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Chứng khoán hôm nay 16/7: VN-Index đảo chiều tăng hơn 22 điểm nhờ nhóm Vingroup

Đình Tưởng

Đình Tưởng

18:20 | 16/07/2026
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VN-Index đảo chiều cuối phiên 16/7, tăng 22,12 điểm lên 1.804,24 điểm nhờ bộ đôi VIC và VHM, khi công nghệ, ngân hàng và bất động sản cùng hồi phục.
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Trụ Vingroup kéo VN-Index bật hơn 46 điểm từ đáy

Thị trường chứng khoán Việt Nam trải qua phiên 16/7 đầy biến động. VN-Index mở cửa mất gần 13 điểm, sau đó lùi tiếp và chốt phiên sáng quanh 1.765 điểm khi lực bán lan rộng ở nhóm tài chính và năng lượng.

Bước sang phiên chiều, dòng tiền bắt đáy nhập cuộc mạnh và tập trung vào nhóm vốn hóa lớn. Chỉ số bật hơn 46 điểm từ vùng thấp nhất ngày, lấy lại mốc 1.800 điểm và giữ sắc xanh tới khi đóng cửa.

Kết phiên, VN-Index tăng 22,12 điểm, tương đương 1,24%, lên 1.804,24 điểm. HNX-Index giảm 2,75 điểm còn 288,32 điểm, trong khi UPCoM-Index tăng nhẹ 0,14 điểm lên 126,62 điểm.

Tổng giá trị giao dịch toàn thị trường vượt 19.279 tỷ đồng, tương ứng hơn 788 triệu cổ phiếu. Giao dịch khớp lệnh đạt hơn 716 triệu cổ phiếu, phần còn lại đến từ thỏa thuận.

Độ rộng thị trường phản ánh trạng thái xanh vỏ đỏ lòng khi toàn sàn có 285 mã tăng và 22 mã tăng trần, so với 345 mã giảm và 16 mã giảm sàn. Riêng rổ VN30 đảo chiều tích cực với 22 mã tăng, 5 mã giảm và 3 mã đứng giá.

Nhóm Vingroup giữ vai trò đầu tàu khi VIC và VHM góp hơn 16 điểm tăng cho VN-Index. VHM tăng 5%, VIC tăng 2,76% và VRE tăng 1,01%. Các mã trụ phía sau như HDB, STB, ACB, TCB và VJC đóng góp khiêm tốn dưới 1 điểm mỗi mã.

Bảng điện VN-Index đảo chiều tăng điểm phiên 16/7
Bảng điện VN-Index đảo chiều tăng điểm phiên 16/7

Khối ngoại mua ròng khiêm tốn gần 11 tỷ đồng trên toàn thị trường sau chuỗi bán ròng kéo dài. Chiều mua đạt hơn 2.761 tỷ đồng, chiều bán hơn 2.750 tỷ đồng. VIC được mua ròng gần 253 tỷ đồng, ACB 217 tỷ đồng và VHM 153 tỷ đồng, còn PNJ và SSI bị bán ròng lần lượt 147 tỷ đồng và 132 tỷ đồng.

Phiên 16/7 trùng ngày đáo hạn hợp đồng phái sinh VN30 tháng 7, yếu tố thường gây biến động mạnh ở đợt khớp lệnh cuối ngày. Diễn biến kéo trụ về cuối phiên phần nào phản ánh hoạt động cơ cấu danh mục quanh kỳ đáo hạn, bên cạnh lực cầu bắt đáy thực chất.

Trên thị trường hàng hóa, giá xăng dầu trong nước điều chỉnh tăng từ chiều 16/7 theo diễn biến thế giới, trong khi giá vàng miếng và vàng nhẫn quay đầu giảm sau nhịp tăng trước đó. Giá năng lượng nhích lên tác động trực tiếp tới nhóm dầu khí và vận tải trong phiên.

Tài chính và công nghệ dẫn sóng hồi phục, bán lẻ chịu sức ép từ PNJ

Nhóm tài chính lấy lại vai trò dẫn dắt với mức tăng 0,88% toàn ngành. Cổ phiếu ngân hàng và chứng khoán đồng loạt hồi phục, nổi bật là ACB tăng 2,81%, VND tăng 2,32%, TCB tăng 1,27%, SSI tăng 1,21%, MBB tăng 0,84%, VPB tăng 0,78% và SHB tăng 0,79%.

Trong nhóm chứng khoán, VIX dẫn đầu thanh khoản toàn ngành với hơn 54,8 triệu cổ phiếu sang tay. Dòng tiền quay lại nhóm ngân hàng và chứng khoán góp phần lớn cho nhịp đảo chiều của thị trường.

Nhóm công nghệ hồi phục mạnh khi chỉ số ngành tăng 1,75% và hút hơn 1.000 tỷ đồng dòng tiền sau chuỗi giảm kéo dài. FPT tăng 1,8% và trở thành tâm điểm giao dịch, GEE tăng 2,62%. Ở chiều ngược lại, ELC và SGT vẫn đóng cửa dưới tham chiếu.

Nhóm bất động sản khởi sắc khi chỉ số ngành tăng 2,48% lên 149,62 điểm, ghi nhận 1 mã tăng trần, 25 mã tăng và 40 mã giảm. Dòng tiền vào nhóm tăng giá đạt khoảng 2.349,9 tỷ đồng, gấp hơn ba lần nhóm giảm giá.

NVL bật 6,75% lên 12.650 đồng, đảo chiều từ mức giảm hơn 3% và được khối ngoại mua ròng hơn 44,6 tỷ đồng. DIG tăng 3,75%, IDC tăng 1,33%, KHG tăng 0,82% và VPI tăng 0,32%. Ở chiều giảm, KDH mất 2,56%, BCM giảm 2,22%, SIP giảm 1,94% và HDC giảm 1,43%.

Nhóm bán lẻ chịu sức ép lớn từ PNJ khi cổ phiếu nằm giá sàn 40.600 đồng từ cuối phiên sáng, trước khi thu hẹp về 40.900 đồng, tương ứng giảm 6,3%. Thanh khoản của PNJ vượt 600 tỷ đồng, khối ngoại bán ròng gần 148 tỷ đồng. Đà lao dốc kéo dài khiến PNJ mất gần 35% giá trị và vốn hóa bốc hơi khoảng 11.400 tỷ đồng.

Nhóm logistics và đầu tư công phân hóa rõ nét. Gemadept (GMD) tăng 2,6%, Viconship (VSC) tăng 1%, CII tăng 1,27% và GEE tăng 2,63%. Ngược lại, GEX giảm 0,39%, VCG giảm 2,25% và HHV giảm 1,43%.

Chứng khoán hôm nay 16/7: VN-Index đảo chiều tăng hơn 22 điểm nhờ nhóm Vingroup

Cổ phiếu thép điều chỉnh khi HPG giảm 0,89%, NKG giảm 1,12% và HSG giảm 0,43%. HPG cùng BSR, BID, PNJ và HVN nằm trong nhóm kìm hãm đà tăng của chỉ số, song mức độ tác động không lớn.

Thanh khoản cải thiện so với các phiên trước cho thấy dòng tiền bắt đầu phản ứng khi chỉ số lùi về vùng giá thấp. Việc lực cầu chủ động xuất hiện ở nhóm vốn hóa lớn ngay tại vùng đáy trong ngày là điểm tựa giúp thị trường thu hẹp đà giảm rồi đảo chiều.

Chuyển đổi số và nâng hạng vẫn là điểm tựa dài hạn

Diễn biến hồi phục của nhóm công nghệ diễn ra song song với tiến trình chuyển đổi số và nâng hạng thị trường. Cơ quan quản lý đang hoàn thiện Luật Chứng khoán sửa đổi, thử nghiệm cơ chế sandbox và mở rộng ứng dụng công nghệ tài chính.

Ngày càng nhiều công cụ phân tích tích hợp trí tuệ nhân tạo hỗ trợ nhà đầu tư xử lý dữ liệu, bảng giá và thông tin vĩ mô theo thời gian thực. Xu hướng gắn công nghệ với đầu tư giúp nhà đầu tư cá nhân tiếp cận thông tin nhanh và minh bạch hơn.

Giới phân tích cho rằng mùa công bố kết quả kinh doanh quý II/2026 sẽ là bộ lọc quan trọng để dòng tiền phân bổ lại. Nhóm doanh nghiệp có nền tảng cơ bản vững, tăng trưởng lợi nhuận và định giá hợp lý được kỳ vọng thu hút dòng tiền trong giai đoạn tới.

Phiên 16/7 mang lại tín hiệu tích cực về mặt điểm số, song đà tăng vẫn dựa nhiều vào nhóm trụ Vingroup. Sự lan tỏa của dòng tiền và diễn biến thanh khoản trong các phiên tới sẽ quyết định thị trường có xác lập xu hướng phục hồi bền vững hay không.

Chứng khoán hôm nay 16/7 chứng khoán hôm nay VN-Index đảo chiều Cổ phiếu ngân hàng cổ phiếu chứng khoán Cổ phiếu công nghệ PNJ cổ phiếu bất động sản khối ngoại

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Nghệ An

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Phan Thiết

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Quảng Bình

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Thừa Thiên Huế

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Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 14,550 14,850
Kim TT/AVPL 14,350 14,750
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 14,350 14,750
Nguyên Liệu 99.99 13,200 13,400
Nguyên Liệu 99.9 13,150 13,350
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 13,700 14,200
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 13,650 14,150
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 13,580 14,130
Cập nhật: 16/07/2026 19:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 143,500 147,000 ▼500K
Hà Nội - PNJ 143,500 147,000 ▼500K
Đà Nẵng - PNJ 143,500 147,000 ▼500K
Miền Tây - PNJ 143,500 147,000 ▼500K
Tây Nguyên - PNJ 143,500 147,000 ▼500K
Đông Nam Bộ - PNJ 143,500 147,000 ▼500K
Cập nhật: 16/07/2026 19:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,520 ▼30K 14,820 ▼30K
Miếng SJC Nghệ An 14,520 ▼30K 14,820 ▼30K
Miếng SJC Thái Bình 14,520 ▼30K 14,820 ▼30K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,370 ▼30K 14,720 ▼30K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,370 ▼30K 14,720 ▼30K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,370 ▼30K 14,720 ▼30K
NL 99.99 13,000
Nhẫn Tròn Thái Bình 12,950
Trang sức 99.9 13,910 ▼30K 14,610 ▼30K
Trang sức 99.99 13,920 ▼30K 14,620 ▼30K
Cập nhật: 16/07/2026 19:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,452 ▼3K 1,482 ▼3K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,452 ▼3K 14,822 ▼30K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,452 ▼3K 14,823 ▼30K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,437 ▼8K 1,472 ▲1324K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,437 ▼8K 1,473 ▼8K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,412 ▲1270K 1,452 ▲1306K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 136,762 ▼792K 143,762 ▼792K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 99,261 ▼600K 109,061 ▼600K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 89,096 ▲80132K 98,896 ▲88952K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 78,931 ▼488K 88,731 ▼488K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 7,501 ▼67976K 8,481 ▼76796K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 50,904 ▼334K 60,704 ▼334K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,452 ▼3K 1,482 ▼3K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,452 ▼3K 1,482 ▼3K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,452 ▼3K 1,482 ▼3K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,452 ▼3K 1,482 ▼3K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,452 ▼3K 1,482 ▼3K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,452 ▼3K 1,482 ▼3K
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