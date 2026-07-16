Minh họa trí tuệ nhân tạo. Ảnh: Microsoft

Ngân sách CNTT trở thành nút thắt trong cuộc đua ứng dụng AI

Ngân sách CNTT đang nổi lên như một trong những rào cản lớn nhất đối với quá trình ứng dụng AI tại doanh nghiệp. Vấn đề không nằm ở việc thiếu tiền đầu tư mà ở cách phân bổ nguồn lực, khi phần lớn ngân sách vẫn được dành để duy trì hoạt động của các hệ thống hiện có thay vì phục vụ đổi mới.

Theo Seth Ravin, Giám đốc điều hành Rimini Street, nhiều doanh nghiệp hiện vẫn dành khoảng 90% ngân sách CNTT cho việc bảo trì, vận hành hệ thống, trong khi chưa đến 10% dành cho đổi mới sáng tạo. Mô hình này khiến các dự án AI khó có đủ nguồn lực để triển khai ở quy mô lớn.

Ông cho rằng trong bối cảnh kinh tế toàn cầu nhiều biến động, doanh nghiệp cần thay đổi tư duy quản trị ngân sách thay vì chỉ cắt giảm chi tiêu. Việc tìm ra nguồn lực để tài trợ cho đổi mới sẽ quyết định khả năng cạnh tranh trong giai đoạn AI trở thành công nghệ cốt lõi của doanh nghiệp.

Không phải thay mới ERP mới có thể triển khai AI

Một quan điểm được Rimini Street nhấn mạnh là doanh nghiệp không nhất thiết phải thay thế toàn bộ hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP) để phục vụ chuyển đổi số.

Theo doanh nghiệp này, nhiều nền tảng ERP đã vận hành nhiều năm vẫn có thể tiếp tục tạo giá trị nếu được tối ưu và bổ sung các lớp công nghệ mới như tự động hóa quy trình, phân tích dữ liệu hay AI.

Cách tiếp cận này giúp doanh nghiệp kéo dài vòng đời của các khoản đầu tư CNTT đã có, đồng thời giảm đáng kể chi phí triển khai và hạn chế nguy cơ gián đoạn hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Trong mô hình đó, ERP tiếp tục đóng vai trò là trung tâm lưu trữ dữ liệu và quản lý quy trình nghiệp vụ, còn AI trở thành lớp công nghệ hỗ trợ phân tích dữ liệu, tự động hóa tác vụ và nâng cao chất lượng ra quyết định.

Theo Seth Ravin, AI chỉ phát huy hiệu quả khi được triển khai trên nền tảng các quy trình kinh doanh đã được số hóa và vận hành ổn định. Nếu quy trình còn rời rạc hoặc dữ liệu chưa được chuẩn hóa, hiệu quả của AI sẽ bị hạn chế.

Xu hướng mới là tối ưu tài sản công nghệ hiện có

Thay vì triển khai các dự án chuyển đổi số quy mô lớn với chi phí cao, nhiều doanh nghiệp tại Đông Nam Á đang chuyển sang chiến lược tối ưu các tài sản công nghệ hiện hữu.

Khoản tiết kiệm từ việc giảm chi phí vận hành được tái đầu tư vào các lĩnh vực có giá trị gia tăng cao hơn như AI, an ninh mạng và các sáng kiến đổi mới số.

Theo Rimini Street, xu hướng này đã xuất hiện tại nhiều quốc gia trong khu vực và đang bắt đầu hình thành tại Indonesia, nơi các doanh nghiệp chịu áp lực vừa phải kiểm soát chi phí vừa phải duy trì năng lực cạnh tranh.

Lộ trình được doanh nghiệp này khuyến nghị là tối ưu quy trình kinh doanh trước, sau đó tự động hóa các khâu có thể chuẩn hóa và cuối cùng mới tích hợp AI vào những hoạt động tạo tác động kinh doanh lớn nhất. Khi hiệu quả vận hành được cải thiện, phần chi phí tiết kiệm tiếp tục trở thành nguồn vốn cho các dự án đổi mới tiếp theo.

Đối với doanh nghiệp Việt Nam

Đối với doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là nhóm doanh nghiệp vừa và lớn đang vận hành các hệ thống ERP nhiều năm, chiến lược "tận dụng tài sản hiện có" có thể giúp giảm đáng kể áp lực đầu tư trong giai đoạn AI phát triển nhanh.

Thay vì dành nguồn lực lớn để thay thế toàn bộ nền tảng CNTT, doanh nghiệp có thể ưu tiên chuẩn hóa dữ liệu, tối ưu quy trình và lựa chọn các ứng dụng AI giải quyết những bài toán cụ thể như chăm sóc khách hàng, phân tích dữ liệu, quản trị chuỗi cung ứng hoặc hỗ trợ ra quyết định.

Trong bối cảnh chi phí đầu tư AI vẫn ở mức cao và yêu cầu về hiệu quả tài chính ngày càng khắt khe, việc phân bổ lại ngân sách CNTT có thể trở thành yếu tố quyết định tốc độ chuyển đổi số của doanh nghiệp trong những năm tới.