BYD ra mắt pin Blade thế hệ 2: sạc từ 10% lên 70% chỉ trong 5 phút, chạy được hơn 1.000 km

Hải Nguyên

Hải Nguyên

18:32 | 09/03/2026
BYD công bố pin Blade thế hệ thứ 2 tích hợp công nghệ sạc siêu nhanh FLASH Charging với công suất 1.500 kW mỗi đầu sạc. Công nghệ mới vận hành ổn định ngay ở nhiệt độ -30°C và dự kiến phủ 20.000 trạm sạc tại Trung Quốc trước khi triển khai toàn cầu cuối năm 2026.
BYD ra mắt pin Blade thế hệ 2: sạc từ 10% lên 70% chỉ trong 5 phút, chạy được hơn 1.000 km
Hệ thống sạc siêu nhanh FLASH Charging với công suất đầu ra 1.500 kW cho mỗi đầu sạc

BYD chính thức giới thiệu pin Blade thế hệ thứ 2 cùng công nghệ sạc siêu nhanh FLASH Charging, đánh dấu bước tiến quan trọng trong lĩnh vực công nghệ xe năng lượng mới (NEV). Hai công nghệ này được phát triển nhằm giải quyết những thách thức lớn nhất của xe điện hiện nay: tốc độ sạc và hiệu suất sạc trong điều kiện nhiệt độ thấp.

Hệ thống mới cho phép xe điện sạc từ 10% lên 70% dung lượng pin chỉ trong 5 phút, và đạt 97% trong khoảng 9 phút, thiết lập kỷ lục mới về tốc độ sạc trong ngành ô tô điện. Đáng chú ý, ngay cả trong điều kiện nhiệt độ khắc nghiệt như -30°C, thời gian sạc từ 20% lên 97% chỉ tăng thêm khoảng 3 phút so với điều kiện nhiệt độ phòng, cho thấy bước tiến đáng kể về hiệu suất vận hành trong mùa đông.

BYD ra mắt pin Blade thế hệ 2: sạc từ 10% lên 70% chỉ trong 5 phút, chạy được hơn 1.000 km
Hệ thống mới cho phép xe điện sạc từ 10% lên 70% dung lượng pin chỉ trong 5 phút

Cùng với việc ra mắt công nghệ mới, BYD cũng công bố kế hoạch phát triển hạ tầng sạc quy mô lớn với 20.000 trạm sạc FLASH Charging tại Trung Quốc, đồng thời từng bước triển khai trên thị trường quốc tế từ cuối năm 2026.

Mặc dù thị trường xe điện toàn cầu đang tăng trưởng nhanh chóng, người tiêu dùng vẫn đối mặt với nhiều lo ngại, bao gồm nỗi lo về quãng đường di chuyển, tình trạng xếp hàng nhiều giờ tại các trạm sạc trong những dịp cao điểm, cũng như tốc độ sạc giảm đáng kể vào mùa đông.

BYD ra mắt pin Blade thế hệ 2: sạc từ 10% lên 70% chỉ trong 5 phút, chạy được hơn 1.000 km
Pin Blade thế hệ thứ 2

Ngoài áp lực tâm lý đối với người dùng, việc lãng phí tài nguyên và chi phí đầu tư hạ tầng liên quan đến các hệ thống sạc truyền thống cũng là vấn đề đáng lưu tâm.

Ông Vương Truyền Phúc, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc BYD, nhấn mạnh rằng ngành công nghiệp cần giải quyết dứt điểm hai thách thức tồn tại lâu nay: tốc độ sạc chậm và hiệu suất sạc kém trong điều kiện nhiệt độ thấp.

BYD ra mắt pin Blade thế hệ 2: sạc từ 10% lên 70% chỉ trong 5 phút, chạy được hơn 1.000 km
Tấm làm mát

Pin Blade thế hệ thứ 2: nâng tầm hiệu suất và an toàn pin xe điện

Sau sáu năm nghiên cứu và phát triển chuyên sâu, pin Blade thế hệ thứ 2 mang lại trải nghiệm sạc có thể tiệm cận với tốc độ tiếp nhiên liệu của xe dùng động cơ truyền thống.

Trong kỹ thuật pin truyền thống, sạc nhanh và mật độ năng lượng cao thường được xem là hai mục tiêu khó đạt được đồng thời. BYD đã giải quyết được bài toán này khi tăng mật độ năng lượng thêm 5% so với thế hệ đầu, đồng thời cải thiện đáng kể tốc độ sạc.

BYD ra mắt pin Blade thế hệ 2: sạc từ 10% lên 70% chỉ trong 5 phút, chạy được hơn 1.000 km
Công nghệ tái cấu hình điện cực

Pin Blade thế hệ thứ 2 được trang bị “Lithium-Ion High-Speed Channel” (kênh truyền ion lithium tốc độ cao) và “Full-Spectrum Intelligent Thermal Management System” (hệ thống quản lý nhiệt thông minh toàn phổ). Những công nghệ này giúp giảm sinh nhiệt bên trong pin và tối ưu khả năng tản nhiệt, phù hợp với triết lý của BYD “an toàn là sự xa xỉ tối thượng của xe năng lượng mới.”

BYD ra mắt pin Blade thế hệ 2: sạc từ 10% lên 70% chỉ trong 5 phút, chạy được hơn 1.000 km

Pin Blade thế hệ thứ 2 đã vượt qua một loạt bài kiểm tra an toàn vượt tiêu chuẩn quốc gia của Trung Quốc, qua đó giải tỏa những lo ngại của người tiêu dùng về độ an toàn của pin.

Không chỉ mang lại tốc độ sạc chưa từng có, pin Blade thế hệ thứ 2 còn cho phép xe đạt quãng đường hơn 1.000 km, đồng thời nâng cao hơn nữa mức độ an toàn của xe điện, đại diện cho bước tiến mới trong đổi mới công nghệ pin động lực.

BYD ra mắt pin Blade thế hệ 2: sạc từ 10% lên 70% chỉ trong 5 phút, chạy được hơn 1.000 km
PIN Blade thế hệ thứ 2 mới vừa được BYD ra mắt trên toàn cầu

BYD FLASH Charging: định nghĩa lại trải nghiệm sạc xe điện

Song song với công nghệ pin mới, BYD cũng phát triển hệ thống sạc siêu nhanh FLASH Charging với công suất đầu ra 1.500 kW cho mỗi đầu sạc, thuộc nhóm công nghệ sạc công suất cao nhất hiện nay.

Hệ thống này được kết hợp với bộ lưu trữ năng lượng dung lượng lớn, giúp trạm sạc có thể cung cấp công suất cao mà không gây quá tải cho lưới điện địa phương. Theo BYD, đây là giải pháp giúp cân bằng giữa hiệu suất sạc và tính bền vững của hạ tầng năng lượng.

Trạm sạc FLASH Charging được thiết kế với nhiều cải tiến hướng đến trải nghiệm người dùng. Đáng chú ý, hệ thống sử dụng bộ sạc dạng ròng rọc chữ T đầu tiên trên thế giới, kết hợp thiết kế “không trọng lực”, cho phép người dùng dễ dàng thao tác đầu sạc từ cả hai phía của xe trong khi dây cáp luôn được giữ sạch và không chạm đất.

Những cải tiến này nhằm giải quyết nhiều bất tiện thường gặp tại các trạm sạc công cộng như dây sạc nặng, thao tác phức tạp hoặc quy trình xác thực nhiều bước.

Theo kế hoạch, BYD sẽ xây dựng 20.000 trạm sạc FLASH Charging tại Trung Quốc trước khi mở rộng triển khai toàn cầu từ cuối năm 2026. Khi hoàn thành, hệ thống này sẽ mở cửa cho toàn bộ người dùng xe điện, góp phần thúc đẩy quá trình điện hóa giao thông trên phạm vi rộng.

Công nghệ thúc đẩy hành trình điện hóa toàn cầu

Ngay từ năm 2006, BYD đã đưa ra tầm nhìn phát triển mang tên “Three Green Dreams” - Ba giấc mơ xanh, với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái năng lượng bền vững dựa trên ba trụ cột: năng lượng tái tạo, lưu trữ năng lượng và phương tiện giao thông điện hóa.

Sau gần hai thập kỷ phát triển, tầm nhìn này đang từng bước trở thành hiện thực thông qua hệ sinh thái Solar - Storage - Charging (SSC), trong đó công nghệ FLASH Charging đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối phương tiện điện với hạ tầng năng lượng thông minh.

Việc ra mắt pin Blade thế hệ thứ 2 và công nghệ FLASH Charging tiếp tục khẳng định định hướng của BYD trong việc sử dụng công nghệ để thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang giao thông điện hóa và thông minh trên toàn cầu, đồng thời góp phần xây dựng một tương lai xanh và bền vững cho các thế hệ tiếp theo.

Honda Air Blade 125 Marvel: Mẫu xe tay ga giới hạn 4.000 chiếc tại thị trường Việt Nam

Honda Air Blade 125 Marvel: Mẫu xe tay ga giới hạn 4.000 chiếc tại thị trường Việt Nam

Xe và phương tiện
Honda Việt Nam vừa giới thiệu phiên bản đặc biệt của mẫu xe tay ga Air Blade 125, lấy cảm hứng từ các nhân vật trong vũ trụ Marvel. Mẫu xe được phát triển nhằm đánh dấu cột mốc 30 năm hãng hoạt động tại thị trường Việt Nam.
GIO MOBI ra mắt 3 dòng xe điện nội khu sản xuất tại Việt Nam

GIO MOBI ra mắt 3 dòng xe điện nội khu sản xuất tại Việt Nam

Xe 365
Thương hiệu xe điện chuyên dụng GIO MOBI vừa giới thiệu ba mẫu xe Go Easy, Go Venture và Go Joy sản xuất tại Việt Nam, đồng thời triển khai mô hình giải pháp di chuyển nội khu dành cho sân golf, khu du lịch và khu công nghiệp.
Đẩy mạnh nguồn nhân lực, Ford Việt Nam khai trương Trung tâm Đào tạo

Đẩy mạnh nguồn nhân lực, Ford Việt Nam khai trương Trung tâm Đào tạo

Nhân lực số
Cụ thể, tại Việt Nam, Ford triển khai hai trung tâm đào tạo tại miền Bắc và miền Nam, nhằm bảo đảm hệ thống đại lý vận hành thống nhất và lấy khách hàng làm trọng tâm.
Wuling Mini EV biến mất khỏi website chính thức: Khép lại hành trình tại Việt Nam

Wuling Mini EV biến mất khỏi website chính thức: Khép lại hành trình tại Việt Nam

Xe và phương tiện
Mẫu ô tô điện cỡ nhỏ Wuling Mini EV đã không còn xuất hiện trên website chính thức của Wuling Việt Nam, làm dấy lên thông tin dòng xe này đã ngừng phân phối tại thị trường trong nước.
BYD ra mắt pin xe điện sạc 5 phút, công suất trạm sạc tới 1,5 MW

BYD ra mắt pin xe điện sạc 5 phút, công suất trạm sạc tới 1,5 MW

Xe 365
BYD công bố pin Blade Battery 2.0 có thể sạc 5 phút BYD từ 10% lên 70% khi sử dụng trạm Flash Charging công suất 1,5 megawatt. Công nghệ này hướng tới rút ngắn thời gian sạc xe điện và mở rộng khả năng sử dụng pin LFP.
Xem thêm

Tất tần tật về First Stand 2026, Giải đấu quốc tế LMHT mở màn năm 2026

Tất tần tật về First Stand 2026, Giải đấu quốc tế LMHT mở màn năm 2026

Giáo sư, Viện sĩ Châu Văn Minh làm Bí thư Đảng ủy Liên hiệp các Hội Khoa học - Kỹ thuật Việt Nam

Giáo sư, Viện sĩ Châu Văn Minh làm Bí thư Đảng ủy Liên hiệp các Hội Khoa học - Kỹ thuật Việt Nam

Chuyển đổi số năm 2026: Từ

Chuyển đổi số năm 2026: Từ 'số hóa' đến 'kiến tạo không gian phát triển mới'

Resident Evil Requiem: Ứng viên nặng ký đầu tiên cho danh hiệu GOTY 2026

Resident Evil Requiem: Ứng viên nặng ký đầu tiên cho danh hiệu GOTY 2026

Galaxy S26 Ultra hay S25 Ultra - 6 câu hỏi giúp bạn quyết định trước khi

Galaxy S26 Ultra hay S25 Ultra - 6 câu hỏi giúp bạn quyết định trước khi 'xuống tiền'

Ford Mustang Mach-E: SUV điện hiệu năng cao của năm

Ford Mustang Mach-E: SUV điện hiệu năng cao của năm

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

Interner từ vũ trụ và câu hỏi ai kiểm soát bầu trời số của một quốc gia (Bài 3)

Interner từ vũ trụ và câu hỏi ai kiểm soát bầu trời số của một quốc gia (Bài 3)

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương: Sách kết tinh trí tuệ, bồi đắp tâm hồn con người trong thời đại số

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương: Sách kết tinh trí tuệ, bồi đắp tâm hồn con người trong thời đại số

Bộ Công an hướng dẫn cử tri sử dụng VNeID hỗ trợ bầu cử Quốc hội

Bộ Công an hướng dẫn cử tri sử dụng VNeID hỗ trợ bầu cử Quốc hội

Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3: Nguồn gốc, lịch sử và ý nghĩa

Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3: Nguồn gốc, lịch sử và ý nghĩa

Apple rút MacBook Air M4 khỏi cửa hàng trực tuyến Việt Nam, mở đường cho thế hệ máy tính mới

Apple rút MacBook Air M4 khỏi cửa hàng trực tuyến Việt Nam, mở đường cho thế hệ máy tính mới

Chào đón FIFA World Cup 2026, Lenovo ra mắt bộ đôi laptop mới

Chào đón FIFA World Cup 2026, Lenovo ra mắt bộ đôi laptop mới

vivo Y31d: lựa chọn tối ưu cho người bận rộn

vivo Y31d: lựa chọn tối ưu cho người bận rộn

Smartphone siêu mỏng gắn mô-đun AI gây chú ý tại MWC 2026

Smartphone siêu mỏng gắn mô-đun AI gây chú ý tại MWC 2026

Interner từ vũ trụ và câu hỏi ai kiểm soát bầu trời số của một quốc gia (Bài 3)

Interner từ vũ trụ và câu hỏi ai kiểm soát bầu trời số của một quốc gia (Bài 3)

ACB và VNPT hợp tác toàn diện

ACB và VNPT hợp tác toàn diện

Vì sao nhiều người dùng bất ngờ không dùng được momo, zalopay

Vì sao nhiều người dùng bất ngờ không dùng được momo, zalopay

Máy tính dùng nhiệt độ phòng tính toán, tiêu tốn ít điện hơn máy tính thông thường

Máy tính dùng nhiệt độ phòng tính toán, tiêu tốn ít điện hơn máy tính thông thường

Máy tính dùng nhiệt độ phòng tính toán, tiêu tốn ít điện hơn máy tính thông thường

Máy tính dùng nhiệt độ phòng tính toán, tiêu tốn ít điện hơn máy tính thông thường

Công nghệ lượng tử: Bước đột phá thay đổi ngành khoa học sự sống

Công nghệ lượng tử: Bước đột phá thay đổi ngành khoa học sự sống

SpaceX điều chỉnh chiến lược: Ưu tiên xây dựng thành phố tự phát triển trên Mặt Trăng

SpaceX điều chỉnh chiến lược: Ưu tiên xây dựng thành phố tự phát triển trên Mặt Trăng

Khám phá công nghệ giúp tàu ngầm diesel ẩn mình dưới nước

Khám phá công nghệ giúp tàu ngầm diesel ẩn mình dưới nước

AWS tung nền tảng tự động hóa quy trình y tế, đưa “AI agent” vào bệnh viện

AWS tung nền tảng tự động hóa quy trình y tế, đưa “AI agent” vào bệnh viện

Bầu cử Quốc hội 2026: Lần đầu tiên rút ngắn quy trình và chuyển đổi số toàn diện

Bầu cử Quốc hội 2026: Lần đầu tiên rút ngắn quy trình và chuyển đổi số toàn diện

Chính phủ cho phép điều hành giá xăng dầu linh hoạt khi thị trường biến động

Chính phủ cho phép điều hành giá xăng dầu linh hoạt khi thị trường biến động

Lào Cai triển khai mô hình

Lào Cai triển khai mô hình 'Người bản số', đưa công nghệ và AI đến vùng sâu, vùng xa

Vì sao nhiều người dùng bất ngờ không dùng được momo, zalopay

Vì sao nhiều người dùng bất ngờ không dùng được momo, zalopay

Netflix mua công ty công nghệ làm phim của Ben Affleck

Netflix mua công ty công nghệ làm phim của Ben Affleck

Thêm một thương hiệu Lifestyle gia nhập thị trường Việt, nhắm tới người tiêu dùng trẻ

Thêm một thương hiệu Lifestyle gia nhập thị trường Việt, nhắm tới người tiêu dùng trẻ

Startup dùng AI phỏng vấn doanh nghiệp, hạ giá tư vấn M&A xuống còn một phần mười

Startup dùng AI phỏng vấn doanh nghiệp, hạ giá tư vấn M&A xuống còn một phần mười

ACB và VNPT hợp tác toàn diện

ACB và VNPT hợp tác toàn diện

Samsung mở rộng hợp tác chiến lược với các

Samsung mở rộng hợp tác chiến lược với các 'ông lớn' AI, thách thức vị thế của Apple

Netflix mua công ty công nghệ làm phim của Ben Affleck

Netflix mua công ty công nghệ làm phim của Ben Affleck

Đẩy mạnh nguồn nhân lực, Ford Việt Nam khai trương Trung tâm Đào tạo

Đẩy mạnh nguồn nhân lực, Ford Việt Nam khai trương Trung tâm Đào tạo

Cú sốc Liên Quân: Nhà vô địch SEA Games nhận trận thua trắng tại vòng bảng

Cú sốc Liên Quân: Nhà vô địch SEA Games nhận trận thua trắng tại vòng bảng

Tất tần tật về First Stand 2026, Giải đấu quốc tế LMHT mở màn năm 2026

Tất tần tật về First Stand 2026, Giải đấu quốc tế LMHT mở màn năm 2026

Indonesia ra mắt nền tảng nhằm chống lại tình trạng nghiện game

Indonesia ra mắt nền tảng nhằm chống lại tình trạng nghiện game

Đội tuyển eFootball Việt Nam tham dự FIFAe World Cup 2026

Đội tuyển eFootball Việt Nam tham dự FIFAe World Cup 2026