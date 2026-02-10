SpaceX điều chỉnh chiến lược: Ưu tiên xây dựng thành phố tự phát triển trên Mặt Trăng

Elon Musk và đội ngũ SpaceX lùi mục tiêu chinh phục sao Hỏa để dồn nguồn lực xây dựng thành phố trên Mặt Trăng.

Theo Reuters, trong bài đăng trên mạng xã hội X ngày 8/2, ông Elon Musk cho biết SpaceX vẫn giữ tham vọng đưa con người lên sao Hỏa, song trong giai đoạn hiện tại, Mặt Trăng là lựa chọn thực tế hơn cả về kỹ thuật lẫn tiến độ. Theo đánh giá của Musk, một đô thị có khả năng tự duy trì và mở rộng trên Mặt Trăng có thể hình thành trong vòng chưa đầy 10 năm.

Những phát biểu này củng cố thông tin trước đó của Wall Street Journal, cho biết SpaceX đã thông báo với các nhà đầu tư về việc ưu tiên các sứ mệnh Mặt Trăng, trong khi kế hoạch sao Hỏa được lùi lại. Công ty đặt mục tiêu đưa tàu đổ bộ không người lái xuống Mặt Trăng vào tháng 3/2027, mở đường cho các bước phát triển hạ tầng tiếp theo.

Trước đây, sao Hỏa từng được Elon Musk xác định là “đích đến cuối cùng” của SpaceX. Năm 2025, ông thậm chí tuyên bố kế hoạch phóng tàu thăm dò không người lái lên sao Hỏa vào cuối năm 2026. Tuy nhiên, trong đánh giá mới nhất, Musk thừa nhận việc xây dựng một thành phố trên sao Hỏa sẽ phức tạp hơn nhiều và đòi hỏi thời gian dài hơn so với Mặt Trăng.

Theo SpaceX, Mặt Trăng được xem là “bước đệm chiến lược” để thử nghiệm các công nghệ then chốt như tái sử dụng tàu vũ trụ, khai thác tài nguyên tại chỗ và xây dựng hạ tầng ngoài Trái Đất. Khoảng cách địa lý gần hơn và tần suất cửa sổ phóng dày hơn so với sao Hỏa giúp giảm đáng kể rủi ro và chi phí triển khai.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh cạnh tranh không gian giữa các cường quốc ngày càng gay gắt. Trung Quốc đặt mục tiêu đưa phi hành gia lên Mặt Trăng trước năm 2030, trong khi Mỹ đang đẩy mạnh chương trình Artemis của NASA nhằm đưa con người trở lại Mặt Trăng lần đầu tiên kể từ năm 1972. Trong chương trình này, SpaceX giữ vai trò then chốt khi tàu Starship được lựa chọn làm phương tiện đổ bộ cho các sứ mệnh Mặt Trăng của Mỹ.

Việc SpaceX tăng tốc chiến lược Mặt Trăng cũng gắn với những điều chỉnh lớn trong hệ sinh thái công nghệ của Elon Musk. Không lâu trước đó, SpaceX đã đạt thỏa thuận mua lại xAI – công ty trí tuệ nhân tạo do Musk sáng lập. Theo Reuters, thương vụ này định giá SpaceX ở mức khoảng 1.000 tỷ USD và xAI ở mức 250 tỷ USD, phản ánh tham vọng tích hợp công nghệ AI vào các kế hoạch không gian dài hạn.

Dù tạm thời lùi mục tiêu sao Hỏa, Elon Musk khẳng định SpaceX không từ bỏ tham vọng chinh phục “hành tinh đỏ”. Theo ông, các bước chuẩn bị cho việc xây dựng thành phố trên sao Hỏa vẫn sẽ được triển khai trong vòng 5–7 năm tới, nhưng ưu tiên trước mắt là hiện thực hóa mô hình định cư bền vững trên Mặt Trăng – nơi SpaceX kỳ vọng sẽ trở thành nền tảng cho bước nhảy vọt tiếp theo của loài người ra ngoài Trái Đất.