Thách Thức Starlink của Elon Musk trong tương lai là gì?

Công ty mới có thể đi vào hoạt động sớm nhất là vào năm 2027, tùy thuộc vào sự chấp thuận của cơ quan quản lý. Airbus sẽ là chủ sở hữu phần lớn của liên doanh mới với 35% cổ phần, trong khi Leonardo và Thales mỗi bên sẽ nắm giữ 32,5% cổ phần trong công ty mới. Ảnh: Getty.

Theo tuyên bố chung, liên doanh sẽ phát triển danh mục công nghệ bổ sung và giải pháp trọn gói – từ cơ sở hạ tầng không gian đến các dịch vụ vệ tinh. Các hoạt động liên quan đến phát triển tên lửa đẩy sẽ không nằm trong phạm vi hợp tác. Công ty mới dự kiến tạo ra doanh thu hàng năm hàng tỷ euro trong vòng 5 năm, với 25.000 nhân viên làm việc trên khắp châu Âu.

Về cơ cấu sở hữu, Airbus nắm 35% cổ phần, trong khi Thales và Leonardo mỗi bên giữ 32,5%. Airbus sẽ đóng góp mảng Hệ thống Không gian và Kỹ thuật số Không gian, còn Leonardo và Thales đưa vào liên doanh toàn bộ cổ phần tại Thales Alenia Space và Telespazio – hai doanh nghiệp vệ tinh lớn của khu vực.

Giới lãnh đạo ba tập đoàn khẳng định mục tiêu của liên doanh là xây dựng một công ty vũ trụ châu Âu thống nhất, kiên cường và đủ sức cạnh tranh toàn cầu, đồng thời trở thành đối tác chiến lược của các chương trình không gian quốc gia có chủ quyền.

Ngay sau thông báo, cổ phiếu quốc phòng châu Âu tăng mạnh, với chỉ số Stoxx Aerospace and Defense nhích 0,9%, Leonardo tăng 1,8%, Thales tăng 0,6%, và Airbus tăng 0,2%.

Châu Âu tăng tốc trong cuộc đua vệ tinh

Việc ba “ông lớn” bắt tay diễn ra trong bối cảnh Liên minh châu Âu đẩy mạnh đầu tư vào lĩnh vực không gian và quốc phòng, nhằm giảm phụ thuộc vào công nghệ Mỹ. Dịch vụ Starlink của Elon Musk hiện thống trị mảng băng thông rộng vệ tinh toàn cầu, bao phủ phần lớn châu Âu và đóng vai trò quan trọng trong chiến tranh Ukraine.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron từng nhấn mạnh: “Không gian đã trở thành thước đo sức mạnh quốc tế”, đồng thời kêu gọi hình thành “nhà vô địch vệ tinh châu Âu”. Trong khi đó, Eutelsat, hãng vệ tinh Pháp hợp nhất với OneWeb (Anh), dù nỗ lực mở rộng vẫn bị Starlink bỏ xa, với Musk vừa phóng vệ tinh thứ 10.000 lên quỹ đạo tuần này.

Các chuyên gia nhận định, liên doanh Airbus–Thales–Leonardo đánh dấu “bước ngoặt trong tham vọng chủ quyền công nghệ của châu Âu”. Ông David Barker, Giám đốc đầu tư tại GAM, gọi đây là “bằng chứng rõ ràng cho thấy châu Âu đang tự củng cố vị thế chiến lược trước sự thống trị của Mỹ”.

Còn Michael Field, chiến lược gia tại Morningstar, cho rằng: “Không gian chỉ là một phần nhỏ trong hoạt động của ba tập đoàn, nhưng việc hợp tác sẽ giúp họ tạo ra sức mạnh vượt trội trên thị trường toàn cầu. Đây là một bước đi đúng hướng cho châu Âu.”