng nhẫn 9999 cùng lùi giá

Bảo Tín Minh Châu giữ nhẫn tròn trơn 999.9 cùng vàng miếng Vàng Rồng Thăng Long ở 142,3 triệu đồng mua vào và 146,3 triệu đồng bán ra. Vàng miếng SJC tại doanh nghiệp niêm yết 142,3 triệu đồng và 146,6 triệu đồng. Trang sức Vàng Rồng Thăng Long 999.9 đứng quanh 140,3 triệu đồng và 145,3 triệu đồng cho hai chiều mua bán.

Công ty Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) khu vực Hồ Chí Minh niêm yết vàng miếng SJC 999.9 ở 143,6 triệu đồng mua vào và 146,6 triệu đồng bán ra. Nhẫn trơn PNJ 999.9 giao dịch quanh 141,5 triệu đồng và 145,5 triệu đồng. Vàng nữ trang 999.9 đứng ở 139,2 triệu đồng chiều mua và 143,2 triệu đồng chiều bán.

Bảo Tín Mạnh Hải cập nhật lúc 11 giờ 13 phút, giữ vàng miếng SJC ở 143,6 triệu đồng mua vào và 146,6 triệu đồng bán ra. Nhẫn tròn ép vỉ Kim Gia Bảo 24K 999.9 đứng quanh 142,3 triệu đồng và 146,3 triệu đồng. Nhẫn tròn 999.9 BTMH ghi nhận chiều mua vào 141,3 triệu đồng, còn chiều bán ra doanh nghiệp báo liên hệ trực tiếp.

Chênh lệch giữa hai chiều mua và bán tại phần lớn thương hiệu duy trì quanh 3 triệu đến 4 triệu đồng một lượng. Khoảng cách rộng khiến người mua vàng cần cân nhắc kỹ chi phí khi giao dịch trong ngắn hạn. Vàng miếng SJC trong nước vẫn cao hơn giá thế giới quy đổi khoảng 19 triệu đến 21 triệu đồng một lượng.

Giá vàng thế giới và nhận định thị trường

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay lúc 11 giờ 50 phút ngày 17/7 theo ghi nhận đứng ở 3.982,03 USD một ounce, nhích 0,14% so với tham chiếu trong phiên. Dù có nhịp hồi kỹ thuật, kim loại quý vẫn trượt xuống dưới mốc tâm lý 4.000 USD sau khi giảm khoảng 66 USD so với phiên liền trước. Giá dầu tăng cao vì căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục gây sức ép lên vàng.

Giá vàng thế giới đã trải qua đợt điều chỉnh sâu kể từ tháng 1, thời điểm kim loại quý lập kỷ lục quanh 5.600 USD một ounce. Thị trường hiện dao động trong biên độ hẹp và chờ thêm tín hiệu từ dữ liệu kinh tế Mỹ cùng chính sách của Cục Dự trữ Liên bang. Ngưỡng kháng cự gần 4.100 USD vẫn là mốc mà giới đầu tư theo dõi sát.

Biểu đồ giá vàng thế giới

Ông Ole Hansen, Trưởng bộ phận Chiến lược Hàng hóa của Saxo Bank cho biết: "Sau đợt điều chỉnh mạnh kể từ tháng 1, thị trường vàng vẫn đang tìm kiếm xu hướng mới".

Theo ông Hansen, vàng đang cho thấy sức chống chịu tốt dù giá dầu tăng mạnh vì xung đột tại Trung Đông. Ông cũng cho rằng Fed nhiều khả năng không tiếp tục tăng lãi suất trong năm nay, nhờ đó vàng có thể duy trì trong biên độ hẹp cho tới khi thị trường đón thêm dữ liệu mới.

Giới phân tích nhìn nhận thị trường vàng đang chịu hai lực trái chiều. Rủi ro địa chính trị leo thang thúc đẩy dòng tiền tìm tới kênh trú ẩn an toàn, giúp giữ giá vàng ổn định trên vùng 4.000 USD. Ở chiều ngược lại, đà tăng của giá năng lượng có thể thổi bùng lo ngại lạm phát, giữ lợi suất trái phiếu ở mức cao và giới hạn dư địa tăng của kim loại quý.

Với nhà đầu tư trong nước, khoảng cách lớn giữa giá vàng SJC và giá thế giới quy đổi vẫn là yếu tố cần lưu ý. Diễn biến những phiên tới phụ thuộc nhiều vào dữ liệu lạm phát Mỹ và tín hiệu từ cuộc họp chính sách của Fed cuối tháng 7.