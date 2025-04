Doanh nghiệp Việt đối mặt bài toán chủ quyền dữ liệu và tối ưu ngân sách

Trong thời đại trí tuệ nhân tạo (AI), điện toán đám mây và bảo mật dữ liệu đang phát triển bùng nổ, doanh nghiệp Việt Nam hiện nay đòi hỏi hạ tầng phải đáp ứng những tiêu chuẩn khắt khe hơn: vừa đảm bảo sức mạnh, tính linh hoạt, vừa phải bảo đảm an toàn và cho phép kiểm soát dữ liệu một cách toàn diện. Đây là thông điệp chính được ông Keith Lee, giám đốc kinh doanh mảng điện toán đám mây Sangfor, chia sẻ tại Hội nghị Data Center & Cloud Infrastructure Summit 2025 (DCCI Summit 2025) do Viettel IDC tổ chức ngày 22/4 vừa qua tại Hà Nội.

Ông Keith Lee, Giám đốc Kinh doanh mảng Điện toán Đám mây Sangfor, chia sẻ tại DCCI Summit 2025.Ảnh: PT

Từ Public Cloud sang Private Cloud

Khác với giai đoạn đầu khi đa số doanh nghiệp lựa chọn Public Cloud (mô hình đám mây công cộng) vì tính linh hoạt và tiết kiệm chi phí, hiện nay nhiều tổ chức, đặc biệt trong khối chính phủ, tài chính, viễn thông và công nghiệp đang chuyển hướng sang sử dụng Private Cloud (mô hình đám mây riêng). Giải thích về sự thay đổi này, ông Keith Lee cho biết các doanh nghiệp ngày càng phải đáp ứng yêu cầu nghiêm ngặt về việc tuân thủ pháp luật, nhu cầu quản lý thông tin nội bộ và bảo vệ quyền kiểm soát dữ liệu của mình.

Ông Keith Lee nhấn mạnh rằng Private Cloud không chỉ là nền tảng cho sự phát triển bền vững của AI, mà còn giúp tổ chức kiểm soát tốt hơn tài nguyên, dữ liệu và hệ thống quan trọng, đồng thời giảm thiểu rủi ro phụ thuộc vào nhà cung cấp bên ngoài.

Tại Việt Nam, chuyển đổi số đang diễn ra rất mạnh mẽ trong cả khối doanh nghiệp và chính phủ. Theo khảo sát từ các đơn vị tư vấn công nghệ quốc tế, hơn 60% tổ chức tại Việt Nam vẫn chưa có chiến lược rõ ràng cho bảo mật đám mây, đặc biệt khi AI và khai thác dữ liệu ngày càng được ưu tiên.

Ông Keith Lee cho hay: "Sự kiện DCCI Summit 2025 do Viettel IDC tổ chức đã quy tụ hàng nghìn lãnh đạo, chuyên gia và nhà cung cấp giải pháp hạ tầng, trở thành diễn đàn quan trọng thảo luận các giải pháp giúp Việt Nam chủ động hơn trong kỷ nguyên số".

Gian hàng trưng bày của Sangfor tại DCCI Summit 2025.Ảnh: PT

Trong bài chia sẻ của mình với chủ đề "Empowering the AI Revolution with Modern Private Cloud", ông Keith Lee đã phân tích sâu sắc về vai trò chiến lược của Private Cloud trong hệ sinh thái AI.

Ngay sau bài chia sẻ, Ông Keith Lee chia sẻ với Phóng viên Điện tử và Ứng dụng: "Chỉ khi dữ liệu được đặt trong môi trường có khả năng kiểm soát và bảo mật chặt chẽ, AI mới có thể phát huy hết tiềm năng mà không phát sinh rủi ro pháp lý hay vi phạm quyền riêng tư".

Hướng đi tương lai số cho doanh nghiệp Việt

Để hiện thực hóa chuyển đổi số toàn diện, các chuyên gia cho rằng Việt Nam cần hướng tới việc kết hợp hạ tầng Private Cloud với các nền tảng bảo mật tích hợp, vừa đảm bảo hiệu suất vận hành, vừa tăng cường khả năng phòng thủ chủ động trước các mối đe dọa an ninh mạng ngày càng phức tạp.

Trong khuôn khổ DCCI Summit 2025, nhiều giải pháp Cloud AI và Private Cloud đã được giới thiệu, được thiết kế nhằm đáp ứng nhu cầu đa tầng, từ biên mạng (edge) đến trung tâm dữ liệu, với khả năng tự động hóa, kiểm soát và bảo mật cao, đồng thời tiết kiệm chi phí.

Nhiều công ty công nghệ nước ngoài hàng đầu đã áp dụng các mô hình này, trong đó Sangfor là một trong những đơn vị cung cấp giải pháp bảo mật toàn diện có tiếng trên thị trường thế giới.

Với thông điệp "Make your digital transformation simple and secure", Sangfor hiện đang hợp tác chặt chẽ cùng các doanh nghiệp và nhà mạng lớn tại Việt Nam để xây dựng một tương lai số an toàn, bền vững.