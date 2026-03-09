BYD ra mắt pin Blade thế hệ 2: sạc từ 10% lên 70% chỉ trong 5 phút, chạy được hơn 1.000 km

Hệ thống sạc siêu nhanh FLASH Charging với công suất đầu ra 1.500 kW cho mỗi đầu sạc

BYD chính thức giới thiệu pin Blade thế hệ thứ 2 cùng công nghệ sạc siêu nhanh FLASH Charging, đánh dấu bước tiến quan trọng trong lĩnh vực công nghệ xe năng lượng mới (NEV). Hai công nghệ này được phát triển nhằm giải quyết những thách thức lớn nhất của xe điện hiện nay: tốc độ sạc và hiệu suất sạc trong điều kiện nhiệt độ thấp.

Hệ thống mới cho phép xe điện sạc từ 10% lên 70% dung lượng pin chỉ trong 5 phút, và đạt 97% trong khoảng 9 phút, thiết lập kỷ lục mới về tốc độ sạc trong ngành ô tô điện. Đáng chú ý, ngay cả trong điều kiện nhiệt độ khắc nghiệt như -30°C, thời gian sạc từ 20% lên 97% chỉ tăng thêm khoảng 3 phút so với điều kiện nhiệt độ phòng, cho thấy bước tiến đáng kể về hiệu suất vận hành trong mùa đông.

Hệ thống mới cho phép xe điện sạc từ 10% lên 70% dung lượng pin chỉ trong 5 phút

Cùng với việc ra mắt công nghệ mới, BYD cũng công bố kế hoạch phát triển hạ tầng sạc quy mô lớn với 20.000 trạm sạc FLASH Charging tại Trung Quốc, đồng thời từng bước triển khai trên thị trường quốc tế từ cuối năm 2026.

Mặc dù thị trường xe điện toàn cầu đang tăng trưởng nhanh chóng, người tiêu dùng vẫn đối mặt với nhiều lo ngại, bao gồm nỗi lo về quãng đường di chuyển, tình trạng xếp hàng nhiều giờ tại các trạm sạc trong những dịp cao điểm, cũng như tốc độ sạc giảm đáng kể vào mùa đông.

Pin Blade thế hệ thứ 2

Ngoài áp lực tâm lý đối với người dùng, việc lãng phí tài nguyên và chi phí đầu tư hạ tầng liên quan đến các hệ thống sạc truyền thống cũng là vấn đề đáng lưu tâm.

Ông Vương Truyền Phúc, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc BYD, nhấn mạnh rằng ngành công nghiệp cần giải quyết dứt điểm hai thách thức tồn tại lâu nay: tốc độ sạc chậm và hiệu suất sạc kém trong điều kiện nhiệt độ thấp.

Tấm làm mát

Pin Blade thế hệ thứ 2: nâng tầm hiệu suất và an toàn pin xe điện

Sau sáu năm nghiên cứu và phát triển chuyên sâu, pin Blade thế hệ thứ 2 mang lại trải nghiệm sạc có thể tiệm cận với tốc độ tiếp nhiên liệu của xe dùng động cơ truyền thống.

Trong kỹ thuật pin truyền thống, sạc nhanh và mật độ năng lượng cao thường được xem là hai mục tiêu khó đạt được đồng thời. BYD đã giải quyết được bài toán này khi tăng mật độ năng lượng thêm 5% so với thế hệ đầu, đồng thời cải thiện đáng kể tốc độ sạc.

Công nghệ tái cấu hình điện cực

Pin Blade thế hệ thứ 2 được trang bị “Lithium-Ion High-Speed Channel” (kênh truyền ion lithium tốc độ cao) và “Full-Spectrum Intelligent Thermal Management System” (hệ thống quản lý nhiệt thông minh toàn phổ). Những công nghệ này giúp giảm sinh nhiệt bên trong pin và tối ưu khả năng tản nhiệt, phù hợp với triết lý của BYD “an toàn là sự xa xỉ tối thượng của xe năng lượng mới.”

Pin Blade thế hệ thứ 2 đã vượt qua một loạt bài kiểm tra an toàn vượt tiêu chuẩn quốc gia của Trung Quốc, qua đó giải tỏa những lo ngại của người tiêu dùng về độ an toàn của pin.

Không chỉ mang lại tốc độ sạc chưa từng có, pin Blade thế hệ thứ 2 còn cho phép xe đạt quãng đường hơn 1.000 km, đồng thời nâng cao hơn nữa mức độ an toàn của xe điện, đại diện cho bước tiến mới trong đổi mới công nghệ pin động lực.

PIN Blade thế hệ thứ 2 mới vừa được BYD ra mắt trên toàn cầu

BYD FLASH Charging: định nghĩa lại trải nghiệm sạc xe điện

Song song với công nghệ pin mới, BYD cũng phát triển hệ thống sạc siêu nhanh FLASH Charging với công suất đầu ra 1.500 kW cho mỗi đầu sạc, thuộc nhóm công nghệ sạc công suất cao nhất hiện nay.

Hệ thống này được kết hợp với bộ lưu trữ năng lượng dung lượng lớn, giúp trạm sạc có thể cung cấp công suất cao mà không gây quá tải cho lưới điện địa phương. Theo BYD, đây là giải pháp giúp cân bằng giữa hiệu suất sạc và tính bền vững của hạ tầng năng lượng.

Trạm sạc FLASH Charging được thiết kế với nhiều cải tiến hướng đến trải nghiệm người dùng. Đáng chú ý, hệ thống sử dụng bộ sạc dạng ròng rọc chữ T đầu tiên trên thế giới, kết hợp thiết kế “không trọng lực”, cho phép người dùng dễ dàng thao tác đầu sạc từ cả hai phía của xe trong khi dây cáp luôn được giữ sạch và không chạm đất.

Những cải tiến này nhằm giải quyết nhiều bất tiện thường gặp tại các trạm sạc công cộng như dây sạc nặng, thao tác phức tạp hoặc quy trình xác thực nhiều bước.

Theo kế hoạch, BYD sẽ xây dựng 20.000 trạm sạc FLASH Charging tại Trung Quốc trước khi mở rộng triển khai toàn cầu từ cuối năm 2026. Khi hoàn thành, hệ thống này sẽ mở cửa cho toàn bộ người dùng xe điện, góp phần thúc đẩy quá trình điện hóa giao thông trên phạm vi rộng.

Công nghệ thúc đẩy hành trình điện hóa toàn cầu

Ngay từ năm 2006, BYD đã đưa ra tầm nhìn phát triển mang tên “Three Green Dreams” - Ba giấc mơ xanh, với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái năng lượng bền vững dựa trên ba trụ cột: năng lượng tái tạo, lưu trữ năng lượng và phương tiện giao thông điện hóa.

Sau gần hai thập kỷ phát triển, tầm nhìn này đang từng bước trở thành hiện thực thông qua hệ sinh thái Solar - Storage - Charging (SSC), trong đó công nghệ FLASH Charging đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối phương tiện điện với hạ tầng năng lượng thông minh.

Việc ra mắt pin Blade thế hệ thứ 2 và công nghệ FLASH Charging tiếp tục khẳng định định hướng của BYD trong việc sử dụng công nghệ để thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang giao thông điện hóa và thông minh trên toàn cầu, đồng thời góp phần xây dựng một tương lai xanh và bền vững cho các thế hệ tiếp theo.