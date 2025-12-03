Chuyển động số
Elon Musk bảo vệ thị thực H-1B, chỉ trích thuế quan của Mỹ làm méo mó thị trường

16:36 | 03/12/2025
CEO Tesla Elon Musk vừa lên tiếng ủng hộ chương trình thị thực H-1B, đồng thời cảnh báo rằng chính sách thuế quan của chính quyền Mỹ đang gây bóp méo thị trường và cản trở thương mại tự do. Những bình luận này được đưa ra trong cuộc trò chuyện trên podcast với doanh nhân Ấn Độ Nikhil Kamath, phát sóng Chủ nhật vừa qua.
Elon Musk bảo vệ thị thực H-1B, chỉ trích thuế quan của Mỹ làm méo mó thị trường

Elon Musk cho biết Hoa Kỳ đã được hưởng lợi từ nhân tài đến từ Ấn Độ. Ông cho biết thêm chương trình thị thực H-1B đã bị nhiều công ty lợi dụng. Ảnh: Reuters.

Musk cho biết Hoa Kỳ đã hưởng lợi lớn từ nguồn nhân tài Ấn Độ – nhóm chiếm hơn 70% số người sở hữu thị thực H-1B. Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận chương trình này bị một số doanh nghiệp lạm dụng để thuê lao động nước ngoài với chi phí rẻ hơn. Riêng với các công ty của mình, Musk nói việc tuyển dụng nhân sự H-1B nhằm giải quyết “sự khan hiếm nhân tài”, chứ không phải để tiết kiệm chi phí.

Những bình luận của Musk xuất hiện trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi tháng 9 đã nâng lệ phí thị thực H-1B lên mức kỷ lục 100.000 USD – một động thái tác động mạnh đến lao động Ấn Độ. Dù vậy, gần đây ông Trump có dấu hiệu mềm mỏng hơn, thừa nhận rằng nước Mỹ đôi khi thiếu “một số loại nhân tài nhất định”.

Bên cạnh vấn đề nhân lực, Musk cũng chỉ trích mạnh mẽ chính sách thuế quan của Mỹ, cho rằng đây là công cụ tạo méo mó thị trường và làm suy yếu thương mại tự do. Ông tiết lộ đã cố gắng thuyết phục Tổng thống Trump không theo đuổi chủ trương thuế quan nhưng “không thành công”.

“Nếu thuế quan giữa các bang ở Mỹ là thảm họa kinh tế, thì tại sao lại muốn làm điều đó giữa các quốc gia?”, Musk nêu quan điểm. Theo Reuters, trong khi Trump tiếp tục khẳng định ông “thích thuế quan”, Musk tin rằng thương mại tự do mới là cách tốt nhất để thúc đẩy cạnh tranh và đổi mới.

Trong podcast, Musk dự đoán rằng trong vòng chưa đầy 20 năm nữa, hầu hết các công việc hiện nay sẽ không còn bắt buộc, vì trí tuệ nhân tạo và tự động hóa sẽ đảm nhận phần lớn lao động. Con người sẽ làm việc nếu muốn, không phải vì nhu cầu mưu sinh.

