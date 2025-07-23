Trường Đại học Công nghệ Thông tin bất ngờ điều chỉnh điểm sàn 2025: Ngành thiết kế vi mạch cao nhất 24 điểmGiáo dục số
Tối 23/07/2025, Trường Đại học Công nghệ Thông tin (UIT), Đại học Quốc gia TP.HCM công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào cho phương thức xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Điểm sàn dao động từ 22,5 đến 24 điểm tùy ngành học. Ngành Thiết kế vi mạch có điểm sàn cao nhất, yêu cầu tổng điểm tổ hợp xét tuyển đạt tối thiểu 24 điểm, với môn Toán thí sinh phải đạt tối thiểu 6,5 điểm. Các ngành khác như Công nghệ thông tin, Kỹ thuật phần mềm, Khoa học máy tính, yêu cầu tổng điểm tổ hợp tối thiểu 22,5 điểm.
So với mức dự kiến ban đầu từ 21,5 đến 23 điểm, UIT bất ngờ điều chỉnh tăng từ 0,5 đến 1 điểm. Quyết định này nhằm đảm bảo chất lượng đầu vào, đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực công nghệ thông tin và chuyển đổi số. Giải thích về việc này, TS Nguyễn Tấn Trần Minh Khang - phó hiệu trưởng Trường đại học Công nghệ thông tin (Đại học Quốc gia TP.HCM) cho biết trường phải điều chỉnh giảm điểm sàn phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT đã công bố trước đây do thực tế phổ điểm thi THPT năm nay giảm ở các môn toán và tiếng Anh.
|Trường Đại học Công nghệ Thông tin bất ngờ điều chỉnh điểm sàn 2025. Ảnh: UIT
Việc bất ngờ điều chỉnh điểm sàn tác động lớn đến hàng nghìn thí sinh đăng ký xét tuyển vào UIT. Với ngưỡng điểm mới, thí sinh cần đạt kết quả thi tốt nghiệp THPT xuất sắc, đặc biệt ở các tổ hợp có môn Toán và Tin học. Ngành Thiết kế vi mạch có yêu cầu khắt khe về điểm Toán nhằm tuyển chọn thí sinh có nền tảng vững vàng. Các chuyên gia giáo dục nhận định, mức điểm sàn này phù hợp với mục tiêu đào tạo nhân lực chất lượng cao của UIT nhưng đặt ra thử thách lớn cho thí sinh khi kỳ thi THPT 2025 có tính phân hóa cao.
|Sinh viên Đại học Công nghệ Thông tin trong phòng thực hành. Ảnh: UIT
Điểm sàn phương thức xét điểm kỳ thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức năm 2025 không tính điểm cộng, điểm ưu tiên là 720 điểm cho tất cả các ngành. Riêng ngành Thiết kế vi mạch, thí sinh cần thêm điều kiện phải đạt tối thiểu 195 điểm môn toán. So với năm 2024, điểm sàn phương thức xét điểm thi đánh giá năng lực của trường lại tăng 20 điểm.
Thí sinh cần kiểm tra kỹ kết quả thi THPT và so sánh với ngưỡng điểm sàn của UIT trước khi đăng ký nguyện vọng. Hệ thống đăng ký nguyện vọng trực tuyến của Bộ Giáo dục và Đào tạo mở từ ngày 16/07 đến 28/07/2025. Thí sinh nên chuẩn bị hồ sơ kỹ lưỡng và cân nhắc chọn ngành học phù hợp với năng lựcvaf sở thích. Với điểm sàn tăng, việc cân nhắc chọn tổ hợp xét tuyển hợp lý là yếu tố then chốt để tăng cơ hội trúng tuyển.
