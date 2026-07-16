Công nghệ số
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Ngân sách CNTT trở thành nút thắt trong cuộc đua ứng dụng AI

Thế Kiên

Thế Kiên

15:42 | 16/07/2026
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Áp lực kinh tế toàn cầu đang buộc doanh nghiệp phải xem lại cách phân bổ ngân sách công nghệ thông tin. Thay vì tăng chi tiêu, nhiều tổ chức lựa chọn tối ưu hệ thống hiện hữu để giải phóng nguồn lực cho trí tuệ nhân tạo, coi đây là con đường ít rủi ro và hiệu quả hơn so với thay thế toàn bộ hạ tầng công nghệ.
Doanh nghiệp Việt đối mặt bài toán chủ quyền dữ liệu và tối ưu ngân sách Muốn ứng dụng AI, doanh nghiệp phải bắt đầu từ hạ tầng dữ liệu khách hàng Nhu cầu AI vẫn tăng mạnh dù doanh nghiệp siết chi tiêu
Ngân sách CNTT trở thành nút thắt trong cuộc đua ứng dụng AI
Minh họa trí tuệ nhân tạo. Ảnh: Microsoft

Ngân sách CNTT trở thành nút thắt trong cuộc đua ứng dụng AI

Ngân sách CNTT đang nổi lên như một trong những rào cản lớn nhất đối với quá trình ứng dụng AI tại doanh nghiệp. Vấn đề không nằm ở việc thiếu tiền đầu tư mà ở cách phân bổ nguồn lực, khi phần lớn ngân sách vẫn được dành để duy trì hoạt động của các hệ thống hiện có thay vì phục vụ đổi mới.

Theo Seth Ravin, Giám đốc điều hành Rimini Street, nhiều doanh nghiệp hiện vẫn dành khoảng 90% ngân sách CNTT cho việc bảo trì, vận hành hệ thống, trong khi chưa đến 10% dành cho đổi mới sáng tạo. Mô hình này khiến các dự án AI khó có đủ nguồn lực để triển khai ở quy mô lớn.

Ông cho rằng trong bối cảnh kinh tế toàn cầu nhiều biến động, doanh nghiệp cần thay đổi tư duy quản trị ngân sách thay vì chỉ cắt giảm chi tiêu. Việc tìm ra nguồn lực để tài trợ cho đổi mới sẽ quyết định khả năng cạnh tranh trong giai đoạn AI trở thành công nghệ cốt lõi của doanh nghiệp.

Không phải thay mới ERP mới có thể triển khai AI

Một quan điểm được Rimini Street nhấn mạnh là doanh nghiệp không nhất thiết phải thay thế toàn bộ hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP) để phục vụ chuyển đổi số.

Doanh nghiệp Việt đối mặt bài toán chủ quyền dữ liệu và tối ưu ngân sách
Doanh nghiệp Việt đối mặt bài toán chủ quyền dữ liệu và tối ưu ngân sách

Theo doanh nghiệp này, nhiều nền tảng ERP đã vận hành nhiều năm vẫn có thể tiếp tục tạo giá trị nếu được tối ưu và bổ sung các lớp công nghệ mới như tự động hóa quy trình, phân tích dữ liệu hay AI.

Cách tiếp cận này giúp doanh nghiệp kéo dài vòng đời của các khoản đầu tư CNTT đã có, đồng thời giảm đáng kể chi phí triển khai và hạn chế nguy cơ gián đoạn hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Trong mô hình đó, ERP tiếp tục đóng vai trò là trung tâm lưu trữ dữ liệu và quản lý quy trình nghiệp vụ, còn AI trở thành lớp công nghệ hỗ trợ phân tích dữ liệu, tự động hóa tác vụ và nâng cao chất lượng ra quyết định.

Theo Seth Ravin, AI chỉ phát huy hiệu quả khi được triển khai trên nền tảng các quy trình kinh doanh đã được số hóa và vận hành ổn định. Nếu quy trình còn rời rạc hoặc dữ liệu chưa được chuẩn hóa, hiệu quả của AI sẽ bị hạn chế.

Xu hướng mới là tối ưu tài sản công nghệ hiện có

Thay vì triển khai các dự án chuyển đổi số quy mô lớn với chi phí cao, nhiều doanh nghiệp tại Đông Nam Á đang chuyển sang chiến lược tối ưu các tài sản công nghệ hiện hữu.

Khoản tiết kiệm từ việc giảm chi phí vận hành được tái đầu tư vào các lĩnh vực có giá trị gia tăng cao hơn như AI, an ninh mạng và các sáng kiến đổi mới số.

Theo Rimini Street, xu hướng này đã xuất hiện tại nhiều quốc gia trong khu vực và đang bắt đầu hình thành tại Indonesia, nơi các doanh nghiệp chịu áp lực vừa phải kiểm soát chi phí vừa phải duy trì năng lực cạnh tranh.

Lộ trình được doanh nghiệp này khuyến nghị là tối ưu quy trình kinh doanh trước, sau đó tự động hóa các khâu có thể chuẩn hóa và cuối cùng mới tích hợp AI vào những hoạt động tạo tác động kinh doanh lớn nhất. Khi hiệu quả vận hành được cải thiện, phần chi phí tiết kiệm tiếp tục trở thành nguồn vốn cho các dự án đổi mới tiếp theo.

Đối với doanh nghiệp Việt Nam

Đối với doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là nhóm doanh nghiệp vừa và lớn đang vận hành các hệ thống ERP nhiều năm, chiến lược "tận dụng tài sản hiện có" có thể giúp giảm đáng kể áp lực đầu tư trong giai đoạn AI phát triển nhanh.

Thay vì dành nguồn lực lớn để thay thế toàn bộ nền tảng CNTT, doanh nghiệp có thể ưu tiên chuẩn hóa dữ liệu, tối ưu quy trình và lựa chọn các ứng dụng AI giải quyết những bài toán cụ thể như chăm sóc khách hàng, phân tích dữ liệu, quản trị chuỗi cung ứng hoặc hỗ trợ ra quyết định.

Trong bối cảnh chi phí đầu tư AI vẫn ở mức cao và yêu cầu về hiệu quả tài chính ngày càng khắt khe, việc phân bổ lại ngân sách CNTT có thể trở thành yếu tố quyết định tốc độ chuyển đổi số của doanh nghiệp trong những năm tới.

3 xu hướng nổi bật trong đầu tư CNTT của doanh nghiệp

Chuyển từ thay thế toàn bộ hệ thống sang tối ưu nền tảng hiện có.

Dùng khoản tiết kiệm chi phí vận hành để đầu tư AI và an ninh mạng.

Đo lường hiệu quả đầu tư CNTT bằng giá trị kinh doanh thay vì số lượng dự án công nghệ.
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Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 14,550 14,850
Kim TT/AVPL 14,350 14,750
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 14,350 14,750
Nguyên Liệu 99.99 13,200 13,400
Nguyên Liệu 99.9 13,150 13,350
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 13,700 14,200
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 13,650 14,150
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 13,580 14,130
Cập nhật: 16/07/2026 16:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 143,500 147,000 ▼500K
Hà Nội - PNJ 143,500 147,000 ▼500K
Đà Nẵng - PNJ 143,500 147,000 ▼500K
Miền Tây - PNJ 143,500 147,000 ▼500K
Tây Nguyên - PNJ 143,500 147,000 ▼500K
Đông Nam Bộ - PNJ 143,500 147,000 ▼500K
Cập nhật: 16/07/2026 16:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,520 ▼30K 14,820 ▼30K
Miếng SJC Nghệ An 14,520 ▼30K 14,820 ▼30K
Miếng SJC Thái Bình 14,520 ▼30K 14,820 ▼30K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,370 ▼30K 14,720 ▼30K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,370 ▼30K 14,720 ▼30K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,370 ▼30K 14,720 ▼30K
NL 99.99 13,000
Nhẫn Tròn Thái Bình 12,950
Trang sức 99.9 13,910 ▼30K 14,610 ▼30K
Trang sức 99.99 13,920 ▼30K 14,620 ▼30K
Cập nhật: 16/07/2026 16:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,452 ▼3K 1,482 ▼3K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,452 ▼3K 14,822 ▼30K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,452 ▼3K 14,823 ▼30K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,437 ▼8K 1,472 ▲1324K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,437 ▼8K 1,473 ▼8K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,412 ▲1270K 1,452 ▲1306K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 136,762 ▼792K 143,762 ▼792K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 99,261 ▼600K 109,061 ▼600K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 89,096 ▲80132K 98,896 ▲88952K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 78,931 ▼488K 88,731 ▼488K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 7,501 ▼67976K 8,481 ▼76796K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 50,904 ▼334K 60,704 ▼334K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,452 ▼3K 1,482 ▼3K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,452 ▼3K 1,482 ▼3K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,452 ▼3K 1,482 ▼3K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,452 ▼3K 1,482 ▼3K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,452 ▼3K 1,482 ▼3K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,452 ▼3K 1,482 ▼3K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,452 ▼3K 1,482 ▼3K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,452 ▼3K 1,482 ▼3K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,452 ▼3K 1,482 ▼3K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,452 ▼3K 1,482 ▼3K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,452 ▼3K 1,482 ▼3K
Cập nhật: 16/07/2026 16:00
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AUD 17838 18112 18687
CAD 18161 18437 19052
CHF 31907 32288 32925
CNY 0 3838 3931
EUR 29477 29698 30772
GBP 34711 35104 36029
HKD 0 3218 3420
JPY 155 159 165
KRW 0 16 18
NZD 0 15064 15646
SGD 19838 20120 20690
THB 698 761 814
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Cập nhật: 16/07/2026 16:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
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USD 26,070 26,070 26,450
USD(1-2-5) 25,028 - -
USD(10-20) 25,028 - -
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NOK - 2,671 2,765
LAK - 0.89 1.23
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